Программа тура по дням
Ярославль
Обратите внимание! Отправление из Санкт-Петербурга накануне (11.07.2025) от Демонстрационного проезда в 22:00.
Прибытие в Ярославль (12.07.2025).
Завтрак.
Обзорная экскурсия по Ярославлю.
Ярославль является одним из старейших русских городов. Он был основан в XI веке. Исторический центр города расположен у слияния рек Волги и Которосли.
Здесь расположено 140 памятников архитектуры. Ярославль привлекает гостей своими древними храмами и монастырями, уютными скверами и парками, и превосходной набережной. Визитной карточкой города является стрелка Волги и Которосли.
Экскурсия по территории Спасо-преображенского монастыря.
Сегодня Спасо-Преображенский монастырь является главным символом города. Он был основан по распоряжению князя Константина Всеволодовича в XII веке на берегу реки Которосли.
В XVI веке монастырь превратился в сильную крепость, где стоял стрелецкий гарнизон и хранилась государева казна.
Монастырь сыграл важную роль в истории Ярославля, будучи долгое время его духовным, культурным и экономическим центром.
Размещение в отеле.
Свободное время.
Кострома
Завтрак в отеле.
Переезд в Кострому.
Обзорная экскурсия по городу.
Город был основана берегах реки Волги, как форпост северо-восточных рубежей России в XII веке. До наших дней в первозданном виде сохранился архитектурный ансамбль города XVIII века.
Здесь сохранились десятки объектов культурного наследия федерального значения и сотни памятников истории архитектуры.
Кострому называют «колыбелью династии Романовых» и родиной Снегурочки, а также сырной столицей России.
Обед.
Переезд в Киров.
Размещение в отеле.
Киров
Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по Кирову.
Упоминание в летописях городища на месте нынешнего города начинаются с 1374 года. Изначально город носил одно имя с рекой Вяткой.
В составе Московского государства именовался Хлыновым, но при императрице Екатерине II ему вернули прежнее имя. Нынешнее название город получил 1934 году в честь известного советского политического деятеля С. Кирова.
Переезд в Пермь.
Обед.
Размещение в отеле.
Пермь, архитектурно-этнографический музей Хохловка
Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по Перми.
Пермь располагается на берегах реки Камы и является речным портом и транспортным узлом на Транссибирской магистрали. Слово «Пермь» впервые упоминается в Повести временных лет в 1113 году.
Город был основан в 1723 году, а современное название и городские права получил по указу Екатерины II в XVII веке, став центром создаваемого Пермского наместничества.
Во время экскурсии мы увидим городские памятники, исторический центр, Оперный театр, набережную реки Кама и известный арт-объект «Счастье на за горами».
Обед.
Переезд в Хохловку.
Экскурсия в архитектурно-этнографический музей Хохловка.
Уникальный музейный ансамбльрасположен на живописном берегу Камы у села Хохловка. Музей был открыт в 1980 году, и он является первым на Урале музеем деревянного зодчества под открытым небом.
Сегодня здесь находится 21 памятник деревянного зодчества конца XVII – второй половины XX веков, которые представляют лучшие образцы традиционной и культовой архитектуры народов Прикамья.
Возвращение в Пермь.
Свободное время.
Каменный город
Завтрак в отеле.
Переезд в Каменный город.
Экскурсия по природному парку Каменный город.
С этим местом связано множество легенд, сказаний и преданий. Сегодня Каменный город является памятником природы регионального значения.
В парке можно увидеть останцы выветривания песчаников причудливой формы: «Тюлень», «Черепаха», «Каменные ворота», «Идол», «Пернатый страж».
Парк занимает площадь 30 га. Он расположен на вершине хребта Рудянский спой Уральских гор и разделен на Большой и Малый города.
Обед.
Возвращение в Пермь.
Свободное время.
Кунгур, ледяная пещера
Завтрак в отеле.
Переезд в Кунгур.
Обзорная экскурсия по Кунгуру.
Кунгур – это старинный купеческий город, который возник, как торговый.
Он был основан в середине XVII века, а назван в честь речки Кунгурки. В XIX веке кунгурские купцы были очень известны, благодаря тому, что занимались торговлей чая, поэтому и Кунгур называли чайной столицей России.
В ходе экскурсии мы обязательно посетим Пуп Земли, памятник самовару, Памятник первопроходцам Кунгурского края и другие достопримечательности.
Экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру.
Пещера является уникальным природным памятником и занимает седьмое место по протяженности в мире. Подземная система карстовых полостей с ледяными гротами протянулась на 5700 м, однако для сохранения сталактитов, сталагмитов и для безопасности туристов, открыто только 1,5 км троп.
Обратите внимание! Кунгурская пещера закрыта на неопределенный срок, если к дате Вашего заезда она не откроется, посещение пещеры будет заменено на мастер-класс по изготовлению Вязовского пряника или посещение какого-либо другого экскурсионного объекта.
Обед.
Переезд в Екатеринбург.
Размещение в отеле.
Первоуральский новотрубный завод, Екатеринбург
Завтрак в отеле.
Экскурсия на Первоуральский новотрубный завод (ПАО «ТМК»).
ПНТЗ является одним из ведущих предприятий России и Европы.
Маршрут посещения завода включает: электросталеплавильный цех по производству непрерывнолитой заготовки, комплекс очистных сооружений Аква Генезис, финишный центр по производству труб нефтяного сортамента и обзор всей территории завода.
Внимание! Завод является закрытым режимным предприятием. В посещении может быть отказано.
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу.
Екатеринбург располагается на восточном склоне Уральских гор, на берегу реки Исеть.
Первым русским поселением считается село Шарташ. Оно было основано старообрядцами в 1672 году на берегу одноимённого озера, а бурное развитие здесь началась в период промышленного освоения Урала в XVIII веке.
18 ноября 1723 года был построен Екатеринбургский завод и именно эту дату считают датой основания города. Сегодня Екатеринбург – край богатых самоцветами недр, это столица Урала и крупнейший машиностроительный центр страны.
Посещение Центра Европы и Азии.
Свободное время в Екатеринбурге.
Ганина Яма, Свердловский краеведческий музей
Завтрак в отеле.
Переезд в Ганину Яму.
Экскурсия по территории мужского монастыря Святых Царственных Страстотерпцев.
Ганина Яма является заброшенным железным рудником.
Это месторождение оказалось бедным и к началу XX века рудник был заброшен. Именно сюда в июле 1918 года из Ипатьевского дома были привезены тела членов Царской семьи и их верных слуг.
Сегодня на месте, где происходили драматические события возведен монастырь в честь Святых Царственных Страстотерпцев.
Возвращение в Екатеринбург.
Экскурсия в Свердловский областной краеведческий музей имени О. Е. Клера.
Основными экспозициями музея являются экспозиции посвященные истории, природе, этнографии и технике Урала, на базе музея действует центр подготовки музейных реставраторов по программам и методике Государственного Эрмитажа. Указом Губернатора Свердловской области музей признан объектом культурного достояния Свердловской области.
Свободное время в Екатеринбурге.
Дом-музей П.П. Бажова, Челябинск
Завтрак в отеле.
Переезд в Сысерть.
Экскурсия в дом-музей П. П. Бажова.
В ходе экскурсии вы узнаете о детстве Сказителя Урала и о жизни родителей Паши Бажова, а также экспозиция музея рассказывает о жизни в горнозаводском поселении.
Переезд в Челябинск.
Обзорная экскурсия по Челябинску.
В XVIII веке на месте башкирской деревни Челяба, которая была расположена на геологической границе Урала и Сибири, на берегах реки Миасс, была основна крепость.
Основателем которойявляется полковник А. И. Тевкелев. Сегодня Челябинск является крупнейшим промышленным центром страны и столицей Южного Урала.
Размещение в отеле.
Свободное время в Челябинске.
Национальный парк «Таганай»
Завтрак в отеле.
Переезд в Златоуст.
Экскурсия по территории национального парка «Таганай».
Парк был образован в 1991 году, что позволило сохранить природные системы. Парк Таганай представляет собой: горные хребты, альпийские луга, каменные реки, реликтовые леса.
Здесь можно насладиться невероятными ландшафтами горного Урала.
Экскурсия на Оружейную слободу «АиРовка».
Оружейная слобода «АиРовка» – это туристский комплекс. Он был создан на базе Компании «АиР». Во время экскурсии вы посетите кузницу дамасских сталей, познакомитесь с полным циклом ножевого производства и побываете в выставочном зале, где представлены лучшие работы мастеров.
Обед.
Переезд в Уфу.
Размещение в отеле.
Уфа
Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по Уфе.
На месте нынешнего города в XVI веке была основана крепость для защиты южных и восточных границ Русского государства. Город располагается на берегу реки Белой, при впадении в нее рек Демы и Уфы.
Уфа является столицей Республики Башкоркостан, богатой разнообразием природы, архитектурными объектами и разными культурами.
Переезд в Казань.
Обед.
Размещение в отеле.
Казань
Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по Казани.
Казань является столицей Республики Татарстан. Город расположен на левом берегу реки Волги при впадении в неё реки Казанки. Казань была основана как пограничная крепость на севере Волжской Булгарии.
Росту города способствовало его удачное географическое положение на пересечении крупных торговых путей, которые соединяли Восток и Запад. Основными достопримечательностями города являются Кремль, площадь Тысячелетия и мечеть Кул Шариф.
Экскурсия по Казанскому кремлю.
Расположен Кремль на левом берегу реки Казанки. Он появился на этом месте еще в XII веке, а позже был разрушен войсками Ивана Грозного. Строительство новых укреплений, которые сохранились до нашего времени, началось в 1556 году.
Работами руководили строители московского собора Василия Блаженного – Постник Яковлев и Иван Ширяй. Современный комплекс Казанского кремля занимает территорию в 150 тысяч квадратных метров.
Сегодня на территории кремля располагаются административные объекты, музеи и достопримечательности, ставшие символом города: Мечеть Кул Шариф, Башня Сююмбике, комплекс Спасо-Преображенского монастыря и Президентский дворец.
Свободное время в Казани.
Свияжск
Завтрак в отеле.
Переезд на остров Свияжск.
Экскурсия в музей-заповедник остров-град Свияжск.
Свияжск основан в 1551 году, как форпост войск Ивана IV Грозного.
Остров с трех сторон омывался водами рек Волги, Щуки и Свияги. Строительством руководил известный русский архитектор Иван Выродков. Город состоял из восемнадцати башен, православного храма и жилых домов.
Многие архитектурные сооружения на острове появились еще в правление Ивана Грозного, а названия улиц сохранились дореволюционные.
После завоевания столицы Казанского ханства городок потерял свое военное значение и вскоре остров стал тихим монастырским местом.
Обед.
Переезд в Нижний Новгород.
Размещение в отеле.
Нижний Новгород
Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду.
Город был основан у места слияния рек Волки и Оки, как опорный пункт обороны русских границ. В XIV веке он стал столицей Суздальско-Нижегородского княжества, а позже Нижний Новгород был присоединен к Московскому княжеству.
Сегодня здесь насчитывают более 600 уникальных архитектурных, культурных и исторических памятников, а главной достопримечательностью города конечно же является каменный кремль.
Экскурсия по территории Нижегородского кремля.
Кремль был возведен в начале XVI века для укрепления границы с Казанским ханством. Значимой особенностью Кремля является то, что он поставлен на крутом откосе и имеет рекордный перепад высот между верхней и нижней точками – 82 м. Сегодня это второй по величине из сохранившихся Детинцев в России.
Нижегородский кремль никогда не был захвачен врагом, а монаршие особы посещали его неоднократно: Петр I, Екатерина II, Николай I, Александр II и Николай II.
Переезд в Гороховец.
Обзорная экскурсия по Гороховцу.
Гороховец является древнейшим городом Владимирской области. Он включен в список исторических городов России с памятниками особой ценности.
В Гороховце сохранились храмы и монастыри 17-18 вв. купеческие палаты 17 в., каменные и деревянные избы рядовых жителей посада – с изразцами и резьбой.
Гороховец называют уникальным «живым музеем» гражданской архитектуры.
Обед.
Переезд во Владимир.
Размещение в отеле.
Владимир
Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по Владимиру.
Владимир был основан в 990 князем Владимиром Святославичем (Красное Солнышко). Город располагается преимущественно на левом берегу реки Клязьмы.
Долгое время он являлся официальным центром северо-восточной Руси и резиденцией русских митрополитов. Во Владимире сохранилось множество архитектурных памятников белокаменного зодчества, а природные пейзажи берегов Клязьмы завораживают.
Сегодня Владимир считают жемчужиной древнерусского зодчества.
Экскурсия в Дмитриевский собор.
Великий князь Всеволод (в крещении Дмитрий) посвятил собор своему небесному покровителю – святому великомученику Дмитрию Солунскому. Собор строили местные мастера из белого камня-известняка. На фасадах здания можно увидеть более тысячи резных камней.
Фресковые росписи XII века изображают композицию «Страшный суд», а Росписи Дмитриевского собора представляют собой оригинальный вариант классического византийского стиля конца XII века.
Основной реликвией собора являются икона св. Дмитрия и ковчежец-мощевик.
Свободное время во Владимире.
Для желающих поездка в Суздаль с экскурсией в музейный комплекс «Кремль» и Спасо-Преображенский собор (оплачивается дополнительно).
Возвращение в Санкт-Петербург
Завтрак в отеле.
Переезд в Санкт-Петербург.
Обед в районе Твери.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург 23:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту: 1 ночь в Ярославле, Кирове, Челябинске, Уфе, Нижнем Новгороде; 2 ночи в Перми, Екатеринбурге, Казани, Владимире.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-местное
|1-местное
|149 900
|184 900
Действует скидка пенсионерам – 3000 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Русские Сезоны» в г. Ярославле
Гостиница «Русские Сезоны Комфорт отель Ярославль» удобно расположена на въезде в центр города Ярославль.
Для проживания подготовлено 44 номера. Из удобств представлены: кровати с ортопедическими матрасами, наборы постельного белья, санузел с косметическими принадлежностями. Более того, установлен кондиционер, фен, телевизор.
На территории работает ресторан авторской итальянской кухни с пиццей из дровяной печи, а также в номерах присутствуют современные капсульные кофемашины.
Постояльцы смогут посетить термальный комплекс с подогреваемым бассейном и парными. Недалеко от отеля расположен живописный парк с детскими площадками, пивзавод «Ярпиво» с индивидуальными турами, а также крупнейшие спортивные сооружения: ледовый дворец «Арена 2000», «СК Атлант». Расстояние до железнодорожного вокзала – 5,1 км, до аэропорта – 19,2 км.
Гостиница «Чарушин» в г. Кирове
Гостиница «Чарушин» расположилась в деловом и одновременном историческом центре Кирова. Она находится в современном здании, которое оснащено автономной системой водоснабжения, кондиционирования и противопожарной сигнализацией.
Номерной фонд гостиницы составляет 98 комфортабельных и современных номеров, которые оборудованы всем необходимым для полноценного отдыха.
Вам предоставляется широкий спектр услуг: ресторан «Россия», лобби-бар, услуги парикмахерской, медицинский центр, парковка.
По запросу персонал готов организовать трансфер, заказать необходимые билеты и экскурсии. Здесь имеется современный конференц-зал вместимостью до 70 человек.
Гостиница «Амакс Премьер Отель» в г. Перми
«Амакс Премьер Отель» располагается в непосредственной близости от центральной части города Пермь. Здесь постояльцам предоставлен широкий выбор услуг: Wi-Fi, парковка, бильярдная, плавательный бассейн, хамам, гидромассажная ванна, сауна и трансфер.
Для удобства гостей работает лифт. Желающие могут заказать экскурсию или поиграть в боулинг. Квалифицированный и внимательный персонал всегда сможет помочь и ответить на возникающие вопросы во время проживания. Кроме того, по предварительному запросу, возможна аренда автомобиля. В развлекательном комплексе, который находится в здании отеля, можно хорошо провести время с друзьями и семьей.
Все номера оформлены в классическом стиле, выполнены в светлой цветовой гамме и теплых тонах. Каждый из них оборудован телевизором, холодильником, кондиционером, зеркалом, мини-баром, и телефоном. Во всех установлена качественная мебель, которая выполнена из дерева. Установлены удобные кровати с ортопедическим матрасом. Просторная ванная комната оснащена феном, комплектом полотенец, тапочками, косметическими принадлежностями. Для гостей созданы необходимые условия, чтобы проживание было наиболее комфортным и уютным. Уборка номеров и территории отеля проводится регулярно и качественно.
Гостиница «Гранд Авеню» в г. Екатеринбурге
Современный бизнес-отель "Гранд Авеню by USTA Hotels" 3* расположен в самом центре Екатеринбурга.
Номерной фонд составляют номера с удобствами. Каждый номер оформлен в классическом интерьере и располагает всеми необходимыми удобствами.
На территории гостиницы работает ресторан "КЕЙС", лобби-бар "Джем".
Конференц-залы отеля оборудованы всей необходимой техникой — проекционным, осветительным, звукоусиливающим оборудованием. Современная система кондиционирования и вентиляции обеспечивает комфортный микроклимат.
Рядом с гостиницей расположены крупнейшие деловые, торговые и выставочные центры, иностранные консульства и посольства, Администрация города и Правительство области, лучшие театры и кинозалы г. Екатеринбурга.
Гостиница «Малахит» в г. Челябинске
Четырехзвездочный конгресс-отель «Малахит» располагается в самом центре Челябинска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры. Из окон открывается живописный вид на набережную реки Миасс. Из услуг есть уличная парковка, бассейн, сауна.
В номерном фонде более 400 номеров, которые разделены на несколько категорий. В каждой комнате есть удобное спальное место, телевизор с кабельными каналами и индивидуальная ванная со средствами личной гигиены. Улучшенные номера располагают гостиной зоной и гардеробной.
По утрам сервируются завтраки, которые зарядят хорошим настроением на весь день. Есть два ресторана, в которых подают блюда русской и европейской кухни. Доступен бар с большим выбором напитков.
Гостиница «Амакс Сити отель» в г. Уфе
Трехзвездочный «Амакс Сити отель» располагается в Уфе.
Номерной фонд представлен комфортными номерами категориями «Люкс», «Бизнес», «Стандарт» и «Студио» рассчитанные как на одного человека, так и на пару. Все они выполнены в теплой цветовой гамме и наполнены домашним уютом.
В каждом гостей ожидает удобная кровать, стол, стулья, прикроватные тумбочки и светильники, телевизор и кондиционер. В собственной ванной комнате установлена душевая кабина или ванна, имеется средства личной гигиены, набор полотенец. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Также на территории предоставляются услуги прачечной, экскурсионного обслуживания, камеры хранения, трансфера. Привести себя в порядок возможно посетив салон красоты. Приобрести небольшие сувениры можно в магазине, который работает в отеле. Стойка регистрации работает круглосуточно. При согласовании с администрацией отеля возможно проживание с домашними питомцами.
Гостиница «Амакс Сафар отель» в г. Казани
«Амакс Сафар отель» — расположен в Казани и является одним из крупных гостиничных комплексов.
К размещению отдыхающих представлены комфортные номера с удобными спальными местами, качественной мебелью, современной техникой и мини-баром. В любой точке отеля возможно бесплатное подключение к бесперебойной сети Wi-Fi. Номера представлены различной категории и ценовой политики. Все они выполнены в индивидуальном стиле и оформлены в теплой цветовой гамме. В каждом из них установлена качественная мебель и техника, которая необходимая для комфортного отдыха постояльцев. В номерах предусмотрены удобные кровати с ортопедическим матрасом и постельными принадлежностями.
На территории работает 3 ресторана, гости смогут выбрать себе кухню по душе и заказать любимое блюдо. Также, каждое утро здесь сервируются вкусные и сытные завтраки по системе "шведский стол".
Гостиница «Ока Бизнес» в г. Нижнем Новгороде
Гранд Отель «Ока Бизнес» находится в центральной части Нижнего Новгорода. Этот гостиничный комплекс отличается первоклассным уровнем обслуживания и развитой инфраструктурой.
На выбор гостям предоставляется несколько вариантов размещения в одном из 65 уютных номеров, дизайнерское оформление и удобство которых обеспечивается современной техникой и мебелью европейского производства. К услугам постояльцев один из крупнейших развлекательных центров «Capital Club», объединяющий в себе боулинг, бильярд и спорт-бар, а оставаться в форме даже во время командировки поможет фитнес-клуб, включающий бассейн и тренажёрный зал, саун-клуб, салон красоты и SPA.
Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо» в г. Владимире
Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо» расположена в городе Владимир на одной из главных улиц города — ул. Чайковского. Здание выполнено в соответствии всех современных требований.
В гостинице предлагается на выбор обширный номерной фонд с различными категориями: от «Стандартных» до класса «Люкс».
С заботой об отдыхающих в номерах установлены удобные кровати с ортопедическим матрасом. Из других удобств — телевизор, кондиционер, высокоскоростной Интернет, мини-бар, сейф. В уборной для каждого предоставлены принадлежности для личной гигиены.
Утром завтраки сервируются по системе «Шведский стол». Также постояльцы могут продегустировать ароматные блюда русской и украинской кухни по меню. Помимо ресторана лобби-бар, столовая и бар с тропическим дизайном также доступны к посещению.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
- Проезд из Санкт-Петербурга и обратно на автобусе (выезд накануне в 22:00)
- Проживание в отелях с завтраками
- Завтрак в 1-й день тура
- Услуги гида-сопровождающего
- Все экскурсии по программе тура
- Разрешение на посещение ООПТ Каменный город
- Входные билеты в музеи
- Радиооборудование
Что не входит в цену
- Питание, не указанное в программе
- Поездка в Суздаль с экскурсией в музейный комплекс «Кремль» и Спасо-Преображенский собор - стоимость уточняется
- Личные расходы
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Действует скидка пенсионерам – 3000 рублей.