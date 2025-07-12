Мои заказы

В гости к Хозяйке Медной горы. Автобусный тур на Урал из Санкт-Петербурга

В гости к Хозяйке Медной горы
Это удивительное путешествие познакомит Вас с девятью регионами нашей необъятной страны! Вас ждет знакомство с историей этих мест, столицы и областные центры, а также уютные провинциальные города. Вы восхититесь природными
читать дальше

достопримечательностями и архитектурными шедеврами самых разных эпох. Проживание предусмотрено в комфортабельных отелях, где вы сможете отдохнуть. Сопровождать группу будет профессиональный гид с многолетним опытом. Путешествие на Урал подарит Вам незабываемый опыт, впечатления и знания!

В гости к Хозяйке Медной горы. Автобусный тур на Урал из Санкт-ПетербургаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
В гости к Хозяйке Медной горы. Автобусный тур на Урал из Санкт-ПетербургаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
В гости к Хозяйке Медной горы. Автобусный тур на Урал из Санкт-ПетербургаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
11
июл

Программа тура по дням

1 день

Ярославль

Обратите внимание! Отправление из Санкт-Петербурга накануне (11.07.2025) от Демонстрационного проезда в 22:00.

Прибытие в Ярославль (12.07.2025).

Завтрак.

Обзорная экскурсия по Ярославлю.

Ярославль является одним из старейших русских городов. Он был основан в XI веке. Исторический центр города расположен у слияния рек Волги и Которосли.

Здесь расположено 140 памятников архитектуры. Ярославль привлекает гостей своими древними храмами и монастырями, уютными скверами и парками, и превосходной набережной. Визитной карточкой города является стрелка Волги и Которосли.

Экскурсия по территории Спасо-преображенского монастыря.

Сегодня Спасо-Преображенский монастырь является главным символом города. Он был основан по распоряжению князя Константина Всеволодовича в XII веке на берегу реки Которосли.

В XVI веке монастырь превратился в сильную крепость, где стоял стрелецкий гарнизон и хранилась государева казна.

Монастырь сыграл важную роль в истории Ярославля, будучи долгое время его духовным, культурным и экономическим центром.

Размещение в отеле.

Свободное время.

ЯрославльЯрославльЯрославльЯрославль
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Кострома

Завтрак в отеле.

Переезд в Кострому.

Обзорная экскурсия по городу.

Город был основана берегах реки Волги, как форпост северо-восточных рубежей России в XII веке. До наших дней в первозданном виде сохранился архитектурный ансамбль города XVIII века.

Здесь сохранились десятки объектов культурного наследия федерального значения и сотни памятников истории архитектуры.

Кострому называют «колыбелью династии Романовых» и родиной Снегурочки, а также сырной столицей России.

Обед.

Переезд в Киров.

Размещение в отеле.

КостромаКостромаКостромаКострома
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Киров

Завтрак в отеле.

Обзорная экскурсия по Кирову.

Упоминание в летописях городища на месте нынешнего города начинаются с 1374 года. Изначально город носил одно имя с рекой Вяткой.

В составе Московского государства именовался Хлыновым, но при императрице Екатерине II ему вернули прежнее имя. Нынешнее название город получил 1934 году в честь известного советского политического деятеля С. Кирова.

Переезд в Пермь.

Обед.

Размещение в отеле.

КировКировКировКиров
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Пермь, архитектурно-этнографический музей Хохловка

Завтрак в отеле.

Обзорная экскурсия по Перми.

Пермь располагается на берегах реки Камы и является речным портом и транспортным узлом на Транссибирской магистрали. Слово «Пермь» впервые упоминается в Повести временных лет в 1113 году.

Город был основан в 1723 году, а современное название и городские права получил по указу Екатерины II в XVII веке, став центром создаваемого Пермского наместничества.

Во время экскурсии мы увидим городские памятники, исторический центр, Оперный театр, набережную реки Кама и известный арт-объект «Счастье на за горами».

Обед.

Переезд в Хохловку.

Экскурсия в архитектурно-этнографический музей Хохловка.

Уникальный музейный ансамбльрасположен на живописном берегу Камы у села Хохловка. Музей был открыт в 1980 году, и он является первым на Урале музеем деревянного зодчества под открытым небом.

Сегодня здесь находится 21 памятник деревянного зодчества конца XVII – второй половины XX веков, которые представляют лучшие образцы традиционной и культовой архитектуры народов Прикамья.

Возвращение в Пермь.

Свободное время.

Пермь, архитектурно-этнографический музей ХохловкаПермь, архитектурно-этнографический музей ХохловкаПермь, архитектурно-этнографический музей ХохловкаПермь, архитектурно-этнографический музей Хохловка
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Каменный город

Завтрак в отеле.

Переезд в Каменный город.

Экскурсия по природному парку Каменный город.

С этим местом связано множество легенд, сказаний и преданий. Сегодня Каменный город является памятником природы регионального значения.

В парке можно увидеть останцы выветривания песчаников причудливой формы: «Тюлень», «Черепаха», «Каменные ворота», «Идол», «Пернатый страж».

Парк занимает площадь 30 га. Он расположен на вершине хребта Рудянский спой Уральских гор и разделен на Большой и Малый города.

Обед.

Возвращение в Пермь.

Свободное время.

Каменный городКаменный городКаменный городКаменный город
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Кунгур, ледяная пещера

Завтрак в отеле.

Переезд в Кунгур.

Обзорная экскурсия по Кунгуру.

Кунгур – это старинный купеческий город, который возник, как торговый.

Он был основан в середине XVII века, а назван в честь речки Кунгурки. В XIX веке кунгурские купцы были очень известны, благодаря тому, что занимались торговлей чая, поэтому и Кунгур называли чайной столицей России.

В ходе экскурсии мы обязательно посетим Пуп Земли, памятник самовару, Памятник первопроходцам Кунгурского края и другие достопримечательности.

Экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру.

Пещера является уникальным природным памятником и занимает седьмое место по протяженности в мире. Подземная система карстовых полостей с ледяными гротами протянулась на 5700 м, однако для сохранения сталактитов, сталагмитов и для безопасности туристов, открыто только 1,5 км троп.

Обратите внимание! Кунгурская пещера закрыта на неопределенный срок, если к дате Вашего заезда она не откроется, посещение пещеры будет заменено на мастер-класс по изготовлению Вязовского пряника или посещение какого-либо другого экскурсионного объекта.

Обед.

Переезд в Екатеринбург.

Размещение в отеле.

Кунгур, ледяная пещераКунгур, ледяная пещераКунгур, ледяная пещераКунгур, ледяная пещера
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Первоуральский новотрубный завод, Екатеринбург

Завтрак в отеле.

Экскурсия на Первоуральский новотрубный завод (ПАО «ТМК»).

ПНТЗ является одним из ведущих предприятий России и Европы.

Маршрут посещения завода включает: электросталеплавильный цех по производству непрерывнолитой заготовки, комплекс очистных сооружений Аква Генезис, финишный центр по производству труб нефтяного сортамента и обзор всей территории завода.

Внимание! Завод является закрытым режимным предприятием. В посещении может быть отказано.

Обзорная экскурсия по Екатеринбургу.

Екатеринбург располагается на восточном склоне Уральских гор, на берегу реки Исеть.

Первым русским поселением считается село Шарташ. Оно было основано старообрядцами в 1672 году на берегу одноимённого озера, а бурное развитие здесь началась в период промышленного освоения Урала в XVIII веке.

18 ноября 1723 года был построен Екатеринбургский завод и именно эту дату считают датой основания города. Сегодня Екатеринбург – край богатых самоцветами недр, это столица Урала и крупнейший машиностроительный центр страны.

Посещение Центра Европы и Азии.

Свободное время в Екатеринбурге.

Первоуральский новотрубный завод, ЕкатеринбургПервоуральский новотрубный завод, ЕкатеринбургПервоуральский новотрубный завод, ЕкатеринбургПервоуральский новотрубный завод, Екатеринбург
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
8 день

Ганина Яма, Свердловский краеведческий музей

Завтрак в отеле.

Переезд в Ганину Яму.

Экскурсия по территории мужского монастыря Святых Царственных Страстотерпцев.

Ганина Яма является заброшенным железным рудником.

Это месторождение оказалось бедным и к началу XX века рудник был заброшен. Именно сюда в июле 1918 года из Ипатьевского дома были привезены тела членов Царской семьи и их верных слуг.

Сегодня на месте, где происходили драматические события возведен монастырь в честь Святых Царственных Страстотерпцев.

Возвращение в Екатеринбург.

Экскурсия в Свердловский областной краеведческий музей имени О. Е. Клера.

Основными экспозициями музея являются экспозиции посвященные истории, природе, этнографии и технике Урала, на базе музея действует центр подготовки музейных реставраторов по программам и методике Государственного Эрмитажа. Указом Губернатора Свердловской области музей признан объектом культурного достояния Свердловской области.

Свободное время в Екатеринбурге.

Ганина Яма, Свердловский краеведческий музейГанина Яма, Свердловский краеведческий музейГанина Яма, Свердловский краеведческий музейГанина Яма, Свердловский краеведческий музей
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
9 день

Дом-музей П.П. Бажова, Челябинск

Завтрак в отеле.

Переезд в Сысерть.

Экскурсия в дом-музей П. П. Бажова.

В ходе экскурсии вы узнаете о детстве Сказителя Урала и о жизни родителей Паши Бажова, а также экспозиция музея рассказывает о жизни в горнозаводском поселении.

Переезд в Челябинск.

Обзорная экскурсия по Челябинску.

В XVIII веке на месте башкирской деревни Челяба, которая была расположена на геологической границе Урала и Сибири, на берегах реки Миасс, была основна крепость.

Основателем которойявляется полковник А. И. Тевкелев. Сегодня Челябинск является крупнейшим промышленным центром страны и столицей Южного Урала.

Размещение в отеле.

Свободное время в Челябинске.

Дом-музей П.П. Бажова, ЧелябинскДом-музей П.П. Бажова, ЧелябинскДом-музей П.П. Бажова, ЧелябинскДом-музей П.П. Бажова, Челябинск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
10 день

Национальный парк «Таганай»

Завтрак в отеле.

Переезд в Златоуст.

Экскурсия по территории национального парка «Таганай».

Парк был образован в 1991 году, что позволило сохранить природные системы. Парк Таганай представляет собой: горные хребты, альпийские луга, каменные реки, реликтовые леса.

Здесь можно насладиться невероятными ландшафтами горного Урала.

Экскурсия на Оружейную слободу «АиРовка».

Оружейная слобода «АиРовка» – это туристский комплекс. Он был создан на базе Компании «АиР». Во время экскурсии вы посетите кузницу дамасских сталей, познакомитесь с полным циклом ножевого производства и побываете в выставочном зале, где представлены лучшие работы мастеров.

Обед.

Переезд в Уфу.

Размещение в отеле.

Национальный парк «Таганай»Национальный парк «Таганай»Национальный парк «Таганай»Национальный парк «Таганай»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
11 день

Уфа

Завтрак в отеле.

Обзорная экскурсия по Уфе.

На месте нынешнего города в XVI веке была основана крепость для защиты южных и восточных границ Русского государства. Город располагается на берегу реки Белой, при впадении в нее рек Демы и Уфы.

Уфа является столицей Республики Башкоркостан, богатой разнообразием природы, архитектурными объектами и разными культурами.

Переезд в Казань.

Обед.

Размещение в отеле.

УфаУфаУфаУфа
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
12 день

Казань

Завтрак в отеле.

Обзорная экскурсия по Казани.

Казань является столицей Республики Татарстан. Город расположен на левом берегу реки Волги при впадении в неё реки Казанки. Казань была основана как пограничная крепость на севере Волжской Булгарии.

Росту города способствовало его удачное географическое положение на пересечении крупных торговых путей, которые соединяли Восток и Запад. Основными достопримечательностями города являются Кремль, площадь Тысячелетия и мечеть Кул Шариф.

Экскурсия по Казанскому кремлю.

Расположен Кремль на левом берегу реки Казанки. Он появился на этом месте еще в XII веке, а позже был разрушен войсками Ивана Грозного. Строительство новых укреплений, которые сохранились до нашего времени, началось в 1556 году.

Работами руководили строители московского собора Василия Блаженного – Постник Яковлев и Иван Ширяй. Современный комплекс Казанского кремля занимает территорию в 150 тысяч квадратных метров.

Сегодня на территории кремля располагаются административные объекты, музеи и достопримечательности, ставшие символом города: Мечеть Кул Шариф, Башня Сююмбике, комплекс Спасо-Преображенского монастыря и Президентский дворец.

Свободное время в Казани.

КазаньКазаньКазаньКазань
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
13 день

Свияжск

Завтрак в отеле.

Переезд на остров Свияжск.

Экскурсия в музей-заповедник остров-град Свияжск.

Свияжск основан в 1551 году, как форпост войск Ивана IV Грозного.

Остров с трех сторон омывался водами рек Волги, Щуки и Свияги. Строительством руководил известный русский архитектор Иван Выродков. Город состоял из восемнадцати башен, православного храма и жилых домов.

Многие архитектурные сооружения на острове появились еще в правление Ивана Грозного, а названия улиц сохранились дореволюционные.

После завоевания столицы Казанского ханства городок потерял свое военное значение и вскоре остров стал тихим монастырским местом.

Обед.

Переезд в Нижний Новгород.

Размещение в отеле.

СвияжскСвияжскСвияжскСвияжск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
14 день

Нижний Новгород

Завтрак в отеле.

Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду.

Город был основан у места слияния рек Волки и Оки, как опорный пункт обороны русских границ. В XIV веке он стал столицей Суздальско-Нижегородского княжества, а позже Нижний Новгород был присоединен к Московскому княжеству.

Сегодня здесь насчитывают более 600 уникальных архитектурных, культурных и исторических памятников, а главной достопримечательностью города конечно же является каменный кремль.

Экскурсия по территории Нижегородского кремля.

Кремль был возведен в начале XVI века для укрепления границы с Казанским ханством. Значимой особенностью Кремля является то, что он поставлен на крутом откосе и имеет рекордный перепад высот между верхней и нижней точками – 82 м. Сегодня это второй по величине из сохранившихся Детинцев в России.

Нижегородский кремль никогда не был захвачен врагом, а монаршие особы посещали его неоднократно: Петр I, Екатерина II, Николай I, Александр II и Николай II.

Переезд в Гороховец.

Обзорная экскурсия по Гороховцу.

Гороховец является древнейшим городом Владимирской области. Он включен в список исторических городов России с памятниками особой ценности.

В Гороховце сохранились храмы и монастыри 17-18 вв. купеческие палаты 17 в., каменные и деревянные избы рядовых жителей посада – с изразцами и резьбой.

Гороховец называют уникальным «живым музеем» гражданской архитектуры.

Обед.

Переезд во Владимир.

Размещение в отеле.

Нижний НовгородНижний НовгородНижний НовгородНижний Новгород
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
15 день

Владимир

Завтрак в отеле.

Обзорная экскурсия по Владимиру.

Владимир был основан в 990 князем Владимиром Святославичем (Красное Солнышко). Город располагается преимущественно на левом берегу реки Клязьмы.

Долгое время он являлся официальным центром северо-восточной Руси и резиденцией русских митрополитов. Во Владимире сохранилось множество архитектурных памятников белокаменного зодчества, а природные пейзажи берегов Клязьмы завораживают.

Сегодня Владимир считают жемчужиной древнерусского зодчества.

Экскурсия в Дмитриевский собор.

Великий князь Всеволод (в крещении Дмитрий) посвятил собор своему небесному покровителю – святому великомученику Дмитрию Солунскому. Собор строили местные мастера из белого камня-известняка. На фасадах здания можно увидеть более тысячи резных камней.

Фресковые росписи XII века изображают композицию «Страшный суд», а Росписи Дмитриевского собора представляют собой оригинальный вариант классического византийского стиля конца XII века.

Основной реликвией собора являются икона св. Дмитрия и ковчежец-мощевик.

Свободное время во Владимире.

Для желающих поездка в Суздаль с экскурсией в музейный комплекс «Кремль» и Спасо-Преображенский собор (оплачивается дополнительно).

ВладимирВладимирВладимирВладимир
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
16 день

Возвращение в Санкт-Петербург

Завтрак в отеле.

Переезд в Санкт-Петербург.

Обед в районе Твери.

Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург 23:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту: 1 ночь в Ярославле, Кирове, Челябинске, Уфе, Нижнем Новгороде; 2 ночи в Перми, Екатеринбурге, Казани, Владимире.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

2-местное1-местное
149 900184 900

Действует скидка пенсионерам – 3000 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Русские Сезоны» в г. Ярославле

1 ночь

Гостиница «Русские Сезоны Комфорт отель Ярославль» удобно расположена на въезде в центр города Ярославль.

Для проживания подготовлено 44 номера. Из удобств представлены: кровати с ортопедическими матрасами, наборы постельного белья, санузел с косметическими принадлежностями. Более того, установлен кондиционер, фен, телевизор.

На территории работает ресторан авторской итальянской кухни с пиццей из дровяной печи, а также в номерах присутствуют современные капсульные кофемашины.

Постояльцы смогут посетить термальный комплекс с подогреваемым бассейном и парными. Недалеко от отеля расположен живописный парк с детскими площадками, пивзавод «Ярпиво» с индивидуальными турами, а также крупнейшие спортивные сооружения: ледовый дворец «Арена 2000», «СК Атлант». Расстояние до железнодорожного вокзала – 5,1 км, до аэропорта – 19,2 км.

Гостиница «Русские Сезоны» в г. ЯрославлеГостиница «Русские Сезоны» в г. ЯрославлеГостиница «Русские Сезоны» в г. ЯрославлеГостиница «Русские Сезоны» в г. ЯрославлеГостиница «Русские Сезоны» в г. Ярославле
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Чарушин» в г. Кирове

1 ночь

Гостиница «Чарушин» расположилась в деловом и одновременном историческом центре Кирова. Она находится в современном здании, которое оснащено автономной системой водоснабжения, кондиционирования и противопожарной сигнализацией.

Номерной фонд гостиницы составляет 98 комфортабельных и современных номеров, которые оборудованы всем необходимым для полноценного отдыха.

Вам предоставляется широкий спектр услуг: ресторан «Россия», лобби-бар, услуги парикмахерской, медицинский центр, парковка.

По запросу персонал готов организовать трансфер, заказать необходимые билеты и экскурсии. Здесь имеется современный конференц-зал вместимостью до 70 человек.

Гостиница «Чарушин» в г. КировеГостиница «Чарушин» в г. КировеГостиница «Чарушин» в г. КировеГостиница «Чарушин» в г. Кирове
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Амакс Премьер Отель» в г. Перми

3 ночи

«Амакс Премьер Отель» располагается в непосредственной близости от центральной части города Пермь. Здесь постояльцам предоставлен широкий выбор услуг: Wi-Fi, парковка, бильярдная, плавательный бассейн, хамам, гидромассажная ванна, сауна и трансфер.

Для удобства гостей работает лифт. Желающие могут заказать экскурсию или поиграть в боулинг. Квалифицированный и внимательный персонал всегда сможет помочь и ответить на возникающие вопросы во время проживания. Кроме того, по предварительному запросу, возможна аренда автомобиля. В развлекательном комплексе, который находится в здании отеля, можно хорошо провести время с друзьями и семьей.

Все номера оформлены в классическом стиле, выполнены в светлой цветовой гамме и теплых тонах. Каждый из них оборудован телевизором, холодильником, кондиционером, зеркалом, мини-баром, и телефоном. Во всех установлена качественная мебель, которая выполнена из дерева. Установлены удобные кровати с ортопедическим матрасом. Просторная ванная комната оснащена феном, комплектом полотенец, тапочками, косметическими принадлежностями. Для гостей созданы необходимые условия, чтобы проживание было наиболее комфортным и уютным. Уборка номеров и территории отеля проводится регулярно и качественно.

Гостиница «Амакс Премьер Отель» в г. ПермиГостиница «Амакс Премьер Отель» в г. ПермиГостиница «Амакс Премьер Отель» в г. ПермиГостиница «Амакс Премьер Отель» в г. Перми
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Гранд Авеню» в г. Екатеринбурге

3 ночи

Современный бизнес-отель "Гранд Авеню by USTA Hotels" 3* расположен в самом центре Екатеринбурга.

Номерной фонд составляют номера с удобствами. Каждый номер оформлен в классическом интерьере и располагает всеми необходимыми удобствами.

На территории гостиницы работает ресторан "КЕЙС", лобби-бар "Джем".

Конференц-залы отеля оборудованы всей необходимой техникой — проекционным, осветительным, звукоусиливающим оборудованием. Современная система кондиционирования и вентиляции обеспечивает комфортный микроклимат.

Рядом с гостиницей расположены крупнейшие деловые, торговые и выставочные центры, иностранные консульства и посольства, Администрация города и Правительство области, лучшие театры и кинозалы г. Екатеринбурга.

Гостиница «Гранд Авеню» в г. ЕкатеринбургеГостиница «Гранд Авеню» в г. ЕкатеринбургеГостиница «Гранд Авеню» в г. ЕкатеринбургеГостиница «Гранд Авеню» в г. ЕкатеринбургеГостиница «Гранд Авеню» в г. Екатеринбурге
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Малахит» в г. Челябинске

1 ночь

Четырехзвездочный конгресс-отель «Малахит» располагается в самом центре Челябинска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры. Из окон открывается живописный вид на набережную реки Миасс. Из услуг есть уличная парковка, бассейн, сауна.

В номерном фонде более 400 номеров, которые разделены на несколько категорий. В каждой комнате есть удобное спальное место, телевизор с кабельными каналами и индивидуальная ванная со средствами личной гигиены. Улучшенные номера располагают гостиной зоной и гардеробной.

По утрам сервируются завтраки, которые зарядят хорошим настроением на весь день. Есть два ресторана, в которых подают блюда русской и европейской кухни. Доступен бар с большим выбором напитков.

Гостиница «Малахит» в г. ЧелябинскеГостиница «Малахит» в г. ЧелябинскеГостиница «Малахит» в г. ЧелябинскеГостиница «Малахит» в г. ЧелябинскеГостиница «Малахит» в г. Челябинске
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Амакс Сити отель» в г. Уфе

1 ночь

Трехзвездочный «Амакс Сити отель» располагается в Уфе.

Номерной фонд представлен комфортными номерами категориями «Люкс», «Бизнес», «Стандарт» и «Студио» рассчитанные как на одного человека, так и на пару. Все они выполнены в теплой цветовой гамме и наполнены домашним уютом.

В каждом гостей ожидает удобная кровать, стол, стулья, прикроватные тумбочки и светильники, телевизор и кондиционер. В собственной ванной комнате установлена душевая кабина или ванна, имеется средства личной гигиены, набор полотенец. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Также на территории предоставляются услуги прачечной, экскурсионного обслуживания, камеры хранения, трансфера. Привести себя в порядок возможно посетив салон красоты. Приобрести небольшие сувениры можно в магазине, который работает в отеле. Стойка регистрации работает круглосуточно. При согласовании с администрацией отеля возможно проживание с домашними питомцами.

Гостиница «Амакс Сити отель» в г. УфеГостиница «Амакс Сити отель» в г. УфеГостиница «Амакс Сити отель» в г. УфеГостиница «Амакс Сити отель» в г. УфеГостиница «Амакс Сити отель» в г. Уфе
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Амакс Сафар отель» в г. Казани

2 ночи

«Амакс Сафар отель» — расположен в Казани и является одним из крупных гостиничных комплексов.

К размещению отдыхающих представлены комфортные номера с удобными спальными местами, качественной мебелью, современной техникой и мини-баром. В любой точке отеля возможно бесплатное подключение к бесперебойной сети Wi-Fi. Номера представлены различной категории и ценовой политики. Все они выполнены в индивидуальном стиле и оформлены в теплой цветовой гамме. В каждом из них установлена качественная мебель и техника, которая необходимая для комфортного отдыха постояльцев. В номерах предусмотрены удобные кровати с ортопедическим матрасом и постельными принадлежностями.

На территории работает 3 ресторана, гости смогут выбрать себе кухню по душе и заказать любимое блюдо. Также, каждое утро здесь сервируются вкусные и сытные завтраки по системе "шведский стол".

Гостиница «Амакс Сафар отель» в г. КазаниГостиница «Амакс Сафар отель» в г. КазаниГостиница «Амакс Сафар отель» в г. КазаниГостиница «Амакс Сафар отель» в г. КазаниГостиница «Амакс Сафар отель» в г. Казани
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Ока Бизнес» в г. Нижнем Новгороде

1 ночь

Гранд Отель «Ока Бизнес» находится в центральной части Нижнего Новгорода. Этот гостиничный комплекс отличается первоклассным уровнем обслуживания и развитой инфраструктурой.

На выбор гостям предоставляется несколько вариантов размещения в одном из 65 уютных номеров, дизайнерское оформление и удобство которых обеспечивается современной техникой и мебелью европейского производства. К услугам постояльцев один из крупнейших развлекательных центров «Capital Club», объединяющий в себе боулинг, бильярд и спорт-бар, а оставаться в форме даже во время командировки поможет фитнес-клуб, включающий бассейн и тренажёрный зал, саун-клуб, салон красоты и SPA.

Гостиница «Ока Бизнес» в г. Нижнем НовгородеГостиница «Ока Бизнес» в г. Нижнем НовгородеГостиница «Ока Бизнес» в г. Нижнем НовгородеГостиница «Ока Бизнес» в г. Нижнем НовгородеГостиница «Ока Бизнес» в г. Нижнем Новгороде
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо» в г. Владимире

2 ночи

Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо» расположена в городе Владимир на одной из главных улиц города — ул. Чайковского. Здание выполнено в соответствии всех современных требований.

В гостинице предлагается на выбор обширный номерной фонд с различными категориями: от «Стандартных» до класса «Люкс».

С заботой об отдыхающих в номерах установлены удобные кровати с ортопедическим матрасом. Из других удобств — телевизор, кондиционер, высокоскоростной Интернет, мини-бар, сейф. В уборной для каждого предоставлены принадлежности для личной гигиены.

Утром завтраки сервируются по системе «Шведский стол». Также постояльцы могут продегустировать ароматные блюда русской и украинской кухни по меню. Помимо ресторана лобби-бар, столовая и бар с тропическим дизайном также доступны к посещению.

Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо» в г. ВладимиреГостиница «АМАКС Золотое Кольцо» в г. ВладимиреГостиница «АМАКС Золотое Кольцо» в г. ВладимиреГостиница «АМАКС Золотое Кольцо» в г. ВладимиреГостиница «АМАКС Золотое Кольцо» в г. Владимире
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
  • Проезд из Санкт-Петербурга и обратно на автобусе (выезд накануне в 22:00)
  • Проживание в отелях с завтраками
  • Завтрак в 1-й день тура
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Все экскурсии по программе тура
  • Разрешение на посещение ООПТ Каменный город
  • Входные билеты в музеи
  • Радиооборудование
Что не входит в цену
  • Питание, не указанное в программе
  • Поездка в Суздаль с экскурсией в музейный комплекс «Кремль» и Спасо-Преображенский собор - стоимость уточняется
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, Демонстрационный проезд
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки в туре?

Действует скидка пенсионерам – 3000 рублей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 16 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Екатеринбурга

Похожие туры из Екатеринбурга

Демидовский маршрут. Зимний тур на 3 дня
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Демидовский маршрут. Зимний тур на 3 дня
Начало: Россия, Свердловская область, Екатеринбург
3 янв в 10:00
4 янв в 10:00
от 27 400 ₽ за человека
Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур
Начало: Россия, Свердловская область, Екатеринбург
3 янв в 10:00
от 24 400 ₽ за человека
Екатеринбург встречает гостей. Праздничный тур на 8 Марта
На автобусе
2 дня
1 отзыв
Екатеринбург встречает гостей. Праздничный тур на 8 Марта
Начало: Россия, Свердловская область, Екатеринбург
7 мар в 10:00
14 800 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Екатеринбурге
Все туры из Екатеринбурга