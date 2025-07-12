1 день

Ярославль

Обратите внимание! Отправление из Санкт-Петербурга накануне (11.07.2025) от Демонстрационного проезда в 22:00.

Прибытие в Ярославль (12.07.2025).

Завтрак.

Обзорная экскурсия по Ярославлю.

Ярославль является одним из старейших русских городов. Он был основан в XI веке. Исторический центр города расположен у слияния рек Волги и Которосли.

Здесь расположено 140 памятников архитектуры. Ярославль привлекает гостей своими древними храмами и монастырями, уютными скверами и парками, и превосходной набережной. Визитной карточкой города является стрелка Волги и Которосли.

Экскурсия по территории Спасо-преображенского монастыря.

Сегодня Спасо-Преображенский монастырь является главным символом города. Он был основан по распоряжению князя Константина Всеволодовича в XII веке на берегу реки Которосли.

В XVI веке монастырь превратился в сильную крепость, где стоял стрелецкий гарнизон и хранилась государева казна.

Монастырь сыграл важную роль в истории Ярославля, будучи долгое время его духовным, культурным и экономическим центром.

Размещение в отеле.

Свободное время.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160