В самое сердце Северного Урала: путешествие «всё включено» на плато Маньпупунёр
Прокатиться на снегоходах, попариться в бане с видом на горы и погулять по заповеднику
Начало: Ж/д станция «Ивдель-1», 7:00. До города нужно добр...
«Вечером — баня с видом на реку и горы, ужин и отдых в окружении северной природы»
80 000 ₽ за человека
Поход за звездами: Таганай. Уральские горы
Начало: Свердловская область, Екатеринбург
«Этот поход идеален для тех, кто впервые для себя решил побывать в зимнем походе среди гор»
19 дек в 10:00
20 000 ₽ за человека
В гости к Хозяйке Медной горы. Автобусный тур на Урал из Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург, Демонстрационный проезд
«Во время экскурсии мы увидим городские памятники, исторический центр, Оперный театр, набережную реки Кама и известный арт-объект «Счастье на за горами»»
11 июл в 10:00
149 900 ₽ за человека
