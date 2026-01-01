Описание тура
Организационные детали
Групповой трансфер возможен только из/в аэропорт ко времени рекомендованных рейсов. Если прибываете в другое время, то добраться до места старта нужно самостоятельно.
Программа тура по дням
Знакомство с Екатеринбургом, граница Европы и Азии, музей Бориса Ельцина
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу. Вы узнаете историю города, который стал индустриальным и культурным сердцем Урала. Увидите старинные заводские корпуса, современные деловые кварталы, площади и проспекты.
Граница Европы и Азии. Побываете в точке, где пересекаются два континента. Постоите одной ногой в Европе, а другой — в Азии. В основании памятника заложены камни с крайних точек материка: мыса Рока и мыса Дежнёва.
Музей Бориса Ельцина. Познакомитесь с биографией первого президента России, осмотрите документы и архивные кадры.
Вечером — свободное время.
Музей Невьянского края, экскурсия по Тагилу, музеи "Дом Черепановых" и "Дом Худояровых"
Невьянский государственный историко-архитектурный музей. Вы познакомитесь с историей Невьянского края, осмотрите наклонную башню Демидовых и заглянете в выставочный зал в здании бывшей электростанции начала 20 века.
Нижний Тагил. Увидите главные достопримечательности столицы промышленной империи Демидова. Целых 200 лет город был главным производителем чугуна в Европе!
Историко-технический музей «Дом Черепановых». Вы окажетесь в усадьбе 19 века в стиле классицизма, где жили тагильские изобретатели, создатели первого русского паровоза, Ефим и Мирон Черепановы. Узнаете не только про судьбу этой удивительной семьи, но и про Ефима Артамонова, создавшего велосипед-самокат.
Музей истории подносного промысла «Дом Худояровых». Нижний Тагил — родина русского расписного железного подноса. Вы познакомитесь с уральским искусством, жизнью и творчеством знаменитых художников Худояровых.
Ганина Яма, дом Бажова и Храм на Крови
Ганина Яма. Вы побываете на заброшенном железном руднике, куда в 1918 году привезли тела членов царской семьи. Сейчас на месте шахты возведён монастырь в честь Святых Царственных Страстотерпцев.
Мемориальный дом-музей П. П. Бажова. Посетите дом, который уральский писатель построил сам. Здесь всё осталось как при жизни хозяина!
Храм на Крови (за доплату). На его месте стоял дом Ипатьева, где расстреляли императорскую семью.
Музей золота и музей истории и археологии
Музей золота в Берёзовском. Вы узнаете, как Ерофей Марков открыл источник и началась золотодобывающая промышленность на Урале в 18 веке, как жили рабочие и до сих пор ведётся добыча.
Музей истории и археологии Урала. Увидите Шигирский идол — старейшую деревянную скульптуру в мире (ей около 12 000 лет!), а ещё стоянки человека, орудия труда и другие артефакты.
К 16:00 доставим вас в аэропорт, рекомендуем выбирать рейсы после 19:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|44 000 ₽
|1-местное размещение
|54 000 ₽
|Без проживания
|27 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Билеты в Екатеринбург и обратно
- Обеды - 3200 ₽ (за 3 обеда). ужины
- Посещение Храма на Крови
