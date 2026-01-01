Невьянский государственный историко-архитектурный музей. Вы познакомитесь с историей Невьянского края, осмотрите наклонную башню Демидовых и заглянете в выставочный зал в здании бывшей электростанции начала 20 века.

Нижний Тагил. Увидите главные достопримечательности столицы промышленной империи Демидова. Целых 200 лет город был главным производителем чугуна в Европе!

Историко-технический музей «Дом Черепановых». Вы окажетесь в усадьбе 19 века в стиле классицизма, где жили тагильские изобретатели, создатели первого русского паровоза, Ефим и Мирон Черепановы. Узнаете не только про судьбу этой удивительной семьи, но и про Ефима Артамонова, создавшего велосипед-самокат.

Музей истории подносного промысла «Дом Худояровых». Нижний Тагил — родина русского расписного железного подноса. Вы познакомитесь с уральским искусством, жизнью и творчеством знаменитых художников Худояровых.