Земля изобретателей, старателей и сказителей: Екатеринбург и Нижний Тагил

Побывать на границе Европы и Азии, посетить старинные заводы и узнать о золотом промысле
Здесь добывали золото и придумали первый русский паровоз, тут оживают сказы П. Бажова, а художники превращают обычные подносы в произведение искусства. И всё это — Урал. Суровый, но гостеприимный край!
Всего за 4 дня вы побываете в музее Б. Ельцина, заглянете в дом изобретателей Черепановых и посетите монастырь на Ганиной Яме.

А ещё познакомитесь с историей и культурой региона и осмотрите Шигирский идол — старейшую деревянную скульптуру в мире!

Описание тура

Организационные детали

Групповой трансфер возможен только из/в аэропорт ко времени рекомендованных рейсов. Если прибываете в другое время, то добраться до места старта нужно самостоятельно.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Екатеринбургом, граница Европы и Азии, музей Бориса Ельцина

Обзорная экскурсия по Екатеринбургу. Вы узнаете историю города, который стал индустриальным и культурным сердцем Урала. Увидите старинные заводские корпуса, современные деловые кварталы, площади и проспекты.

Граница Европы и Азии. Побываете в точке, где пересекаются два континента. Постоите одной ногой в Европе, а другой — в Азии. В основании памятника заложены камни с крайних точек материка: мыса Рока и мыса Дежнёва.

Музей Бориса Ельцина. Познакомитесь с биографией первого президента России, осмотрите документы и архивные кадры.

Вечером — свободное время.

2 день

Музей Невьянского края, экскурсия по Тагилу, музеи "Дом Черепановых" и "Дом Худояровых"

Невьянский государственный историко-архитектурный музей. Вы познакомитесь с историей Невьянского края, осмотрите наклонную башню Демидовых и заглянете в выставочный зал в здании бывшей электростанции начала 20 века.

Нижний Тагил. Увидите главные достопримечательности столицы промышленной империи Демидова. Целых 200 лет город был главным производителем чугуна в Европе!

Историко-технический музей «Дом Черепановых». Вы окажетесь в усадьбе 19 века в стиле классицизма, где жили тагильские изобретатели, создатели первого русского паровоза, Ефим и Мирон Черепановы. Узнаете не только про судьбу этой удивительной семьи, но и про Ефима Артамонова, создавшего велосипед-самокат.

Музей истории подносного промысла «Дом Худояровых». Нижний Тагил — родина русского расписного железного подноса. Вы познакомитесь с уральским искусством, жизнью и творчеством знаменитых художников Худояровых.

3 день

Ганина Яма, дом Бажова и Храм на Крови

Ганина Яма. Вы побываете на заброшенном железном руднике, куда в 1918 году привезли тела членов царской семьи. Сейчас на месте шахты возведён монастырь в честь Святых Царственных Страстотерпцев.

Мемориальный дом-музей П. П. Бажова. Посетите дом, который уральский писатель построил сам. Здесь всё осталось как при жизни хозяина!

Храм на Крови (за доплату). На его месте стоял дом Ипатьева, где расстреляли императорскую семью.

4 день

Музей золота и музей истории и археологии

Музей золота в Берёзовском. Вы узнаете, как Ерофей Марков открыл источник и началась золотодобывающая промышленность на Урале в 18 веке, как жили рабочие и до сих пор ведётся добыча.

Музей истории и археологии Урала. Увидите Шигирский идол — старейшую деревянную скульптуру в мире (ей около 12 000 лет!), а ещё стоянки человека, орудия труда и другие артефакты.

К 16:00 доставим вас в аэропорт, рекомендуем выбирать рейсы после 19:00.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение44 000 ₽
1-местное размещение54 000 ₽
Без проживания27 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Билеты в Екатеринбург и обратно
  • Обеды - 3200 ₽ (за 3 обеда). ужины
  • Посещение Храма на Крови
  • Стоимость тура при 1-местном размещении - 54 000 ₽
  • Стоимость тура без проживания и без завтраков - 27 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Екатеринбург, аэропорт, 5:30
Завершение: Екатеринбург, аэропорт, 16:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 100 туристов
Мы надёжный туроператор с многолетним опытом и нетривиальным подходом к созданию туров и экскурсий. Будем рады видеть вас в наших поездках! Гарантируем качественный сервис и высокий уровень организации.

