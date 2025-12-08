Экскурсия «Екатеринбург встречает гостей» (на 3 дня)
Начало: Просп. Ленина, 9а, Four Elements Ekaterinburg
Расписание: Даты: 3-5 января, 1-3 мая, 10-12 июня, 1-3 июля, 5-7 августа, 16-18 сентября.
24 400 ₽ за человека
Демидовский маршрут (на 3 дня)
Начало: Пр. Ленина, 9а, отель Four Elements Ekaterinburg
27 400 ₽ за человека
Национальный маршрут Демидовский 3 дня/2 ночи
Начало: Проспект Ленина, 9а
27 400 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Для пенсионеров»
Самые популярные туры этой рубрики в Екатеринбурге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Екатеринбурге в декабре 2025
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Для пенсионеров" можно забронировать 3 тура от 24 400 до 27 400.
Забронируйте тур в Екатеринбурге на 2025 год для пенсионеров, цены от 24400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль