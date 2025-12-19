Вам предлагают на 5 дней погрузиться в историю уральских городов: вы посетите Екатеринбург, Верхнюю Пышму, Невьянск, Верхние Таволги и Нижний Тагил.
Познакомитесь с музеями, посетите мастер-класс по лаковой росписи, а также у вас будет возможность побывать на экскурсии по производственным цехам комбината ЕВРАЗ! Насыщенная программа: будет интересно и взрослым, и детям.
Описание тураДень 1: Екатеринбург • Самостоятельное прибытие в отель Four Elements Ekaterinburg (просп. Ленина 9а). Багаж можно оставить в камере хранения.
- 09:45 — встреча с гидом в холле отеля. Посадка в автобус.
- 10:00 — обзорная автобусная экскурсия по Екатеринбургу.
- Посещение границы Европа-Азия.
- Обед в ресторане Екатеринбурга. Далее все объекты – в шаговой доступности. Пеший переход.
- Музей истории Екатеринбурга. Современный музей с использованием современных технологий, в зрелищной и захватывающей форме, освещающий события городской истории.
- По окончании экскурсии в музее — свободное время в центре Екатеринбурга, самостоятельное возвращение в гостиницу. Заселение в отель по паспортам. День 2: Верхняя Пышма • Завтрак в гостинице (шведский стол).
- 09:45 — встреча с гидом в холле отеля. Посадка в автобус.
- 10:00 — «Боевая слава Урала» (автобусная экскурсия).
- 12:00 — экскурсия в Музей военной техники (музейный комплекс УГМК, Верхняя Пышма) — крупнейший технический музей России (осмотр экспозиции на открытой площадке/экспозиции Выставочного центра).
- Обед в ресторане Екатеринбурга. Автобус отпускаем. Пеший переход.
- Музей истории камнерезного и ювелирного искусства.
- Самостоятельное возвращение в отель. День 3: последний царь и первый президент • 09:45 — встреча с гидом в холле отеля. Посадка в автобус.
- 10:00 — «Скорбный путь последнего царя» (автобусная экскурсия) с посещением Храма-на-Крови на месте гибели семьи Романовых и мужского монастыря в честь Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной яме (экскурсия по территории монастыря).
- Обед в ресторане Екатеринбурга.
- 15:30 — экскурсия в Музей первого президента России (Центр Ельцина — как отражение эпохи радикальных и сложных перемен в России).
- 17:00 — окончание экскурсии. Самостоятельное возвращение в отель. День 4: Невьянск, Верхние Таволги, Нижний Тагил • 07:30 — завтрак, выселение из отеля.
- 08:30 — выезд в Невьянск. Путевая экскурсия. Невьянск — город, откуда началась Демидовская империя, основан по инициативе Петра I, как место для железоделательного завода. Позже главный объект города — завод — был дарован семье Демидовых. Заводы Демидовых стали возникать по всему Уралу и в Сибири, а город в XVIII веке стал главной промышленной точкой Урала!
- Обзорная экскурсия по территории музейного комплекса, непосредственно у подножия Невьянской наклонной башни Демидовых (объекты: Невьянская наклонная башня, памятник Демидову и Петру I) с рассказом об истории башни (строительство, назначение, местоположение, архитектурные особенности). Уникальность момента — башня в строительных лесах с рассказом об истории реставраций башни.
- Экскурсия по экспозиции. История Невьянского края в XVII-XVIII вв: история Невьянского завода времён династии горнозаводчиков Никиты и Акинфия Демидовых, относящейся к первой половине XVIII века; знаменитое демидовское железо марки «Старый соболь»; Царь-домна; роль невьянского завода и первых Демидовых в становлении горнозаводской России, Российской империи. Виртуальная (с помощью видеопанели и подготовленного видеоряда) экскурсия по башне: поэтажное назначение, патронажные легенды.
- Желающие смогут выковать памятную демидовскую монету или добыть на «прииске» настоящие уральские камни-самоцветы (в тёплое время года) (за доп. плату).
- Обед в кафе.
- Посещение музея Дом Невьянской иконы. Знакомство с необыкновенным культурологическим феноменом Уральского региона — Невьянской школой иконописи.
- Выезд в Верхние Таволги. Путевая экскурсия с осмотром церкви Николая Чудотворца (с. Быньги).
- Экскурсия по ООО «Таволожская керамика»: мастер-класс на гончарном круге под руководством опытного гончара, рассказ о декорировании керамического изделия традиционной в Демидовскую эпоху изумрудной глазурью.
- Ужин кержака в кафе «Хрустальный погребок».
- 19:00 — выезд в Нижний Тагил.
- 20:15 — приезд в Нижний Тагил. Заселение в отель Демидов Плаза 4*. Свободное время. День 5 • 07:00-08:15 — завтрак в отеле.
- 08:30 — посещение АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» (за доп. плату). Экскурсия «Традиции Демидовых — в современности»: музейный комплекс комбината, посещение с экскурсией металлургического производства комбината (домна №7, конвертерный цех, либо колёсобандажный цех), осмотр исторической домны №1.
- На замену для участников тура, не попавших на экскурсию в ЕВРАЗ, предлагается Историко-технический музей «Дом Черепановых». Это редкая возможность соприкоснуться с традициями тагильских изобретателей, на подлинных экспонатах познакомиться с их биографиями и изобретениями. Увидеть уникальные астрономические часы Е. Г. Кузнецова, серебряную вазу — подарок изобретателю паровых машин Е. А. Черепанову от заводчиков Демидовых, велосипед XIX века и многое другое! Особый интерес вызывают действующие модели паровозов и железной дороги, а также интерактивные выставки по истории техники.
- Обед по меню металлурга в кафе города.
- Обзорная экскурсия по Нижнему Тагилу с посещением смотровой площадки на Лисьей горе. Демидовская дача. Нижний Тагил — один из крупнейших и старейших горнозаводских центров России. Именно здесь были построены самые современные в мире (1725-1735 гг.) по своему технологическому оснащению и мощности 4-е домны! Производственная значимость Нижнетагильских заводов определялась прочным положением на европейском рынке его металла с маркой «Старый соболь». Именно в городе Нижний Тагил механики Черепановы создали первый в России паровоз.
- Посещение Нижнетагильского историко-краеведческого музея. Он наглядно раскрывает историю тагильского края. В музее представлены: собрание живописных и скульптурных портретов заводчиков Демидовых, уникальные рекламные изделия Нижнетагильских заводов XIX века.
- Посещение музея истории подносного промысла «Дом Худояровых». Металлические подносы появились в начале XVIII века на металлургических заводах в городе Нижнем Тагиле, принадлежащих уральскому промышленнику А. Н. Демидову. Именно Демидовы являются зачинателями промышленного производства подносов.
- Мастер-класс по тагильской лаковой росписи с предоставлением всех материалов в Музейно-производственном комплексе «Тагильский поднос». Металлические подносы появились в начале XVIII века в Нижнем Тагиле на металлургических заводах, принадлежащих уральскому промышленнику А. Н. Демидову. Именно Демидовы являются зачинателями промышленного производства подносов.
- 17:30 — заключительное чаепитие на душистых уральских травах.
- 18:30 — выезд в Екатеринбург (в пути следования, по необходимости, санитарная остановка, просмотр фильмов).
• 20:40 — прибытие в Екатеринбург, отель Marins Park Hotel 3* (ж/д вокзал), трансфер в аэропорт Кольцово (за доп. плату). Важная информация:
- Тайминг экскурсионного маршрута носит ознакомительный характер и предусматривает незначительные отклонения в программе по причинам, не зависящим от туроператора.
- Экскурсионное посещение АО «ЕВРАЗ» доступно для туристов с 14-ти лет, в целях личной безопасности посещение цеха запрещается лицам с нарушением опорно-двигательного аппарата и ЦНС. Заблаговременно предоставляются данные: паспорт РФ, город проживания, место работы, размер одежды/обуви туриста (для обеспечения спец. средствами защиты). Обращаем внимание, фото- и видеосъёмка возможна только на телефон (делать фото на фотоаппарат запрещено). Подача заявки на посещение ЕВРАЗа не позднее 7-ми дней до начала тура!
- При посещении музеев детям, студентам и людям пенсионного возраста необходимо иметь при себе документ, подтверждающий статус (студенческий билет, пенсионное удостоверение).
- Для пешей прогулки рекомендуем удобную обувь и одежду по погоде.
- Для посещения храмов и монастырей дамам необходимы головной убор и юбка (во всех храмах, включённых в программу, платки и юбки предоставляются при входе).
- В летнее время рекомендуем иметь при себе дождевик или зонт.
10-14 июня, 1-5 июля, 5-9 августа, 16-20 сентября в 09:45.
Когда: 10-14 июня, 1-5 июля, 5-9 августа, 16-20 сентября в 09:45.
- Тайминг экскурсионного маршрута носит ознакомительный характер и предусматривает незначительные отклонения в программе по причинам, не зависящим от туроператора
- Экскурсионное посещение АО «ЕВРАЗ» доступно для туристов с 14-ти лет, в целях личной безопасности посещение цеха запрещается лицам с нарушением опорно-двигательного аппарата и ЦНС. Заблаговременно предоставляются данные: паспорт РФ, город проживания, место работы, размер одежды/обуви туриста (для обеспечения спец. средствами защиты). Обращаем внимание, фото - и видеосъёмка возможна только на телефон (делать фото на фотоаппарат запрещено). Подача заявки на посещение ЕВРАЗа не позднее 7-ми дней до начала тура
- При посещении музеев детям, студентам и людям пенсионного возраста необходимо иметь при себе документ, подтверждающий статус (студенческий билет, пенсионное удостоверение)
- Для пешей прогулки рекомендуем удобную обувь и одежду по погоде
- Для посещения храмов и монастырей дамам необходимы головной убор и юбка (во всех храмах, включённых в программу, платки и юбки предоставляются при входе)
- В летнее время рекомендуем иметь при себе дождевик или зонт
