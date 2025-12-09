Насладитесь отдыхом в Екатеринбурге на трёхдневной экскурсии! Вас ждёт посещение музеев и храмов, обеды в ресторанах города и свободное время.
Вы побываете на границе Европы и Азии, познакомитесь с достопримечательностями центра, а о проживании и питании беспокоиться не стоит — всё уже решено за вас. Остаётся только расслабиться и почувствовать екатеринбургскую атмосферу.
Описание тураДень 1: знакомство с городом Самостоятельное прибытие в отель. Багаж можно оставить в камере хранения. 9:45 — встреча с гидом в холле отеля. Посадка в автобус. 10:00 — обзорная автобусная экскурсия по Екатеринбургу. Посещение границы «Европа-Азия» (экскурсия с посещением). 14:00 — обед в ресторане. Далее все объекты — в шаговой доступности. Пеший переход. 15:15 — музей истории Екатеринбурга. Музей с использованием современных технологий, в зрелищной и захватывающей форме освещающий события городской истории. По окончании экскурсии в музее — свободное время в центре Екатеринбурга. Гид оставляет группу. Возвращение в отель самостоятельное. Заселение в отель по паспортам. День 2: опорный край России Завтрак в гостинице (шведский стол). 09:45 — встреча с гидом в холле отеля. Посадка в автобус. 10:00 — «Боевая слава Урала» (автобусная экскурсия). 12:00 — музей военной техники (музейный комплекс УГМК, Верхняя Пышма) — крупнейший технический музей России (осмотр экспозиции на открытой площадке/экспозиции Выставочного центра). 15:00 — обед в ресторане Екатеринбурга. Автобус отпускаем. 16:30 — музей истории камнерезного и ювелирного искусства. День 3: последний царь и первый президент Завтрак в гостинице (шведский стол). Выселение из гостиницы. Туристам, отправляющимся сразу после музея Ельцина на ж/д вокзал, необходимо взять вещи с собой автобус. Туристы, которым трансфер на вокзал не нужен, могут оставить вещи в камере хранения отеля. 09:45 — встреча с гидом в холле отеля. Посадка в автобус. 10:00 — «Скорбный путь последнего царя» (автобусная экскурсия) с посещением Храма-на-Крови на месте гибели семьи Романовых и мужского монастыря в честь Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной яме (экскурсия по территории монастыря). 14:30 — обед в ресторане. 15:30 — экскурсия в Музей первого президента России (Центр Ельцина — как отражение эпохи радикальных и сложных перемен в России). 17:00 — окончание экскурсии. Завершение экскурсионной программы. Трансфер на вокзал. Важная информация:
- На экскурсию можно детям с 6-ти лет.
- Для пешей прогулки рекомендуем удобную одежду и обувь по погоде.
- Для посещения храмов и монастырей дамам необходимы головной убор и юбка (во всех храмах, включённых в программу, платки и юбки предоставляются при входе).
- Фирма оставляет за собой право вносить изменения в программу, не меняя объема предоставляемых услуг. Тайминг носит ознакомительный характер и может быть смещён.
Даты: 3-5 января, 1-3 мая, 10-12 июня, 1-3 июля, 5-7 августа, 16-18 сентября.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Граница Европа-Азия
- Музей истории Екатеринбурга
- Гастротеатр
- Центр Екатеринбурга
- Музей военной техники (музейный комплекс УГМК, Верхняя Пышма)
- Музей истории камнерезного и ювелирного искусства
- Храм-на-Крови
- Мужской монастырь в честь Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной яме
- Музей первого президента России
Что включено
- Размещение в отеле 4*
- Завтрак для проживающих в отеле (шведский стол 2 раза)
- Комплексный обед в кафе Екатеринбурга (3 раза)
- Услуги гида-экскурсовода
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Просп. Ленина, 9а, Four Elements Ekaterinburg
Когда и сколько длится?
Даты: 3-5 января, 1-3 мая, 10-12 июня, 1-3 июля, 5-7 августа, 16-18 сентября.
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Екатеринбурга
