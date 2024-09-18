Экскурсии для студентов в Ельце

Найдено 3 экскурсии в категории «Для студентов» в Ельце, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Елец - прогулка по уездному городу
Пешая
136 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Елец - прогулка по уездному городу: история, архитектура и тайны
Погружение в историю Ельца: от Красных ворот до Елецких курантов, от пехотного полка до купеческих домов
Начало: Красная площадь
Завтра в 16:00
24 сен в 16:00
4 000 за всё до 4 чел.
Елец - город Ивана Бунина
Пешая
13 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Елец Ивана Бунина: прогулка по страницам жизни и творчества писателя
Индивидуальная экскурсия по Ельцу раскроет перед вами уникальную историю города и его литературное наследие
Начало: В центре Ельца
28 сен в 10:00
29 сен в 10:00
4 900 за всё до 10 чел.
Бунинский Елец
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Бунинский Елец
Пройти по бунинским местам, шаг за шагом погружаясь в жизнь и творчество писателя
Начало: На Красной площади
Завтра в 08:00
24 сен в 08:00
4 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Elena
    18 сентября 2024
    Елец - город Ивана Бунина
    Очень рекомендую Раису. Приятная в общении, с очень глубокими знаниями и, главное, желанием донести ее до своих туристов, что бы
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    поняли и запомнили, и полюбили. Приеду ещё обязательно с группой!:) Спасибо огромное за удовольствие прогуляться с Вами по городу. Это было незабываемо!

  • Н
    Наталья
    9 сентября 2024
    Елец - прогулка по уездному городу
    Понравилось всё. И город и экскурсия. Комфортный маршрут, интересный рассказ о родном любимом городе.
    Понравилось всё. И город и экскурсия. Комфортный маршрут, интересный рассказ о родном любимом городеПонравилось всё. И город и экскурсия. Комфортный маршрут, интересный рассказ о родном любимом городе
  • А
    Андрей
    9 сентября 2024
    Елец - прогулка по уездному городу
    Всё понравилось. Рекомепндую.
  • С
    Светлана
    21 августа 2024
    Елец - прогулка по уездному городу
    Уже по опыту знаем, что знакомиться с городом лучше когда про него с любовью рассказывают местные жители. Так любое место
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    путешествия открывается особенно и остается в памяти надолго. Так было и в этот раз. Мы с супругом были проездом в городе Ельце 17 августа 2024 года. Наше знакомство с городом состоялось благодаря экскурсоводу Вячеславу Александровичу. Нам поведали много исторических фактов о городе и его жителях. Мы с большим интересом послушали истории о знаменитых личностях города. Неспешно прогулялись по историческому центру Ельца, зашли в несколько соборов и храмов. Вячеслав Александрович прекрасно знает историю практически каждого кирпичика и это безумно увлекательно. Два часа экскурсии пролетели стремительно. Большое спасибо.

  • А
    Александра
    15 августа 2024
    Елец - город Ивана Бунина
    Доброго дня! Отличная экскурсия и замечательный экскурсовод. Раиса очень интересно рассказала не только о жизни Бунина и других писателей, но и об истории города. Благодарю за отличный вечер!
    Доброго дня!Доброго дня!Доброго дня!Доброго дня!
  • Т
    Татьяна
    28 июня 2024
    Елец - город Ивана Бунина
    были в Ельце проездом, но не хотелось упускать возможность познакомиться с городом. Раиса Ивановна прекрасный гид, за 3 часа буквально
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    влюбила нас в Елец. Мы совершенно не ожидали, что нам откроется такой многогранный город - военная история, торговая и политически важная во все времена точка страны, горожане - отстаивающие свой город, и творческие люди разных векторов - писатели Пришвин и Бунин, композитор Тихон Хренников и кружевницы прошлых веков. Мы очень благодарны нашему гиду и обязательно будем рекомендовать посещение Ельца.

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Ответы на вопросы от путешественников по Ельцу в категории «Для студентов»

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Какие места ещё посмотреть в Ельце
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
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  2. Красная площадь
Сколько стоит экскурсия по Ельцу в сентябре 2024
Сейчас в Ельце в категории "Для студентов" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 4 900. Туристы уже оставили гидам 149 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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