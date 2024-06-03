1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Елец - прогулка по уездному городу
Исследовать исторический центр и услышать нескучные рассказы о его главных и тайных местах
Начало: Красная площадь
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Елец - место, где остановилось время
Погулять по старинным улочкам и узнать о героическом прошлом города и его знаменитых жителях
Начало: У Вознесенского собора
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Елец Ивана Бунина: прогулка по страницам жизни и творчества писателя
Найти «приметы милой старины» на городских улицах и в бунинской прозе
Начало: В центре Ельца
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
4 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Святыни Задонска: поездка из Ельца
Открыть историю духовного центра липецкой земли и услышать об одном из крупнейших богословов 18 века
Начало: По договоренности
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил3 июня 2024Очень интересный и познавательный маршрут. Елена великолепно рассказывает о городе, событиях и людях. Появилось желание приехать в Елец ещё раз.
- ВВера29 мая 2024Великолепная экскурсия в сопровождении бесконечно влюблённого в Елец экскурсовода. Чудесный русский язык, блестящее знание исторических фактов, подкрепляемое цитатами из литературных произведений, глубокое уважение к людям, чьими трудами и радением возрастал город, никого не оставят равнодушным. Спасибо, Елена!))
- ЯЯков27 мая 2024Огромное спасибо Елене за незабываемую экскурсию. Она не просто экскурсовод, - замечательный собеседник. И это была именно прогулка по городу,
- ААННА23 мая 2024Елена рассказал много интересных фактов из истории города, жизни его обитателей, а также известных людей, посещавших или проведших часть своей
- ЛЛариса17 мая 2024Прекрасная экскурсия! Экскурсовод, маршрут - все понравилось. Елец - просто открытие! спасибо большое
- ООксана17 мая 2024Раиса потрясающий экскурсовод! Она знает историю не то, что каждого дома в Ельце, а и историю в целом. На все
- ППавел14 мая 2024Раиса открыла нам удивительный мир людей разных эпох из Ельца
- ЛЛариса12 мая 2024Экскурсия понравилась, Елена очень интересно и содержательно, с любовью рассказала историю города, показала очень много исторических объектов, уютных двориков и симпатичных домов, парков. Город очень многогранный, уютный и приветливый, живописный. 3 часа пролетели незаметно.
- ННаталья6 января 2024Эксурсия замечательная, её не смог сорвать даже 20ти градусный мороз. Раиса быстро соринтировалась и решили провести экскурсию прямо в автомобилях
- ААнна15 января 2023Очень интересная,познавательная экскурсия. Всем советую. Особенно в летний период.
Ответы на вопросы от путешественников по Ельцу в категории «Можно с детьми»
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