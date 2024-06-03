Интересные экскурсии для школьного возраста в Ельце

Найдено 4 экскурсии в категории «Для школьников» в Ельце, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Елец - прогулка по уездному городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
117 отзывов
Популярное предложение
Елец - прогулка по уездному городу
Исследовать исторический центр и услышать нескучные рассказы о его главных и тайных местах
Начало: Красная площадь
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
4 000 за всё до 4 чел.
Елец - место, где остановилось время
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
48 отзывов
Елец - место, где остановилось время
Погулять по старинным улочкам и узнать о героическом прошлом города и его знаменитых жителях
Начало: У Вознесенского собора
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 400 за всё до 4 чел.
Елец Ивана Бунина: прогулка по страницам жизни и творчества писателя
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Елец Ивана Бунина: прогулка по страницам жизни и творчества писателя
Найти «приметы милой старины» на городских улицах и в бунинской прозе
Начало: В центре Ельца
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
4 900 за всё до 10 чел.
Святыни Задонска: поездка из Ельца
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Святыни Задонска: поездка из Ельца
Открыть историю духовного центра липецкой земли и услышать об одном из крупнейших богословов 18 века
Начало: По договоренности
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    3 июня 2024
    Елец - место, где остановилось время
    Очень интересный и познавательный маршрут. Елена великолепно рассказывает о городе, событиях и людях. Появилось желание приехать в Елец ещё раз.
  • В
    Вера
    29 мая 2024
    Елец - прогулка по уездному городу
    Великолепная экскурсия в сопровождении бесконечно влюблённого в Елец экскурсовода. Чудесный русский язык, блестящее знание исторических фактов, подкрепляемое цитатами из литературных произведений, глубокое уважение к людям, чьими трудами и радением возрастал город, никого не оставят равнодушным. Спасибо, Елена!))
  • Я
    Яков
    27 мая 2024
    Елец - прогулка по уездному городу
    Огромное спасибо Елене за незабываемую экскурсию. Она не просто экскурсовод, - замечательный собеседник. И это была именно прогулка по городу,
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    о котором мы узнали много нового, побывали в необычных местах, которые не зная не найдёшь, но которые хранят важный исторический след или помнят какое-то событие. Практически на каждом шагу Елена находила что-то что можно нам было показать и о чём можно рассказать. Причём рассказ был ярким и нетривиальным, поэтому легко запоминался. Время экскурсии пролетело незаметно и было грустно, что она закончилась…

  • А
    АННА
    23 мая 2024
    Елец - прогулка по уездному городу
    Елена рассказал много интересных фактов из истории города, жизни его обитателей, а также известных людей, посещавших или проведших часть своей
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    жизни в Ельце. Думаю, без нее наше знакомство с прекрасным русским городом не было бы таким запоминающимся и приятным. По плану у нас была заявлена пешеходная экскурсия, но погодные условия не способствовали прогулке. Елена провезла нас по городу на своей машине (поскольку изначально мы обозначили, что наш транспорт малогабаритный, на двоих, не более), рассказала и показала то, что в пешем режиме мы бы точно не смогли охватить. Самое главное, в голове после ее рассказа осталось достаточно много информации, которая потом, при самостоятельной прогулке, легко всплывала в памяти. Мы очень признательны Елене за ее профессионализм, мобильность и желание показать свой любимый город с наилучшей стороны.

  • Л
    Лариса
    17 мая 2024
    Елец - место, где остановилось время
    Прекрасная экскурсия! Экскурсовод, маршрут - все понравилось. Елец - просто открытие! спасибо большое
  • О
    Оксана
    17 мая 2024
    Елец Ивана Бунина: прогулка по страницам жизни и творчества писателя
    Раиса потрясающий экскурсовод! Она знает историю не то, что каждого дома в Ельце, а и историю в целом. На все
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    наши вопросы были даны полные развёрнутые ответы. Мы много путешествуем по нашей стране, в каждом городе пользуемся услугами экскурсоводов, но Раиса останется в нашем сердце надолго и конечно же Елец.

  • П
    Павел
    14 мая 2024
    Елец Ивана Бунина: прогулка по страницам жизни и творчества писателя
    Раиса открыла нам удивительный мир людей разных эпох из Ельца
  • Л
    Лариса
    12 мая 2024
    Елец - место, где остановилось время
    Экскурсия понравилась, Елена очень интересно и содержательно, с любовью рассказала историю города, показала очень много исторических объектов, уютных двориков и симпатичных домов, парков. Город очень многогранный, уютный и приветливый, живописный. 3 часа пролетели незаметно.
  • Н
    Наталья
    6 января 2024
    Елец Ивана Бунина: прогулка по страницам жизни и творчества писателя
    Эксурсия замечательная, её не смог сорвать даже 20ти градусный мороз. Раиса быстро соринтировалась и решили провести экскурсию прямо в автомобилях
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    через конференцию вотс апп. Выходили из машин только в самых значимых и интересных местах. Елец однозначно понравился и заинтересовал, обязательно вернёмся в теплое время года.

    Эксурсия замечательная, её не смог сорвать даже 20ти градусный мороз. Раиса быстро соринтировалась и решили провести
  • А
    Анна
    15 января 2023
    Святыни Задонска: поездка из Ельца
    Очень интересная,познавательная экскурсия. Всем советую. Особенно в летний период.

Ответы на вопросы от путешественников по Ельцу в категории «Для школьников»

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Сколько стоит экскурсия по Ельцу в июне 2024
Сейчас в Ельце в категории "Для школьников" можно забронировать 4 экскурсии от 4 000 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 182 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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