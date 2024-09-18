2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Елец - прогулка по уездному городу: история, архитектура и тайны
Погружение в историю Ельца: от Красных ворот до Елецких курантов, от пехотного полка до купеческих домов
Начало: Красная площадь
Завтра в 16:00
24 сен в 16:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Елец Ивана Бунина: прогулка по страницам жизни и творчества писателя
Индивидуальная экскурсия по Ельцу раскроет перед вами уникальную историю города и его литературное наследие
Начало: В центре Ельца
28 сен в 10:00
29 сен в 10:00
4 900₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Бунинский Елец
Пройти по бунинским местам, шаг за шагом погружаясь в жизнь и творчество писателя
Начало: На Красной площади
Завтра в 08:00
24 сен в 08:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EElena18 сентября 2024Очень рекомендую Раису. Приятная в общении, с очень глубокими знаниями и, главное, желанием донести ее до своих туристов, что бы
- ННаталья9 сентября 2024Понравилось всё. И город и экскурсия. Комфортный маршрут, интересный рассказ о родном любимом городе.
- ААндрей9 сентября 2024Всё понравилось. Рекомепндую.
- ССветлана21 августа 2024Уже по опыту знаем, что знакомиться с городом лучше когда про него с любовью рассказывают местные жители. Так любое место
- ААлександра15 августа 2024Доброго дня! Отличная экскурсия и замечательный экскурсовод. Раиса очень интересно рассказала не только о жизни Бунина и других писателей, но и об истории города. Благодарю за отличный вечер!
- ТТатьяна28 июня 2024были в Ельце проездом, но не хотелось упускать возможность познакомиться с городом. Раиса Ивановна прекрасный гид, за 3 часа буквально
Ответы на вопросы от путешественников по Ельцу в категории «Для пенсионеров»
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