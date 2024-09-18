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путешествия открывается особенно и остается в памяти надолго. Так было и в этот раз. Мы с супругом были проездом в городе Ельце 17 августа 2024 года. Наше знакомство с городом состоялось благодаря экскурсоводу Вячеславу Александровичу. Нам поведали много исторических фактов о городе и его жителях. Мы с большим интересом послушали истории о знаменитых личностях города. Неспешно прогулялись по историческому центру Ельца, зашли в несколько соборов и храмов. Вячеслав Александрович прекрасно знает историю практически каждого кирпичика и это безумно увлекательно. Два часа экскурсии пролетели стремительно. Большое спасибо.