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Экскурсия по Ельцу и Знаменский монастырь на транспорте туристов

Познакомьтесь с Ельцом: исторические памятники, старинные монастыри и архитектурные шедевры ждут вас в этой индивидуальной экскурсии
Экскурсия по Ельцу предлагает уникальную возможность увидеть исторические памятники и архитектурные шедевры. Начните с Литературно-мемориального музея И.А. Бунина, прогуляйтесь по Городскому парку и посетите Пожарное депо XIX века. Визит в
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Знаменский монастырь, основанный в 1629 году, позволит прикоснуться к истории. Не упустите шанс увидеть Знаменский собор и церковь Николая Чудотворца. Продолжите маршрут к Дому-музею Хренникова, Введенской церкви и Красной площади. Завершите день на Елецком Арбате и Каракумском мосту

5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные исторические памятники
  • ⛪ Величественные монастыри
  • 🚶‍♂️ Прогулка по старинным улицам
  • 🎨 Богатое культурное наследие
  • 🌳 Прекрасные парки и сады

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Ельца - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, а зелень парков радует глаз. В октябре и апреле тоже можно насладиться экскурсиями, хотя погода может быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, прогулки могут быть менее комфортными из-за снега и холода, но архитектурные памятники все равно впечатляют.
Сейчас август — это идеальное время.
Экскурсия по Ельцу и Знаменский монастырь на транспорте туристов
Экскурсия по Ельцу и Знаменский монастырь на транспорте туристов
Экскурсия по Ельцу и Знаменский монастырь на транспорте туристов

Что можно увидеть

  • Литературно-мемориальный музей И.А. Бунина
  • Городской парк
  • Пожарное депо
  • Знаменский монастырь
  • Дом-музей Хренникова
  • Введенская церковь
  • Красная площадь
  • Вознесенский собор
  • Табачная фабрика Заусайловых
  • Башня с часами
  • Церковь Архангела Михаила
  • Елецкий Арбат
  • Каракумский мост
  • Железнодорожное училище

Описание экскурсии

Прогулка по историческим местам Ельца

Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие, начавшееся у Литературно-мемориального музея И. А. Бунина. Эта экскурсия обещает множество интересных открытий, включающих в себя посещение различных памятников архитектуры и культуры.

Наш маршрут

  • Городской парк — место отдыха и вдохновения для всех, кто ценит природу.
  • Пожарное депо XIX века — важный объект, который расскажет о развитии городской инфраструктуры.
  • Елецкий Знаменский женский монастырь — одна из ключевых остановок на нашем пути. Основанный на Каменной горе в 1629 году, он хранит множество историй и памятников, включая Знаменский собор, построенный в 1813 году, и церковь Николая Чудотворца, известную с 1657 года.

Дальнейшие остановки

После монастыря мы посетим Дом-музей Хренникова, где можно узнать о жизни и творчестве выдающихся личностей. Затем нас ждет Введенская церковь и Красная площадь с величественным Вознесенским собором, который неизменно восхищает своим соборовым великолепием.

Завершение экскурсии

  • Здание табачной фабрики Заусайловых — символ промышленного наследия города.
  • Башня с часами и церковь Архангела Михаила добавят к нашему путешествию нотки старины.
  • Прогулка по Елецкому Арбату и Каракумскому мосту обеспечит отличные виды и атмосферу этого чудесного города.
  • Завершим мы нашу экскурсию у здания первого в России железнодорожного училища — важной вехи в истории транспорта.

Важно знать

Для удобства бронирования экскурсий в праздничные даты просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8. Это поможет вам заранее забронировать увлекательное путешествие по Ельцу и насладиться его красотами!

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Литературно-мемориальный музей И.А. Бунина, Городской парк, Пожарное депо, Знаменский женский монастырь, Знаменский собор, церковь Николая Чудотворца, Дом-музей Хренникова, Введенская церковь, Красная площадь, Вознесенский собор
  • Далее мы пройдемся до здания табачной фабрики Заусайловых, посмотрим на Башню с часами и церковь Архангела Михаила, совершим прогулку по Елецкому Арбату и Каракумскому мосту. В завершение прогулки увидим здание первого в России железнодорожного училища
Что включено
  • Экскурсия по городу
Что не входит в цену
  • Личные расходы туриста
  • Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
  • Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Н
Замечательная прогулка по Ельцу с экскурсоводом Валентиной Ивановной! История небольшого провинциального города была рассказана в деталях и с такой любовью, что мы тоже попали под обаяние Ельца. Своим экскурсантам Валентина
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Ивановна предоставляет возможность сравнить современное состояние храмов, улиц, домов с тем, как они выглядели много лет назад, демонстрируя фотографии. Таким образом, вместе с ельчанами мы прожили их многовековую историю! Большая удача, когда о городе рассказывает человек, искренне влюбленный в него!

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Б
Замечательная прогулка по Ельцу с экскурсоводом Валентиной Ивановной! История небольшого провинциального города была рассказана в деталях и с такой любовью, что мы тоже попали под обаяние Ельца. Своим экскурсантам Валентина
читать дальшеуменьшить

Ивановна предоставляет возможность сравнить современное состояние храмов, улиц, домов с тем, как они выглядели много лет назад, демонстрируя фотографии. Таким образом, вместе с ельчанами мы прожили их многовековую историю! Большая удача, когда о городе рассказывает человек, искренне влюбленный в него!

Вам был полезен этот отзыв?
Б
Замечательная прогулка по Ельцу с экскурсоводом Валентиной Ивановной! История небольшого провинциального города была рассказана в деталях и с такой любовью, что мы тоже попали под обаяние Ельца. Своим экскурсантам Валентина
читать дальшеуменьшить

Ивановна предоставляет возможность сравнить современное состояние храмов, улиц, домов с тем, как они выглядели много лет назад, демонстрируя фотографии. Таким образом, вместе с ельчанами мы прожили их многовековую историю! Большая удача, когда о городе рассказывает человек, искренне влюбленный в него!

Вам был полезен этот отзыв?
А
Замечательная прогулка по Ельцу с экскурсоводом Валентиной Ивановной! История небольшого провинциального города была рассказана в деталях и с такой любовью, что мы тоже попали под обаяние Ельца. Своим экскурсантам Валентина
читать дальшеуменьшить

Ивановна предоставляет возможность сравнить современное состояние храмов, улиц, домов с тем, как они выглядели много лет назад, демонстрируя фотографии. Таким образом, вместе с ельчанами мы прожили их многовековую историю! Большая удача, когда о городе рассказывает человек, искренне влюбленный в него!

Вам был полезен этот отзыв?
Б
Замечательная прогулка по Ельцу с экскурсоводом Валентиной Ивановной! История небольшого провинциального города была рассказана в деталях и с такой любовью, что мы тоже попали под обаяние Ельца. Своим экскурсантам Валентина
читать дальшеуменьшить

Ивановна предоставляет возможность сравнить современное состояние храмов, улиц, домов с тем, как они выглядели много лет назад, демонстрируя фотографии. Таким образом, вместе с ельчанами мы прожили их многовековую историю! Большая удача, когда о городе рассказывает человек, искренне влюбленный в него!

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В
Интересная экскурсия, знающий экскурсовод. Получили новые знания о городе и его истории.
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