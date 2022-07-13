Экскурсия по Ельцу предлагает уникальную возможность увидеть исторические памятники и архитектурные шедевры. Начните с Литературно-мемориального музея И.А. Бунина, прогуляйтесь по Городскому парку и посетите Пожарное депо XIX века. Визит в
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные исторические памятники
- ⛪ Величественные монастыри
- 🚶♂️ Прогулка по старинным улицам
- 🎨 Богатое культурное наследие
- 🌳 Прекрасные парки и сады
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Ельца - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, а зелень парков радует глаз. В октябре и апреле тоже можно насладиться экскурсиями, хотя погода может быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, прогулки могут быть менее комфортными из-за снега и холода, но архитектурные памятники все равно впечатляют.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Литературно-мемориальный музей И.А. Бунина
- Городской парк
- Пожарное депо
- Знаменский монастырь
- Дом-музей Хренникова
- Введенская церковь
- Красная площадь
- Вознесенский собор
- Табачная фабрика Заусайловых
- Башня с часами
- Церковь Архангела Михаила
- Елецкий Арбат
- Каракумский мост
- Железнодорожное училище
Описание экскурсии
Прогулка по историческим местам Ельца
Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие, начавшееся у Литературно-мемориального музея И. А. Бунина. Эта экскурсия обещает множество интересных открытий, включающих в себя посещение различных памятников архитектуры и культуры.
Наш маршрут
- Городской парк — место отдыха и вдохновения для всех, кто ценит природу.
- Пожарное депо XIX века — важный объект, который расскажет о развитии городской инфраструктуры.
- Елецкий Знаменский женский монастырь — одна из ключевых остановок на нашем пути. Основанный на Каменной горе в 1629 году, он хранит множество историй и памятников, включая Знаменский собор, построенный в 1813 году, и церковь Николая Чудотворца, известную с 1657 года.
Дальнейшие остановки
После монастыря мы посетим Дом-музей Хренникова, где можно узнать о жизни и творчестве выдающихся личностей. Затем нас ждет Введенская церковь и Красная площадь с величественным Вознесенским собором, который неизменно восхищает своим соборовым великолепием.
Завершение экскурсии
- Здание табачной фабрики Заусайловых — символ промышленного наследия города.
- Башня с часами и церковь Архангела Михаила добавят к нашему путешествию нотки старины.
- Прогулка по Елецкому Арбату и Каракумскому мосту обеспечит отличные виды и атмосферу этого чудесного города.
- Завершим мы нашу экскурсию у здания первого в России железнодорожного училища — важной вехи в истории транспорта.
Важно знать
Для удобства бронирования экскурсий в праздничные даты просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8. Это поможет вам заранее забронировать увлекательное путешествие по Ельцу и насладиться его красотами!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Литературно-мемориальный музей И.А. Бунина, Городской парк, Пожарное депо, Знаменский женский монастырь, Знаменский собор, церковь Николая Чудотворца, Дом-музей Хренникова, Введенская церковь, Красная площадь, Вознесенский собор
- Далее мы пройдемся до здания табачной фабрики Заусайловых, посмотрим на Башню с часами и церковь Архангела Михаила, совершим прогулку по Елецкому Арбату и Каракумскому мосту. В завершение прогулки увидим здание первого в России железнодорожного училища
Что включено
- Экскурсия по городу
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Замечательная прогулка по Ельцу с экскурсоводом Валентиной Ивановной! История небольшого провинциального города была рассказана в деталях и с такой любовью, что мы тоже попали под обаяние Ельца. Своим экскурсантам Валентина
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Б
Замечательная прогулка по Ельцу с экскурсоводом Валентиной Ивановной! История небольшого провинциального города была рассказана в деталях и с такой любовью, что мы тоже попали под обаяние Ельца. Своим экскурсантам Валентина
Вам был полезен этот отзыв?
Б
Замечательная прогулка по Ельцу с экскурсоводом Валентиной Ивановной! История небольшого провинциального города была рассказана в деталях и с такой любовью, что мы тоже попали под обаяние Ельца. Своим экскурсантам Валентина
Вам был полезен этот отзыв?
А
Замечательная прогулка по Ельцу с экскурсоводом Валентиной Ивановной! История небольшого провинциального города была рассказана в деталях и с такой любовью, что мы тоже попали под обаяние Ельца. Своим экскурсантам Валентина
Вам был полезен этот отзыв?
Б
Замечательная прогулка по Ельцу с экскурсоводом Валентиной Ивановной! История небольшого провинциального города была рассказана в деталях и с такой любовью, что мы тоже попали под обаяние Ельца. Своим экскурсантам Валентина
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В
Интересная экскурсия, знающий экскурсовод. Получили новые знания о городе и его истории.
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