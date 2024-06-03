Религиозные экскурсии по святым местам Ельца

Найдено 4 экскурсии в категории «Святые места» в Ельце, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Елец - прогулка по уездному городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
117 отзывов
Популярное предложение
Елец - прогулка по уездному городу
Исследовать исторический центр и услышать нескучные рассказы о его главных и тайных местах
Начало: Красная площадь
«А еще заглянете в «Елецкие кружева», услышите историю строительства Каракумского моста и увидите храм с хрустальным крестом»
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
4 000 за всё до 4 чел.
Елец - место, где остановилось время
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
48 отзывов
Елец - место, где остановилось время
Погулять по старинным улочкам и узнать о героическом прошлом города и его знаменитых жителях
Начало: У Вознесенского собора
«Вы напишете записки с желаниями на могиле Мелании-затворницы в Знаменском монастыре, полюбуетесь ансамблем Великокняжеской церкви и узнаете, почему великий князь замешкался при входе в церковь и за что он пожурил елецкого купца»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 400 за всё до 4 чел.
Святыни Задонска: поездка из Ельца
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Святыни Задонска: поездка из Ельца
Открыть историю духовного центра липецкой земли и услышать об одном из крупнейших богословов 18 века
Начало: По договоренности
«Кроме того, обсудим, какой храм является первообразом московского храма Христа Спасителя и уху из какой рыбы пробовал в местном трактире Пушкин»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 000 за всё до 3 чел.
Экскурсия по Ельцу и Знаменский монастырь на транспорте туристов
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Экскурсия по Ельцу и Знаменский монастырь на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
«Одним из главных пунктов нашей экскурсии станет визит в Елецкий Знаменский женский монастырь, основанный на Каменной горе в 1629 году»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    3 июня 2024
    Елец - место, где остановилось время
    Очень интересный и познавательный маршрут. Елена великолепно рассказывает о городе, событиях и людях. Появилось желание приехать в Елец ещё раз.
  • В
    Вера
    29 мая 2024
    Елец - прогулка по уездному городу
    Великолепная экскурсия в сопровождении бесконечно влюблённого в Елец экскурсовода. Чудесный русский язык, блестящее знание исторических фактов, подкрепляемое цитатами из литературных произведений, глубокое уважение к людям, чьими трудами и радением возрастал город, никого не оставят равнодушным. Спасибо, Елена!))
  • Я
    Яков
    27 мая 2024
    Елец - прогулка по уездному городу
    Огромное спасибо Елене за незабываемую экскурсию. Она не просто экскурсовод, - замечательный собеседник. И это была именно прогулка по городу,
    читать дальше

    о котором мы узнали много нового, побывали в необычных местах, которые не зная не найдёшь, но которые хранят важный исторический след или помнят какое-то событие. Практически на каждом шагу Елена находила что-то что можно нам было показать и о чём можно рассказать. Причём рассказ был ярким и нетривиальным, поэтому легко запоминался. Время экскурсии пролетело незаметно и было грустно, что она закончилась…

  • А
    АННА
    23 мая 2024
    Елец - прогулка по уездному городу
    Елена рассказал много интересных фактов из истории города, жизни его обитателей, а также известных людей, посещавших или проведших часть своей
    читать дальше

    жизни в Ельце. Думаю, без нее наше знакомство с прекрасным русским городом не было бы таким запоминающимся и приятным. По плану у нас была заявлена пешеходная экскурсия, но погодные условия не способствовали прогулке. Елена провезла нас по городу на своей машине (поскольку изначально мы обозначили, что наш транспорт малогабаритный, на двоих, не более), рассказала и показала то, что в пешем режиме мы бы точно не смогли охватить. Самое главное, в голове после ее рассказа осталось достаточно много информации, которая потом, при самостоятельной прогулке, легко всплывала в памяти. Мы очень признательны Елене за ее профессионализм, мобильность и желание показать свой любимый город с наилучшей стороны.

  • Л
    Лариса
    17 мая 2024
    Елец - место, где остановилось время
    Прекрасная экскурсия! Экскурсовод, маршрут - все понравилось. Елец - просто открытие! спасибо большое
  • Л
    Лариса
    12 мая 2024
    Елец - место, где остановилось время
    Экскурсия понравилась, Елена очень интересно и содержательно, с любовью рассказала историю города, показала очень много исторических объектов, уютных двориков и симпатичных домов, парков. Город очень многогранный, уютный и приветливый, живописный. 3 часа пролетели незаметно.
  • А
    Анна
    15 января 2023
    Святыни Задонска: поездка из Ельца
    Очень интересная,познавательная экскурсия. Всем советую. Особенно в летний период.
  • Т
    Татьяна
    7 января 2023
    Святыни Задонска: поездка из Ельца
    Все прошло хорошо, организация поездки отличная! Спасибо!
  • А
    Антон
    27 июля 2022
    Святыни Задонска: поездка из Ельца
    Отлично все прошло! Посмотрели что хотели и ещё много вокруг.
  • Б
    Балясникова
    13 июля 2022
    Экскурсия по Ельцу и Знаменский монастырь на транспорте туристов
    Замечательная прогулка по Ельцу с экскурсоводом Валентиной Ивановной! История небольшого провинциального города была рассказана в деталях и с такой любовью,
    читать дальше

    что мы тоже попали под обаяние Ельца. Своим экскурсантам Валентина Ивановна предоставляет возможность сравнить современное состояние храмов, улиц, домов с тем, как они выглядели много лет назад, демонстрируя фотографии. Таким образом, вместе с ельчанами мы прожили их многовековую историю! Большая удача, когда о городе рассказывает человек, искренне влюбленный в него!

Ответы на вопросы от путешественников по Ельцу в категории «Святые места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ельце
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Елец - прогулка по уездному городу
  2. Елец - место, где остановилось время
  3. Святыни Задонска: поездка из Ельца
  4. Экскурсия по Ельцу и Знаменский монастырь на транспорте туристов
Какие места ещё посмотреть в Ельце
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Вознесенский собор
  2. Красная площадь
Сколько стоит экскурсия по Ельцу в июне 2024
Сейчас в Ельце в категории "Святые места" можно забронировать 4 экскурсии от 4 000 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 174 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте экскурсию в Ельце на 2024 год по теме «Святые места», 174 ⭐ отзыва, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам