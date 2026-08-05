Что вы увидите
Описание экскурсии
Меня зовут Дмитрий, я аккредитованный в «Золотой обители Будды Шакьямуни» экскурсовод, представляю команду гидов в Элисте «4 ойрата».
Золотая обитель Будды Шакьямуни
Приглашаю Вас на экскурсии в Золотую обитель, где мы не просто пройдёмся по храму, а разберём значения атрибутов и символов, прочувствуем атмосферу этого места: Вы поймете почему Будд, изображают в той или иной позе, узнаете о 8 благих знаках и 8 спицах Колеса Учения, какой символизм, посыл, значение несет та или иная танка.
Карма и ответственность
Многие люди считают, что буддизм — это что-то про предопределённость и «карму как судьбу». На самом деле карма — это действие: судьбу формируют наши поступки, слова и мысли. Когда что-то нехорошее случается в нашей жизни, важно не спрашивать: «За что?», а искать ответ на вопрос: «Для чего это случилось?» Карма — это ответственность за свои действия, слова и мысли. Это не приговор, а возможность влиять на свою жизнь.
На экскурсии вы узнаете историю возникновения и распространения буддизма, основные положения Учения об Освобождении, роль ойратов в истории тибетского буддизма.
Медитация и работа с умом
Поговорим о том, что тревога, страх и беспокойство — это во многом «нейронная болтовня», по сути привычка думать, а от любых привычек можно отучиться.
Расскажу о практических методах буддизма в работе с негативными эмоциями, объясню, почему медитация работает: буддийские практики дают инструмент, который помогает осознанно вмешиваться в работу мозга, успокаивать ум и усиливать осознанность. Если захотите, к программе можно добавить сессию медитации: чтобы «перевести дух», вернуть внимание себе и понять механику работы с негативными эмоциями.
Друзья, если хочется чуть глубже познакомиться с учением или просто выдохнуть на медитации — буду рад помочь!
Кому подойдёт
- Экскурсии в “Золотой обители Будды Шакьямуни” подойдут всем.
Полезно знать
- В буддийских храмах, не принято демонстрировать открытые участки тела, старайтесь одеться в рамках приличий.
- Возьмите с собой пакет для обуви, поскольку в храме необходимо будет разуться.
- Захватите носки в летний период, босыми входить запрещено - это будет для Вас негативным кармическим отпечатком.
- Постарайтесь сделать подношение в храм - всё, что Вы отдаете, Вы отдаёте себе.
Программа экскурсии
Встреча у южных ворот храма (15 мин)Знакомимся, рассказываю план, объясняю правила поведения в храме, отвечаю на вопросы - минут 10.
Кора вокруг храма (15 мин)Делаем обход (кора) вокруг статуй мудрецов Наланды и храма с поворотом молельных барабанов, содержащих несколько миллионов мантр. По пути раскрываю историю создания храма, рассказываю о древнем монастыре Наланда.
Молельный зал (дуган). (60 мин)Объясняю внутренний интерьер дугана. Рассказываю о Будде, историю возникновения буддизма, основные положения. Раскрываю изображения фресок, расписанных на стенах храма. Рассказываю о практических методах буддизма. По желанию возможна сессия медитации. Фото и видео-съёмка в дугане запрещены.
Музей с буддийскими экспонатами.Объясняю значение экспонатов, ритуальных предметов.
Место встречи
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|До 29 человек
|5000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Подношение в храм. Рекомендуемый размер подношения от 200 руб.