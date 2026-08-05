Описание Программа Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-30 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Осмотрим молельный зал, где расположена 9 метровая статуя Будды, изучим роспись фресками на стенах храма, статуи Учителей и Божеств. Расскажу о истории буддизма, его основах, практических методах в работе с негативными эмоциями. Фото и видео-съемка в дугане запрещены.

Сделаем кора (обход) вокруг храма и статуй Учителей Наланды, расскажу о древнем монастыре Наланде, загадаем желания, вращая молельные барабаны (с несколькими миллионами мантр), по желанию — повесим флажки удачи («ки морн», продаются в магазине храма).

Цаган Аав - покровитель Вселенной у ойратов, до-буддийское божество, культ которого был до принятия буддизма.

Описание экскурсии

Меня зовут Дмитрий, я аккредитованный в «Золотой обители Будды Шакьямуни» экскурсовод, представляю команду гидов в Элисте «4 ойрата».

Золотая обитель Будды Шакьямуни

Приглашаю Вас на экскурсии в Золотую обитель, где мы не просто пройдёмся по храму, а разберём значения атрибутов и символов, прочувствуем атмосферу этого места: Вы поймете почему Будд, изображают в той или иной позе, узнаете о 8 благих знаках и 8 спицах Колеса Учения, какой символизм, посыл, значение несет та или иная танка.

Карма и ответственность

Многие люди считают, что буддизм — это что-то про предопределённость и «карму как судьбу». На самом деле карма — это действие: судьбу формируют наши поступки, слова и мысли. Когда что-то нехорошее случается в нашей жизни, важно не спрашивать: «За что?», а искать ответ на вопрос: «Для чего это случилось?» Карма — это ответственность за свои действия, слова и мысли. Это не приговор, а возможность влиять на свою жизнь.

На экскурсии вы узнаете историю возникновения и распространения буддизма, основные положения Учения об Освобождении, роль ойратов в истории тибетского буддизма.

Медитация и работа с умом

Поговорим о том, что тревога, страх и беспокойство — это во многом «нейронная болтовня», по сути привычка думать, а от любых привычек можно отучиться.

Расскажу о практических методах буддизма в работе с негативными эмоциями, объясню, почему медитация работает: буддийские практики дают инструмент, который помогает осознанно вмешиваться в работу мозга, успокаивать ум и усиливать осознанность. Если захотите, к программе можно добавить сессию медитации: чтобы «перевести дух», вернуть внимание себе и понять механику работы с негативными эмоциями.

Друзья, если хочется чуть глубже познакомиться с учением или просто выдохнуть на медитации — буду рад помочь!

Кому подойдёт

Экскурсии в “Золотой обители Будды Шакьямуни” подойдут всем.

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