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Элиста экскурсии. Золотая обитель Будды Шакьямуни.

Услышать о карме без мифов и при желании попробовать медитацию
Кора вокруг храма.
Храм в сумерках.
Подношение духам местности.

Что вы увидите

Статуя Цаган АавОсмотр с остановкой
Цаган Аав - покровитель Вселенной у ойратов, до-буддийское божество, культ которого был до принятия буддизма.
Статуи мудрецов древнего монастыря Наланды.Осмотр с остановкой
Сделаем кора (обход) вокруг храма и статуй Учителей Наланды, расскажу о древнем монастыре Наланде, загадаем желания, вращая молельные барабаны (с несколькими миллионами мантр), по желанию — повесим флажки удачи («ки морн», продаются в магазине храма).
Молельный зал (дуган).Осмотр с остановкой
Осмотрим молельный зал, где расположена 9 метровая статуя Будды, изучим роспись фресками на стенах храма, статуи Учителей и Божеств. Расскажу о истории буддизма, его основах, практических методах в работе с негативными эмоциями. Фото и видео-съемка в дугане запрещены.
Музей буддийских эскпонатов.Осмотр с остановкой
Осмотрим буддийские экспонаты (есть спасенные ценой человеческой жизни), ритуальные предметы используемые в обрядах, ритуальные маски для мистерии Цам.

Описание экскурсии

Меня зовут Дмитрий, я аккредитованный в «Золотой обители Будды Шакьямуни» экскурсовод, представляю команду гидов в Элисте «4 ойрата».

Золотая обитель Будды Шакьямуни

Приглашаю Вас на экскурсии в Золотую обитель, где мы не просто пройдёмся по храму, а разберём значения атрибутов и символов, прочувствуем атмосферу этого места: Вы поймете почему Будд, изображают в той или иной позе, узнаете о 8 благих знаках и 8 спицах Колеса Учения, какой символизм, посыл, значение несет та или иная танка. 

Карма и ответственность

Многие люди считают, что буддизм — это что-то про предопределённость и «карму как судьбу». На самом деле карма — это действие: судьбу формируют наши поступки, слова и мысли. Когда что-то нехорошее случается в нашей жизни, важно не спрашивать: «За что?», а искать ответ на вопрос: «Для чего это случилось?» Карма — это ответственность за свои действия, слова и мысли. Это не приговор, а возможность влиять на свою жизнь.

На экскурсии вы узнаете историю возникновения и распространения буддизма, основные положения Учения об Освобождении, роль ойратов в истории тибетского буддизма.

Медитация и работа с умом

Поговорим о том, что тревога, страх и беспокойство — это во многом «нейронная болтовня», по сути привычка думать, а от любых привычек можно отучиться.

Расскажу о практических методах буддизма в работе с негативными эмоциями, объясню, почему медитация работает: буддийские практики дают инструмент, который помогает осознанно вмешиваться в работу мозга, успокаивать ум и усиливать осознанность. Если захотите, к программе можно добавить сессию медитации: чтобы «перевести дух», вернуть внимание себе и понять механику работы с негативными эмоциями.  

Друзья, если хочется чуть глубже познакомиться с учением или просто выдохнуть на медитации — буду рад помочь!

Кому подойдёт

  • Экскурсии в “Золотой обители Будды Шакьямуни” подойдут всем.

Полезно знать

  • В буддийских храмах, не принято демонстрировать открытые участки тела, старайтесь одеться в рамках приличий.
  • Возьмите с собой пакет для обуви, поскольку в храме необходимо будет разуться.
  • Захватите носки в летний период, босыми входить запрещено - это будет для Вас негативным кармическим отпечатком.
  • Постарайтесь сделать подношение в храм - всё, что Вы отдаете, Вы отдаёте себе.

Программа экскурсии

1

Встреча у южных ворот храма (15 мин)

Знакомимся, рассказываю план, объясняю правила поведения в храме, отвечаю на вопросы - минут 10.
2

Кора вокруг храма (15 мин)

Делаем обход (кора) вокруг статуй мудрецов Наланды и храма с поворотом молельных барабанов, содержащих несколько миллионов мантр. По пути раскрываю историю создания храма, рассказываю о древнем монастыре Наланда.
3

Молельный зал (дуган). (60 мин)

Объясняю внутренний интерьер дугана. Рассказываю о Будде, историю возникновения буддизма, основные положения. Раскрываю изображения фресок, расписанных на стенах храма. Рассказываю о практических методах буддизма. По желанию возможна сессия медитации. Фото и видео-съёмка в дугане запрещены.
4

Музей с буддийскими экспонатами.

Объясняю значение экспонатов, ритуальных предметов.

Место встречи

🚩Начало: г. Элиста, Республика Калмыкия, Россия
Как найти. Южные ворота храма "Золотая обитель Будды Шакьямуни" (вход с ул. Клыкова).
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
До 29 человек5000 ₽

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
  • Подношение в храм. Рекомендуемый размер подношения от 200 руб.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Dmitry
Dmitry — ваша команда гидов в Элисте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. С детства интересуюсь буддизмом - это мой осознанный выбор и моя опора. Держу обеты генина, занимаюсь шаматхой (буддийская медитация) и иными буддийскими практиками, вегетарианец. Приглашаю на экскурсии в
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«Золотой обители Будды Шакьямуни», помогу увидеть глубокий смысл учения Будды и практическую пользу буддийских методик. Если хотите, можем добавить к программе сессию медитации — чтобы не только узнать, но и немного прочувствовать. Буду рад стать Вашим проводником в мире буддийской философии и практик. С уважением, Дмитрий. Добро победит! Сарва Мангалам!

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