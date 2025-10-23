Элиста — удивительно молодой и красивый город, где переплетаются эпохи, архитектурные стили, верования и традиции. Вы увидите главные символы столицы Калмыкии и проследите тенденции в архитектуре и строительстве. А ещё познакомитесь с её культурой и узнаете о богатой истории народа.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Центральная площадь и Пагода семи дней

Вы узнаете о духовном значении этнокультурного комплекса и сможете активировать молитвы на благо всех живых существ, прокручивая барабаны. Также это считается накоплением добродетелей.

Прогулка по центру Элисты

Вы встретитесь с символами города: статуей Будды Шакьямуни, Золотыми Воротами, где исполняются желания, и образом Белого Старца — Цаган Аавы. Пройдёте под Триумфальной аркой и по Аллее Героев доберётесь к памятнику «Джангарчи Ээлян Овле».

Золотая обитель Будды Шакьямуни

Главная святыня Калмыкии и крупнейший буддийский храм Европы. Следуя движению солнца, вы обойдёте скульптуры 17 Пандитов — Учителей университета Наланда, узнаете их истории и прикоснётесь к реликвиям калмыцкого народа. В молельном зале познакомитесь с традициями хурульной росписи и ощутите атмосферу буддийского храма.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто хочет глубже понять буддизм, традиции калмыцкого народа и архитектуру культовых построек. Экскурсия станет открытием для путешественников, которых привлекают религиозные практики, история и уникальная культура региона.

Организационные детали