Столица калмыцких степей и Золотая обитель Будды Шакьямуни

Познакомиться с буддизмом и духовными святынями Элисты
Элиста — удивительно молодой и красивый город, где переплетаются эпохи, архитектурные стили, верования и традиции. Вы увидите главные символы столицы Калмыкии и проследите тенденции в архитектуре и строительстве. А ещё познакомитесь с её культурой и узнаете о богатой истории народа.
Центральная площадь и Пагода семи дней

Вы узнаете о духовном значении этнокультурного комплекса и сможете активировать молитвы на благо всех живых существ, прокручивая барабаны. Также это считается накоплением добродетелей.

Прогулка по центру Элисты

Вы встретитесь с символами города: статуей Будды Шакьямуни, Золотыми Воротами, где исполняются желания, и образом Белого Старца — Цаган Аавы. Пройдёте под Триумфальной аркой и по Аллее Героев доберётесь к памятнику «Джангарчи Ээлян Овле».

Золотая обитель Будды Шакьямуни

Главная святыня Калмыкии и крупнейший буддийский храм Европы. Следуя движению солнца, вы обойдёте скульптуры 17 Пандитов — Учителей университета Наланда, узнаете их истории и прикоснётесь к реликвиям калмыцкого народа. В молельном зале познакомитесь с традициями хурульной росписи и ощутите атмосферу буддийского храма.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто хочет глубже понять буддизм, традиции калмыцкого народа и архитектуру культовых построек. Экскурсия станет открытием для путешественников, которых привлекают религиозные практики, история и уникальная культура региона.

Организационные детали

  • Между локациями перемещаемся на автобусе или такси (оплачиваются дополнительно), либо можем использовать ваш автомобиль, в нём должно быть место для гида
  • Программа подходит для взрослых и детей от 10 лет
  • Дополнительные расходы: подношение в храме — 100 ₽ за взрослого, 50 ₽ за ребёнка
  • Дополнительно и по согласованию мы можем посетить:
    — Калмыцкую чайную церемонию, где вы попробуете настоящий калмыцкий чай и борцоги, приготовленные мастером
    — Интерактивный Музей кочевых народов (знакомство с музыкальной культурой и бытом, фотосессия в национальных костюмах, дегустация национального кисломолочного напитка чигян)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Элисте
Приветствую вас в Элисте, меня зовут Ольга - аттестованный гид по Республике Калмыкия и по Хурулу (Храму Золотой Обители Будды Шакьямуни). Работаю в команде профессиональных аттестованных гидов. Наша команда готова провести для вас экскурсии по нашей удивительной степной столице, где каждый уголок дышит историей и легендами Калмыкии.

М
Марина
23 окт 2025
Большая благодарность нашему гиду Ольге за прекрасную экскурсию! Полное погружение в историю и философию буддизма, подробный рассказ о потрясающей Золотой обители Будды Шакьямуни, много краеведческой информации о Калмыкии, об Элисте, о жизни, обычаях, истории калмыцкого народа - все было нам преподнесено Ольгой, слушали ее с удовольствием, она замечательный рассказчик и настоящий профессионал! Однозначно рекомендуем!)

