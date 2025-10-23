Столица калмыцких степей и Золотая обитель Будды Шакьямуни
Познакомиться с буддизмом и духовными святынями Элисты
Элиста — удивительно молодой и красивый город, где переплетаются эпохи, архитектурные стили, верования и традиции. Вы увидите главные символы столицы Калмыкии и проследите тенденции в архитектуре и строительстве. А ещё познакомитесь с её культурой и узнаете о богатой истории народа.
Описание экскурсии
Центральная площадь и Пагода семи дней
Вы узнаете о духовном значении этнокультурного комплекса и сможете активировать молитвы на благо всех живых существ, прокручивая барабаны. Также это считается накоплением добродетелей.
Прогулка по центру Элисты
Вы встретитесь с символами города: статуей Будды Шакьямуни, Золотыми Воротами, где исполняются желания, и образом Белого Старца — Цаган Аавы. Пройдёте под Триумфальной аркой и по Аллее Героев доберётесь к памятнику «Джангарчи Ээлян Овле».
Золотая обитель Будды Шакьямуни
Главная святыня Калмыкии и крупнейший буддийский храм Европы. Следуя движению солнца, вы обойдёте скульптуры 17 Пандитов — Учителей университета Наланда, узнаете их истории и прикоснётесь к реликвиям калмыцкого народа. В молельном зале познакомитесь с традициями хурульной росписи и ощутите атмосферу буддийского храма.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто хочет глубже понять буддизм, традиции калмыцкого народа и архитектуру культовых построек. Экскурсия станет открытием для путешественников, которых привлекают религиозные практики, история и уникальная культура региона.
Организационные детали
Между локациями перемещаемся на автобусе или такси (оплачиваются дополнительно), либо можем использовать ваш автомобиль, в нём должно быть место для гида
Программа подходит для взрослых и детей от 10 лет
Дополнительные расходы: подношение в храме — 100 ₽ за взрослого, 50 ₽ за ребёнка
Дополнительно и по согласованию мы можем посетить: — Калмыцкую чайную церемонию, где вы попробуете настоящий калмыцкий чай и борцоги, приготовленные мастером — Интерактивный Музей кочевых народов (знакомство с музыкальной культурой и бытом, фотосессия в национальных костюмах, дегустация национального кисломолочного напитка чигян)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Элисте
Приветствую вас в Элисте, меня зовут Ольга - аттестованный гид по Республике Калмыкия и по Хурулу (Храму Золотой Обители Будды Шакьямуни). Работаю в команде профессиональных аттестованных гидов.
Наша команда готова провести для вас экскурсии по нашей удивительной степной столице, где каждый уголок дышит историей и легендами Калмыкии.
Отзывы и рейтинг
М
Марина
23 окт 2025
Большая благодарность нашему гиду Ольге за прекрасную экскурсию! Полное погружение в историю и философию буддизма, подробный рассказ о потрясающей Золотой обители Будды Шакьямуни, много краеведческой информации о Калмыкии, об Элисте, о жизни, обычаях, истории калмыцкого народа - все было нам преподнесено Ольгой, слушали ее с удовольствием, она замечательный рассказчик и настоящий профессионал! Однозначно рекомендуем!)