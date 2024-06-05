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Популярное предложение
Элиста - дочь калмыцких степей: путешествие по святыням и истории
Вас ждет незабываемое путешествие по Элисте, где восточная культура и буддизм встречаются с калмыцким гостеприимством
Начало: Культурный комплекс «Пагода Семи дней»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 335₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Элиста - степной оазис и буддийский центр: путешествие по духовным святыням
Погрузитесь в атмосферу азиатской культуры и буддизма в сердце Европы, исследуя Элисту с профессиональным гидом
Начало: На площади «Пагоды 7 дней»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 335₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Элиста: Путешествие по древней Калмыкии и тайны буддизма
Познайте уникальную культуру и историю Калмыкии на обзорной экскурсии. Откройте величественный хурул и тайны древних курганов
Начало: У главных ворот Центрального хурула
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
5 335₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Подношение даров степным духам в Элисте: погружение в калмыцкую культуру
Приглашаем вас стать частью уникального ритуала подношения даров степным духам в Элисте и открыть для себя глубины калмыцкой культуры
Начало: У буддийского храма Золотая обитель Будды Шакьямун...
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
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6 часов
Степные курганы Калмыкии
Узнать историю покорения степи - от каменного века до наших дней
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Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения5 июня 2024Все отработано, без лишней воды.
- ТТатьяна31 мая 2024Экскурсия с Александром длилась менее 2 часов,прошла легко и непринужденно,посмотрели старые фотографии,послушали песни на калмыцком. У Александра отличное чувство юмора. Рекомендуем
- ААлёна29 мая 2024Всё понравилось. Глубокие знания Константина по истории буддизма, родного края увлекли. Время пролетело незаметно. Примерила национальный костюм, получились хорошие фотографии. Рекомендую, однозначно.
- ААлена22 мая 2024Очень классный гид Бадма и маршрут. Отвечал на все вопросы, уделил максимум внимания. Очень рекомендую
- ТТатьяна21 мая 2024Отлично провели время. Полюбовались степными красотами. С удовольствием постреляли из лука и поискали клады. Узнали интересные факты о обряде подношениядаров. Надеюсь духи исполнят наши желания
- ААлександр20 мая 2024Экскурсия понравилась
- ТТатьяна18 мая 2024Нам очень понравилось. Было интересно. Константин отличный рассказчик.
- ММария18 мая 2024Спасибо большое Александру за прекрасную прогулку по Элисте. 🙏Александр - очень опытный гид с большим запасом знаний и отличной подготовкой
- ААнжелика13 мая 2024Очень понравился гид Бадма. Много интересного узнала о городе, нации и буддизме. Рекомендую
- ГГульнара9 мая 2024Были в Элисте в начале мая. Все понравилось. Экскурсия интересная, 2 часа пролетели быстро. Рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «Можно с детьми»
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