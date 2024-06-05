Е Евгения Элиста - дочь калмыцких степей Все отработано, без лишней воды.

Т Татьяна Элиста - дочь калмыцких степей Экскурсия с Александром длилась менее 2 часов,прошла легко и непринужденно,посмотрели старые фотографии,послушали песни на калмыцком. У Александра отличное чувство юмора. Рекомендуем

А Алёна Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию Всё понравилось. Глубокие знания Константина по истории буддизма, родного края увлекли. Время пролетело незаметно. Примерила национальный костюм, получились хорошие фотографии. Рекомендую, однозначно.

А Алена Элиста - степной оазис и буддийский центр Очень классный гид Бадма и маршрут. Отвечал на все вопросы, уделил максимум внимания. Очень рекомендую

Т Татьяна Подношение даров степным духам Отлично провели время. Полюбовались степными красотами. С удовольствием постреляли из лука и поискали клады. Узнали интересные факты о обряде подношениядаров. Надеюсь духи исполнят наши желания

А Александр Элиста - степной оазис и буддийский центр Экскурсия понравилась

Т Татьяна Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию Нам очень понравилось. Было интересно. Константин отличный рассказчик.

М Мария Элиста - дочь калмыцких степей читать дальше к экскурсии. 🤗 Прогулка сопровождалась показом интересных фотографий, изображений, чтением стихотворений (что всегда добавляет душевности). Было и музыкальное сопровождение, что очень подняло настроение! 💕Но особенно наша группа оценила прекрасное чувство юмора Александра! 😂👍👍👍 Александр - профессионал своего дела! С удовольствием рекомендуем экскурсии с ним! Спасибо большое Александру за прекрасную прогулку по Элисте. 🙏Александр - очень опытный гид с большим запасом знаний и отличной подготовкой

А Анжелика Элиста - степной оазис и буддийский центр Очень понравился гид Бадма. Много интересного узнала о городе, нации и буддизме. Рекомендую