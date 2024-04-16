1 день

Прибытие в Элисту. Экскурсия по городу

В связи с временным закрытием аэропорта г. Элиста необходимо учитывать дополнительные расходы на трансфер из Волгограда (300 км.) в г. Элиста.

Прибытие в г. Волгоград до 09:45 (при условии закрытого аэропорта г. Элиста).

10:00 Трансфер в г. Элиста на транспорте транспортной компании – 300 км – 4,5 часа (оплачивается самостоятельно).

14:20 Прибытие в г. Элиста, заселение в отель.

15:00 Обед в кафе г. Элиста (входит в стоимость).

Меню: калмыцкая кухня, под запрос – европейская кухня.

Формат – дегустация блюд традиционной национальной кухни.

Предлагается первое знакомство с яркой и богатой кухней региона, которая славится своими ароматными и вкусными блюдами, основанными на самых свежих ингредиентах местного производства.

Дегустация также позволяет определить вкусовые предпочтения определенной группы туристов, с учетом ее результатов формируется дальнейшее меню в рамках программы тура

16:00 Посещение Центрального хурула "Золотая обитель Будды Шакьямуни" – крупнейшего буддийского храма Республики Калмыкия, и одного из крупнейших в Европе. Внешний и внутренний осмотр храма с экскурсоводом.

Здание хурула – 63 метра в высоту и вмещает в себе самую большую в России и Европе 9-метровую статую Будды.

Экскурсия по хурулу: дуган, музей.

17:30 Экскурсионная программа “Прогулки по Элисте”.

Пешеходная экскурсия по центру города с осмотром ротонды “Пагода семи дней”, где установлен самый большой молитвенный барабан в Европе – кюрде, скульптурных композиций, статуи Будды Шакьямуни, Алтн Босх – Золотых ворот Алтн Босх, выполненных в традициях буддийской архитектуры: воздушные строения, присутствие золотого, красного, белого цветов, изогнутые кверху крыши построек.

Вдоль Алтн Босх протянулась история жизни калмыцкого народа, которую художник Николай Борисов уложил в 28 картин.

18:30 Мемориальный комплекс "Исход и Возвращение" – один их самых интересных памятников, в Элисте.

Его создал Эрнст Неизвестный. Памятник посвящен депортации и последующему возвращению калмыков. Тяжелое место, но посетить советуем.

20:00 Ужин в мясном кафе/ресторане (оплата самостоятельно на месте по меню).