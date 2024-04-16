А также в программе посещение калмыцкого заповедника «Черные земли» и знаменитого Фестиваля Тюльпанов.
апр
апр
апр
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Элисту. Экскурсия по городу
В связи с временным закрытием аэропорта г. Элиста необходимо учитывать дополнительные расходы на трансфер из Волгограда (300 км.) в г. Элиста.
Прибытие в г. Волгоград до 09:45 (при условии закрытого аэропорта г. Элиста).
10:00 Трансфер в г. Элиста на транспорте транспортной компании – 300 км – 4,5 часа (оплачивается самостоятельно).
14:20 Прибытие в г. Элиста, заселение в отель.
15:00 Обед в кафе г. Элиста (входит в стоимость).
Меню: калмыцкая кухня, под запрос – европейская кухня.
Формат – дегустация блюд традиционной национальной кухни.
Предлагается первое знакомство с яркой и богатой кухней региона, которая славится своими ароматными и вкусными блюдами, основанными на самых свежих ингредиентах местного производства.
Дегустация также позволяет определить вкусовые предпочтения определенной группы туристов, с учетом ее результатов формируется дальнейшее меню в рамках программы тура
16:00 Посещение Центрального хурула "Золотая обитель Будды Шакьямуни" – крупнейшего буддийского храма Республики Калмыкия, и одного из крупнейших в Европе. Внешний и внутренний осмотр храма с экскурсоводом.
Здание хурула – 63 метра в высоту и вмещает в себе самую большую в России и Европе 9-метровую статую Будды.
Экскурсия по хурулу: дуган, музей.
17:30 Экскурсионная программа “Прогулки по Элисте”.
Пешеходная экскурсия по центру города с осмотром ротонды “Пагода семи дней”, где установлен самый большой молитвенный барабан в Европе – кюрде, скульптурных композиций, статуи Будды Шакьямуни, Алтн Босх – Золотых ворот Алтн Босх, выполненных в традициях буддийской архитектуры: воздушные строения, присутствие золотого, красного, белого цветов, изогнутые кверху крыши построек.
Вдоль Алтн Босх протянулась история жизни калмыцкого народа, которую художник Николай Борисов уложил в 28 картин.
18:30 Мемориальный комплекс "Исход и Возвращение" – один их самых интересных памятников, в Элисте.
Его создал Эрнст Неизвестный. Памятник посвящен депортации и последующему возвращению калмыков. Тяжелое место, но посетить советуем.
20:00 Ужин в мясном кафе/ресторане (оплата самостоятельно на месте по меню).
Тюльпановые поля
09:00 Завтрак в отеле.
10:00 Национальный музей им. Н. Н. Пальмова.
В экспозиционных залах подробно представлена история, этнография, культура калмыцкого народа, предметы буддийского культа и старокалмыцкого искусства, а также современное изобразительное искусство Калмыкии.
12:00 Выезд на особо охраняемые территории – 4 часа.
Прогулка по тюльпанным полям.
Фестиваль тюльпанов – это эко-туристический природоохранный праздник, призванный акцентировать внимание на защите тюльпанов и других редких видов растений, бережном отношении людей к дикой природе и воспитании экологической культуры у населения.
Важная информация!
Произрастающие в Калмыкии виды тюльпанов – тюльпаны Шренка и Биберштейна – занесены в Красную книгу России.
Срывать цветы и выкапывать луковицы строго запрещено, зато можно насладиться их красотой и многоцветьем, устроить фотосессию на фоне весенней степи.
14:00 Обед в с. Приютное (включено в стоимость).
Европейская кухня из местных экологически чистых продуктов.
14:45 Выезд в Элисту – 80 км, 1 час.
16:00 Музей кочевых народов с презентацией Тодо Бичг – старо-калмыцкой письменности – вертикальному ясному письму.
Музей ойрат-монгольской кочевой культуры – первый интерактивный музей в Элисте.
В интерактивном музее можно сделать фотосессию в национальных костюмах (около 60 костюмов), пострелять из лука, научиться разгадывать уникальные калмыцкие головоломки, научиться завязывать калмыцкий узел.
Знакомство с калмыцкой, монгольской музыкальной культурой.
Туристы услышат звучание народных музыкальных инструментов и популярные калмыцкие народные песни в исполнении профессионального музыканта и певицы.
В музее также проводятся мастер-классы по калмыцкому танцу.
Программа включает также чаепитие.
Туристов ожидают дегустации традиционного калмыцкого чая с борцоками, национальных кисломолочных напитков чигяна и кумыса.
Свободный вечер.
Ужин самостоятельно.
Остров «Пятисотка». Наблюдение за тюльпанами
07:00 Завтрак в отеле.
07:30 Выезд на озеро Маныч-Гудило, на остров “Пятисотка” (210 км, 2,5-3 часа)
Локация дается к посещению при условии хорошей погоды. Солнечно, нет дождя и шквалистого ветра (в случае непогоды, производим замену данной локации на посещение конного клуба “Тотем” – катание на лошадях.
Мы отправимся на остров, где растут дикие калмыцкие тюльпаны.
Переправа на остров тюльпанов осуществляется на простых моторных лодках заповедника “Черные Земли”! Просьба надеть на выезд простую одежду, которую не жалко испачкать, намочить. Необходимо обуть непромокаемую обувь-желательно резиновые сапоги и захватить головной убор, т. к. на воде весной, даже при небольшом ветерке, будет ощутимо прохладно!
Ущерб, причиненный одежде туриста, не возмещается.
10:00 Наблюдение за тюльпанами (3 часа).
Фотографируем дикие калмыцкие тюльпаны, вдыхаем божественный аромат весенней степи.
Наслаждаемся красотой и отдыхаем.
13:00 Обед в кафе с. Яшалта (входит в стоимость).
Русская кухня из местных продуктов.
14:00 Возвращение в г. Элиста (210 км, 2,5 часа).
16:30 Природный памятник местного значения “Одинокий тополь” – этот тополь у калмыков-буддистов считается священным деревом.
Его окружают восемь буддийских ступ.
Ежегодно здесь совершают большой молебен монахи из Центрального хурула.
17:00 Посещение сувенирных лавок самостоятельно.
Свободный вечер.
Ужин самостоятельно.
Стоянка Ойратов. Маршрут «Страна Бумба»
Завтрак в отеле.
09:00 Выезд на чабанскую стоянку Ойратов из Монголии (100 км, 1,5 часа).
10:30 Ойраты – это племена западных монголов (1,5 часа).
Туристы смогут осмотреть быт чабанов, увидеть огромное стадо верблюдов калмыцкой породы Бактриан (кататься на верблюдах нельзя, они не обучены, но можно посмотреть, погладить, пообщаться с верблюдами и верблюжатами), продегустировать блюда традиционной калмыцкой кухни (молоко верблюдицы, калмыцкая молочная водка, калмыцкий чай, борцоки и т. д.) (2 часа).
13:00 Обед в кафе п. Яшкуль (входит в стоимость).
14:00 Выезжаем в п. Адык (50 км).
15:00 Маршрут “Страна Бумба” (2 часа):
- посещение единственной в Европе пустыни;
- соленого розового озера;
- горящего источника.
17:00 Посещение этностана “Адык – страна Бумба”, аутентичная калмыцкая кибитка, фото в национальных калмыцких нарядах, мастер-класс разгадывание калмыцкой головоломки НЯЯРИН ЩИНЖ, метание аркана, завязывание калмыцкого узла.
19:00 возвращение в г. Элиста (150 км, 2 часа).
Свободный вечер.
Ужин самостоятельно.
Отъезд
09:00 Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
11:30 Трансфер в аэропорт г. Элиста (если откроется).
В условиях закрытого аэропорта, трансфер на транспорте транспортной компании бронируется индивидуально под выезд из городов вылета и оплачивается самостоятельно
Проживание
Тур предусматривает двухместное размещение в отеле со всеми удобствами в городе Элиста.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от гостиницы, руб:
|Размещение
|Отели Азия 3*, Домино 2*
|Отели Элиста 3*, Номад (домики/отель)
|Отель Белый Лотос 3*
|Отель Марко Поло 4*
|2-местное
|44 600
|45 200
|47 500
|55 100
|Доплата за одноместное
|1 000 руб. /сутки
|1 200 руб. /сутки
|1 500 руб. /сутки
|2 500 руб. /сутки
Для готовой группы свыше 12 человек стоимость рассчитывается индивидуально под запрос.
Варианты проживания
Отель «Азия» 3
Расположившись в центральной части города Элиста, отель «Азия» считается одним из самых уютных в крае. Каждый его постоялец получает условия, максимально приближенные к домашним.
Все номера предназначены для некурящих. В оформлении выдержан классический стиль, но при этом каждой из них имеет свою дизайнерскую индивидуальность. Для удобства установлена большая кровать, плазменный телевизор, имеется отдельный санузел.
В стоимость проживания включены завтраки, которые сервируют в центральном ресторане.
Отель «Элиста» 3
Отель «Элиста» расположен в Элисте, в 600 м от центра Элисты. К услугам гостей бар, частная парковка и терраса. При отеле работает ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Доступен бесплатный Wi-Fi.
Во всех номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменный стол, холодильник, чайник, а также душ и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В некоторых номерах установлен сейф. В распоряжении гостей собственная ванная комната и шкаф в каждом номере. Все номера отеля «Элиста» укомплектованы полотенцами и постельным бельем. В номерах нет фена, но его можно попросить на стойке регистрации.
Ежедневно сервируется континентальный завтрак.
Отель «Белый Лотос» 3
Отель «Белый Лотос» – это семейный небольшой отель, расположенный недалеко от таких достопримечательностей, как Собор Казанской иконы Божией Матери (2,6 км) и Город Шахмат/ Сити-Чесс (2,7 км).
В числе удобств номеров кондиционер, телевизор с плоским экраном, тапочки, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.
Небольшой отель предлагает круглосуточную стойку регистрации. Кроме того, гости могут воспользоваться сауной и лобби.
Отель «Марко Поло» 4
Отель «Марко Поло» расположен в Элисте, в 4,3 км от центра Элисты. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, общий лаундж и терраса. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, организация трансфера от/до аэропорта, доставка еды и напитков в номер и бесплатный Wi-Fi.
Номера оснащены кондиционером. В числе удобств — телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, шкаф для одежды, холодильник, чайник, душ и банные халаты. Гостям всех номеров предоставляются полотенца и постельное белье.
В отеле «Марко Поло» сервируют завтрак «шведский стол» или плотный английский/ирландский завтрак.
Отель «Номад»
Гостиница «НОМАД» расположена в центре города Элиста. К услугам гостей ресепшен, бесплатные парковка и Wi-Fi, охрана территории.
Номерной фонд предоставляет 31 номер с различными категориями. В каждом из них кровать, шкаф для одежды, электрочайник, ЖК-телевизор, кондиционер.
На территории гостиницы своя кухня с разными приборами для пользования. Неподалеку находятся продуктовые магазины.
Расстояние до ж/д вокзала — 1,8 км, до аэропорта — 7,4 км. В шаговой доступности Золотая обитель Будды, парки.
Отель «Домино» 2
Двухзвездочный отель «Гостиница Домино» расположен в городе Элиста.
В этом двухзвездочном отеле работает круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi, а также осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Желающие могут забронировать семейные номера.
В распоряжении гостей собственная ванная комната, письменный стол и телевизор с плоским экраном. Предоставляются полотенца и постельное белье. Из некоторых номеров открывается вид на город.
Во всех номерах есть чайник. Кроме того, в номерах установлены кондиционер и шкаф для одежды. Отель находится в 1,4 км от супермаркета «Магна».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по маршруту
- Проживание в отеле г. Элиста
- Питание, указанное в программе:1 день: обед2 день: завтрак, обед3 день: завтрак, обед4 день: завтрак, обед5 день: завтрак
- 1 день: обед
- 2 день: завтрак, обед
- 3 день: завтрак, обед
- 4 день: завтрак, обед
- 5 день: завтрак
- Экскурсионное обслуживание
- Услуги гида
- Сопровождение группы
- Входные билеты
- Питьевая вода на маршруте
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Элиста/г. Волгограда и обратно
- Трансфер из аэропорта г. Волгограда в Элисту: 1 500 руб. /чел. в одну сторону (бронируется заранее)
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные услуги
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Важная информация о проведении туров в период цветения тюльпанов
Обратите внимание, что за сбор, перевозку и уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений, занесенных в Красную книгу, предусмотрены штрафы. Просим соблюдать правила сохранения природных комплексов степи и не срывать тюльпаны.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Цветение тюльпанов великолепно.
Верблюда покорили всех.
Завтраки однообразные.