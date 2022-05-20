12:30 Встреча в аэропорту г. Элиста, табличка с названием тура, трансфер в г. Элиста – включено (когда откроется аэропорт г. Элиста).
Трансфер от Волгограда оплачивается самостоятельно, в стоимость не входит.
13:00-14:00 Время на обед – оплата самостоятельно по меню кафе «Калмыцкая кухня №1».
14:00 Заселение в выбранный отель.
15:00 Встреча с гидом в холле отеля.
15:15-16:15 Посещение центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» – крупнейшего буддийского храма Республики Калмыкия, и одного из крупнейших в Европе.
Здание хурула – 63 метра в высоту и вмещает в себе самую большую в России и Европе 9-метровую статую Будды.
Экскурсия по Хурулу: буддийская библиотека, музей.
16:30-17:30 Посещение Национального краеведческого музея им. Н. Н. Пальмова.
Основан 25 марта 1921г.
В экспозиционных залах подробно представлена история, этнография, культура калмыцкого народа, предметы буддийского культа и старо-калмыцкого искусства, а также выдающимся людям республики, словом, всему тому, что и составляет Калмыкию.
18:30 Приветственный ужин в кафе «Калмыцкая кухня №1» (входит в стоимость).
Знакомство с калмыцкими с калмыцким фольклором от солистов самодеятельного ансамбля «ЗУЛТУРГАН»
Завтрак в отеле.
09:00-10:50 Обзорная экскурсия по г. Элиста (2 часа).
Пешеходная экскурсия по центру города с осмотром ротонды «Пагода семи дней», где установлен самый большой молитвенный барабан в Европе – кюрде, скульптурных композиций, статуи Будды Шакьямуни, Алтн Босх – Золотых ворот Алтн Босх, выполненных в традициях буддийской архитектуры.
Буддийская культура повлияла на национальный городской колорит: яркие улицы и центр города, статуи Будды, колокольчики и барабаны кюрде, многочисленные памятники, рассыпаны по всему городу.
11:00-11:30 Экскурсия в Сити Чесс.
Одна из достопримечательностей Элисты.
Городок, где все посвящено шахматам.
Здесь установлен памятник Остапу Бендеру.
В 1998 году в Элисте проходила шахматная олимпиада, а потом конгресс ФИДЕ.
11:30-12:30 Посещение музея кочевых народов.
Музей расположен на территории города шахмат.
Музей ойрат-монгольской кочевой культуры – первый интерактивный музей в Элисте.
В монгольской юрте, где разместился музей, гости смогут ознакомиться с предметами быта кочевников, с укладом кочевой жизни, послушать рассказ об империи Чингисхана, об истории ойрат-монголов, о традициях и культуре монгольских кочевых народов.
12:30-13:20 Мастер-класс по ТОДО БИЧГ – старо-калмыцкой письменности – вертикальное ясное письмо, проводится в музее кочевых народов.
13:30-13:50 Посещение Ступы Просветления.
Ступа ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ, единственная Ступа в которую можно войти.
14:00-14:30 Посещение Мемориала «Исход и Возвращение», посвященный депортации калмыцкого народа, памятник создан Эрнстом Неизвестным.
14:40-15:20 Время на обед в кафе «Калмычка» (оплата самостоятельно на месте по меню).
15:30-16:00 Хурул Сякюсн-Сюме – 6 км от г. Элиста.
Официальное название этого культового сооружения – «Геден Шеддуп Чойкорлинг», что по-тибетски буквально означает «Святая обитель теории и практики школы Гелуг», а в вольном переводе – «Святая обитель просвещенных монахов».
16:00-18:00 Выезд на «Одинокий Тополь» – природный памятник регионального значения (20км.)
Этот тополь у калмыков-буддистов считается священным деревом.
Его окружают восемь буддийских ступ.
Ежегодно здесь совершают большой молебен монахи из Центрального хурула.
Здесь установлена одна из 10-ти в мире Ступ Калачакры – Ступа Калачакры Зеленой Тары, единственная в России и в Европе.
Согласно легенде, этот тополь посадил в начале XX века буддийский монах.
Семена он привёз из Тибета, куда совершил паломничество.
19:00 Ужин в кафе «Тамерлан» (оплата самостоятельно по меню на месте).
Трансфер в отель.
Завтрак в отеле.
10:00-11:00 Посещение интерактивного музея «Уникальная Калмыкия».
Музей поистине уникален.
Только в этом музее самые большие калмыцкие головоломки, единственная в мире "Ладья жизни", галерея духовных символов ойратов (калмыков), наиболее полная коллекция ойратских доспехов, а также интересный рассказ о тенгрианстве, мировоззрении невероятно актуальном в наши дни.
11:10 Выезд в п. Зунда Толга, к фермеру КФХ (95 км, 1 час).
12:10 Знакомство с крестьянско-Фермерским Хозяйством.
Заезжаем на чабанскую стоянку, знакомимся с бытом чабана и отарой овец.
13:00 Обед кочевника – калмыцкая кухня (входит в стоимость).
14:00 Мастер-класс по войлоковалянию (входит в стоимость).
17:00 Возвращаемся в г. Элиста (95 км, 1 час)
19:00 Ужин в мясном ресторане Гурман с дегустацией стейков (оплата самостоятельно по меню на месте).
Завтрак в отеле.
08:30-09:50 Выезд на чабанскую стоянку Ойратов из Монголии (100 км, 1,5 часа).
10:00-11:30 Ойраты – это племена западных монголов.
Туристы смогут осмотреть быт чабанов, увидеть огромное стадо верблюдов калмыцкой породы Бакриан, покататься на верблюдах, продегустировать блюда традиционной калмыцкой кухни (молоко верблюдицы, калмыцкая молочная водка, калмыцкий чай, борцоки и т. д.) – 2 часа.
12:40-13:30 Обед в кафе п. Яшкуль (входит в стоимость).
13:40 Выезд п. Адык (50 км).
14:30 Экологический маршрут с элементами этнографической экспедиции «Страна Бумба – подари красоту миру» (3 часа).
Проходит по территории заказника федерального значения «Меклетинский» заповедника «Черные земли».
Познакомимся с уникальной природой этого уголка Калмыкии.
Первая точка маршрута – “Поющие барханы” – настоящая пустыня среди степей, прекрасная фотолокация;
Вторая точка маршрута – Меклетинские розовые озера, в воде которых обитает микроскопический рачок Artemia Salina, окрашивающий воду в розовый цвет и принимающий участие в образовании лечебной грязи, которая применяется в лечении кожных заболеваний и производстве косметических средств.
Третья точка маршрута – Горящий источник.
Видели ли вы когда-нибудь, как горит вода? Звучит необычно, и мало кто поверит, что такое может произойти на самом деле. Но в этом мире всякое бывает, и на территории Калмыкии есть такой феномен.
Осенью и зимой в степи холодный пронизывающий ветер, одежда должны быть не продуваемой и теплой, удобная не промокающая обувь, головной убор обязателен!
17:30 Возвращение в г. Элиста (200 км,3 часа).
20:30 Ужин оплачивается самостоятельно.
Завтрак в отеле.
Посещение сувенирных лавок.
12:00 освобождение номеров.
Трансфер в аэропорт г. Элиста (в случае, если аэропорт откроют).
Трансфер в город Волгоград (300км.) оплачивается дополнительно.
Тур предусматривает проживание в отеле со всеми удобствами (г. Элиста, двухместное размещение).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель без*
|Отель 2*
|Отель 3*
|Отель 4*
|группа от 6 до 8 чел. включительно
|39 100
|40 600
|44 250
|51 100
|Доплата за 1-номестное размещение, сутки
|1 000
|1 200
|1 500
|2 000
К размещению предлагаются сертифицированные отели: гостиница Элиста без*, отель Шанс 2*,отель Домино 2*, отель Азия 2*, отель Белый Лотос 3*, отель Марко Поло 4*.
Оформление каждого номера — индивидуальная задумка наших дизайнеров. Из окон номеров открывается живописный вид на хурул.
Отель располагает 27 уютными 1- и 2- местными номерами от однокомнатных 1 категории до двухкомнатных «Апартаментов».
В номере: телевизор с плазменным экраном, телефон, сплит-система, холодильник, чайник, ванная комната, тапочки, зубной набор, шампунь,гель,бритвенный станок и многоразовый халат.
Отель Elista с баром расположен в городе Элиста. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, банкомат и бесплатный Wi-Fi. За дополнительную плату предоставляется частная парковка.
Все номера отеля оснащены кондиционером и телевизором.
Ежедневно в отеле Elista сервируется континентальный завтрак.
В степях всегда дуют ветра, поэтому обязательно возьмите с собой ветрозащитную одежду.
Не забудьте взять солнцезащитный крем, минимальная защита SPF 20-30, а возможно и SPF 50 все зависит от вашего фототипа.
С целью предотвращения укуса клеща при выездах в степь обувь должна быть закрытая, а брюки заправлены в носки.
1. «Национальный музей Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова»
Был основан 25 марта 1921 года и является единственным музеем, где наиболее полно представлена история, культура и искусство калмыцкого народа. У истоков его создания стояли выдающиеся профессора Н. Н. Пальмов и П. С. Рыков. Их усилиями были собраны богатейшие археологические и этнографические материалы, которые легли в основу первых коллекций Калмыцкого Музея.
2. Государственный природный биосферный заповедник «Черные земли»
Расположен на юге европейской части Российской Федерации, территория:
– степного участка: в северо-западной части Прикаспийской низменности, площадь 943 кв. км.
– орнитологического участка Маныч Гудило: в Кумо-Маныческой впадине, площадь 276 кв. км.
Заповедник расположен на стыке двух типов основных мировых экосистем «травянистые сообщества умеренной зоны» и «пустыни и полупустыни (континентальные) с холодной зимой». Регион отличается относительно высоким биологическим разнообразием при суровых условиях обитания, недостаточным количеством осадков. Подвержен антропогенному опустыниванию в результате перевыпаса домашнего скота и отказа от традиционного кочевого животноводства.
3. Храм «Бурхн багшн Алтн Сююмэ», или «Золотая обитель Будды Шакьямуни»
Крупнейший буддийский храм в России и Европе был торжественно открыт в столице Республики Калмыкия 27 декабря 2005 года после визита в Элисту духовного лидера буддистов Его Святейшества Далай-ламы XIV, состоявшегося в конце ноября 2004 года. Ранним утром 1 декабря, перед отлетом в Индию, Его Святейшество Далай-лама провел краткую церемонию освящения места строительства будущего храма в самом центре Элисты. С благословения Его Святейшества Далай-ламы XIV Центральный калмыцкий хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни» становится одним из важнейших центров развития буддизма в мире.
5. Ступа Просветления (1999 г., высота 11 м)
Стоит отметить, что такие сооружения, как ступы, существуют уже несколько тысяч лет, получив распространение не только в Азии, но и в европейских странах (Франция, Венгрия и т. д.). В буддийской символике – это символ природы ума, оказывающий благотворное влияние на силовое поле Вселенной.
С течением времени появилось несколько разновидностей ступ, которые были построены в разные периоды жизни Будды и отличаются друг от друга по форме и значению: Ступа Лотоса символизирует рождение Будды; Ступа Просветления – символ победы над трудностями и препятствиями; Ступа совершенной победы была построена после того, как Будда продлил свою жизнь на несколько месяцев по просьбе учеников. Всего насчитывается восемь форм ступ.
Однако главной остается Ступа Просветления, являющая собой цель буддийского пути – познание собственных мыслей, полное просветление, что означает освобождение человеческого ума от помех и препятствий, раскрытие способностей собственного разума.
6. Памятник Э. Неизвестного «Исход и возвращение»
Открытие памятника прошло в декабре 2006 года. С первого взгляда, не совсем понимаешь, что автор изобразил в своем творении: воедино соединены разные и, казалось бы, далекие друг от друга объекты и вещи – голова коня и лотос, птица и плачущая овечка, человеческие следы и детали механизма.
Однако каждый из этих элементов несет свою мысль, не отходя от общей идеи сооружения – единство прошлого и настоящего. Метафоричность, с которой автор подошел к созданию мемориала «Исход и возвращение», заставляет зрителя видеть все новые и новые образы в скульптуре: здесь можно увидеть насилие и скорбь, олицетворенные мечами, штыками и птицей, обернутой в металл.
Элементами возрождения и победоносности жизни в мемориале «Исход и возвращение» выступают лотос, в котором спрятан зародыш ребенка, и человеческие следы, как образ перерождения. Распустившийся лотос как бы говорит о круговороте вещей в мире, а лев и змея, венчающие скульптуру – символы победы.
Вход в хурул вход СТРОГО без обуви (иначе не пустят). Дополнительно возьмите носочки, босиком тоже нельзя в храм. Желательно взять пакеты для обуви (можно взять с собой в хурул, чтобы обувь не потерялась и долго не искать на выходе). Вход без головного убора.
В связи с закрытием аэропорта г. Элиста, рекомендуем прибывать в г. Волгоград до 09:30 час., трансфер будет предоставлен в 10:00 в аэропорт Гумрак и в 10:30 на ж/д вокзал г. Волгоград, расстояние от г. Волгоград до г. Элиста – 300 км., время в пути от 3 до 4,5 часов, в зависимости от времени года, стоимость трансфера в одну сторону от 1 100 руб. до 2 000р, в зависимости от количества пассажиров.