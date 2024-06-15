За счастьем в Калмыкию

Приглашаем вас в тур в Калмыкию – место где, согласно древнему эпосу «Джангар», когда-то существовала Страна Бумба.

Это - затерянный рай, благословенное место с чудесной энергетикой, где исполняются самые сокровенные желания.
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Каждый, кто находится в поисках счастья, просто обязан посетить волшебную Калмыкию.

Программа маршрута предполагает погружение в необычную атмосферу “другого мира”, обретения жизненных смыслов и безусловного счастья, посещение мест силы, перезагрузку, знаковые встречи, телесные практики, ритуалы привлечения счастья, связанного с успехом, богатством, семейным благополучием, творчеством, обретением душевной и телесной гармонии.

5
3 отзыва
За счастьем в Калмыкию
За счастьем в Калмыкию
За счастьем в Калмыкию
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Экскурсия по центру г. Элисты. Мастер-класс по войлоковалянию

12:30 Встреча с гидом в аэропорту г. Элисты.

13:00 Обед в ресторане калмыцкой кухни «Уралан».

Здесь Вы сможете открыть для себя многонациональную кухню, включая региональные блюда Калмыкии. (доп. плата)

14:30 Выезд в этно-хотон «Церен» 6 км.

Торжественная встреча гостей по калмыцким обычаям с протяжной песней и всадниками.

Открываем программу ритуалом открытия «белой» дороги от калмыцкой шаманки. Белая дорога — образ удачи, счастья, успеха, благополучия. Белая дорога открывается, когда на душе легко, когда ум спокоен и открыт, когда есть гармония с собой и окружающим миром.

Посещение музея калмыцкого казачества.

Мастер-класс по войлоковалянию.

Мастер-класс по войлоковалянию предлагает незабываемое приключение, которое даст возможность глубоко понять и ощутить традиционную культуру и жизнь калмыков.

17:45 Экскурсия по центру г. Элисты.

  • «Пагода семи дней» - построена она в 2005 году. Название пагоды связано с семью буддами, пришедшими в наш мир. Остроконечный шпиль пагоды символизирует выход из сансары и достижение нирваны.
  • Алтн Босх — Золотые ворота Алтн Босх, выполненные в традициях буддийской архитектуры. Золотые ворота были установлены в 1998 году.
  • Аллея героев.
  • Памятник Ээлян Овала - народного сказителя эпоса «Джангар».
  • Мемориальный комплекс героев Гражданской и Великой Отечественной войн.

19:00 Заселение в отель.

19:45 Приветственный ужин в кафе калмыцкой кухни «Калмыцкая кухня №1» в формате гастрономического погружения в культуру и кухню Калмыкии. Включено в стоимость тура.

Благопожелание от солистов ансамбля «Зултурган» обеспечат высококачественное и незабываемое знакомство с Калмыкией.

Приезд. Экскурсия по центру г. Элисты. Мастер-класс по войлоковаляниюПриезд. Экскурсия по центру г. Элисты. Мастер-класс по войлоковаляниюПриезд. Экскурсия по центру г. Элисты. Мастер-класс по войлоковаляниюПриезд. Экскурсия по центру г. Элисты. Мастер-класс по войлоковаляниюПриезд. Экскурсия по центру г. Элисты. Мастер-класс по войлоковаляниюПриезд. Экскурсия по центру г. Элисты. Мастер-класс по войлоковалянию
2 день

Посещение Национального краеведческого музея. Мастер-класс по приготовлению традиционного калмыцкого чая

Завтрак в отеле.

09:00 Посещение мастерской Александра и Халги Поваевых, сувенирная лавка. Под запрос мастер-класс от художника Александра Поваева.

09:45 Посещение галереи художников и мастеров НХП Калмыкии. Сувенирная продукция.

10:15 Посещение Национального краеведческого музея им. Н. Н. Пальмова с экскурсоводом музея - захватывающее знакомство с насыщенной историей и богатой культурой калмыцкого народа, с древних времен и до наших дней с ее трагическими и счастливыми событиями, яркими мгновениями и неожиданными поворотами, а также выдающимся людьми республики.

11:30 Мемориал «Исход и Возвращение».

12:15 Посещение центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» - внешний и внутренний осмотр храма с экскурсоводом.

Хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни» - крупнейший буддийский храм Республики Калмыкия, и один из крупнейших в Европе.

Экскурсия по Хурулу: дуган, музей.

(при обходе алтаря можно положить монеты на алтарь)

13:30 Обед в кафе калмыцкой кухни «Времена года».

Мастер-класс по приготовлению традиционного калмыцкого чая "Джомба", мастер-класс по приготовлению беригов, традиционного блюда Калмыкии, которое является аналогом русских пельменей.

Включен в стоимость тура.

15:00 Посещение музея кочевых народов.

Музей расположен на территории города шахмат. Музей ойрат-монгольской кочевой культуры - первый интерактивный музей в Элисте. В монгольской юрте, где разместился музей, гости смогут ознакомиться с предметами быта кочевников, с укладом кочевой жизни, послушать рассказ об империи Чингисхана, об истории ойрат-монголов, о традициях и культуре монгольских кочевых народов, вытянуть себе древнее ойратское наставление, которое, как правило, очень точно дает правильное направление каждому желающему.

Презентация Тодо Бичг - старо-калмыцкой письменности, созданной в 1648 году ойратским ученым и просветителем Зая-Пандитой.

16:30 Посещение магазина «Тодо», трикотаж от молодого калмыцкого дизайнера.

17:00 Посещение ювелирного магазина «Kalmykia Jewelry», украшения из серебра и бижутерия в национальном стиле.

17:30 Выезд к природному памятнику «Одинокий тополь» – 20 км.

Памятник природы Калмыкии регионального значения. Считается, что тополь в начале XX века посадил буддийский монах.

19:00 Ужин в мясном ресторане «Легенда».

Здесь Вы сможете насладиться дегустацией лучших стейков, которые были приготовлены из легендарного калмыцкого мяса с использованием специальной технологии готовки. Оплата самостоятельно.

Посещение Национального краеведческого музея. Мастер-класс по приготовлению традиционного калмыцкого чаяПосещение Национального краеведческого музея. Мастер-класс по приготовлению традиционного калмыцкого чаяПосещение Национального краеведческого музея. Мастер-класс по приготовлению традиционного калмыцкого чаяПосещение Национального краеведческого музея. Мастер-класс по приготовлению традиционного калмыцкого чаяПосещение Национального краеведческого музея. Мастер-класс по приготовлению традиционного калмыцкого чаяПосещение Национального краеведческого музея. Мастер-класс по приготовлению традиционного калмыцкого чая
3 день

Заповедник «Черные Земли»

08:15 Завтрак в отеле.

09:30 Выезд в п. Яшкуль (100 км) федеральная автомобильная трасса Р-216, асфальтированная.

11:00 Посещение стоянки ойратов.

Знакомство с жизнью кочевников, посещение стойбища двугорбых верблюдов калмыцкой породы «Бактриан», катание на верблюдах. Дегустация блюд с молоком верблюдицы, калмыцкой молочной водки, борцоков.

12:30 Обед в кафе "Аранзал", блюда русской кухни из калмыцких продуктов. Включено в стоимость.

13:40 Выезд п. Адык – 50 км., региональная трасса 85 К-2, асфальтированная.

14:30 Посещение единственной в Европейской части России пустыни с «поющими барханами», которые в ветреную погоду издают звук, похожий на музыку.

15:30 Меклетинские розовые озера, в воде которых обитает микроскопический рачок Artemia Salina, окрашивающий воду в розовый цвет и принимающий участие в образовании лечебной грязи, которая применяется в лечении кожных заболеваний и производстве косметических средств.

Озеро представляет собой целебную грязь, покрытую коркой лечебной соли.

16:30 Горящий источник.

Если поднести спичку к воде, она вспыхивает благодаря метану, который попадает в воду. Это - одно из самых популярных туристических мест Калмыкии.

17:30 Посещение кибиточного стана “Страна Бумба”.

Знакомство с предметами быта калмыков, их развлечениями и обрядами, встреча с четырьмя видами традиционных для калмыков животных: верблюдами, лошадьми, коровами и баранами. В ходе иммерсивной экскурсии можно сделать фотографии в калмыцких костюмах и воинских доспехах, пострелять из лука, потренироваться в метании аркана и многое другое.

18:30 Возвращение в г. Элиста -150 км. 2 часа.

20:30 Ужин в ресторане Тамерлан. Оплата самостоятельно.

Заповедник «Черные Земли»Заповедник «Черные Земли»Заповедник «Черные Земли»Заповедник «Черные Земли»Заповедник «Черные Земли»
4 день

Отъезд

Завтрак в отеле.

09:00 Посещение мясных магазинов и рынков по продаже экологически чистых продуктов из калмыцкого мяса.

Посещение магазинов сувенирной продукции.

11:30 Освобождение номеров.

12:00 Трансфер в аэропорт г. Элиста.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле со всеми удобствами (г. Элиста, двухместное размещение).

Стоимость тура 37 500 руб. на 1 человека, при 2-местном размещении в отеле «Элиста» 3*.

Доплата за одноместное размещение 1000 руб. в сутки.

Под запрос размещение:

  • в отелях: Домино 2*, Белый Лотос 3*, Марко Поло 4*;
  • в глэмпингах: «Аршан», «Загородный клуб «EcoPark», «Номад», «Хотон глэмп».

Варианты проживания

Гостиница «Элиста» 3

3 ночи

Отель «Элиста» расположен в Элисте, в 600 м от центра Элисты. К услугам гостей бар, частная парковка и терраса. При отеле работает ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Доступен бесплатный Wi-Fi. Организована доставка еды и напитков в номер. Гости могут заказать напитки в снэк-баре.

Во всех номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменный стол, холодильник, чайник, а также душ и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В некоторых номерах установлен сейф. В распоряжении гостей собственная ванная комната и шкаф в каждом номере. Все номера отеля «Элиста» укомплектованы полотенцами и постельным бельем. В номерах нет фена, но его можно попросить на стойке регистрации.

Ежедневно сервируется континентальный завтрак.

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Гостиница «Марко Поло» 4

3 ночи

Отель «Марко Поло» расположен в Элисте, в 4,3 км от центра Элисты. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, общий лаундж и терраса. Отель находится в 6,3 км от хутора Шаргадыка и поселка Магна, а также в 10 км от поселка Гашун-Булг. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, организация трансфера от/до аэропорта, доставка еды и напитков в номер и бесплатный Wi-Fi.

Номера оснащены кондиционером. В числе удобств — телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, шкаф для одежды, холодильник, чайник, душ и банные халаты. Гостям всех номеров предоставляются полотенца и постельное белье.

В отеле «Марко Поло» сервируют завтрак «шведский стол» или плотный английский/ирландский завтрак.

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Глэмпинг «Номад»

3 ночи

Глэмпинг «Номад» расположен в центре города Элиста. К услугам гостей ресепшен, бесплатные парковка и Wi-Fi, охрана территории.

Номерной фонд предоставляет 31 номер с различными категориями. В каждом из них кровать, шкаф для одежды, электрочайник, ЖК-телевизор, кондиционер.

На территории гостиницы своя кухня с разными приборами для пользования. Неподалеку находятся продуктовые магазины.

Глэмпинг «Номад»Глэмпинг «Номад»Глэмпинг «Номад»Глэмпинг «Номад»Глэмпинг «Номад»

Глэмпинг «ЭкоПарк»

3 ночи

“ЭкоПарк” — современный загородный поселок расположенный к юго-востоку от Элисты. В 3 минутах от гостиницы “Марко Поло” и в 10 минутах от центра города.

Глэмпинг «ЭкоПарк»Глэмпинг «ЭкоПарк»Глэмпинг «ЭкоПарк»Глэмпинг «ЭкоПарк»Глэмпинг «ЭкоПарк»

Отель Белый Лотос

3 ночи

Гостеприимная гостиница «Белый лотос» предлагает гостям удобное размещение в центре города Элиста. К вашим услугам стоянка на территории, сауна, бильярд, бассейн, тенисный корт, поле для мини-футбола. Вы получите неограниченный доступ к беспроводному Wi-Fi от гостиницы.

Вы будете приятно удивлены номерами, роскошно оформленными под старину и обставленными классической мебелью. Имеются сейфы для ценных вещей и документов, мини-бар в каждом номере, телевизор, кондиционер. В ванной комнате вы найдете фен, удобные и мягкие халаты, тапочки и прочие приятные мелочи.

Можно выбрать завтрак из нескольких вариантов под ваши предпочтения, который вам доставят напрямую в номер. На территории гостиницы работает ресторан с превосходной кухней и разнообразным меню.

Рядом с вами будут находиться Золотые ворота Алтн-Босх, вы сможете посетить Музей Изобразительных Искусств, Золотую Обитель будды и другие достопримечательности. До аэропорта 8,7 км, до железнодорожного вокзала 2,7 км.

Отель Белый ЛотосОтель Белый ЛотосОтель Белый ЛотосОтель Белый ЛотосОтель Белый ЛотосОтель Белый Лотос

Глэмпинг Аршан

3 ночи

Глэмпинг «Аршан» расположен в одноименном поселке, рядом с городом Элиста Республики Калмыкия.

Для размещения доступны уютные домики разной категории вместимости. Светлые интерьеры обустроены стильной мебелью, удобными спальными местами, собственной ванной комнатой с душевой кабиной. Из техники имеется телевизор, кондиционер, фен. Гостям предоставляются полотенца, тапочки, гигиенические средства. Есть панорамные окна и выход на террасу, на которой установлена уличная мебель.

На кухне есть необходимые бытовые приборы для самостоятельного приготовления пищи: варочная панель, холодильник, микроволновая печь, чайник, посуда.

Гости могут отдохнуть на живописной территории глэмпинга или посетить достопримечательности поблизости: памятник Ступа Мира, хурульный комплекс Геден Шеддуп Чой Корлин. Расстояние до железнодорожного вокзала Элисты — 12 км, до аэропорта — 19 км.

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Глэмпинг Хотон

3 ночи

Глэмпинг «Хотон» располагается в городе Элиста Республики Калмыкия.

Отдыхающим предлагаются уютные юрты со стильным и хорошим ремонтом внутри, включающие спальные места, кондиционер и телевизор. Кроме того, из удобств присутствуют санузел с душевой кабиной и гигиеническим набором, полотенца с постельным бельем и интернет. Комфорта в прохладное время года добавят теплые полы.

Предусмотрена кухня, чтобы любимое блюдо можно было приготовить самостоятельно.

При домиках есть собственная зона с мангалом для организации барбекю, а если захочется культурного времяпровождения, то можно посетить Национальный музей имени Н. Н. Пальмова в 2 км и узнать много нового о калмыцкой культуре, а также погулять по улицам и посмотреть достопримечательность «Золотые ворота». Расстояние до аэропорта - 6,7 км, до железнодорожной станции - 1 км.

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Гостиница Домино

3 ночи

Двухзвездочный отель «Гостиница Домино» расположен в городе Элиста.

В этом двухзвездочном отеле работает круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi, а также осуществляется доставка еды и напитков в номер. Желающие могут забронировать семейные номера. В распоряжении гостей собственная ванная комната, письменный стол и телевизор с плоским экраном. Предоставляются полотенца и постельное белье. Из некоторых номеров открывается вид на город. Во всех номерах есть чайник. Кроме того, в номерах установлены кондиционер и шкаф для одежды.

Отель находится в 1,4 км от супермаркета «Магна».

Гостиница ДоминоГостиница ДоминоГостиница ДоминоГостиница ДоминоГостиница ДоминоГостиница Домино

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе
  • Экскурсионное обслуживание
  • Трансфер по программе
  • Сопровождение группы
  • Услуги гида
  • Страховка
  • 1,5 литра воды на 1 чел. в сутки
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Элисты/Волгограда и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Элиста
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

В степях всегда дуют ветра, поэтому обязательно возьмите с собой ветрозащитную одежду.

Не забудьте взять солнцезащитный крем, минимальная защита SPF 20-30, а возможно и SPF 50 все зависит от вашего фототипа.

С целью предотвращения укуса клеща при выездах в степь обувь должна быть закрытая, а брюки заправлены в носки.

Правила пребывания на территории заповедника
  1. Строго придерживаться указанного маршрута;
  2. Не засорять маршрут, весь мусор выносить с тропы;
  3. Не собирать цветы;
  4. Не повреждать аншлаги;
  5. Не разводить костры и не оставаться на ночлег в непредусмотренных для этого местах;
  6. Требования к режиму пребывания соответствует общим требованиям соблюдения техники безопасности и на ООПТ.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
15 июн 2024
Все организовано четко. По всем вопросам всегда оперативные ответы в мессенджерах и по эл. почте. Большое спасибо!
Смотрю Ваши вебинары, обязательно буду путешествовать с Вами снова!
Ю
20 мая 2024
Отличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана так, чтобы показать Калмыкию со всех сторон: и природу, и историю, и конечно людей.
Везде
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все четко по таймингу, при этом времени на все хватало. Отдельное спасибо водителю за интересные беседы! Группа была маленькая, поэтому все было по-домашнему!
При неблагоприятных условиях заменяли программу, но она была ничуть не хуже первоначальной.
Получила массу положительных впечатлений!

Отличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана так,Отличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана так,Отличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана так,Отличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана так,Отличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана так,Отличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана так,Отличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана так,Отличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана так,Отличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана так,Отличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана так,
Е
8 мая 2024
Программа тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойном темпе, но при этом все успевали. Водители и гиды прекрасные, одно удовольствие с ними
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общаться, все вопросы оперативно решали - здесь прям супер. Есть пожелание лучше продумать момент с переправой через озеро на остров в заповеднике Черные Земли, потому как любой форс-мажор (как случился у нас - со сломавшейся одной из трёх моторных лодок) - и эта переправа затягивается надолго, когда людей много. Разделять группы по времени прибытия, на мой взгляд, отличная идея. В целом очень приятное впечатление по организации и проведению, ну и по самим организаторам - всегда на связи, всегда прислушивались к пожеланиям. Впечатления от тура остались самые положительные!

Программа тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойном

Тур входит в следующие категории Элисты

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