2 день

Посещение Национального краеведческого музея. Мастер-класс по приготовлению традиционного калмыцкого чая

Завтрак в отеле.

09:00 Посещение мастерской Александра и Халги Поваевых, сувенирная лавка. Под запрос мастер-класс от художника Александра Поваева.

09:45 Посещение галереи художников и мастеров НХП Калмыкии. Сувенирная продукция.

10:15 Посещение Национального краеведческого музея им. Н. Н. Пальмова с экскурсоводом музея - захватывающее знакомство с насыщенной историей и богатой культурой калмыцкого народа, с древних времен и до наших дней с ее трагическими и счастливыми событиями, яркими мгновениями и неожиданными поворотами, а также выдающимся людьми республики.

11:30 Мемориал «Исход и Возвращение».

12:15 Посещение центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» - внешний и внутренний осмотр храма с экскурсоводом.

Хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни» - крупнейший буддийский храм Республики Калмыкия, и один из крупнейших в Европе.

Экскурсия по Хурулу: дуган, музей.

(при обходе алтаря можно положить монеты на алтарь)

13:30 Обед в кафе калмыцкой кухни «Времена года».

Мастер-класс по приготовлению традиционного калмыцкого чая "Джомба", мастер-класс по приготовлению беригов, традиционного блюда Калмыкии, которое является аналогом русских пельменей.

Включен в стоимость тура.

15:00 Посещение музея кочевых народов.

Музей расположен на территории города шахмат. Музей ойрат-монгольской кочевой культуры - первый интерактивный музей в Элисте. В монгольской юрте, где разместился музей, гости смогут ознакомиться с предметами быта кочевников, с укладом кочевой жизни, послушать рассказ об империи Чингисхана, об истории ойрат-монголов, о традициях и культуре монгольских кочевых народов, вытянуть себе древнее ойратское наставление, которое, как правило, очень точно дает правильное направление каждому желающему.

Презентация Тодо Бичг - старо-калмыцкой письменности, созданной в 1648 году ойратским ученым и просветителем Зая-Пандитой.

16:30 Посещение магазина «Тодо», трикотаж от молодого калмыцкого дизайнера.

17:00 Посещение ювелирного магазина «Kalmykia Jewelry», украшения из серебра и бижутерия в национальном стиле.

17:30 Выезд к природному памятнику «Одинокий тополь» – 20 км.

Памятник природы Калмыкии регионального значения. Считается, что тополь в начале XX века посадил буддийский монах.

19:00 Ужин в мясном ресторане «Легенда».

Здесь Вы сможете насладиться дегустацией лучших стейков, которые были приготовлены из легендарного калмыцкого мяса с использованием специальной технологии готовки. Оплата самостоятельно.