Это - затерянный рай, благословенное место с чудесной энергетикой, где исполняются самые сокровенные желания.
Программа тура по дням
Приезд. Экскурсия по центру г. Элисты. Мастер-класс по войлоковалянию
12:30 Встреча с гидом в аэропорту г. Элисты.
13:00 Обед в ресторане калмыцкой кухни «Уралан».
Здесь Вы сможете открыть для себя многонациональную кухню, включая региональные блюда Калмыкии. (доп. плата)
14:30 Выезд в этно-хотон «Церен» 6 км.
Торжественная встреча гостей по калмыцким обычаям с протяжной песней и всадниками.
Открываем программу ритуалом открытия «белой» дороги от калмыцкой шаманки. Белая дорога — образ удачи, счастья, успеха, благополучия. Белая дорога открывается, когда на душе легко, когда ум спокоен и открыт, когда есть гармония с собой и окружающим миром.
Посещение музея калмыцкого казачества.
Мастер-класс по войлоковалянию.
Мастер-класс по войлоковалянию предлагает незабываемое приключение, которое даст возможность глубоко понять и ощутить традиционную культуру и жизнь калмыков.
17:45 Экскурсия по центру г. Элисты.
- «Пагода семи дней» - построена она в 2005 году. Название пагоды связано с семью буддами, пришедшими в наш мир. Остроконечный шпиль пагоды символизирует выход из сансары и достижение нирваны.
- Алтн Босх — Золотые ворота Алтн Босх, выполненные в традициях буддийской архитектуры. Золотые ворота были установлены в 1998 году.
- Аллея героев.
- Памятник Ээлян Овала - народного сказителя эпоса «Джангар».
- Мемориальный комплекс героев Гражданской и Великой Отечественной войн.
19:00 Заселение в отель.
19:45 Приветственный ужин в кафе калмыцкой кухни «Калмыцкая кухня №1» в формате гастрономического погружения в культуру и кухню Калмыкии. Включено в стоимость тура.
Благопожелание от солистов ансамбля «Зултурган» обеспечат высококачественное и незабываемое знакомство с Калмыкией.
Посещение Национального краеведческого музея. Мастер-класс по приготовлению традиционного калмыцкого чая
Завтрак в отеле.
09:00 Посещение мастерской Александра и Халги Поваевых, сувенирная лавка. Под запрос мастер-класс от художника Александра Поваева.
09:45 Посещение галереи художников и мастеров НХП Калмыкии. Сувенирная продукция.
10:15 Посещение Национального краеведческого музея им. Н. Н. Пальмова с экскурсоводом музея - захватывающее знакомство с насыщенной историей и богатой культурой калмыцкого народа, с древних времен и до наших дней с ее трагическими и счастливыми событиями, яркими мгновениями и неожиданными поворотами, а также выдающимся людьми республики.
11:30 Мемориал «Исход и Возвращение».
12:15 Посещение центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» - внешний и внутренний осмотр храма с экскурсоводом.
Хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни» - крупнейший буддийский храм Республики Калмыкия, и один из крупнейших в Европе.
Экскурсия по Хурулу: дуган, музей.
(при обходе алтаря можно положить монеты на алтарь)
13:30 Обед в кафе калмыцкой кухни «Времена года».
Мастер-класс по приготовлению традиционного калмыцкого чая "Джомба", мастер-класс по приготовлению беригов, традиционного блюда Калмыкии, которое является аналогом русских пельменей.
Включен в стоимость тура.
15:00 Посещение музея кочевых народов.
Музей расположен на территории города шахмат. Музей ойрат-монгольской кочевой культуры - первый интерактивный музей в Элисте. В монгольской юрте, где разместился музей, гости смогут ознакомиться с предметами быта кочевников, с укладом кочевой жизни, послушать рассказ об империи Чингисхана, об истории ойрат-монголов, о традициях и культуре монгольских кочевых народов, вытянуть себе древнее ойратское наставление, которое, как правило, очень точно дает правильное направление каждому желающему.
Презентация Тодо Бичг - старо-калмыцкой письменности, созданной в 1648 году ойратским ученым и просветителем Зая-Пандитой.
16:30 Посещение магазина «Тодо», трикотаж от молодого калмыцкого дизайнера.
17:00 Посещение ювелирного магазина «Kalmykia Jewelry», украшения из серебра и бижутерия в национальном стиле.
17:30 Выезд к природному памятнику «Одинокий тополь» – 20 км.
Памятник природы Калмыкии регионального значения. Считается, что тополь в начале XX века посадил буддийский монах.
19:00 Ужин в мясном ресторане «Легенда».
Здесь Вы сможете насладиться дегустацией лучших стейков, которые были приготовлены из легендарного калмыцкого мяса с использованием специальной технологии готовки. Оплата самостоятельно.
Заповедник «Черные Земли»
08:15 Завтрак в отеле.
09:30 Выезд в п. Яшкуль (100 км) федеральная автомобильная трасса Р-216, асфальтированная.
11:00 Посещение стоянки ойратов.
Знакомство с жизнью кочевников, посещение стойбища двугорбых верблюдов калмыцкой породы «Бактриан», катание на верблюдах. Дегустация блюд с молоком верблюдицы, калмыцкой молочной водки, борцоков.
12:30 Обед в кафе "Аранзал", блюда русской кухни из калмыцких продуктов. Включено в стоимость.
13:40 Выезд п. Адык – 50 км., региональная трасса 85 К-2, асфальтированная.
14:30 Посещение единственной в Европейской части России пустыни с «поющими барханами», которые в ветреную погоду издают звук, похожий на музыку.
15:30 Меклетинские розовые озера, в воде которых обитает микроскопический рачок Artemia Salina, окрашивающий воду в розовый цвет и принимающий участие в образовании лечебной грязи, которая применяется в лечении кожных заболеваний и производстве косметических средств.
Озеро представляет собой целебную грязь, покрытую коркой лечебной соли.
16:30 Горящий источник.
Если поднести спичку к воде, она вспыхивает благодаря метану, который попадает в воду. Это - одно из самых популярных туристических мест Калмыкии.
17:30 Посещение кибиточного стана “Страна Бумба”.
Знакомство с предметами быта калмыков, их развлечениями и обрядами, встреча с четырьмя видами традиционных для калмыков животных: верблюдами, лошадьми, коровами и баранами. В ходе иммерсивной экскурсии можно сделать фотографии в калмыцких костюмах и воинских доспехах, пострелять из лука, потренироваться в метании аркана и многое другое.
18:30 Возвращение в г. Элиста -150 км. 2 часа.
20:30 Ужин в ресторане Тамерлан. Оплата самостоятельно.
Отъезд
Завтрак в отеле.
09:00 Посещение мясных магазинов и рынков по продаже экологически чистых продуктов из калмыцкого мяса.
Посещение магазинов сувенирной продукции.
11:30 Освобождение номеров.
12:00 Трансфер в аэропорт г. Элиста.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле со всеми удобствами (г. Элиста, двухместное размещение).
Стоимость тура 37 500 руб. на 1 человека, при 2-местном размещении в отеле «Элиста» 3*.
Доплата за одноместное размещение 1000 руб. в сутки.
Под запрос размещение:
- в отелях: Домино 2*, Белый Лотос 3*, Марко Поло 4*;
- в глэмпингах: «Аршан», «Загородный клуб «EcoPark», «Номад», «Хотон глэмп».
Варианты проживания
Гостиница «Элиста» 3
Отель «Элиста» расположен в Элисте, в 600 м от центра Элисты. К услугам гостей бар, частная парковка и терраса. При отеле работает ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Доступен бесплатный Wi-Fi. Организована доставка еды и напитков в номер. Гости могут заказать напитки в снэк-баре.
Во всех номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменный стол, холодильник, чайник, а также душ и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В некоторых номерах установлен сейф. В распоряжении гостей собственная ванная комната и шкаф в каждом номере. Все номера отеля «Элиста» укомплектованы полотенцами и постельным бельем. В номерах нет фена, но его можно попросить на стойке регистрации.
Ежедневно сервируется континентальный завтрак.
Гостиница «Марко Поло» 4
Отель «Марко Поло» расположен в Элисте, в 4,3 км от центра Элисты. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, общий лаундж и терраса. Отель находится в 6,3 км от хутора Шаргадыка и поселка Магна, а также в 10 км от поселка Гашун-Булг. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, организация трансфера от/до аэропорта, доставка еды и напитков в номер и бесплатный Wi-Fi.
Номера оснащены кондиционером. В числе удобств — телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, шкаф для одежды, холодильник, чайник, душ и банные халаты. Гостям всех номеров предоставляются полотенца и постельное белье.
В отеле «Марко Поло» сервируют завтрак «шведский стол» или плотный английский/ирландский завтрак.
Глэмпинг «Номад»
Глэмпинг «Номад» расположен в центре города Элиста. К услугам гостей ресепшен, бесплатные парковка и Wi-Fi, охрана территории.
Номерной фонд предоставляет 31 номер с различными категориями. В каждом из них кровать, шкаф для одежды, электрочайник, ЖК-телевизор, кондиционер.
На территории гостиницы своя кухня с разными приборами для пользования. Неподалеку находятся продуктовые магазины.
Глэмпинг «ЭкоПарк»
“ЭкоПарк” — современный загородный поселок расположенный к юго-востоку от Элисты. В 3 минутах от гостиницы “Марко Поло” и в 10 минутах от центра города.
Отель Белый Лотос
Гостеприимная гостиница «Белый лотос» предлагает гостям удобное размещение в центре города Элиста. К вашим услугам стоянка на территории, сауна, бильярд, бассейн, тенисный корт, поле для мини-футбола. Вы получите неограниченный доступ к беспроводному Wi-Fi от гостиницы.
Вы будете приятно удивлены номерами, роскошно оформленными под старину и обставленными классической мебелью. Имеются сейфы для ценных вещей и документов, мини-бар в каждом номере, телевизор, кондиционер. В ванной комнате вы найдете фен, удобные и мягкие халаты, тапочки и прочие приятные мелочи.
Можно выбрать завтрак из нескольких вариантов под ваши предпочтения, который вам доставят напрямую в номер. На территории гостиницы работает ресторан с превосходной кухней и разнообразным меню.
Рядом с вами будут находиться Золотые ворота Алтн-Босх, вы сможете посетить Музей Изобразительных Искусств, Золотую Обитель будды и другие достопримечательности. До аэропорта 8,7 км, до железнодорожного вокзала 2,7 км.
Глэмпинг Аршан
Глэмпинг «Аршан» расположен в одноименном поселке, рядом с городом Элиста Республики Калмыкия.
Для размещения доступны уютные домики разной категории вместимости. Светлые интерьеры обустроены стильной мебелью, удобными спальными местами, собственной ванной комнатой с душевой кабиной. Из техники имеется телевизор, кондиционер, фен. Гостям предоставляются полотенца, тапочки, гигиенические средства. Есть панорамные окна и выход на террасу, на которой установлена уличная мебель.
На кухне есть необходимые бытовые приборы для самостоятельного приготовления пищи: варочная панель, холодильник, микроволновая печь, чайник, посуда.
Гости могут отдохнуть на живописной территории глэмпинга или посетить достопримечательности поблизости: памятник Ступа Мира, хурульный комплекс Геден Шеддуп Чой Корлин. Расстояние до железнодорожного вокзала Элисты — 12 км, до аэропорта — 19 км.
Глэмпинг Хотон
Глэмпинг «Хотон» располагается в городе Элиста Республики Калмыкия.
Отдыхающим предлагаются уютные юрты со стильным и хорошим ремонтом внутри, включающие спальные места, кондиционер и телевизор. Кроме того, из удобств присутствуют санузел с душевой кабиной и гигиеническим набором, полотенца с постельным бельем и интернет. Комфорта в прохладное время года добавят теплые полы.
Предусмотрена кухня, чтобы любимое блюдо можно было приготовить самостоятельно.
При домиках есть собственная зона с мангалом для организации барбекю, а если захочется культурного времяпровождения, то можно посетить Национальный музей имени Н. Н. Пальмова в 2 км и узнать много нового о калмыцкой культуре, а также погулять по улицам и посмотреть достопримечательность «Золотые ворота». Расстояние до аэропорта - 6,7 км, до железнодорожной станции - 1 км.
Гостиница Домино
Двухзвездочный отель «Гостиница Домино» расположен в городе Элиста.
В этом двухзвездочном отеле работает круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi, а также осуществляется доставка еды и напитков в номер. Желающие могут забронировать семейные номера. В распоряжении гостей собственная ванная комната, письменный стол и телевизор с плоским экраном. Предоставляются полотенца и постельное белье. Из некоторых номеров открывается вид на город. Во всех номерах есть чайник. Кроме того, в номерах установлены кондиционер и шкаф для одежды.
Отель находится в 1,4 км от супермаркета «Магна».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе
- Питание, указанное в программе
- Экскурсионное обслуживание
- Трансфер по программе
- Сопровождение группы
- Услуги гида
- Страховка
- 1,5 литра воды на 1 чел. в сутки
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Элисты/Волгограда и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
В степях всегда дуют ветра, поэтому обязательно возьмите с собой ветрозащитную одежду.
Не забудьте взять солнцезащитный крем, минимальная защита SPF 20-30, а возможно и SPF 50 все зависит от вашего фототипа.
С целью предотвращения укуса клеща при выездах в степь обувь должна быть закрытая, а брюки заправлены в носки.
Правила пребывания на территории заповедника
- Строго придерживаться указанного маршрута;
- Не засорять маршрут, весь мусор выносить с тропы;
- Не собирать цветы;
- Не повреждать аншлаги;
- Не разводить костры и не оставаться на ночлег в непредусмотренных для этого местах;
- Требования к режиму пребывания соответствует общим требованиям соблюдения техники безопасности и на ООПТ.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Смотрю Ваши вебинары, обязательно буду путешествовать с Вами снова!
Везде