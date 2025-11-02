Увидите Золотые ворота, посетите ступу Просветления и самый большой в Европе хурул с величественной статуей Будды. Заглянете в Музей кочевых народов и полюбуетесь Одиноким тополем.
Прослушаете героический эпос «Джангар», попробуете традиционный калмыцкий чай и поучаствуете в обрядах, наполняющих жизнь гармонией и светом.
Описание тура
Организационные детали
Встреча и проводы в аэропорту г. Элиста включены в стоимость. При прилёте в соседние города трансфер в г. Элиста за дополнительную плату.
Проживание. 2-местное размещение в отелях «Домино» 2*, «Азия» 3*, «Элиста» 3*, «Номад» 3*, «Марко Поло» 4*. Возможно 1-местное размещение за доплату.
Питание. В стоимость входят завтраки, 2 обеда и 1 ужин в кафе. Остальное питание оплачивается отдельно
Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном микроавтобусе.
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Программа тура по дням
Пагода Семи Дней и Золотые ворота
Встретим вас в аэропорту и поедем в отель. После заселения отправимся на экскурсию по городу. Во время прогулки по солнечной Элисте мы полюбуемся главными достопримечательностями. Поворачивая молитвенный барабан Пагоды Семи Дней, пройдём под величественными Золотыми воротами «Алтн Босх». Эти ворота, созданные в традициях буддийской архитектуры, рассказывают историю калмыцкого народа через 28 живописных картин, созданных Николаем Борисовым. Здесь загадаем желание под звон колокольчика — говорят, оно обязательно сбудется.
Вечером нас ждёт ужин в кафе национальной кухни, где мы насладимся блюдами калмыцкой кулинарии. А тёплую атмосферу создадут благопожелания ансамбля «Зултурган» и народные песни.
Казанский собор, Одинокий тополь, ступа Просветления и Музей кочевых народов
После завтрака в отеле отправляемся в Казанский собор — величественный храм, построенный в стиле классицизма и украшенный элементами барокко.
Далее посетим Одинокий тополь. Это древнее священное дерево, которому более 100 лет. По легенде, его посадил монах Пурдаш-багши после путешествия в Тибет. Тополь поражает своими размерами и мощью: его высота достигает 35 метров, а рядом бьют целебные родники.
После обеда направимся к ступе Просветления — уникальному буддийскому сооружению, в которое можно войти. Это место дарует гармонию и очищение, а реликвии внутри хранят особую силу.
Завершаем день посещением Музея кочевых народов. Здесь мы узнаем о жизни ойрат-монголов, увидим экспонаты из традиционной юрты и познакомимся со старокалмыцкой письменностью — вертикальным ясным письмом тодо-бичиг. Вечер подарит встречу с джангарчи, который исполнит отрывки из героического эпоса «Джангар». Это настоящий голос калмыцкой культуры, пробуждающий глубокие чувства и гордость за традиции предков.
Сякюсн-Сюме, этнохотон «Церен», Золотая обитель Будды Шакьямуни и ритуал открытия белой дороги
Утро начнём с посещения хурула Сякюсн-Сюме. Это яркий образец калмыцкой и тибетской архитектуры, построенный в 1996 году. Главной святыней храма является золотая статуя Будды Шакьямуни. Храм окружён бескрайней степью, что придаёт ему особую атмосферу.
Затем едем в этнохотон «Церен». Здесь нас ждёт знакомство с культурой калмыцких кочевников: ханская юрта, музей казачества, дегустация традиционных напитков и возможность сфотографироваться в национальных костюмах. Для желающих — катание на лошадях и верблюдах, стрельба из лука и другие развлечения.
После обеда мы отправляемся в центральный хурул — Золотую обитель Будды Шакьямуни. Это крупнейший буддийский храм Европы, поражающий своим величием и уникальной архитектурой. Мы осмотрим 9-метровую статую Будды, прогуляемся вдоль 108 белоснежных ступ и узнаем о значении мандалы, лежащей в основе плана храма.
Завершением дня станет обряд открытия белой дороги. Под руководством буддийского монаха мы примем участие в ритуале, который дарует гармонию, счастье и благополучие.
Окончание тура
После завтрака мы освобождаем номера и отправляемся за сувенирами. Время прогуляться по рынкам и лавкам, чтобы увезти с собой частичку Калмыкии. В 13:30 вас ждёт трансфер в аэропорт Элисты.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|51 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 2 обеда и 1 ужин в кафе
- Трансфер из/до аэропорт
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Перелёт до Элисты и обратно
- Остальное питание
- Доплата за 1-местное размещение - 3600 ₽