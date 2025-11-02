Мои заказы

Тур-погружение в культуру Калмыкии: от степных легенд до буддийских святынь

Поучаствовать в ритуале, познакомиться с бытом кочевников и послушать национальный эпос
Калмыкия — край, где буддийские храмы встречаются с бескрайними степями. В этом путешествии вы откроете для себя разнообразие калмыцкой культуры.

Увидите Золотые ворота, посетите ступу Просветления и самый большой в Европе хурул с величественной статуей Будды. Заглянете в Музей кочевых народов и полюбуетесь Одиноким тополем.

Прослушаете героический эпос «Джангар», попробуете традиционный калмыцкий чай и поучаствуете в обрядах, наполняющих жизнь гармонией и светом.
Описание тура

Организационные детали

Встреча и проводы в аэропорту г. Элиста включены в стоимость. При прилёте в соседние города трансфер в г. Элиста за дополнительную плату.

Проживание. 2-местное размещение в отелях «Домино» 2*, «Азия» 3*, «Элиста» 3*, «Номад» 3*, «Марко Поло» 4*. Возможно 1-местное размещение за доплату.

*Фото отеля для примера взяты с сайта hotelelista.ru

Питание. В стоимость входят завтраки, 2 обеда и 1 ужин в кафе. Остальное питание оплачивается отдельно

Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном микроавтобусе.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Пагода Семи Дней и Золотые ворота

Встретим вас в аэропорту и поедем в отель. После заселения отправимся на экскурсию по городу. Во время прогулки по солнечной Элисте мы полюбуемся главными достопримечательностями. Поворачивая молитвенный барабан Пагоды Семи Дней, пройдём под величественными Золотыми воротами «Алтн Босх». Эти ворота, созданные в традициях буддийской архитектуры, рассказывают историю калмыцкого народа через 28 живописных картин, созданных Николаем Борисовым. Здесь загадаем желание под звон колокольчика — говорят, оно обязательно сбудется.

Вечером нас ждёт ужин в кафе национальной кухни, где мы насладимся блюдами калмыцкой кулинарии. А тёплую атмосферу создадут благопожелания ансамбля «Зултурган» и народные песни.

2 день

Казанский собор, Одинокий тополь, ступа Просветления и Музей кочевых народов

После завтрака в отеле отправляемся в Казанский собор — величественный храм, построенный в стиле классицизма и украшенный элементами барокко.

Далее посетим Одинокий тополь. Это древнее священное дерево, которому более 100 лет. По легенде, его посадил монах Пурдаш-багши после путешествия в Тибет. Тополь поражает своими размерами и мощью: его высота достигает 35 метров, а рядом бьют целебные родники.

После обеда направимся к ступе Просветления — уникальному буддийскому сооружению, в которое можно войти. Это место дарует гармонию и очищение, а реликвии внутри хранят особую силу.

Завершаем день посещением Музея кочевых народов. Здесь мы узнаем о жизни ойрат-монголов, увидим экспонаты из традиционной юрты и познакомимся со старокалмыцкой письменностью — вертикальным ясным письмом тодо-бичиг. Вечер подарит встречу с джангарчи, который исполнит отрывки из героического эпоса «Джангар». Это настоящий голос калмыцкой культуры, пробуждающий глубокие чувства и гордость за традиции предков.

3 день

Сякюсн-Сюме, этнохотон «Церен», Золотая обитель Будды Шакьямуни и ритуал открытия белой дороги

Утро начнём с посещения хурула Сякюсн-Сюме. Это яркий образец калмыцкой и тибетской архитектуры, построенный в 1996 году. Главной святыней храма является золотая статуя Будды Шакьямуни. Храм окружён бескрайней степью, что придаёт ему особую атмосферу.

Затем едем в этнохотон «Церен». Здесь нас ждёт знакомство с культурой калмыцких кочевников: ханская юрта, музей казачества, дегустация традиционных напитков и возможность сфотографироваться в национальных костюмах. Для желающих — катание на лошадях и верблюдах, стрельба из лука и другие развлечения.

После обеда мы отправляемся в центральный хурул — Золотую обитель Будды Шакьямуни. Это крупнейший буддийский храм Европы, поражающий своим величием и уникальной архитектурой. Мы осмотрим 9-метровую статую Будды, прогуляемся вдоль 108 белоснежных ступ и узнаем о значении мандалы, лежащей в основе плана храма.

Завершением дня станет обряд открытия белой дороги. Под руководством буддийского монаха мы примем участие в ритуале, который дарует гармонию, счастье и благополучие.

4 день

Окончание тура

После завтрака мы освобождаем номера и отправляемся за сувенирами. Время прогуляться по рынкам и лавкам, чтобы увезти с собой частичку Калмыкии. В 13:30 вас ждёт трансфер в аэропорт Элисты.

До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет51 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 2 обеда и 1 ужин в кафе
  • Трансфер из/до аэропорт
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
  • Перелёт до Элисты и обратно
  • Остальное питание
  • Доплата за 1-местное размещение - 3600 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Элисты, 14:50
Завершение: Аэропорт Элисты, 13:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Намджен
Намджен — Организатор в Элисте
Провёл экскурсии для 48 туристов
Я в туризме с 2008 года. Родилась и живу в Калмыкии, очень люблю свою малую родину и большую страну. Бесконечно рада всем, кто приезжает в Калмыкию познакомиться с культурой и
читать дальшеуменьшить

традициями моего народа. Вас ждут прогулки по тропам, городам, святыням и погружение в быт кочевых племён. Люблю природу, путешествия и новые впечатления. Поэтому и клиентам всегда предлагаю только проверенные, захватывающие и интересные программы отдыха. От неспешной прогулки по заповедным зонам и аутентичным поселениям до мегаполисов с неоновыми вывесками и ночными танцполами!

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
Н
С самого начала и до финала поездки остались только хорошие эмоции. Несмотря на то что в последний момент несколько человек отказались ехать, и я осталась одна в группе, меня заверили
читать дальшеуменьшить

что тур всё равно пройдет. В итоге это получилось почти что индивидуальное путешествие, все рассказы и показы были только для меня. Организация была на уровне, трансфер, гостиница, экскурсии, всё четко, к тому же в подарок что-то дали. О любых поправках в программе меня заранее предупреждали. Особая благодарность гиду Савре, потому что он просто ходячая энциклопедия по истории Калмыкии и буддизма, рассказывал очень подробно и с душой, заметно что любит своё дело. Я увидела бескрайние степи с животными, овцами и коровами, побывала на хурулах, розовом озере и у горящего источника, прошлась по барханам, покаталась на больших верблюдах. Также удалось принять участие в индивидуальных уроках стрельбы из лука и научиться готовить национальные пельмени бёрики. В калмыцкой деревне попробовала на себя национальные костюмы, слушала калмыцкие песни и смотрела танцы, а на обедах кормили сытно и вкусно национальными блюдами. Ещё была чайная церемония, которую проводила Намса Унгунова, в домашней атмосфере она показывала, как правильно делать калмыцкий чай с солью и молоком. Было неожиданно вкусно и интересно. Уезжала с горой новых впечатлений и теплом от поездки по Калмыкии.

Тур входит в следующие категории Элисты

