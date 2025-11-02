После завтрака в отеле отправляемся в Казанский собор — величественный храм, построенный в стиле классицизма и украшенный элементами барокко.

Далее посетим Одинокий тополь. Это древнее священное дерево, которому более 100 лет. По легенде, его посадил монах Пурдаш-багши после путешествия в Тибет. Тополь поражает своими размерами и мощью: его высота достигает 35 метров, а рядом бьют целебные родники.

После обеда направимся к ступе Просветления — уникальному буддийскому сооружению, в которое можно войти. Это место дарует гармонию и очищение, а реликвии внутри хранят особую силу.

Завершаем день посещением Музея кочевых народов. Здесь мы узнаем о жизни ойрат-монголов, увидим экспонаты из традиционной юрты и познакомимся со старокалмыцкой письменностью — вертикальным ясным письмом тодо-бичиг. Вечер подарит встречу с джангарчи, который исполнит отрывки из героического эпоса «Джангар». Это настоящий голос калмыцкой культуры, пробуждающий глубокие чувства и гордость за традиции предков.