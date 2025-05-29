Одинокий тополь – туры в Элисте

Найдено 3 тура в категории «Одинокий тополь» в Элисте, цены от 43 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Познавая себя: духовный тур в Калмыкию
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Познавая себя: духовный тур в Калмыкию
Начало: Республика Калмыкия, Элиста
26 июн в 10:00
10 июл в 10:00
71 700 ₽ за человека
Дыхание степи. Сокращенная программа релакс-тура в Калмыкию
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Дыхание степи. Сокращенная программа релакс-тура в Калмыкию
Начало: Республика Калмыкия, Элиста
20 июн в 10:00
5 сен в 10:00
43 000 ₽ за человека
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в дельту Волги
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в дельту Волги
Начало: Г. Элиста
24 июл в 10:00
31 июл в 10:00
75 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    29 мая 2025
    Дыхание степи. Сокращенная программа релакс-тура в Калмыкию
    Получилась очень познавательная поездка. Это и история калмыцкого народа, и погружение в буддисткую среду. Гиды подали материал доступно и понятно,
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    захотелось более глубже узнать о буддизме. Атмосфера была очень теплой, дружеской, комфортной, я получила море эмоций и впечатлений. Больше всего меня впечатлили погружение в быт калмыков-одежда, стрельба из лука. Обязательно стоит посетить эти места. А еще немаловажная часть-это сувениры, нам дали время на посещение магазинов, где наиболее интересные товары можно было приобрести.

  • А
    Александр
    28 мая 2025
    Дыхание степи. Сокращенная программа релакс-тура в Калмыкию
    За душевный подход принимающей стороны и профессионализм однозначно рекомендую их и рассматриваю иные направления, по которым работает данный туроператор.
  • Н
    Наталия
    21 мая 2025
    Дыхание степи. Сокращенная программа релакс-тура в Калмыкию
    Тур был на высоте! Организаторам спасибо за интересную и познавательную программу! Большое спасибо координатору принимающей стороны Гиляне! Особая благодарность гиду Шинде! Это просто восторг!!! Поездка будет незабываемой! Калмыкия меня впечатлила на все 100%!!!
    Тур был на высоте! Организаторам спасибо за интересную и познавательную программу! Большое спасибо координатору принимающей стороны
  • И
    Игорь
    6 мая 2025
    Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в дельту Волги
    Огромное спасибо нашему куратору Андрею и гиду Самалу за прекрасный, интересный и увлекательный тур. На протяжении всего времени с их
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    стороны всегда было очень тонкое понимание чего хотят гости, не говоря уже о том, насколько интересно и увлекательно преподносилась вся информация. Мы не замечали как пролетает время, каждый раз понимая, что к сожалению нам нужно покидать очередную локацию, но зная, что дальше нас ждет новое и увлекательное путешествие. Спасибо им огромное!

  • А
    Аркадий
    3 мая 2024
    Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в дельту Волги
    Все было четко по программе, никаких сбоев.
    Все было четко по программе, никаких сбоевВсе было четко по программе, никаких сбоевВсе было четко по программе, никаких сбоев
  • А
    Анна
    24 апреля 2024
    Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в дельту Волги
    Добрый день! Хочу выразить благодарность за замечательно проведенную поездку в Калмыкию! Организаторы сумели не просто провезти нас по интересным знаковым
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    местам, но и помогли проникнуться тем, насколько это необычная самобытная культура, о которой, я, к сожалению, мало что знала перед поездкой. Видно, что гидам реально хотелось, чтобы нам понравилась их малая Родина. Также я хочу отметить, что они очень оперативно реагировали на наши просьбы и пожелания и пытались сделать так, чтобы туристам было максимально интересно и комфортно в путешествии. Желаю им удачи и процветания в их непростом деле!

    Добрый день! Хочу выразить благодарность за замечательно проведенную поездку в Калмыкию! Организаторы сумели не просто провезтиДобрый день! Хочу выразить благодарность за замечательно проведенную поездку в Калмыкию! Организаторы сумели не просто провезти

Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «Одинокий тополь»

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Сколько стоит тур в Элисте в июне 2025
Сейчас в Элисте в категории "Одинокий тополь" можно забронировать 3 тура от 43 000 до 75 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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