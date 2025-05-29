Познавая себя: духовный тур в Калмыкию
Начало: Республика Калмыкия, Элиста
26 июн в 10:00
10 июл в 10:00
71 700 ₽ за человека
Дыхание степи. Сокращенная программа релакс-тура в Калмыкию
Начало: Республика Калмыкия, Элиста
20 июн в 10:00
5 сен в 10:00
43 000 ₽ за человека
24 июл в 10:00
31 июл в 10:00
75 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана29 мая 2025Получилась очень познавательная поездка. Это и история калмыцкого народа, и погружение в буддисткую среду. Гиды подали материал доступно и понятно,
- ААлександр28 мая 2025За душевный подход принимающей стороны и профессионализм однозначно рекомендую их и рассматриваю иные направления, по которым работает данный туроператор.
- ННаталия21 мая 2025Тур был на высоте! Организаторам спасибо за интересную и познавательную программу! Большое спасибо координатору принимающей стороны Гиляне! Особая благодарность гиду Шинде! Это просто восторг!!! Поездка будет незабываемой! Калмыкия меня впечатлила на все 100%!!!
- ИИгорь6 мая 2025Огромное спасибо нашему куратору Андрею и гиду Самалу за прекрасный, интересный и увлекательный тур. На протяжении всего времени с их
- ААркадий3 мая 2024Все было четко по программе, никаких сбоев.
- ААнна24 апреля 2024Добрый день! Хочу выразить благодарность за замечательно проведенную поездку в Калмыкию! Организаторы сумели не просто провезти нас по интересным знаковым
Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «Одинокий тополь»
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