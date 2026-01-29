Описание тура
Этот тур — редкая возможность увидеть Россию такой, какой её знают немногие. Калмыкия — единственный буддийский регион Европы — открывается как другой мир: бескрайние степи, поющие песчаные барханы, розовые солёные озёра, верблюды, сайгаки и буддийские храмы среди тишины и простора.
В середине апреля степи расцветают дикими тюльпанами, а маршрут проходит по местам, куда невозможно попасть самостоятельно: биосферный заповедник Чёрные земли, тропа сайгаков, озеро Маныч-Гудило с колониями пеликанов и редких птиц, загадочный горящий источник и полюс жары России.
Главная особенность путешествия — авторские экскурсии от местных гидов и сотрудников заповедника. В каждом месте с группой работает свой специалист, живущий здесь и знающий регион изнутри. Это не стандартный тур, а настоящее погружение в культуру, природу и философию степи.
Путешествие дополняют два насыщенных дня в Волгограде: Мамаев курган, центр города и малоизвестные страницы истории, включая Старую Сарепту и необычные музейные программы.
Этот тур создан для тех, кто ищет необычные маршруты, глубокие впечатления и настоящую эксклюзивность, а не массовые направления.
Программа тура по дням
Сбор группы. Трансфер в отель. Элиста экскурсия
12 Апреля 2025 г. (восход - 05:24 час. заход - 18:46 час.)
Начало путешествия в другой мир.
Прибытие в аэропорты Элисты / Волгограда / Астрахани или на ж/д вокзал Волгограда
Переезд в Элисту. Степь постепенно раскрывается за окном — простор, свет, низкое небо и особая южная тишина.
Заселение в отель, отдых после дороги.
Вечером — первое знакомство с Элистой
18:00 Неспешная прогулка с гидом по степной столице
Пагода Семи дней — символ гармонии и спокойствия Парк Дружбы — зелёное сердце города
Город мягко подсвечен, воздух уже наполнен степным ветром, и постепенно приходит ощущение, что вы действительно далеко от привычной суеты.
Ужин. Свободное время.
Первый вечер — без спешки. Просто чтобы настроиться на ритм степи и почувствовать, что путешествие началось.
Элиста и окрестности. Одинокий тополь
13 Апреля 2025 г. (восход - 05:22 час. заход - 18:48 час.)
Утро в степной столице начинается спокойно. Завтрак, мягкий свет, ощущение простора и неспешности. Сегодня — день знакомства с душой Калмыкии.
Центральный хурул
Золотая обитель Будды Шакьямуни
Крупнейший буддийский храм Европы. Пространство тишины, света и внутреннего равновесия.
Музей истории буддизма — разговор не о датах, а о философии, смыслах и пути человека.
Здесь хочется говорить тише и смотреть внимательнее.
Обед с блюдами калмыцкой кухни
Первое настоящее гастрономическое знакомство с регионом.
Многогранная Элиста
Город, в котором Азия встречается с Европой.
Сити-Чесс — город шахмат, символ стратегического мышления и уникальности столицы Ступа Просветления — место внутреннего спокойствия Интерактивный музей кочевых народов
Здесь всё можно потрогать, примерить, попробовать:
— юрты и быт кочевников — фотосессия в национальных костюмах — ароматный калмыцкий чай — живая национальная музыка
Это не экскурсия со стороны, а настоящее погружение.
Вечером — степь
Выезд за город — туда, где начинается горизонт
Экскурсия в хурульном комплексе Геден Шеддуп Чой Корлинг (старый хурул). Вывешивание флажков удачи лунгта.
Одинокий тополь — место силы и легенд Вывешивание флажков удачи лунгта — древний ритуал на ветер Родник с целебной водой Закат в степи — когда небо окрашивается в золото и розовый, а тишина становится почти осязаемой.
Это один из тех моментов, ради которых и отправляются в путешествие.
Ужин. Свободный вечер — чтобы сохранить внутри этот степной свет.
Этнохотон, Розовые озера, Барханы, Горящая вода
14 Апреля 2025 г. (восход - 05:20 час. заход - 18:49 час.)
время мероприятий ориентировочное.
Сегодня — день настоящей степной экспедиции.
До 10:00 — завтрак И уже через час город останется позади.
10:00 - 12:00 Переезд в посёлок Адык — вглубь Черноземельского района. Асфальт постепенно уступает место степным дорогам. Горизонт становится шире. Людей — меньше. Простора — больше.
12:00 - 13:00 Этнохотон — знакомство с культурой кочевников не как шоу, а как образом жизни.
Юрты Калмыцкий узел Метание аркана Стрельба из лука Национальные костюмы Калмыцкие верблюды — спокойные хозяева степи
Это первая часть маршрута — подготовка к настоящему выходу в степь.
13:00 - 14:00 Обед + мини-концерт национальной музыки И дальше — самое интересное.
14:00 - 17:00 (19:00) Экспедиционный маршрут Адык — страна Бумба
Мы уходим туда, где нет привычных ориентиров. Только степь, ветер и линия горизонта.
Поющие песчаные барханы — когда песок начинает звучать под ногами. Солёное розовое озеро — марево, отражение неба и ощущение другой планеты. Горящий источник — природная аномалия, пламя прямо из земли.
Здесь нет туристических автобусов и смотровых площадок. Это пространство ощущается как кадры из фильма Discovery — где природа главнее человека.
Каждая остановка — как открытие. Каждый ветер — как часть истории этой земли.
По желанию — национальное блюдо кюр: барашек, запечённый в земле по древнему кочевому обычаю (15 - 20 кг). Это уже не просто ужин — это степной ритуал.
А в темноте горящий источник становится особенно мистичным — огонь среди тишины степи производит впечатление, которое невозможно передать фотографией.
Возвращение в Элисту
После этого дня начинаешь понимать, почему степь называют живой. Она не шумная, не показная — но очень сильная.
Заповедник. Тюльпановая степь, Птицы озера Маныч
15 Апреля 2025 г. (восход - 05:18 час. заход - 18:50 час.)
время мероприятий ориентировочное.
Утро в степной столице начинается спокойно. Неспешный завтрак, мягкий свет, ощущение простора.
Национальный музей Калмыкии
Экскурсия, которая помогает собрать картину края: история кочевников, буддийская философия, судьбы народа, степь как образ жизни. После этого степь воспринимается уже не как фон, а как живая история.
Маршрут Тюльпановая степь и птицы озера Маныч-Гудило
И вот — один из самых красивых и фотогеничных дней всего тура.
Бескрайние поля диких тюльпанов. Без ограждений, без толп, без туристических троп. Только ветер, цвет и горизонт до самого неба.
Мы будем гулять по степи, останавливаться для съёмки, искать лучшие ракурсы, ловить свет и моменты. Каждый кадр — как открытка. Каждый год цветение уникально — и повторить его невозможно.
Озеро Маныч-Гудило
Здесь степь встречается с водой.
Пеликаны Бакланы Чайки и редкие виды птиц
Наблюдение с биноклями — возможность увидеть настоящую жизнь заповедной природы. Иногда стая поднимается в небо одновременно — и это зрелище остаётся в памяти надолго.
Простор. Ветер. Свобода. Этот день часто становится любимым — потому что он про красоту, которую нельзя запланировать и невозможно повторить.
Ужин. Свободный вечер — чтобы сохранить внутри этот цвет степи.
Маршрут Тропой Сайгака Полюс жары
16 Апреля 2026 Г. (восход - 05:16 час. заход - 18:52 час.)
время мероприятий ориентировочное.
Это один из самых сильных и редких дней всего путешествия.
до 10:00 Завтрак
Утта — Полюс жары России
10:00 Утренний переезд в посёлок Утта — место, где зафиксирована самая высокая температура в стране (+45,4 C). Бескрайняя степь, сухой ветер и ощущение настоящего юга России.
Мемориал воинам 28-й Армии — остановка памяти и тишины. Здесь степь звучит иначе — глубоко и спокойно.
Главная фишка тура — маршрут Тропою сайгака
Мы выезжаем на территорию биосферного заповедника Чёрные земли — закрытую зону, куда невозможно попасть самостоятельно.
Это не зоопарк и не сафари-парк. Это дикая степь. Настоящая. Живая.
Сайгак — редчайшее реликтовое животное, современник мамонтов. И увидеть его в естественной среде — большая удача.
Мы будем двигаться по степным дорогам, останавливаясь в местах возможного появления животных. Иногда они появляются внезапно — лёгким бегом, словно растворяясь в мареве горизонта. Иногда наблюдение требует терпения — и именно в этом особая ценность момента.
Бинокли, тишина, ветер и ощущение, что ты находишься в пространстве, где почти нет следов человека.
Это день, который невозможно повторить по расписанию. Природа здесь сама решает, что нам показать.
Возвращение в Элисту. Ужин.
После такого дня степь уже воспринимается иначе — как живая, древняя и невероятно хрупкая.
Элиста - Волгоград
17 Апреля 2025 Г. (восход - 05:15 час. заход - 18:56 час.)
время мероприятий ориентировочное.
До 09:00 — завтрак
09:00 — трансфер в Волгоград
14:00 — прибытие в Волгоград, размещение в отеле Отель расположен в центре города, рядом с набережной Волги
Свободное время
Прогулки по центру и набережной Катание на кораблике по Волге Поездка на уникальном волгоградском подземном трамвае Посещение музеев и мест, не вошедших в основную программу
Ужин
После степной тишины и бескрайнего горизонта Калмыкии Волгоград ощущается иначе — масштабнее, мощнее. Здесь уже не ветер степи, а широкая Волга и энергия большого города. Спокойный вечер станет красивым переходом от медитативной природы к сильной исторической атмосфере следующего дня.
Окраины Волгограда. Сарепта. Мамаев Курган
18 Апреля 2025 Г. (восход - 05:07 час. заход - 18:58 час.)
время мероприятий ориентировочное.
До 09:00 — завтрак
09:00 — Неизведанный Волгоград
Сегодня вы увидите город, который редко показывают туристам.
Не только Сталинград. Не только парадные площади. А настоящий, живой Волгоград — со слоями истории от Царицына до наших дней.
Мы проедем по пяти районам города и увидим:
Царицынские постройки X18-19 веков Храм святой Параскевы Пятницы Мистическое здание старинной женской гимназии Монумент четвероногим героям Неправильный памятник и забытую высоту Самый большой в мире памятник вождю мирового пролетариата Вдск им. Ленина — величайшее инженерное сооружение Xx века
Гид расскажет, как город восставал из руин после войны и чем живёт сегодня. Вы узнаете, где изначально планировали установить Родину-мать и почему древние холмы почитались ещё монгольскими воинами.
Старая Сарепта — маленькая Германия на юге России
Музей-заповедник на месте немецкой колонии Xviii века.
Старинные дома, узкие улочки, европейская архитектура — ощущение, будто вы на время оказались в другой стране.
Вы узнаете:
Почему Сарепту называли жемчужиной калмыцких степей Как здесь появился первый горчичный завод России Как жила немецкая религиозная община
Театрализованная программа Машина времени
Здесь история становится живой.
Вы:
Попробуете писать гусиным пером Узнаете, как варили арбузный мёд (нардек) Почувствуете себя сарептским портным Отожмёте горчичное масло на ручном прессе
Это не экскурсия — это настоящее погружение в Xix век.
И, конечно, можно будет увезти с собой частичку Сарепты: горчичный чай, арбузный кофе, знаменитые сарептские пряники и ароматное горчичное масло.
14:30 — завершение экскурсии Обед
Свободное время для прогулок по городу Катание на уникальном волгоградском подземном трамвае
18:00 - 20:00 — Мамаев курган
Сердце Волгограда.
Это место не про фотографии. Это место про память.
Вы услышите живые истории Сталинградской битвы, узнаете, как создавался грандиозный мемориальный ансамбль и почему именно здесь стоит одна из самых узнаваемых скульптур мира — Родина-мать.
Площадь Скорби Аллея пирамидальных тополей Пантеон Славы Озеро Слёз
Вечерняя подсветка делает мемориал особенно впечатляющим — и каждый выбирает для себя, что сохранить: фотографию или тишину внутри.
После 20:00 — ужин, отдых.
День, в котором Волгоград раскрывается полностью: от скрытых историй старого Царицына до великого символа Победы на Мамаевом кургане.
Масштаб, глубина и тишина, в которой каждый слышит своё.
Волгоград. Центр города. аэропорт
19 Апреля 2026 Г. (восход - 05:05 час. заход - 18:59 час.)
время мероприятий ориентировочное
До 08:30 — завтрак в отеле
09:00 — Прогулка по историческому центру Волгограда
Сегодня город раскрывается спокойно и глубоко — без спешки.
С местным гидом вы пройдёте по Центральной набережной Волги увидите крупнейший в Европе речной вокзал и величественную лестницу с пропилеями.
Площадь Павших Борцов Аллея Героев Место пленения фельдмаршала Паулюса
Вы узнаете:
— как выглядела Царицынская крепость — почему Волгоград называли русским Чикаго — как город пережил дореволюционную эпоху, Сталинградскую битву и послевоенное восстановление
Дом Павлова — символ 58-дневной обороны Паровая мельница — один из самых пронзительных образов Сталинграда
Гид покажет архивные фотографии и поможет увидеть город сквозь время — от скифов и монголов до наших дней.
11:0015:00
Обед Освобождение номеров
Свободное время для прогулок, сувениров и последних фотографий. Можно прокатиться на уникальном волгоградском подземном трамвае или просто ещё раз пройтись вдоль широкой Волги.
Трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал Волгограда
Возможные рейсы:
16:45 — Санкт-Петербург 17:50 / 20:20 / 21:55 — Москва 15:55 / 17:55 — Москва
Мы поможем состыковать вылеты и выезды в любой город и при необходимости подберём удобные билеты.
Этот день — спокойное завершение большого путешествия. От тюльпановой степи и сайгаков — к широкой Волге и великой истории.
Вы уезжаете не просто с фотографиями а с ощущением масштаба страны и прикосновения к её разным мирам.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 5 ночей в гостинице в центре Элисты (в двухместном номере)
- Проживание 2 ночи в гостинице в центре Волгограда (в двухместном номере) с завтраком
- Трансферы из Элисты в Волгоград, из аэропорта Элисты в начале путешествия, и в аэропорт Волгограда в конце путешествия
- Путешествие по маршруту программы на комфортабельном автобусе туристического класса
- Экскурсия на автомобиле повышенной проходимости в 4-й экскурсионный день
- Экскурсия на автомобиле повышенной проходимости в 5-й экскурсионный день
- Сопровождение по всему маршруту путешествия. (Один/двое сопровождающих находятся на протяжении всей поездки с группой, проживают в отеле с основной частью группы, решают все возникающие вопросы в поездке, организуют и следят за проведением экскурсий, трансферов и других мероприятий)
- Экскурсионное обслуживание местными гидами и сотрудниками заповедника все экскурсионные дни путешествия
- Входные билеты в интерактивный музей кочевых народов (экскурсия по юртам, фотосессия в нац. костюмах, стрельба из лука, мастер-класс по приготовлению калмыцкого чая или старокалмыцкой письменности)
- Входные билеты с экскурсией в Национальный музей Калмыкии
- Входные билеты с экскурсией в музей истории Буддизма
- Входные билеты с экскурсией в культово-исторический комплекс Одинокий тополь
- Участие в эколого-этнографическом маршруте Адык страна Бумба (поющие песчаные барханы, солёное розовое озеро, горящий источник, быт национального жилища калмыков, вязание калмыцкого узла, метание аркана, национальные костюмы, стрельба из лука, катание на верблюдах)
- Калмыцкий обед в поселке Адык
- Участие в экскурсионном туристическом маршруте Тюльпановая Степь и птицы озера Маныч-Гудило
- Участие в экскурсионном туристическом маршруте Тропою сайгака
- Экскурсия с местным гидом в центре Волгограда
- Экскурсия с местным гидом на Мамаевом Кургане
- Экскурсионная программа с местным гидом на автобусе Неизведанный Волгоград
- Входные билеты с экскурсией в музей-заповедник Сарепта
- Театрализованная программа Машина времени в музее-заповеднике Сарепта
Что не входит в цену
- Доплата за одноместный номер (есть разные варианты). Цена согласуется при бронировании
- Доплата за номер более высокой категории
- При проживании в 3-х, 4-х местных номерах возможно снижение цены
- Трансфер Астрахань - Элиста или Волгоград - Элиста в начале путешествия при необходимости
- Питание, не упомянутое в программе. В путешествии будет организовано полноценное питание исключительно из натуральных продуктов. Питаться будем вкусно и недорого. В нашем распоряжении замечательные блюда Калмыцкой кухни
- Возможно в Калмыцком поселке Адык предварительно заказать за 20-25 тыс. руб. на группу ужин из национального блюда кюр - запечённый в земле барашек (вес 15-20 кг.)
- Посещение музеев, концертов и проч., не упомянутых в программе
- Пожертвования в храмах. Покупка сувениров
- Все дополнительные услуги оплачиваются по желанию путешественников
О чём нужно знать до поездки
Этот маршрут я собирал не по принципу поставить галочки, а по принципу ощущения.
Калмыкия — место особенное. Здесь нет суеты, нет привычных туристических потоков. Есть простор, ветер и тишина, в которой начинаешь слышать себя. Весной степь расцветает дикими тюльпанами, и каждый год это немного разная картина — её невозможно повторить или заранее гарантировать. В этом и есть её ценность.
Отдельно скажу про сайгаков. Маршрут по территории заповедника Чёрные земли — это не экскурсия ради фотографии. Это встреча с живой, настоящей природой. Туда не попадёшь случайно. И именно поэтому этот день — особенный.
А Волгоград я включил в программу не как дополнение, а как контраст и глубину. После степной медитации вы попадаете в пространство великой истории. И это сочетание — тишины Калмыкии и силы Волги — делает путешествие цельным.
Мы будем ехать небольшой группой, в спокойном ритме, с местными гидами, которые живут этим регионом. Я всегда рядом — чтобы путешествие было не просто организованным, а комфортным и живым.
Этот тур подойдёт тем, кто устал от стандартных маршрутов и ищет настоящее — без показного блеска, но с глубокими впечатлениями.
Если вам откликается простор степи и масштаб истории — будем рады пройти этот путь вместе.
Герман Никифоров