Этот тур — редкая возможность увидеть Россию такой, какой её знают немногие. Калмыкия — единственный буддийский регион Европы — открывается как другой мир: бескрайние степи, поющие песчаные барханы, розовые солёные озёра, верблюды, сайгаки и буддийские храмы среди тишины и простора.

В середине апреля степи расцветают дикими тюльпанами, а маршрут проходит по местам, куда невозможно попасть самостоятельно: биосферный заповедник Чёрные земли, тропа сайгаков, озеро Маныч-Гудило с колониями пеликанов и редких птиц, загадочный горящий источник и полюс жары России.

Главная особенность путешествия — авторские экскурсии от местных гидов и сотрудников заповедника. В каждом месте с группой работает свой специалист, живущий здесь и знающий регион изнутри. Это не стандартный тур, а настоящее погружение в культуру, природу и философию степи.

Путешествие дополняют два насыщенных дня в Волгограде: Мамаев курган, центр города и малоизвестные страницы истории, включая Старую Сарепту и необычные музейные программы.

Этот тур создан для тех, кто ищет необычные маршруты, глубокие впечатления и настоящую эксклюзивность, а не массовые направления.