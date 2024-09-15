5 дней
Насыщенный тур по Калмыкии: буддийские святыни и знакомство с кочевым бытом
Поучиться метать аркан и готовить традиционный чай, увидеть розовое озеро и покататься на верблюдах
Начало: Аэропорт Элисты, 11:00
«Вы осмотрите покрытые слоем соли водоёмы, покатаетесь на двугорбом верблюде, увидите стада яков, буйволов, гривистых баранов, бизонов и африканских и австралийских страусов»
15 сен в 11:00
6 окт в 11:00
46 700₽ за человека
5 дней
По тропам кочевников: тур-погружение в культуру Калмыкии. Пастушьи станы, храмы, заповедники
Пострелять из лука, прокатиться на верблюде и прикоснуться к буддийским святыням
Начало: Элиста, аэропорт, утро; либо отель, 14:00 (самосто...
«Там вы сможете пострелять из лука, покататься на верблюде, попробовать калмыцкую водку и отведать обед кочевника»
6 окт в 14:00
43 500₽ за человека
4 дня
Калмыкия: глубокое погружение в местную культуру в период цветения лотосов
Встретить рассвет на лотосовом озере, оседлать верблюда и увидеть, как живут ойраты
Начало: Аэропорт Элисты, утро / отель в Элисте, 14:00
«Прикоснётесь к быту ойратов: погостите в юрте, примерите национальные костюмы, освоите традиционный танец, послушаете переливы домбры, поучитесь стрелять из лука и кататься на верблюде»
10 июл в 08:00
17 июл в 08:00
38 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «Животные»
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