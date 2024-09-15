Найдено 3 тура в категории « Животные » в Элисте, цены от 38 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

1 чел. По популярности На машине На верблюдах 5 дней Насыщенный тур по Калмыкии: буддийские святыни и знакомство с кочевым бытом Поучиться метать аркан и готовить традиционный чай, увидеть розовое озеро и покататься на верблюдах Начало: Аэропорт Элисты, 11:00 «Вы осмотрите покрытые слоем соли водоёмы, покатаетесь на двугорбом верблюде, увидите стада яков, буйволов, гривистых баранов, бизонов и африканских и австралийских страусов» 46 700 ₽ за человека На верблюдах 5 дней По тропам кочевников: тур-погружение в культуру Калмыкии. Пастушьи станы, храмы, заповедники Пострелять из лука, прокатиться на верблюде и прикоснуться к буддийским святыням Начало: Элиста, аэропорт, утро; либо отель, 14:00 (самосто... «Там вы сможете пострелять из лука, покататься на верблюде, попробовать калмыцкую водку и отведать обед кочевника» 43 500 ₽ за человека На машине 4 дня Калмыкия: глубокое погружение в местную культуру в период цветения лотосов Встретить рассвет на лотосовом озере, оседлать верблюда и увидеть, как живут ойраты Начало: Аэропорт Элисты, утро / отель в Элисте, 14:00 «Прикоснётесь к быту ойратов: погостите в юрте, примерите национальные костюмы, освоите традиционный танец, послушаете переливы домбры, поучитесь стрелять из лука и кататься на верблюде» 38 000 ₽ за человека Все туры Элисты

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