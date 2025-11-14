1 день

Золотая обитель Будды Шакьямуни, Одинокий тополь

14:50 Встреча в аэропорту г. Элисты.

15:30 Обед – входит в стоимость.

16:30 Экскурсия в храм «Бурхн багшн Алтн Сююмэ» или «Золотая обитель Будды Шакьямуни» в г. Элисте.

Крупнейший буддийский храм Республики Калмыкия, один из крупнейших буддийских храмов в Европе. Главная достопримечательность храма – подарок Его Святейшества Далай-ламы XIV, это его личные одеяния, теперь они хранятся в специальных стеклянных саркофагах.

С благословения Его Святейшества и был воздвигнут этот храм.

Ночью красивейшее здание освещается множеством прожекторов, и его сияющая красота заметна отовсюду.

17:30 Калачакра Зеленой Тары (Одинокий тополь) — место силы.

Погрузитесь в атмосферу духовности и гармонии в священном месте Калмыкии! Хотя некогда величественный Одинокий тополь потерял свои ветви, его место силы по-прежнему обладает невероятной энергетикой.

Для калмыков-буддистов это место является священным. Здесь, окруженные восемью буддийскими ступами, вы почувствуете особую связь с природой и историей.

Сегодня с места, где растет Одинокий тополь, открывается прекрасная панорама на окрестности.

Заранее можно заказать буддийские флажки — кони ветра, чтобы развесить их на ветру.

Посещение Калачакры Зеленой Тары — это не просто экскурсия, это возможность прикоснуться к культуре, обрести внутреннюю гармонию и зарядиться положительной энергией.

Ужин самостоятельно.

