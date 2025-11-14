Мои заказы

Лотосовая Калмыкия

В России лотос — «цветок Будды» растет в дельте Волги и на Дальнем Востоке, а в мире — в Индии, в дельте Нила и Юго-Восточной Азии.

Первое, что поражает при приближении
к живому яркому ковру из цветов лотоса, – это изумительный аромат лотосов. Второе — это громадный размер цветков лотоса.

Тем, кто оказывается в Калмыкии, достаточно совершить небольшое путешествие, чтобы увидеть необыкновенное чудо природы.

В Джалыково и на раскатах — в уникальных секретных местах с середины июля и до середины августа посреди водных просторов буйным цветом распускаются лотосы.

Приглашаем Вас увидеть это волшебство и познакомиться с традициями, главными достопримечательностями и религией прекрасной Калмыкии!

Программа тура по дням

1 день

Золотая обитель Будды Шакьямуни, Одинокий тополь

14:50 Встреча в аэропорту г. Элисты.

15:30 Обед – входит в стоимость.

16:30 Экскурсия в храм «Бурхн багшн Алтн Сююмэ» или «Золотая обитель Будды Шакьямуни» в г. Элисте.

Крупнейший буддийский храм Республики Калмыкия, один из крупнейших буддийских храмов в Европе. Главная достопримечательность храма – подарок Его Святейшества Далай-ламы XIV, это его личные одеяния, теперь они хранятся в специальных стеклянных саркофагах.

С благословения Его Святейшества и был воздвигнут этот храм.

Ночью красивейшее здание освещается множеством прожекторов, и его сияющая красота заметна отовсюду.

17:30 Калачакра Зеленой Тары (Одинокий тополь) — место силы.

Погрузитесь в атмосферу духовности и гармонии в священном месте Калмыкии! Хотя некогда величественный Одинокий тополь потерял свои ветви, его место силы по-прежнему обладает невероятной энергетикой.

Для калмыков-буддистов это место является священным. Здесь, окруженные восемью буддийскими ступами, вы почувствуете особую связь с природой и историей.

Сегодня с места, где растет Одинокий тополь, открывается прекрасная панорама на окрестности.

Заранее можно заказать буддийские флажки — кони ветра, чтобы развесить их на ветру.

Посещение Калачакры Зеленой Тары — это не просто экскурсия, это возможность прикоснуться к культуре, обрести внутреннюю гармонию и зарядиться положительной энергией.

Ужин самостоятельно.

2 день

Стоянка Ойратов, маршрут «Страна Бумба»

07:00 Завтрак в отеле. Освобождение номеров.

07:30 Выезд на маршрут (300 км).

По пути следования посещаем локации:

09:00 Стоянка Ойратов (100 км, 1,5 часа).

Ойраты ведут традиционный кочевой образ жизни, мы сможем осмотреть быт чабанов, огромное стада верблюдов бактрианов.

Верблюды калмыцкой породы приведены в Россию в начале XVII столетия, в период переселения калмыков из Джунгарии в районы правого берега Волги, на территории современной Калмыкии и Астраханской области.

11:00 Обед в кафе п. Яшкуль – включено в стоимость.

12:00 Выезд в п. Адык (50 км).

12:45 Маршрут «Страна Бумба» (2 часа).

Экскурсия по Розовому озеру – маршрут проходит по берегам соленых Меклетинских озер, в воде которых обитает микроскопический рачок Artemia Salina, окрашивающий воду в розовый цвет и принимающий участие в образовании лечебной грязи, которая применяется в лечении кожных заболеваний и производстве косметических средств.

Экскурсия по «Поющим барханам». В древние времена на песках были стоянки различных кочевых народов. На выдутых склонах холмов и сейчас можно найти обломки глиняных сосудов и наконечники стрел ямской, катакомбной, сарматской и скифской культур.

На песчаных барханах можно встретить различных животных: ящериц, змей, экзотических птиц. Факультативно можно получить возможность стрельбы из калмыцкого лука.

Экскурсия на горящий источник – артезианская скважина, которую можно поджечь просто спичкой.

15:00 Прием в кибиточном стане «Страна Бумба» – п. Адык.

Мастер-класс игры на домбре, метании аркана, катание на верблюдах и стрельба из лука – включено в стоимость.

17:00 Ужин в п. Адык.

18:00 Выезд на кордон «Озерный» – 35 км по бездорожью в заповедной зоне.

По дороге на кордон возможна встреча с сайгаками и другими животными, и птицами, что привольно живут в заповеднике.

19:00 Размещение в домиках для гостей на кордоне «Озерный» (при наличии свободных мест, если кордон будет занят – ночевка в п. Адык или п. Яшкуль).

Ночью слушаем степь и наблюдаем за бескрайним звездным небом, дышим чистым степным воздухом заповедника.

3 день

Встреча рассвета, лотосовые поля, посещение буддийского храма г. Лагань, прогулки по Элисте

04:00 Ранний подъем, встреча рассвета, огромное солнце выкатывается из-за горизонта.

По желанию сможем подняться на смотровую вышку и понаблюдать за сайгаками, если они уже придут к водопою.

06:00 Выезд в п. Джалыково (180 км).

08:00 Прогулка на лодке по лотосовым полям.

С середины июля по начало августа – особое время. Это период цветения лотосов. Сказочную картину ежегодно наблюдают практически все жители Калмыкии.

В буддизме лотос – символ чистоты. Согласно легенде, там, где ступал юный Будда, вырастали прекрасные цветы лотоса. Рожденный в мутной воде, цветок этот всегда остается сухим, чистым и излучает свежесть.

Лотос поистине является символом Калмыкии, о чем говорит его изображение на государственном флаге.

Белый Лотос из девяти лепестков символичен: пять верхних лепестков символизируют пять континентов земного шара, а четыре нижних – четыре стороны света как стремление народа Калмыкии к дружбе с народами мира.

10:00 Посещение буддийского храма г. Лагань, поклонение Будде Майтрейя – Будде Грядущего времени.

Лаганский хурул открылся 27 мая 1995 года.

На его строительство внес денежное пожертвование Его Святейшество Далай-лама XIV во время своего визита в республику в сентябре 1992 года. Он освятил строящийся хурул, подарил танку – икону с изображением Будды Шакъямуни и гипсовые отпечатки своих ладоней, ставшие главными реликвиями храма.

Поклонение статуе Будды Майтрейи – Будды будущего времени, единственной статуи в России и в Европе. Его имя переводят по-разному: «непобедимый», «дарящий любовь», «одаривающий милосердием», «сострадательный владыка».

Однако все сходятся в одном – это Будущий Учитель, он явится в мире людей, достигнет Просветления, принесет человечеству спасение, станет Бодхисаттвой, то есть Буддой, который подарит всем нам новое учение и чистую дхарму, и поможет выбраться из круговорота сансары с ее постоянными перерождениями и страданиями.

11:00 Обед в кафе г. Лагань – входит в стоимость.

12:00 Возвращение в г. Элиста (300 км, 4 часа).

16:00 Заселение в отель г. Элиста.

Отдых.

17:00 Экскурсионная программа «Прогулки по Элисте».

В Элисте огромное количество парков, скверов и газонов. Если учесть, что эта буйная растительность находится в зоне полупустынь, можно представить, сколько сил и трудов уходит на поддержание Элисты в вечнозеленом состоянии.

Элиста богата различными статуями и скульптурами, здесь их больше, чем в любом другом городе России и Европы. По сути, это крупнейшая галерея скульптур под открытым небом.

18:30 Посещение музея кочевых народов с презентацией Тодо Бичг – старо-калмыцкой письменности – вертикальному ясному письму

Музей ойрат-монгольской кочевой культуры – первый интерактивный музей в Элисте. В монгольской юрте, где разместился музей, гости смогут ознакомиться с предметами быта кочевников, с укладом кочевой жизни, послушать рассказ об империи Чингисхана, об истории ойрат-монголов, о традициях и культуре монгольских кочевых народов.

Гости музея смогут полностью погрузиться в быт кочевников: увидеть оружие, доспехи, одежду кочевников, их музыкальные инструменты, поиграть в монгольские игры.

Вы узнаете, как готовится традиционный калмыцкий чай «Джомба», сфотографируетесь в национальных калмыцких костюмах, освоите основные движения калмыцкого танца.

Свободный вечер.

Ужин самостоятельно.

4 день

Сувенирные лавки. Отъезд

Завтрак в отеле.

Покупка сувениров.

12:00 Выселение.

Сходим на мясной рынок.

13:30 Трансфер в аэропорт города Элисты.

Конец программы.

Проживание

Тур предусматривает двухместное размещение в отеле в городе Элисте (2 ночи), а также 1 ночь на кордоне «Озерный» в п. Адык (при наличии свободных мест, если кордон будет занят – ночевка в п. Адык или п. Яшкуль).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от гостиницы и размера группы, руб:

Размер группыДомино 2*, Шанс 2*, Азия 3*Элиста 3*Хубилай Хан 3*Марко Поло 4*
Индивид. группа: 2 чел. 87 00088 50091 60096 500
Индивид. группа: 4 чел. 57 00058 50061 60066 500
Сборная группа: 6-7 чел. 48 10049 70052 70057 600
Сборная группа: 8-9 чел. 43 00044 60047 70051 000

Варианты проживания

Отель «Домино» 2

2 ночи

Отель «Домино» располагается в Элисте. Этот отель находится 1 км от центра города.

Кафе отеля — удобное место для перекуса. Бесплатный Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи. Если вы путешествуете на машине, припарковаться можно будет на бесплатной парковке. Если вы путешествуете на машине, припарковаться можно будет на платной парковке.

А ещё в распоряжении гостей прачечная и гладильные услуги.

В номере гостей ждет телевизор. Оснащение зависит от выбранной категории номера.

Отель «Шанс» 2

2 ночи

Отель «Шанс» находится в Элисте, в непосредственной близости от главных достопримечательностей города.

Номерной фонд составляют номера со всеми необходимыми удобствами. Каждый номер располагает удобными спальными местами, телевизорами, кондиционерами, рабочими зонами и собственными ванными комнатами.

Питание гостей организовано в кафе, которое расположилось на цокольном этаже. Шеф-повар радует гостей блюдами европейской и традиционной калмыцкой кухонь. На всей территории отеля работает беспроводной Интернет. На этаже находятся кулеры с горячей и холодной водой, гладильные принадлежности.

Расстояние до аэропорта составляет 8 км, до железнодорожного вокзала — 4 км.

Отель «Азия» 3

2 ночи

Расположившись в центральной части города Элиста, отель «Азия» считается одним из самых уютных в крае. Каждый его постоялец получает условия, максимально приближенные к домашним.

Все номера предназначены для некурящих. В оформлении выдержан классический стиль, но при этом каждой из них имеет свою дизайнерскую индивидуальность. Для удобства установлена большая кровать, плазменный телевизор, имеется отдельный санузел.

В стоимость проживания включены завтраки, которые сервируют в центральном ресторане.

Отель «Элиста» 3

2 ночи

Отель «Элиста» расположен в Элисте, в 600 м от центра Элисты. К услугам гостей бар, частная парковка и терраса. При отеле работает ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Доступен бесплатный Wi-Fi.

Во всех номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменный стол, холодильник, чайник, а также душ и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В некоторых номерах установлен сейф. В распоряжении гостей собственная ванная комната и шкаф в каждом номере. Все номера отеля «Элиста» укомплектованы полотенцами и постельным бельем. В номерах нет фена, но его можно попросить на стойке регистрации.

Ежедневно сервируется континентальный завтрак.

Отель «Хубилай Хан» 3

2 ночи

Новый отель находится в самом центре города рядом с Пагодой Семи Дней.

Отель «Марко Поло» 4

2 ночи

Отель «Марко Поло» расположен в Элисте, в 4,3 км от центра Элисты. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, общий лаундж и терраса. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, организация трансфера от/до аэропорта, доставка еды и напитков в номер и бесплатный Wi-Fi.

Номера оснащены кондиционером. В числе удобств — телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, шкаф для одежды, холодильник, чайник, душ и банные халаты. Гостям всех номеров предоставляются полотенца и постельное белье.

В отеле «Марко Поло» сервируют завтрак «шведский стол» или плотный английский/ирландский завтрак.

Кордон «Озерный» в п. Адык

1 ночь

Размещение в домиках для гостей на кордоне.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту
  • Проживание 2 ночи в г. Элисте, 1 ночь на кордоне «Озерный» в п. Адык
  • Питание по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты
  • Страховка
  • Услуги гида
  • Сопровождение группы
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Элисты и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Республика Калмыкия, Элиста
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие правила поведения на охраняемой территории?

Вы пришли в мир Природы, считайте себя у нее в гостях. Постарайтесь выразить ей свою любовь и уважение своим примерным поведением, для этого, пожалуйста, соблюдайте некоторые правила поведения, которые помогут природе оставаться такой же красивой, а Вам – здоровыми и счастливыми.

  1. Не засоряйте места Вашего пребывания и весь мусор (свой и чужой) вынесите к местам хранения.
  2. Не ломайте ветки деревьев и кустарников, даже если они вам кажутся сухими.
  3. Ничего не бросайте и не сливайте в природные водоемы, там развивается своя жизнь; не губите ее обитателей.
  4. Не разводите костры, даже если кто-то сделал это здесь до Вас. Этим вы наносите рану земле, ей больно.
  5. Не делайте надписей на деревьях, камнях, стендах, указателях – природе не нужна такая память на долгие годы.
  6. Уважайте животных. Не надо пугать их криками, свистом, тем более преследовать или ловить.
  7. Не берите с собой домашних животных; дикие и домашние животные вряд ли поймут друг друга.
  8. При встрече с диким животным не подходите близко к нему – это опасно для Вас. Не старайтесь накормить их – это опасно для них.
  9. Соблюдайте тишину. Будете вести себя тихо – увидите и услышите больше.
  10. Не рвите растения, даже для гербария. Пусть они растут и радуют нас и наших детей.
  11. Не подходите к верблюду и лошади сзади.
  12. На Целебном Соленом озере нельзя купаться более 20 минут за один раз — уже были случаи получения ожогов туристами-‘дикарями’.

Пускай на память о природе у Вас останутся фотографии и воспоминания. Это самое ценное, что Природа может Вам подарить.

Что нужно знать при посещении хурула?

Калмыкия — регион контрастов. Здесь ярко переплетаются восточная и европейская культуры.

В республике в основном исповедуют буддизм, что делает его привлекательным для паломников со всего мира.

  1. В буддийском храме, нет обязательных (!) религиозных действий. Все всё делают добровольно. На территории хурула кланяются Белому старцу и великим учителям.
  2. Перед входом в буддийский храм — надо отключить мобильные телефоны.
  3. По правилам, при входе в буддийские храмы (хурулы) надо обязательно разуваться, поэтому желательно одеть чистые носки или взять с собой — Ваши спутницы и спутники это оценят.
  4. Головные уборы также необходимо снимать в хуруле.
  5. Форма одежды свободная, но в рамках правил приличий. В шортах и коротких платьях (юбках) по хурулу ходить нельзя, если Вы уже в такой одежде, то на входе в хурул надо взять палантин и сделать из него юбку или прикрыть плечи.
  6. Все обходы ступ, пагод, хурулов совершаете только по часовой стрелке. Барабаны крутить можно и нужно.
  7. Не следует касаться других людей, особенно монахов.
  8. Зайдя в хурул, нужно обходить его, так же, по часовой стрелке. В центральной части места для монахов и по центральной части (прямо от входа) ходить не надо.
  9. Садиться в хурулах можно и на лавочки для посетителей и на пол.
  10. Можно зажечь свечу, оставить подношения и пожертвования (положить денежку). Деньги идут на благоустройство и реставрацию храмов.
  11. Разноцветные буддийские флажки Лунг та. Ветер-конь или лунг-та (тиб. rlung rta) предназначены для защиты от злых сил и для привлечения благополучия. Цвета символизируют: белый - воздух, красный - огонь, жёлтый - землю, зелёный - воду, синий - небо/космос. Пять цветов - гармония пяти стихий. Воздействие цветов усиливается нанесёнными текстами и символами. Лунг та -"конь ветра", несущий исполняющую желания драгоценность. Лунг-та вешают горизонтально. Считается, что ветер подхватывает информацию на флажках и разносит её, наполняя мир добротой. Флаги вывешиваются, около ступ и храмов. На сильном ветру флажки "хлопают", как будто волшебный конь поскакал исполнять добрые мечты. Флажки можно вешать в любом чистом (!) месте. Внутри и снаружи своего дома, на деревьях и скалах - они везде будут повышать счастье. Лунг та самый простой способ привлечь успех себе и близким. Для этого, при развешивании флагов, надо написать свое имя, и имена близких (начинать со старших), на флагах с цветом, соответствующим вашему году рождения. Инфо есть в сети.
  12. Фотосъемка в хурулах запрещена.
Какие правила безопасности во время экскурсий?

Правила безопасности на экскурсии:

  1. Соблюдать общепринятые правила поведения и личной гигиены.
  2. Соблюдать дисциплину, четко выполнять все указания экскурсовода и руководителя группы.
  3. Соблюдать установленный и объявленный распорядок экскурсии, а также время, отпущенное для осмотра конкретного объекта посещения.
  4. Отлучаться от группы только с разрешения экскурсовода и руководителя группы.
  5. Одежда в степи: длинные штанины, заправить в носки, на ноги обуть кроссовки или любую закрытую обувь без каблука.
  6. В весеннее и летнее время проводить личный визуальный осмотр на предмет обнаружения клещей.
  7. В степной части республики Калмыкия не развита туристическая инфраструктура: туалеты представляют собой деревенский вариант – домик с дыркой в полу! Надо быть готовым к такой санитарной зоне!

Во время автобусной экскурсии:

  1. Туристы обязаны бережно обращаться с имеющимся оборудованием салона автобуса.
  2. Ручная кладь туристов располагается в специально отведенном месте (под сиденьем, на верхней полке и др.). Запрещается располагать сумки или иные вещи туристов в проходах. В целях безопасности проход должен быть свободным.
  3. Перед началом движения автобуса экскурсант обязуется пристегнуться ремнями безопасности и не расстегивать их до полной остановки автобуса или разрешения сопровождающего лица (экскурсовода).
  4. Запрещено вставать со своих мест и ходить по салону во время движения автобуса.
  5. Запрещается отвлекать водителей во время движения. Все Ваши вопросы решит экскурсовод или старший группы.
  6. Запрещено выставлять какие-либо части тела, а также выбрасывать мусор в открытые окна автобуса.
  7. Во время движения автобуса запрещается распивать любые напитки и кушать.
  8. В случае появления признаков укачивания или тошноты необходимо сразу сообщить сопровождающему лицу или экскурсоводу.
  9. Во время остановки автобуса не вставать с мест до полной остановки автобуса и особого распоряжения руководителя группы. Выходить из автобуса можно только после экскурсовода и руководителя группы.
  10. Вы входите в чистый автобус. Выйти Вы должны из чистого автобуса.
  11. В АВТОБУСАХ НЕ КУРЯТ!
  12. Во время экстренного торможения необходимо упереться ногами и руками во впереди стоящее кресло.

Во время пешеходной экскурсии:

  1. Во время движения по улице необходимо идти компактной группой, не мешая другим пешеходам.
  2. Проезжую часть улицы необходимо переходить только в установленных для этих мест с соблюдением дорожного движения и по команде руководителя группы или экскурсовода.

Общие меры предосторожности:

  1. Паспорт желательно хранить отдельно от денег.
  2. Не оставляйте на виду ценные вещи, дамские сумочки, фото-видео аппаратуру.
  3. Не оставляйте вещи без присмотра во время посещения экскурсионных объектов
  4. Для защиты от солнца используйте головные уборы и солнцезащитные очки.
  5. Если Вы почувствовали себя плохо, необходимо немедленно сообщить об этом руководителю группы или экскурсоводу.
  6. Если Вы отстали от группы, немедленно свяжитесь с руководителем группы или другим участником мероприятия. Если не удается связаться, обратитесь в государственное учреждение: музей, милицию, ближайшее образовательное учреждение.
Какие калмыцкие блюда попробовать и что привезти из Калмыкии?

Блюда локальной кухни, которые обязательно нужно попробовать:

МАХАН ШЕЛТЯГАН (горячий бараний бульон с картошкой, сырыми кольцами лука) — главное блюдо калмыцкой кухни, которое является обязательным для всех праздников калмыцкой семьи. Вы насладитесь не только вкусом мяса, но и ароматным бульоном. Для его приготовления используется экологически чистая баранина, которая была выращена в калмыцких степях и этот неповторимый вкус обеспечивается многотравьем родного края. Его готовят из крупных кусков баранины, картофеля и щедрого количества лука.

ХУРСН МАХН ГУЙРТЯГАН (домашняя лапша с мясом). Искусно приготовленное мясо молодого барашка, дополненное тонко нарезанной свежеприготовленной домашней лапшой, оставит неизгладимое впечатление от знакомства с калмыцкой кухней.

БЕРИГИ (калмыцкие пельмени). Знатоки вкусной кухни по достоинству оценят калмыцкие бериги, сочетающие в себе сочное мясо и тонкое тесто традиционной лепки. Это блюдо является сочетанием нежного сочного мяса и тонкого теста традиционной лепки. Интересно, что это блюдо любят буддийские монахи. По праздникам они готовят бериги самостоятельно и угощают прихожан.

ДЖОМБА (КАЛМЫЦКИЙ ЧАЙ) — представляет собой молочный чай с добавлением масла, соли, мускатного ореха. Этот напиток не только утоляет жажду жарким летом, согревает в холодное время года, но и имеет целебные свойства. Существует более сотни рецептов приготовления джомбы. Ароматный, терпкий, горячий молочный напиток согреет и наполнит силами.

ДОТУР (потроха барана). Необычным для многих гостей является блюдо «дотур», его оценят гурманы-экстремалы. Дотур — суп из бараньих потрохов с добавлением молока и сала. Звучит, возможно, отталкивающе, но это стоит попробовать! Готовится по секретному рецепту, узнать который можно лишь в Калмыкии! Можно не пробовать другие блюда, но его определённо стоит отведать. Сервируют дотур кольцами свежего лука. Дотур как нельзя лучше демонстрирует кулинарные традиции кочевников.

КЮР — запечённый в земле бараний желудок, начиненный мясом барана. Особенностей приготовления огромное количество, начиная от местоположения и размера копаемой ямы, до времени приготовления, которое может составлять до 20 часов.

БОРЦОК (мучное изделие) — национальные лепёшки/пончики. Сытная замена хлебу, может быть разных форм и размеров. В каждом доме их готовят по - разному, но всегда вкусно и в этом их фишка! Без сомнения. Вы получите незабываемое гастрономическое удовольствие.

Что привезти из Калмыкии:

  • сувенирная продукция в буддийском стиле;
  • флажки «Конь Ветра»;
  • музыкальные инструменты;
  • изделия ручной работы;
  • коллекционные куклы в калмыцкой одежде;
  • всевозможные шахматы;
  • керамические изделия;
  • вязаные и войлочные изделия;
  • украшения и ювелирные изделия;
  • атрибутика степной жизни кочевников;
  • калмыцкий чай.
Возможны ли изменения в программе тура?

В связи с весенней погодой и возможными проливными дождями, грунтовые дороги могут стать непроходимыми, в случае наступления форс-мажорной ситуации, туроператор оставляет за собой право на замену локаций или полную отмену экскурсии.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
