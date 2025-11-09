Программа тура по дням
Центральный хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Приветственный ужин
14:50 Прилет в аэропорт г. Элисты.
15:10 Встреча с гидом в аэропорту.
15:30 Посещение центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» — внешний и внутренний осмотр храма с экскурсоводом.
Хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни» — крупнейший буддийский храм Республики Калмыкия, и один из крупнейших в Европе. Здание хурула — 63 метра в высоту и вмещает в себе самую большую в России и Европе 9-метровую статую Будды.
Храм является одной из главных достопримечательностей Элисты. Он представляет собой величественное здание, где совершаются молебны, ритуалы и праздничные богослужения. По периметру здание «Золотой обители Будды Шакьямуни» обнесено оградой с чередующимися через каждые пять метров белоснежными ступами. Всего вокруг хурула 108 ступ.
Южные ворота являются главными. Всего в ограде храма имеется четыре входа, расположенных по четырём сторонам света. По периметру храм окружен разноцветными молитвенными флажками — «Кони Ветра», когда они развеваются, все плохое уходит. Архитектурный план монастыря имеет форму мандалы.
Здание хурула окружают 17 пагод со статуями великих буддийских учителей монастыря Наланда. Перед храмом установлена статуя Белого Старца Цаган Аава, владыки, защитника Земли, воплощения мудрости, справедливости и духовной чистоты.
Экскурсия по Хурулу: дуган, музей (при обходе алтаря можно положить монеты на алтарь).
Есть возможность приобретения буддийских флажков — Ки Мерн с молитвой Кони Ветра для того, чтобы была возможность их повесить в месте силы.
17:00 Приветственный ужин в кафе г. Элиста – входит в стоимость.
Благопожелания от солистов самодеятельного ансамбля «Зултурган», калмыцкие йоряли — благопожелания, калмыцкие песни.
Отдых.
Обзорная экскурсия. Место силы. Ступа Просветления. Музей кочевых народов и встреча с джангарчи
08:00 Завтрак в отеле.
09:00 Приглашение на обзорную экскурсию по центру города с осмотром основных достопримечательностей.
Во время экскурсии «Элиста — солнечный город», мыпрогуляемся по центру города, покрутим молитвенный барабан ротонды «Пагода семи дней».
Пройдем под Золотыми воротами «Алтн Босх», выполненных в традициях буддийской архитектуры: воздушные строения, присутствие золотого, красного, белого цветов, изогнутые кверху крыши построек.
Вдоль Алтн Босх протянулась история жизни калмыцкого народа, которую художник Николай Борисов уложил в 28 картин. Обязательно, под звон колокольчика, надо загадать желание, оно обязательно исполнится.
11:00 Место силы — Калачакра Зеленой Тары (бывший Одинокий тополь).
Это священное для калмыков-буддистов место, окруженное восемью ступами, обладает невероятной энергетикой. Монахи проводят здесь большой молебен каждый год.
История гласит, что тополь вырос из посоха монаха, вернувшегося из Тибета. Здесь установлена одна из десяти в мире Ступ Калачакры Зеленой Тары, уникальная для России и Европы.
Тара — богиня, «спасающая» и являющаяся символом сострадания. Она имеет 21 проявление, и самое известное — Зеленая Тара, богиня бесстрашия и хранительница домашнего очага. Ее зеленый цвет символизирует активность и жизнь, а ее уникальное свойство — быстрое исполнение желаний. Ее мантра: «ОМ ТАРЕ ТУТТАРЕ ТУРЕ СОХА».
Сегодня с этого места открывается прекрасная панорама. Можно заранее заказать буддийские флажки — Кони Ветра, чтобы молитва с вашим именем разнеслась по Вселенной.
Посещение этого места — возможность прикоснуться к культуре, обрести гармонию и зарядиться положительной энергией.
12:30 Обед в кафе г. Элиста — входит в стоимость.
14:00 Ступа Просветления.
Ступа, исполняющая желания — единственная Ступа в Калмыкии, в которую можно войти.
Ступа Просветления в Элисте — яркий неповторимый памятник архитектуры Калмыкии, культовое здание, в котором хранятся буддийские реликвии Элисты.
Таких ступ множество и в азиатских странах, и в европейских (Франции, Венгрии и других). По учению буддизма, это сооружения, имеющие магическую силу добра и помогающие посещающим их людям внести гармонию в свою жизнь, очиститься от разных пороков и развивать в себе добродетели.
15:00 Музей кочевых народов с презентацией Тодо Бичг — старо-калмыцкой письменности, расположенного на территории города шахмат.
Музей ойрат-монгольской кочевой культуры — первый интерактивный музей в Элисте. В монгольской юрте, где разместился музей, гости смогут ознакомиться с предметами быта кочевников, с укладом кочевой жизни, послушать рассказ об империи Чингисхана, об истории ойрат-монголов, о традициях и культуре монгольских кочевых народов.
Презентация Тодо Бичг — старо-калмыцкой письменности — вертикальное ясное письмо.
17:00 Встреча с джангарчи — сказителем калмыцкого героического эпоса «Джангар».
Джангарчи́ — калмыцкий рапсод, народный сказитель и исполнитель калмыцкого эпоса «Джангар». Джангарчи сыграли значительную роль в сохранении и передаче калмыцкого эпоса.
Исполнению «Джангара» приписывалось магическое значение.
Внутренняя мощь калмыцкого героического эпоса джангар и сила гортанного звука дают осознать, что Владимир Каруев (Окна Цаган Зам) – не просто певец, он хранитель традиции, гордость и символ современной Калмыкии.
Долгожданная встреча с любимым, самобытным джангарчи нового времени, вобравшего в себя мудрость и заветные чаяния предков, станет истинным подарком – откровением для поклонников творчества Владимира Каруева. Его называют хранителем традиций эпоса джангар, о голосе Окна Цаган Зам слагают легенды. Он символ и гордость современной Калмыкии!
Свободный вечер.
Ужин самостоятельно.
Собор Казанской иконы Божией Матери. Обряд открытия Белой дороги. Хурул Сякюсн Сюме. Этно-хотон Церен
Завтрак в отеле.
09:00 Собор Казанской иконы Божией Матери.
Казанский кафедральный собор в Элисте — православный храм в городе Элиста в Калмыкии, кафедральный собор Элистинской епархии Русской Православной Церкви.
Храм построен по проекту московской церкви XVIII века в стиле классицизма с элементами позднего барокко. Церковь представляет собой однокупольное сферическое сооружение, увенчанное ротондой, на вершине которой находится крест.
Кресты и два малых колокола над сферической ротондой и колокольней изготовлены из нержавеющей стали на волгодонском заводе «Атоммаш» и покрыты под золото нитридом титана.
В основе средней части церкви лежит восьмигранный барабан. Порталы храма украшают порталы. Над главным входом располагается колокольня с семью колоколами различного размера. Медная чешуя изготовлена в Италии.
В храме находится икона с мощами святого Иннокентия.
11:00 Обряд открытия Белой дороги у местного гелюнга.
Проведение обряда на продление жизни, привлечение благополучия, финансового благосостояния, открытие белой дороги, счастья в жизни и работе, скорейшего исполнения желания и т. д. Обряд проводит буддийский монах.
После обряда не рекомендуется употребление алкоголя, сквернословие, агрессия и другие негативные действия (по желанию можно делать подношения).
Зажжение лампад.
13:00 Обед в кафе г. Элиста – включено в стоимость.
14:30 Хурул Сякюсн Сюме — это воплощение архитектуры калмыков и тибетских традиций. Храм представляет собой двадцатиметровое двухэтажное здание с надстройкой в виде двухъярусной пагоды.
Здание вытянулось двадцать метров в длину, девятнадцать в ширину. Центральное место первого этажа «Сякюсн-Сюме» занимает алтарь и почти четырехметровая статуя Будды Шакьямуни, покрытая золотом.
Одно из основных правил поведения в храме — не поворачиваться спиной к Будде, передвигаясь по направлению Солнца.
Находится хурул на окраине города за его границами, по дороге в поселок Аршан. Место для строительства было освящено Далай-ламой XIV во время его второго визита в Калмыкию в 1992 году, а сам храм был построен в 1996 году.
Вокруг Сякюсн-Сюме степь, ветра, а рядом лишь несколько домиков, в которых проживают монахи.
15:30 Посещение этно-хотона Церен.
Экскурсия по юртам:
- Музей калмыцкого казачества.
- Ханская юрта.
- Юрта ойрат-монголов.
В программе:
- фотосессия в национальных костюмах, есть аутентичные фотозоны;
- подъем на смотровую казачью вышку;
- катание на монгольских качелях;
- дегустация национальных кисломолочных продуктов: Кумыс, Чигян, молочная арака, калмыцкий молочный чай, борцоки.
За дополнительную плату от 500 руб:
- стрельба из лука;
- катание на верблюдах;
- катание на лошадях.
Свободный вечер.
Ужин самостоятельно.
Отъезд
Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Свободное время на посещение сувенирных лавок и рынков.
13:30 Трансфер в аэропорт города Элисты.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле со всеми удобствами, двухместное размещение.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и размера группы, руб:
|Размер группы
|Гостиница
|Двухместное размещение
|2 человека
|Отель Азия 3*
|95 400
|Отель Номад 3*
|99 900
|Отель Марко Поло 4*
|106 700
|4 человека
|Отель Азия 3*
|58 200
|Отель Номад 3*
|62 700
|Отель Марко Поло 4*
|69 500
|6 человек
|Отель Азия 3*
|46 500
|Отель Номад 3*
|51 000
|Отель Марко Поло 4*
|57 700
|8 человек
|Отель Азия 3*
|40 700
|Отель Номад 3*
|45 200
|Отель Марко Поло 4*
|51 900
Варианты проживания
Гостиница «Азия»
Расположившись в центральной части города Элиста, отель «Азия» считается одним из самых уютных в крае. Каждый его постоялец получает условия, максимально приближенные к домашним.
Все номера предназначены для некурящих. В оформлении выдержан классический стиль, но при этом каждой из них имеет свою дизайнерскую индивидуальность. Для удобства установлена большая кровать, плазменный телевизор, имеется отдельный санузел.
Отель «Марко Поло»
Отель «Марко Поло» расположен в Элисте, в 4,3 км от центра Элисты. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, общий лаундж и терраса. Отель находится в 6,3 км от хутора Шаргадыка и поселка Магна, а также в 10 км от поселка Гашун-Булг. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, организация трансфера от/до аэропорта, доставка еды и напитков в номер и бесплатный Wi-Fi.
Номера оснащены кондиционером. В числе удобств — телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, шкаф для одежды, холодильник, чайник, душ и банные халаты. Гостям всех номеров предоставляются полотенца и постельное белье.
В отеле «Марко Поло» сервируют завтрак «шведский стол» или плотный английский/ирландский завтрак.
Гостиница «Номад»
Гостиница «Номад» расположена в центре города Элиста. К услугам гостей ресепшен, бесплатные парковка и Wi-Fi, охрана территории.
Номерной фонд предоставляет 31 номер с различными категориями. В каждом из них кровать, шкаф для одежды, электрочайник, ЖК-телевизор, кондиционер.
На территории гостиницы своя кухня с разными приборами для пользования. Неподалеку находятся продуктовые магазины.
Расстояние до ж/д вокзала — 1,8 км, до аэропорта — 7,4 км. В шаговой доступности Золотая обитель Будды, парки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице 3 ночи
- Питание, указанное в программе: день 1 - ужин, дни 2, 3 - завтрак, обед, день 4 - завтрак
- Входные билеты
- Экскурсионное обслуживание
- Вода 1,5 л в день
- Страхование
- Трансфер по маршруту
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Элисты и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: ужины (кроме 1 дня)
- Ужины (кроме 1 дня)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
В степях всегда дуют ветра, поэтому обязательно возьмите с собой ветрозащитную одежду.
В период путешествия необходимо иметь:
- документы;
- вещи на случай непогоды (брюки, свитер, куртка, шапка, шарф, зонт);
- удобную обувь спортивного типа;
- солнцезащитные очки;
- деньги для дополнительных оплат по туру (согласно программе), на питание и сувениры.
Не забудьте взять солнцезащитный крем, минимальная защита SPF 20-30, а возможно и SPF 50 все зависит от вашего фототипа.
Что нужно знать при посещении хурула?
Калмыкия — регион контрастов. Здесь ярко переплетаются восточная и европейская культуры.
В республике в основном исповедуют буддизм, что делает его привлекательным для паломников со всего мира.
- В буддийском храме, нет обязательных (!) религиозных действий. Все всё делают добровольно. На территории хурула кланяются Белому старцу и великим учителям.
- Перед входом в буддийский храм — надо отключить мобильные телефоны.
- По правилам, при входе в буддийские храмы (хурулы) надо обязательно разуваться, поэтому желательно надеть чистые носки или взять с собой — Ваши спутницы и спутники это оценят.
- Головные уборы также необходимо снимать в хуруле.
- Форма одежды свободная, но в рамках правил приличий. В шортах и коротких платьях (юбках) по хурулу ходить нельзя, если Вы уже в такой одежде, то на входе в хурул надо взять палантин и сделать из него юбку или прикрыть плечи.
- Все обходы ступ, пагод, хурулов совершаете только по часовой стрелке. Барабаны крутить можно и нужно.
- Не следует касаться других людей, особенно монахов.
- Зайдя в хурул, нужно обходить его, так же, по часовой стрелке. В центральной части места для монахов и по центральной части (прямо от входа) ходить не надо.
- Садиться в хурулах можно и на лавочки для посетителей и на пол.
- Можно зажечь свечу, оставить подношения и пожертвования (положить денежку). Деньги идут на благоустройство и реставрацию храмов.
- Разноцветные буддийские флажки Лунг та. Ветер-конь или лунг-та (тиб. rlung rta) предназначены для защиты от злых сил и для привлечения благополучия. Цвета символизируют: белый - воздух, красный - огонь, жёлтый - землю, зелёный - воду, синий - небо/космос. Пять цветов - гармония пяти стихий. Воздействие цветов усиливается нанесёнными текстами и символами. Лунг та -"конь ветра", несущий исполняющую желания драгоценность. Лунг-та вешают горизонтально. Считается, что ветер подхватывает информацию на флажках и разносит её, наполняя мир добротой. Флаги вывешиваются, около ступ и храмов. На сильном ветру флажки "хлопают", как будто волшебный конь поскакал исполнять добрые мечты. Флажки можно вешать в любом чистом (!) месте. Внутри и снаружи своего дома, на деревьях и скалах - они везде будут повышать счастье. Лунг та самый простой способ привлечь успех себе и близким. Для этого, при развешивании флагов, надо написать свое имя, и имена близких (начинать со старших), на флагах с цветом, соответствующим вашему году рождения. Инфо есть в сети.
- Фотосъемка в хурулах запрещена.
Правила безопасности во время экскурсий
Правила безопасности на экскурсии:
- Соблюдать общепринятые правила поведения и личной гигиены.
- Соблюдать дисциплину, четко выполнять все указания экскурсовода и руководителя группы.
- Соблюдать установленный и объявленный распорядок экскурсии, а также время, отпущенное для осмотра конкретного объекта посещения.
- Отлучаться от группы только с разрешения экскурсовода и руководителя группы.
- Одежда в степи: длинные штанины, заправить в носки, на ноги обуть кроссовки или любую закрытую обувь без каблука.
- В весеннее и летнее время проводить личный визуальный осмотр на предмет обнаружения клещей.
- В степной части республики Калмыкия не развита туристическая инфраструктура: туалеты представляют собой деревенский вариант – домик с дыркой в полу! Надо быть готовым к такой санитарной зоне!
Во время автобусной экскурсии:
- Туристы обязаны бережно обращаться с имеющимся оборудованием салона автобуса.
- Ручная кладь туристов располагается в специально отведенном месте (под сиденьем, на верхней полке и др.). Запрещается располагать сумки или иные вещи туристов в проходах. В целях безопасности проход должен быть свободным.
- Перед началом движения автобуса экскурсант обязуется пристегнуться ремнями безопасности и не расстегивать их до полной остановки автобуса или разрешения сопровождающего лица (экскурсовода).
- Запрещено вставать со своих мест и ходить по салону во время движения автобуса.
- Запрещается отвлекать водителей во время движения. Все Ваши вопросы решит экскурсовод или старший группы.
- Запрещено выставлять какие-либо части тела, а также выбрасывать мусор в открытые окна автобуса.
- Во время движения автобуса запрещается распивать любые напитки и кушать.
- В случае появления признаков укачивания или тошноты необходимо сразу сообщить сопровождающему лицу или экскурсоводу.
- Во время остановки автобуса не вставать с мест до полной остановки автобуса и особого распоряжения руководителя группы. Выходить из автобуса можно только после экскурсовода и руководителя группы.
- Вы входите в чистый автобус. Выйти Вы должны из чистого автобуса.
- В АВТОБУСАХ НЕ КУРЯТ!
- Во время экстренного торможения необходимо упереться ногами и руками во впереди стоящее кресло.
Во время пешеходной экскурсии:
- Во время движения по улице необходимо идти компактной группой, не мешая другим пешеходам.
- Проезжую часть улицы необходимо переходить только в установленных для этих мест с соблюдением дорожного движения и по команде руководителя группы или экскурсовода.
Общие меры предосторожности:
- Паспорт желательно хранить отдельно от денег.
- Не оставляйте на виду ценные вещи, дамские сумочки, фото-видео аппаратуру.
- Не оставляйте вещи без присмотра во время посещения экскурсионных объектов
- Для защиты от солнца используйте головные уборы и солнцезащитные очки.
- Если Вы почувствовали себя плохо, необходимо немедленно сообщить об этом руководителю группы или экскурсоводу.
- Если Вы отстали от группы, немедленно свяжитесь с руководителем группы или другим участником мероприятия. Если не удается связаться, обратитесь в государственное учреждение: музей, милицию, ближайшее образовательное учреждение
Какие калмыцкие блюда попробовать и что привезти из Калмыкии?
Блюда локальной кухни, которые обязательно нужно попробовать:
МАХАН ШЕЛТЯГАН (горячий бараний бульон с картошкой, сырыми кольцами лука) — главное блюдо калмыцкой кухни, которое является обязательным для всех праздников калмыцкой семьи. Вы насладитесь не только вкусом мяса, но и ароматным бульоном. Для его приготовления используется экологически чистая баранина, которая была выращена в калмыцких степях и этот неповторимый вкус обеспечивается многотравьем родного края. Его готовят из крупных кусков баранины, картофеля и щедрого количества лука.
ХУРСН МАХН ГУЙРТЯГАН (домашняя лапша с мясом). Искусно приготовленное мясо молодого барашка, дополненное тонко нарезанной свежеприготовленной домашней лапшой, оставит неизгладимое впечатление от знакомства с калмыцкой кухней.
БЕРИГИ (калмыцкие пельмени). Знатоки вкусной кухни по достоинству оценят калмыцкие бериги, сочетающие в себе сочное мясо и тонкое тесто традиционной лепки. Это блюдо является сочетанием нежного сочного мяса и тонкого теста традиционной лепки. Интересно, что это блюдо любят буддийские монахи. По праздникам они готовят бериги самостоятельно и угощают прихожан.
ДЖОМБА (КАЛМЫЦКИЙ ЧАЙ) — представляет собой молочный чай с добавлением масла, соли, мускатного ореха. Этот напиток не только утоляет жажду жарким летом, согревает в холодное время года, но и имеет целебные свойства. Существует более сотни рецептов приготовления джомбы. Ароматный, терпкий, горячий молочный напиток согреет и наполнит силами.
ДОТУР (потроха барана). Необычным для многих гостей является блюдо «дотур», его оценят гурманы-экстремалы. Дотур — суп из бараньих потрохов с добавлением молока и сала. Звучит, возможно, отталкивающе, но это стоит попробовать! Готовится по секретному рецепту, узнать который можно лишь в Калмыкии! Можно не пробовать другие блюда, но его определённо стоит отведать. Сервируют дотур кольцами свежего лука. Дотур как нельзя лучше демонстрирует кулинарные традиции кочевников.
КЮР — запечённый в земле бараний желудок, начиненный мясом барана. Особенностей приготовления огромное количество, начиная от местоположения и размера копаемой ямы, до времени приготовления, которое может составлять до 20 часов.
БОРЦОК (мучное изделие) — национальные лепёшки/пончики. Сытная замена хлебу, может быть разных форм и размеров. В каждом доме их готовят по-разному, но всегда вкусно и в этом их фишка! Без сомнения. Вы получите незабываемое гастрономическое удовольствие.
Что привезти из Калмыкии:
- сувенирная продукция в буддийском стиле;
- флажки «Конь Ветра»;
- музыкальные инструменты;
- изделия ручной работы;
- коллекционные куклы в калмыцкой одежде;
- всевозможные шахматы;
- керамические изделия;
- вязаные и войлочные изделия;
- украшения и ювелирные изделия;
- атрибутика степной жизни кочевников;
- калмыцкий чай.
Входят ли авиабилеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.