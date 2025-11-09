1 день

Центральный хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Приветственный ужин

14:50 Прилет в аэропорт г. Элисты.

15:10 Встреча с гидом в аэропорту.

15:30 Посещение центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» — внешний и внутренний осмотр храма с экскурсоводом.

Хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни» — крупнейший буддийский храм Республики Калмыкия, и один из крупнейших в Европе. Здание хурула — 63 метра в высоту и вмещает в себе самую большую в России и Европе 9-метровую статую Будды.

Храм является одной из главных достопримечательностей Элисты. Он представляет собой величественное здание, где совершаются молебны, ритуалы и праздничные богослужения. По периметру здание «Золотой обители Будды Шакьямуни» обнесено оградой с чередующимися через каждые пять метров белоснежными ступами. Всего вокруг хурула 108 ступ.

Южные ворота являются главными. Всего в ограде храма имеется четыре входа, расположенных по четырём сторонам света. По периметру храм окружен разноцветными молитвенными флажками — «Кони Ветра», когда они развеваются, все плохое уходит. Архитектурный план монастыря имеет форму мандалы.

Здание хурула окружают 17 пагод со статуями великих буддийских учителей монастыря Наланда. Перед храмом установлена статуя Белого Старца Цаган Аава, владыки, защитника Земли, воплощения мудрости, справедливости и духовной чистоты.

Экскурсия по Хурулу: дуган, музей (при обходе алтаря можно положить монеты на алтарь).

Есть возможность приобретения буддийских флажков — Ки Мерн с молитвой Кони Ветра для того, чтобы была возможность их повесить в месте силы.

17:00 Приветственный ужин в кафе г. Элиста – входит в стоимость.

Благопожелания от солистов самодеятельного ансамбля «Зултурган», калмыцкие йоряли — благопожелания, калмыцкие песни.

Отдых.

