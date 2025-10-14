Новогодний тур в Калмыкию
Начало: Г. Элиста
5 янв в 10:00
8 янв в 10:00
от 46 500 ₽ за человека
В Калмыкию на праздник Зул: мастер-классы, традиционная кухня и торжество в честь рождения Вселенной
Сделать и зажечь ладью жизни, отведать калмыцкие блюда и пройти обряд продления жизни
Начало: Элиста, отель, 14:30
«Зимой в степи холодный пронизывающий ветер»
15 дек в 14:30
31 200 ₽ за человека
Насыщенный тур по Калмыкии: буддийские святыни и знакомство с кочевым бытом
Поучиться метать аркан и готовить традиционный чай, увидеть розовое озеро и покататься на верблюдах
Начало: Аэропорт Элисты, 11:00
«Осенью и зимой в степи холодный пронизывающий ветер»
4 янв в 08:00
1 апр в 08:00
46 700 ₽ за человека
