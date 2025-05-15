2 день

Тюльпановые поля. Одинокий тополь

08:00 Завтрак в отеле.

09:00 Выезд на особо охраняемые территории, тюльпанные поля (2 часа).

11:30 Тюльпанные поля на особо охраняемых территориях.

Цветение тюльпанов ежегодно происходит в апреле, в зависимости от того какая была зима, период цветения может сдвигаться. Точное время цветения предугадать невозможно.

В случае непогоды производим замену данной локации на равноценную.

Фестиваль тюльпанов длится целый месяц, это эко-туристический природоохранный праздник, призванный акцентировать внимание на защите тюльпанов и других редких растений, бережном отношении людей к дикой природе и воспитании экологической культуры у населения.

Важная информация!

Произрастающие в Калмыкии виды тюльпанов — тюльпаны Шренка и Биберштейна, занесены в Красную книгу России.

Срывать цветы и выкапывать луковицы строго запрещено!

Зато можно насладиться их красотой и многоцветьем, устроить фотосессию на фоне весенней степи.

13:30 Выезд с тюльпанных полей.

14:00 Обед в с. Приютное — включено в стоимость.

Европейская кухня из местных экологически чистых продуктов.

14:45 Выезжаем к Калачакре Зеленой Тары.

15:45 Калачакра Зеленой Тары (Одинокий тополь) — место силы.

Погрузитесь в атмосферу духовности и гармонии в священном месте Калмыкии! Хотя некогда величественный Одинокий тополь потерял свои ветви, его место силы по-прежнему обладает невероятной энергетикой.

Для калмыков-буддистов это место является священным. Здесь, окруженные восемью буддийскими ступами, вы почувствуете особую связь с природой и историей.

Сегодня с места, где растет Одинокий тополь, открывается прекрасная панорама на окрестности.

Заранее можно заказать буддийские флажки — кони ветра, чтобы развесить их на ветру.

Посещение Калачакры Зеленой Тары — это не просто экскурсия, это возможность прикоснуться к культуре, обрести внутреннюю гармонию и зарядиться положительной энергией.

18:00 Выезд в г. Элиста.

Свободный вечер.

Ужин самостоятельно.

