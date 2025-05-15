Программа тура по дням
Прибытие в Элисту. Экскурсия по городу
14:50 Встреча в аэропорту г. Элисты.
15:30 Обед в кафе г. Элиста — входит в стоимость.
Меню: калмыцкая кухня, под запрос — европейская кухня.
16:30 Экскурсионная программа «Прогулки по Элисте».
В Элисте огромное количество парков, скверов и газонов. Если учесть, что эта буйная растительность находится в зоне полупустынь, можно представить, сколько сил и трудов уходит на поддержание Элисты в вечнозеленом состоянии.
Пешеходная экскурсия по центру города с осмотром ротонды «Пагода семи дней», где установлен самый большой молитвенный барабан в Европе — кюрде, скульптурных композиций, статуи Будды Шакьямуни.
Осмотр Алтн Босх — Золотых ворот Алтн Босх, выполненных в традициях буддийской архитектуры: воздушные строения, присутствие золотого, красного, белого цветов, изогнутые кверху крыши построек.
Вдоль Алтн Босх протянулась история жизни калмыцкого народа, которую художник Николай Борисов уложил в 28 картин.
17:30 Мемориальный комплекс «Исход и Возвращение» — один их самых интересных памятников, в Элисте. Его создал Эрнст Неизвестный. Памятник посвящен депортации и последующему возвращению калмыков. Тяжелое место, но посетить советуем.
18:30 Заселение в отель.
Свободный вечер.
Ужин самостоятельно.
Тюльпановые поля. Одинокий тополь
08:00 Завтрак в отеле.
09:00 Выезд на особо охраняемые территории, тюльпанные поля (2 часа).
11:30 Тюльпанные поля на особо охраняемых территориях.
Цветение тюльпанов ежегодно происходит в апреле, в зависимости от того какая была зима, период цветения может сдвигаться. Точное время цветения предугадать невозможно.
В случае непогоды производим замену данной локации на равноценную.
Фестиваль тюльпанов длится целый месяц, это эко-туристический природоохранный праздник, призванный акцентировать внимание на защите тюльпанов и других редких растений, бережном отношении людей к дикой природе и воспитании экологической культуры у населения.
Важная информация!
- Произрастающие в Калмыкии виды тюльпанов — тюльпаны Шренка и Биберштейна, занесены в Красную книгу России.
- Срывать цветы и выкапывать луковицы строго запрещено!
Зато можно насладиться их красотой и многоцветьем, устроить фотосессию на фоне весенней степи.
13:30 Выезд с тюльпанных полей.
14:00 Обед в с. Приютное — включено в стоимость.
Европейская кухня из местных экологически чистых продуктов.
14:45 Выезжаем к Калачакре Зеленой Тары.
15:45 Калачакра Зеленой Тары (Одинокий тополь) — место силы.
Погрузитесь в атмосферу духовности и гармонии в священном месте Калмыкии! Хотя некогда величественный Одинокий тополь потерял свои ветви, его место силы по-прежнему обладает невероятной энергетикой.
Для калмыков-буддистов это место является священным. Здесь, окруженные восемью буддийскими ступами, вы почувствуете особую связь с природой и историей.
Сегодня с места, где растет Одинокий тополь, открывается прекрасная панорама на окрестности.
Заранее можно заказать буддийские флажки — кони ветра, чтобы развесить их на ветру.
Посещение Калачакры Зеленой Тары — это не просто экскурсия, это возможность прикоснуться к культуре, обрести внутреннюю гармонию и зарядиться положительной энергией.
18:00 Выезд в г. Элиста.
Свободный вечер.
Ужин самостоятельно.
Хурулы Калмыкии. Музей кочевых народов с презентацией Тодо Бичг
Завтрак в отеле.
10:00 Выезд в хурул Сякусн Сюме — первый хурул выстроенный в постсоветский период после полного уничтожения буддийских хурулов и ступ.
Это место священно для калмыков, поскольку восстановление буддийской веры в республике после советской эпохи забвения началось именно отсюда.
Хурул расположен в шести километрах от столицы Калмыкии, недалеко от поселка Аршан.
11:00 Посещение центрального хурула «Золотой обители Будды Шакьямуни» — внешний и внутренний осмотр храма с экскурсоводом.
Хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни» — крупнейший буддийский храм Республики Калмыкия и один из крупнейших в Европе. Здание хурула 63 метра в высоту и вмещает в себе самую большую в России и Европе 9-метровую статую Будды.
Храм является одной из главных достопримечательностей города Элисты. Он представляет собой величественное здание, где совершаются молебны, ритуалы и праздничные богослужения.
Экскурсия по Хурулу: дуган, музей.
При обходе алтаря можно положить монеты. Будет считаться подношением.
13:00 Обед в кафе «Времена года» — входит в стоимость.
15:00 Музей кочевых народов с презентацией Тодо Бичг — старо-калмыцкой письменности — вертикальному ясному письму. Знакомство с традиционным кочевым жилищем, бытом, традициями и обрядами калмыцкого народа.
В интерактивном музее можно сделать фотосессию в национальных костюмах (около 60 костюмов), пострелять из лука, научиться разгадывать уникальные калмыцкие головоломки, научиться завязывать калмыцкий узел.
Знакомство с калмыцкой, монгольской музыкальной культурой. В музее также проводятся мастер-классы по калмыцкому танцу.
Программа включает также чаепитие, дегустации традиционного калмыцкого чая с борцоками, национальных кисломолочных напитков Чигяна и Кумыса.
Презентация Тодо Бичг — старо-калмыцкой письменности, созданной в 1648 году ойратским ученым и просветителем Зая-Пандитой.
Название этой письменности буквально переводится как «ясное письмо», ведь в отличие от других монгольских систем письма именно Тодо-бичг наиболее понятен и лёгок для чтения.
Музей кочевых народов в г. Элисте — единственное место в России, где можно заказать именной оберег на старокалмыцком вертикальном письме. Мастер-каллиграф пишет индивидуальные благопожелания вертикальным древним письмом.
Свободный вечер.
Ужин самостоятельно.
Сувенирные лавки. Отъезд
Завтрак в отеле.
Свободное время.
Пройдемся по сувенирным лавкам и магазинам калмыцких брендов одежды и украшений.
12:00 Выселение. Конец программы.
Проживание
Тур предусматривает двухместное размещение в отеле со всеми удобствами в городе Элиста.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от гостиницы, руб:
|Гостиница
|Дата заезда
|Стоимость
|Доплата за одноместное размещение
|«Домино» 2*
|все заезды
|32 500
|1000/сутки
|«Азия» 3*
|06.04.2026-09.04.2026
|32 500
|1200/сутки
|«ЗА Элиста»
|16.04.2026-19.04.2026
|34 000
|1500/сутки
|«Элиста» 3*
|все заезды
|35 600
|1200/сутки
|«Хубилай Хан» 3*
|все заезды
|43 900
|2500/сутки
Под запрос предлагается размещение в отеле «Марко Поло» 4*.
Варианты проживания
Гостиница «Домино» 2
Гостиница «Домино» расположена в городе Элиста в 1,3 км от центра.
Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, посуда, чайник, микроволновая печь, сейф, отопление. Уборка — каждый день.
В гостинице есть ресторан.
У каждого гостя будет доступ в интернет, вы сможете выложить фотографии, отправить файл или позвонить родным по видео.
Гостиница «Азия» 3
Расположившись в центральной части города Элиста, отель «Азия» считается одним из самых уютных в крае. Каждый его постоялец получает условия, максимально приближенные к домашним.
Все номера предназначены для некурящих. В оформлении выдержан классический стиль, но при этом каждой из них имеет свою дизайнерскую индивидуальность. Для удобства установлена большая кровать, плазменный телевизор, имеется отдельный санузел.
В стоимость проживания включены завтраки, которые сервируют в центральном ресторане.
Гостиница «ЗА Элиста»
Отель удобно расположен на трассе Р-216, всего в нескольких минутах от центра Элисты. Это отличное место как для краткой остановки в дороге, так и для отдыха в столице Калмыкии.
К вашим услугам — круглосуточная стойка регистрации, уютное кафе и современные номера с собственной ванной комнатой и всем необходимым для удобного проживания.
Гостиница «Элиста» 3
Отель «Элиста» расположен в Элисте, в 600 м от центра Элисты. К услугам гостей бар, частная парковка и терраса. При отеле работает ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Доступен бесплатный Wi-Fi.
Во всех номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменный стол, холодильник, чайник, а также душ и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В некоторых номерах установлен сейф. В распоряжении гостей собственная ванная комната и шкаф в каждом номере. Все номера отеля «Элиста» укомплектованы полотенцами и постельным бельем. В номерах нет фена, но его можно попросить на стойке регистрации.
Ежедневно сервируется континентальный завтрак.
Отель «Хубилай Хан» 3
Новый отель находится в самом центре города рядом с Пагодой Семи Дней.
Отель «Марко Поло» 4
Отель «Марко Поло» расположен в Элисте, в 4,3 км от центра Элисты. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, общий лаундж и терраса. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, организация трансфера от/до аэропорта, доставка еды и напитков в номер и бесплатный Wi-Fi.
Номера оснащены кондиционером. В числе удобств — телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, шкаф для одежды, холодильник, чайник, душ и банные халаты. Гостям всех номеров предоставляются полотенца и постельное белье.
В отеле «Марко Поло» сервируют завтрак «шведский стол» или плотный английский/ирландский завтрак.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по маршруту
- Проживание в выбранном отеле г. Элиста
- Питание, указанное в программе: 3 завтрака, 3 обеда
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Услуги гида
- Сопровождение группы
- Входные билеты
- Питьевая вода на маршруте
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Элисты и обратно
- Питание, не указанное в программе: 3 ужина
- Дополнительные услуги
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие правила поведения на охраняемой территории?
Вы пришли в мир Природы, считайте себя у нее в гостях. Постарайтесь выразить ей свою любовь и уважение своим примерным поведением, для этого, пожалуйста, соблюдайте некоторые правила поведения, которые помогут природе оставаться такой же красивой, а Вам – здоровыми и счастливыми.
- Не засоряйте места Вашего пребывания и весь мусор (свой и чужой) вынесите к местам хранения.
- Не ломайте ветки деревьев и кустарников, даже если они вам кажутся сухими.
- Ничего не бросайте и не сливайте в природные водоемы, там развивается своя жизнь; не губите ее обитателей.
- Не разводите костры, даже если кто-то сделал это здесь до Вас. Этим вы наносите рану земле, ей больно.
- Не делайте надписей на деревьях, камнях, стендах, указателях – природе не нужна такая память на долгие годы.
- Уважайте животных. Не надо пугать их криками, свистом, тем более преследовать или ловить.
- Не берите с собой домашних животных; дикие и домашние животные вряд ли поймут друг друга.
- При встрече с диким животным не подходите близко к нему – это опасно для Вас. Не старайтесь накормить их – это опасно для них.
- Соблюдайте тишину. Будете вести себя тихо – увидите и услышите больше.
- Не рвите растения, даже для гербария. Пусть они растут и радуют нас и наших детей.
- Не подходите к верблюду и лошади сзади.
- На Целебном Соленом озере нельзя купаться более 20 минут за один раз — уже были случаи получения ожогов туристами-‘дикарями’.
Пускай на память о природе у Вас останутся фотографии и воспоминания. Это самое ценное, что Природа может Вам подарить.
Что нужно знать при посещении хурула?
Калмыкия — регион контрастов. Здесь ярко переплетаются восточная и европейская культуры.
В республике в основном исповедуют буддизм, что делает его привлекательным для паломников со всего мира.
- В буддийском храме, нет обязательных (!) религиозных действий. Все всё делают добровольно. На территории хурула кланяются Белому старцу и великим учителям.
- Перед входом в буддийский храм — надо отключить мобильные телефоны.
- По правилам, при входе в буддийские храмы (хурулы) надо обязательно разуваться, поэтому желательно одеть чистые носки или взять с собой — Ваши спутницы и спутники это оценят.
- Головные уборы также необходимо снимать в хуруле.
- Форма одежды свободная, но в рамках правил приличий. В шортах и коротких платьях (юбках) по хурулу ходить нельзя, если Вы уже в такой одежде, то на входе в хурул надо взять палантин и сделать из него юбку или прикрыть плечи.
- Все обходы ступ, пагод, хурулов совершаете только по часовой стрелке. Барабаны крутить можно и нужно.
- Не следует касаться других людей, особенно монахов.
- Зайдя в хурул, нужно обходить его, так же, по часовой стрелке. В центральной части места для монахов и по центральной части (прямо от входа) ходить не надо.
- Садиться в хурулах можно и на лавочки для посетителей и на пол.
- Можно зажечь свечу, оставить подношения и пожертвования (положить денежку). Деньги идут на благоустройство и реставрацию храмов.
- Разноцветные буддийские флажки Лунг та. Ветер-конь или лунг-та (тиб. rlung rta) предназначены для защиты от злых сил и для привлечения благополучия. Цвета символизируют: белый - воздух, красный - огонь, жёлтый - землю, зелёный - воду, синий - небо/космос. Пять цветов - гармония пяти стихий. Воздействие цветов усиливается нанесёнными текстами и символами. Лунг та -"конь ветра", несущий исполняющую желания драгоценность. Лунг-та вешают горизонтально. Считается, что ветер подхватывает информацию на флажках и разносит её, наполняя мир добротой. Флаги вывешиваются, около ступ и храмов. На сильном ветру флажки "хлопают", как будто волшебный конь поскакал исполнять добрые мечты. Флажки можно вешать в любом чистом (!) месте. Внутри и снаружи своего дома, на деревьях и скалах - они везде будут повышать счастье. Лунг та самый простой способ привлечь успех себе и близким. Для этого, при развешивании флагов, надо написать свое имя, и имена близких (начинать со старших), на флагах с цветом, соответствующим вашему году рождения. Инфо есть в сети.
- Фотосъемка в хурулах запрещена.
Какие правила безопасности во время экскурсий?
Правила безопасности на экскурсии:
- Соблюдать общепринятые правила поведения и личной гигиены.
- Соблюдать дисциплину, четко выполнять все указания экскурсовода и руководителя группы.
- Соблюдать установленный и объявленный распорядок экскурсии, а также время, отпущенное для осмотра конкретного объекта посещения.
- Отлучаться от группы только с разрешения экскурсовода и руководителя группы.
- Одежда в степи: длинные штанины, заправить в носки, на ноги обуть кроссовки или любую закрытую обувь без каблука.
- В весеннее и летнее время проводить личный визуальный осмотр на предмет обнаружения клещей.
- В степной части республики Калмыкия не развита туристическая инфраструктура: туалеты представляют собой деревенский вариант – домик с дыркой в полу! Надо быть готовым к такой санитарной зоне!
Во время автобусной экскурсии:
- Туристы обязаны бережно обращаться с имеющимся оборудованием салона автобуса.
- Ручная кладь туристов располагается в специально отведенном месте (под сиденьем, на верхней полке и др.). Запрещается располагать сумки или иные вещи туристов в проходах. В целях безопасности проход должен быть свободным.
- Перед началом движения автобуса экскурсант обязуется пристегнуться ремнями безопасности и не расстегивать их до полной остановки автобуса или разрешения сопровождающего лица (экскурсовода).
- Запрещено вставать со своих мест и ходить по салону во время движения автобуса.
- Запрещается отвлекать водителей во время движения. Все Ваши вопросы решит экскурсовод или старший группы.
- Запрещено выставлять какие-либо части тела, а также выбрасывать мусор в открытые окна автобуса.
- Во время движения автобуса запрещается распивать любые напитки и кушать.
- В случае появления признаков укачивания или тошноты необходимо сразу сообщить сопровождающему лицу или экскурсоводу.
- Во время остановки автобуса не вставать с мест до полной остановки автобуса и особого распоряжения руководителя группы. Выходить из автобуса можно только после экскурсовода и руководителя группы.
- Вы входите в чистый автобус. Выйти Вы должны из чистого автобуса.
- В АВТОБУСАХ НЕ КУРЯТ!
- Во время экстренного торможения необходимо упереться ногами и руками во впереди стоящее кресло.
Во время пешеходной экскурсии:
- Во время движения по улице необходимо идти компактной группой, не мешая другим пешеходам.
- Проезжую часть улицы необходимо переходить только в установленных для этих мест с соблюдением дорожного движения и по команде руководителя группы или экскурсовода.
Общие меры предосторожности:
- Паспорт желательно хранить отдельно от денег.
- Не оставляйте на виду ценные вещи, дамские сумочки, фото-видео аппаратуру.
- Не оставляйте вещи без присмотра во время посещения экскурсионных объектов
- Для защиты от солнца используйте головные уборы и солнцезащитные очки.
- Если Вы почувствовали себя плохо, необходимо немедленно сообщить об этом руководителю группы или экскурсоводу.
- Если Вы отстали от группы, немедленно свяжитесь с руководителем группы или другим участником мероприятия. Если не удается связаться, обратитесь в государственное учреждение: музей, милицию, ближайшее образовательное учреждение.
Какие калмыцкие блюда попробовать и что привезти из Калмыкии?
Блюда локальной кухни, которые обязательно нужно попробовать:
МАХАН ШЕЛТЯГАН (горячий бараний бульон с картошкой, сырыми кольцами лука) — главное блюдо калмыцкой кухни, которое является обязательным для всех праздников калмыцкой семьи. Вы насладитесь не только вкусом мяса, но и ароматным бульоном. Для его приготовления используется экологически чистая баранина, которая была выращена в калмыцких степях и этот неповторимый вкус обеспечивается многотравьем родного края. Его готовят из крупных кусков баранины, картофеля и щедрого количества лука.
ХУРСН МАХН ГУЙРТЯГАН (домашняя лапша с мясом). Искусно приготовленное мясо молодого барашка, дополненное тонко нарезанной свежеприготовленной домашней лапшой, оставит неизгладимое впечатление от знакомства с калмыцкой кухней.
БЕРИГИ (калмыцкие пельмени). Знатоки вкусной кухни по достоинству оценят калмыцкие бериги, сочетающие в себе сочное мясо и тонкое тесто традиционной лепки. Это блюдо является сочетанием нежного сочного мяса и тонкого теста традиционной лепки. Интересно, что это блюдо любят буддийские монахи. По праздникам они готовят бериги самостоятельно и угощают прихожан.
ДЖОМБА (КАЛМЫЦКИЙ ЧАЙ) — представляет собой молочный чай с добавлением масла, соли, мускатного ореха. Этот напиток не только утоляет жажду жарким летом, согревает в холодное время года, но и имеет целебные свойства. Существует более сотни рецептов приготовления джомбы. Ароматный, терпкий, горячий молочный напиток согреет и наполнит силами.
ДОТУР (потроха барана). Необычным для многих гостей является блюдо «дотур», его оценят гурманы-экстремалы. Дотур — суп из бараньих потрохов с добавлением молока и сала. Звучит, возможно, отталкивающе, но это стоит попробовать! Готовится по секретному рецепту, узнать который можно лишь в Калмыкии! Можно не пробовать другие блюда, но его определённо стоит отведать. Сервируют дотур кольцами свежего лука. Дотур как нельзя лучше демонстрирует кулинарные традиции кочевников.
КЮР — запечённый в земле бараний желудок, начиненный мясом барана. Особенностей приготовления огромное количество, начиная от местоположения и размера копаемой ямы, до времени приготовления, которое может составлять до 20 часов.
БОРЦОК (мучное изделие) — национальные лепёшки/пончики. Сытная замена хлебу, может быть разных форм и размеров. В каждом доме их готовят по - разному, но всегда вкусно и в этом их фишка! Без сомнения. Вы получите незабываемое гастрономическое удовольствие.
Что привезти из Калмыкии:
- сувенирная продукция в буддийском стиле;
- флажки «Конь Ветра»;
- музыкальные инструменты;
- изделия ручной работы;
- коллекционные куклы в калмыцкой одежде;
- всевозможные шахматы;
- керамические изделия;
- вязаные и войлочные изделия;
- украшения и ювелирные изделия;
- атрибутика степной жизни кочевников;
- калмыцкий чай.
Какая важная информация есть о проведении туров в период цветения тюльпанов?
Обратите внимание, что за сбор, перевозку и уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений, занесенных в Красную книгу, предусмотрены штрафы.
Просим соблюдать правила сохранения природных комплексов степи и не срывать тюльпаны.
Возможны ли изменения в программе тура?
В связи с весенней погодой и возможными проливными дождями, грунтовые дороги могут стать непроходимыми, в случае наступления форс-мажорной ситуации, туроператор оставляет за собой право на замену локаций или полную отмену экскурсии.
Поздней осенью, зимой, ранней весной, из-за короткого светового дня, посещение некоторых заявленных в программе туристических объектов, может происходить в тёмное время суток.
Туроператор не несет ответственности за задержки в пути, связанные с погодными условиями, а также с пробками на дорогах.
В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.) или непредвиденных обстоятельств, ремонт объекта, закрытых религиозных обрядов и т. д., туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены – исключать туристические объекты из программы.