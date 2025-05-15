Мои заказы

Тюльпановая Калмыкия. Сокращенная программа

Тюльпановая Калмыкия
Степная Калмыкия с ее невероятной красоты цветущими полями не оставит Вас равнодушными! Вас ждут многочисленные места силы, буддийские храмы, заповедные земли и степные цветы, которые преображают весной эти места до неузнаваемости.
5
1 отзыв
Ближайшие даты:
6
апр9
апр16
апр

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Элисту. Экскурсия по городу

14:50 Встреча в аэропорту г. Элисты.

15:30 Обед в кафе г. Элиста — входит в стоимость.

Меню: калмыцкая кухня, под запрос — европейская кухня.

16:30 Экскурсионная программа «Прогулки по Элисте».

В Элисте огромное количество парков, скверов и газонов. Если учесть, что эта буйная растительность находится в зоне полупустынь, можно представить, сколько сил и трудов уходит на поддержание Элисты в вечнозеленом состоянии.

Пешеходная экскурсия по центру города с осмотром ротонды «Пагода семи дней», где установлен самый большой молитвенный барабан в Европе — кюрде, скульптурных композиций, статуи Будды Шакьямуни.

Осмотр Алтн Босх — Золотых ворот Алтн Босх, выполненных в традициях буддийской архитектуры: воздушные строения, присутствие золотого, красного, белого цветов, изогнутые кверху крыши построек.

Вдоль Алтн Босх протянулась история жизни калмыцкого народа, которую художник Николай Борисов уложил в 28 картин.

17:30 Мемориальный комплекс «Исход и Возвращение» — один их самых интересных памятников, в Элисте. Его создал Эрнст Неизвестный. Памятник посвящен депортации и последующему возвращению калмыков. Тяжелое место, но посетить советуем.

18:30 Заселение в отель.

Свободный вечер.

Ужин самостоятельно.

2 день

Тюльпановые поля. Одинокий тополь

08:00 Завтрак в отеле.

09:00 Выезд на особо охраняемые территории, тюльпанные поля (2 часа).

11:30 Тюльпанные поля на особо охраняемых территориях.

Цветение тюльпанов ежегодно происходит в апреле, в зависимости от того какая была зима, период цветения может сдвигаться. Точное время цветения предугадать невозможно.

В случае непогоды производим замену данной локации на равноценную.

Фестиваль тюльпанов длится целый месяц, это эко-туристический природоохранный праздник, призванный акцентировать внимание на защите тюльпанов и других редких растений, бережном отношении людей к дикой природе и воспитании экологической культуры у населения.

Важная информация!

  • Произрастающие в Калмыкии виды тюльпанов — тюльпаны Шренка и Биберштейна, занесены в Красную книгу России.
  • Срывать цветы и выкапывать луковицы строго запрещено!

Зато можно насладиться их красотой и многоцветьем, устроить фотосессию на фоне весенней степи.

13:30 Выезд с тюльпанных полей.

14:00 Обед в с. Приютное — включено в стоимость.

Европейская кухня из местных экологически чистых продуктов.

14:45 Выезжаем к Калачакре Зеленой Тары.

15:45 Калачакра Зеленой Тары (Одинокий тополь) — место силы.

Погрузитесь в атмосферу духовности и гармонии в священном месте Калмыкии! Хотя некогда величественный Одинокий тополь потерял свои ветви, его место силы по-прежнему обладает невероятной энергетикой.

Для калмыков-буддистов это место является священным. Здесь, окруженные восемью буддийскими ступами, вы почувствуете особую связь с природой и историей.

Сегодня с места, где растет Одинокий тополь, открывается прекрасная панорама на окрестности.

Заранее можно заказать буддийские флажки — кони ветра, чтобы развесить их на ветру.

Посещение Калачакры Зеленой Тары — это не просто экскурсия, это возможность прикоснуться к культуре, обрести внутреннюю гармонию и зарядиться положительной энергией.

18:00 Выезд в г. Элиста.

Свободный вечер.

Ужин самостоятельно.

3 день

Хурулы Калмыкии. Музей кочевых народов с презентацией Тодо Бичг

Завтрак в отеле.

10:00 Выезд в хурул Сякусн Сюме — первый хурул выстроенный в постсоветский период после полного уничтожения буддийских хурулов и ступ.

Это место священно для калмыков, поскольку восстановление буддийской веры в республике после советской эпохи забвения началось именно отсюда.

Хурул расположен в шести километрах от столицы Калмыкии, недалеко от поселка Аршан.

11:00 Посещение центрального хурула «Золотой обители Будды Шакьямуни» — внешний и внутренний осмотр храма с экскурсоводом.

Хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни» — крупнейший буддийский храм Республики Калмыкия и один из крупнейших в Европе. Здание хурула 63 метра в высоту и вмещает в себе самую большую в России и Европе 9-метровую статую Будды.

Храм является одной из главных достопримечательностей города Элисты. Он представляет собой величественное здание, где совершаются молебны, ритуалы и праздничные богослужения.

Экскурсия по Хурулу: дуган, музей.

При обходе алтаря можно положить монеты. Будет считаться подношением.

13:00 Обед в кафе «Времена года» — входит в стоимость.

15:00 Музей кочевых народов с презентацией Тодо Бичг — старо-калмыцкой письменности — вертикальному ясному письму. Знакомство с традиционным кочевым жилищем, бытом, традициями и обрядами калмыцкого народа.

В интерактивном музее можно сделать фотосессию в национальных костюмах (около 60 костюмов), пострелять из лука, научиться разгадывать уникальные калмыцкие головоломки, научиться завязывать калмыцкий узел.

Знакомство с калмыцкой, монгольской музыкальной культурой. В музее также проводятся мастер-классы по калмыцкому танцу.

Программа включает также чаепитие, дегустации традиционного калмыцкого чая с борцоками, национальных кисломолочных напитков Чигяна и Кумыса.

Презентация Тодо Бичг — старо-калмыцкой письменности, созданной в 1648 году ойратским ученым и просветителем Зая-Пандитой.

Название этой письменности буквально переводится как «ясное письмо», ведь в отличие от других монгольских систем письма именно Тодо-бичг наиболее понятен и лёгок для чтения.

Музей кочевых народов в г. Элисте — единственное место в России, где можно заказать именной оберег на старокалмыцком вертикальном письме. Мастер-каллиграф пишет индивидуальные благопожелания вертикальным древним письмом.

Свободный вечер.

Ужин самостоятельно.

4 день

Сувенирные лавки. Отъезд

Завтрак в отеле.

Свободное время.

Пройдемся по сувенирным лавкам и магазинам калмыцких брендов одежды и украшений.

12:00 Выселение. Конец программы.

Проживание

Тур предусматривает двухместное размещение в отеле со всеми удобствами в городе Элиста.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от гостиницы, руб:

ГостиницаДата заездаСтоимостьДоплата за одноместное размещение
«Домино» 2*все заезды32 5001000/сутки
«Азия» 3*06.04.2026-09.04.202632 5001200/сутки
«ЗА Элиста»16.04.2026-19.04.202634 0001500/сутки
«Элиста» 3*все заезды35 6001200/сутки
«Хубилай Хан» 3*все заезды43 9002500/сутки

Под запрос предлагается размещение в отеле «Марко Поло» 4*.

Варианты проживания

Гостиница «Домино» 2

3 ночи

Гостиница «Домино» расположена в городе Элиста в 1,3 км от центра.

Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, посуда, чайник, микроволновая печь, сейф, отопление. Уборка — каждый день.

В гостинице есть ресторан.

У каждого гостя будет доступ в интернет, вы сможете выложить фотографии, отправить файл или позвонить родным по видео.

Гостиница «Азия» 3

3 ночи

Расположившись в центральной части города Элиста, отель «Азия» считается одним из самых уютных в крае. Каждый его постоялец получает условия, максимально приближенные к домашним.

Все номера предназначены для некурящих. В оформлении выдержан классический стиль, но при этом каждой из них имеет свою дизайнерскую индивидуальность. Для удобства установлена большая кровать, плазменный телевизор, имеется отдельный санузел.

В стоимость проживания включены завтраки, которые сервируют в центральном ресторане.

Гостиница «ЗА Элиста»

3 ночи

Отель удобно расположен на трассе Р-216, всего в нескольких минутах от центра Элисты. Это отличное место как для краткой остановки в дороге, так и для отдыха в столице Калмыкии.

К вашим услугам — круглосуточная стойка регистрации, уютное кафе и современные номера с собственной ванной комнатой и всем необходимым для удобного проживания.

Гостиница «Элиста» 3

3 ночи

Отель «Элиста» расположен в Элисте, в 600 м от центра Элисты. К услугам гостей бар, частная парковка и терраса. При отеле работает ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Доступен бесплатный Wi-Fi.

Во всех номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменный стол, холодильник, чайник, а также душ и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В некоторых номерах установлен сейф. В распоряжении гостей собственная ванная комната и шкаф в каждом номере. Все номера отеля «Элиста» укомплектованы полотенцами и постельным бельем. В номерах нет фена, но его можно попросить на стойке регистрации.

Ежедневно сервируется континентальный завтрак.

Отель «Хубилай Хан» 3

3 ночи

Новый отель находится в самом центре города рядом с Пагодой Семи Дней.

Отель «Марко Поло» 4

3 ночи

Отель «Марко Поло» расположен в Элисте, в 4,3 км от центра Элисты. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, общий лаундж и терраса. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, организация трансфера от/до аэропорта, доставка еды и напитков в номер и бесплатный Wi-Fi.

Номера оснащены кондиционером. В числе удобств — телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, шкаф для одежды, холодильник, чайник, душ и банные халаты. Гостям всех номеров предоставляются полотенца и постельное белье.

В отеле «Марко Поло» сервируют завтрак «шведский стол» или плотный английский/ирландский завтрак.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по маршруту
  • Проживание в выбранном отеле г. Элиста
  • Питание, указанное в программе: 3 завтрака, 3 обеда
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Услуги гида
  • Сопровождение группы
  • Входные билеты
  • Питьевая вода на маршруте
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Элисты и обратно
  • Питание, не указанное в программе: 3 ужина
  • Дополнительные услуги
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Республика Калмыкия, Элиста
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие правила поведения на охраняемой территории?

Вы пришли в мир Природы, считайте себя у нее в гостях. Постарайтесь выразить ей свою любовь и уважение своим примерным поведением, для этого, пожалуйста, соблюдайте некоторые правила поведения, которые помогут природе оставаться такой же красивой, а Вам – здоровыми и счастливыми.

  1. Не засоряйте места Вашего пребывания и весь мусор (свой и чужой) вынесите к местам хранения.
  2. Не ломайте ветки деревьев и кустарников, даже если они вам кажутся сухими.
  3. Ничего не бросайте и не сливайте в природные водоемы, там развивается своя жизнь; не губите ее обитателей.
  4. Не разводите костры, даже если кто-то сделал это здесь до Вас. Этим вы наносите рану земле, ей больно.
  5. Не делайте надписей на деревьях, камнях, стендах, указателях – природе не нужна такая память на долгие годы.
  6. Уважайте животных. Не надо пугать их криками, свистом, тем более преследовать или ловить.
  7. Не берите с собой домашних животных; дикие и домашние животные вряд ли поймут друг друга.
  8. При встрече с диким животным не подходите близко к нему – это опасно для Вас. Не старайтесь накормить их – это опасно для них.
  9. Соблюдайте тишину. Будете вести себя тихо – увидите и услышите больше.
  10. Не рвите растения, даже для гербария. Пусть они растут и радуют нас и наших детей.
  11. Не подходите к верблюду и лошади сзади.
  12. На Целебном Соленом озере нельзя купаться более 20 минут за один раз — уже были случаи получения ожогов туристами-‘дикарями’.

Пускай на память о природе у Вас останутся фотографии и воспоминания. Это самое ценное, что Природа может Вам подарить.

Что нужно знать при посещении хурула?

Калмыкия — регион контрастов. Здесь ярко переплетаются восточная и европейская культуры.

В республике в основном исповедуют буддизм, что делает его привлекательным для паломников со всего мира.

  1. В буддийском храме, нет обязательных (!) религиозных действий. Все всё делают добровольно. На территории хурула кланяются Белому старцу и великим учителям.
  2. Перед входом в буддийский храм — надо отключить мобильные телефоны.
  3. По правилам, при входе в буддийские храмы (хурулы) надо обязательно разуваться, поэтому желательно одеть чистые носки или взять с собой — Ваши спутницы и спутники это оценят.
  4. Головные уборы также необходимо снимать в хуруле.
  5. Форма одежды свободная, но в рамках правил приличий. В шортах и коротких платьях (юбках) по хурулу ходить нельзя, если Вы уже в такой одежде, то на входе в хурул надо взять палантин и сделать из него юбку или прикрыть плечи.
  6. Все обходы ступ, пагод, хурулов совершаете только по часовой стрелке. Барабаны крутить можно и нужно.
  7. Не следует касаться других людей, особенно монахов.
  8. Зайдя в хурул, нужно обходить его, так же, по часовой стрелке. В центральной части места для монахов и по центральной части (прямо от входа) ходить не надо.
  9. Садиться в хурулах можно и на лавочки для посетителей и на пол.
  10. Можно зажечь свечу, оставить подношения и пожертвования (положить денежку). Деньги идут на благоустройство и реставрацию храмов.
  11. Разноцветные буддийские флажки Лунг та. Ветер-конь или лунг-та (тиб. rlung rta) предназначены для защиты от злых сил и для привлечения благополучия. Цвета символизируют: белый - воздух, красный - огонь, жёлтый - землю, зелёный - воду, синий - небо/космос. Пять цветов - гармония пяти стихий. Воздействие цветов усиливается нанесёнными текстами и символами. Лунг та -"конь ветра", несущий исполняющую желания драгоценность. Лунг-та вешают горизонтально. Считается, что ветер подхватывает информацию на флажках и разносит её, наполняя мир добротой. Флаги вывешиваются, около ступ и храмов. На сильном ветру флажки "хлопают", как будто волшебный конь поскакал исполнять добрые мечты. Флажки можно вешать в любом чистом (!) месте. Внутри и снаружи своего дома, на деревьях и скалах - они везде будут повышать счастье. Лунг та самый простой способ привлечь успех себе и близким. Для этого, при развешивании флагов, надо написать свое имя, и имена близких (начинать со старших), на флагах с цветом, соответствующим вашему году рождения. Инфо есть в сети.
  12. Фотосъемка в хурулах запрещена.
Какие правила безопасности во время экскурсий?

Правила безопасности на экскурсии:

  1. Соблюдать общепринятые правила поведения и личной гигиены.
  2. Соблюдать дисциплину, четко выполнять все указания экскурсовода и руководителя группы.
  3. Соблюдать установленный и объявленный распорядок экскурсии, а также время, отпущенное для осмотра конкретного объекта посещения.
  4. Отлучаться от группы только с разрешения экскурсовода и руководителя группы.
  5. Одежда в степи: длинные штанины, заправить в носки, на ноги обуть кроссовки или любую закрытую обувь без каблука.
  6. В весеннее и летнее время проводить личный визуальный осмотр на предмет обнаружения клещей.
  7. В степной части республики Калмыкия не развита туристическая инфраструктура: туалеты представляют собой деревенский вариант – домик с дыркой в полу! Надо быть готовым к такой санитарной зоне!

Во время автобусной экскурсии:

  1. Туристы обязаны бережно обращаться с имеющимся оборудованием салона автобуса.
  2. Ручная кладь туристов располагается в специально отведенном месте (под сиденьем, на верхней полке и др.). Запрещается располагать сумки или иные вещи туристов в проходах. В целях безопасности проход должен быть свободным.
  3. Перед началом движения автобуса экскурсант обязуется пристегнуться ремнями безопасности и не расстегивать их до полной остановки автобуса или разрешения сопровождающего лица (экскурсовода).
  4. Запрещено вставать со своих мест и ходить по салону во время движения автобуса.
  5. Запрещается отвлекать водителей во время движения. Все Ваши вопросы решит экскурсовод или старший группы.
  6. Запрещено выставлять какие-либо части тела, а также выбрасывать мусор в открытые окна автобуса.
  7. Во время движения автобуса запрещается распивать любые напитки и кушать.
  8. В случае появления признаков укачивания или тошноты необходимо сразу сообщить сопровождающему лицу или экскурсоводу.
  9. Во время остановки автобуса не вставать с мест до полной остановки автобуса и особого распоряжения руководителя группы. Выходить из автобуса можно только после экскурсовода и руководителя группы.
  10. Вы входите в чистый автобус. Выйти Вы должны из чистого автобуса.
  11. В АВТОБУСАХ НЕ КУРЯТ!
  12. Во время экстренного торможения необходимо упереться ногами и руками во впереди стоящее кресло.

Во время пешеходной экскурсии:

  1. Во время движения по улице необходимо идти компактной группой, не мешая другим пешеходам.
  2. Проезжую часть улицы необходимо переходить только в установленных для этих мест с соблюдением дорожного движения и по команде руководителя группы или экскурсовода.

Общие меры предосторожности:

  1. Паспорт желательно хранить отдельно от денег.
  2. Не оставляйте на виду ценные вещи, дамские сумочки, фото-видео аппаратуру.
  3. Не оставляйте вещи без присмотра во время посещения экскурсионных объектов
  4. Для защиты от солнца используйте головные уборы и солнцезащитные очки.
  5. Если Вы почувствовали себя плохо, необходимо немедленно сообщить об этом руководителю группы или экскурсоводу.
  6. Если Вы отстали от группы, немедленно свяжитесь с руководителем группы или другим участником мероприятия. Если не удается связаться, обратитесь в государственное учреждение: музей, милицию, ближайшее образовательное учреждение.
Какие калмыцкие блюда попробовать и что привезти из Калмыкии?

Блюда локальной кухни, которые обязательно нужно попробовать:

МАХАН ШЕЛТЯГАН (горячий бараний бульон с картошкой, сырыми кольцами лука) — главное блюдо калмыцкой кухни, которое является обязательным для всех праздников калмыцкой семьи. Вы насладитесь не только вкусом мяса, но и ароматным бульоном. Для его приготовления используется экологически чистая баранина, которая была выращена в калмыцких степях и этот неповторимый вкус обеспечивается многотравьем родного края. Его готовят из крупных кусков баранины, картофеля и щедрого количества лука.

ХУРСН МАХН ГУЙРТЯГАН (домашняя лапша с мясом). Искусно приготовленное мясо молодого барашка, дополненное тонко нарезанной свежеприготовленной домашней лапшой, оставит неизгладимое впечатление от знакомства с калмыцкой кухней.

БЕРИГИ (калмыцкие пельмени). Знатоки вкусной кухни по достоинству оценят калмыцкие бериги, сочетающие в себе сочное мясо и тонкое тесто традиционной лепки. Это блюдо является сочетанием нежного сочного мяса и тонкого теста традиционной лепки. Интересно, что это блюдо любят буддийские монахи. По праздникам они готовят бериги самостоятельно и угощают прихожан.

ДЖОМБА (КАЛМЫЦКИЙ ЧАЙ) — представляет собой молочный чай с добавлением масла, соли, мускатного ореха. Этот напиток не только утоляет жажду жарким летом, согревает в холодное время года, но и имеет целебные свойства. Существует более сотни рецептов приготовления джомбы. Ароматный, терпкий, горячий молочный напиток согреет и наполнит силами.

ДОТУР (потроха барана). Необычным для многих гостей является блюдо «дотур», его оценят гурманы-экстремалы. Дотур — суп из бараньих потрохов с добавлением молока и сала. Звучит, возможно, отталкивающе, но это стоит попробовать! Готовится по секретному рецепту, узнать который можно лишь в Калмыкии! Можно не пробовать другие блюда, но его определённо стоит отведать. Сервируют дотур кольцами свежего лука. Дотур как нельзя лучше демонстрирует кулинарные традиции кочевников.

КЮР — запечённый в земле бараний желудок, начиненный мясом барана. Особенностей приготовления огромное количество, начиная от местоположения и размера копаемой ямы, до времени приготовления, которое может составлять до 20 часов.

БОРЦОК (мучное изделие) — национальные лепёшки/пончики. Сытная замена хлебу, может быть разных форм и размеров. В каждом доме их готовят по - разному, но всегда вкусно и в этом их фишка! Без сомнения. Вы получите незабываемое гастрономическое удовольствие.

Что привезти из Калмыкии:

  • сувенирная продукция в буддийском стиле;
  • флажки «Конь Ветра»;
  • музыкальные инструменты;
  • изделия ручной работы;
  • коллекционные куклы в калмыцкой одежде;
  • всевозможные шахматы;
  • керамические изделия;
  • вязаные и войлочные изделия;
  • украшения и ювелирные изделия;
  • атрибутика степной жизни кочевников;
  • калмыцкий чай.
Какая важная информация есть о проведении туров в период цветения тюльпанов?

Обратите внимание, что за сбор, перевозку и уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений, занесенных в Красную книгу, предусмотрены штрафы.

Просим соблюдать правила сохранения природных комплексов степи и не срывать тюльпаны.

Возможны ли изменения в программе тура?

В связи с весенней погодой и возможными проливными дождями, грунтовые дороги могут стать непроходимыми, в случае наступления форс-мажорной ситуации, туроператор оставляет за собой право на замену локаций или полную отмену экскурсии.

Поздней осенью, зимой, ранней весной, из-за короткого светового дня, посещение некоторых заявленных в программе туристических объектов, может происходить в тёмное время суток.

Туроператор не несет ответственности за задержки в пути, связанные с погодными условиями, а также с пробками на дорогах.

В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.) или непредвиденных обстоятельств, ремонт объекта, закрытых религиозных обрядов и т. д., туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены – исключать туристические объекты из программы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
Нина
15 мая 2025
Огромная благодарность нашему гиду Савру за все экскурсии тура, за их атмосферу. Его рассказы были наполнены интересными фактами, легендами и историями. Он и водитель Владимир делали всё, чтобы наша группа чувствовала себя комфортно. Всё было доступно, интересно, увлекательно, продумано. Большое спасибо!

