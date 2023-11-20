Уникальная
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по городу Элиста, Галерея художников и мастеров НХП Калмыкии, приветственный ужин с выступлением национального ансамбля
Можно прибывать в г. Волгоград с 08:00 до 10:00.
10:00 Трансфер в г. Элиста (4,5-5 часа).
Трансфер оплачивается самостоятельно — от 1500 руб. в одну сторону на трансфере от транспортной компании.
14:00-14:30 Приезд/прилет в г. Элиста. Трансфер из аэропорта Элисты в отель входит в стоимость.
Заселение в отель.
15:00 Обед в кафе г. Элиста (входит в стоимость).
Меню: калмыцкая кухня, под запрос — европейская кухня.
Формат — дегустация блюд традиционной национальной кухни.
Предлагается первое знакомство с яркой и богатой кухней региона, которая славится своими ароматными и вкусными блюдами, основанными на самых свежих ингредиентах местного производства.
Дегустация также позволяет определить вкусовые предпочтения определенной группы туристов, с учетом ее результатов формируется дальнейшее меню в рамках программы тура
16:00 Экскурсия по г. Элиста с экскурсоводом и внешним осмотром Пагоды Семи Дней и Золотых Ворот «Алтн Босх».
«Пагода семи дней» — построена она в 2005 году. Название пагоды связано с семью буддами, пришедшими в наш мир. Остроконечный шпиль пагоды символизирует выход из сансары и достижение нирваны.
В корпусе пагоды размещён молитвенный барабан диаметром 1,2 метра и высотой 1,8 метра.
Барабан весит 2 тонны и на нём нанесены золотыми буквами надписи мантры «Ом мани падме хум» на тибетском языке, санскрите и калмыцком языке азбукой Тодо Бичиг и в нем заложены 75 миллионов мантр.
Алтн Босх — Золотые ворота Алтн Босх, выполненные в традициях буддийской архитектуры.
Золотые ворота были установлены в 1998 году. Высота сооружения составляет 15 метров. Это символ священного порога, переступив через который человек духовно очищается, обретает уверенность и силу.
Ступа Просветления — Ступа, исполняющая желания, единственная Ступа в Калмыкии, в которую можно войти. Ступа Просветления в Элисте — яркий неповторимый памятник архитектуры Калмыкии, культовое здание, в котором хранятся буддийские реликвии Элисты.
Таких ступ множество и в азиатских странах, и в европейских (Франции, Венгрии и других). По учению буддизма, это сооружения, имеющие магическую силу добра и помогающие посещающим их людям внести гармонию в свою жизнь, очиститься от разных пороков и развивать в себе добродетели.
«Исход и Возвращение» — мемориал, посвященный депортации калмыцкого народа.
На востоке Элисты, на высоком кургане установлен мемориал «Исход и возвращение» в память о жертвах сталинских репрессий. Высота памятника вместе с курганом достигает почти трех метров.
Автором мемориала «Исход и возвращение» стал скульптор Э. Неизвестный.
18:00 Галерея художников и мастеров НХП Калмыкии.
Галерея художников и мастеров народного декоративно-прикладного искусства — это место, где вы можете познакомиться с творчеством художников, мастеров, поэтов и писателей Калмыкии.
Каждый месяц здесь проходят художественные выставки. В стенах галереи у вас есть уникальная возможность не только прикоснуться к искусству, познакомиться с интересными людьми на мастер-классах, но и приобрести произведения искусства в свою домашнюю коллекцию.
18:30 Приветственный ужин в кафе национальной кухни «Калмыцкая кухня №1» (включено в стоимость).
Благопожелания от солистов самодеятельного народного ансамбля«Зултурган». Калмыцкие народные песни.
Хурул Сякускн-Сюме, этно-хотон Церен, Национальный музей им. Пальмова, Музей кочевых народов, мастерская художников Александра и Халги Поваевых
Завтрак в отеле.
10:00 Посещение первого хурула Калмыкии в постсоветский период — Сякускн-Сюме. Хурул для монахов, возможен только внешний осмотр храма.
Это место священно для калмыков, поскольку восстановление буддийской веры в республике после советской эпохи забвения началось именно отсюда.
Это место в 1992 году было освящено самим Далай-ламой XIV во время его второго визита в Калмыкию, а спустя четыре года на этом месте был возведен хурул Сякюсн-Сюме.
В 2004 году Далай-лама посетил Калмыкию и Элисту в третий раз, с целью проведения церемонии «раднэ», после которой хурул по праву становился настоящей обителью божеств.
11:00 Посещение этно-хотона Церен.
Экскурсия по юртам:
- Музей калмыцкого казачества;
- ханская юрта;
- юрта ойрат- монголов.
Фотосессия в национальных костюмах, есть аутентичные фотозоны.
Подъем на смотровую казачью вышку, катание на монгольских качелях.
Дегустация национальных кисломолочных продуктов: кумыс, чигян, молочная арака, калмыцкий молочный чай, борцоки.
За дополнительную плату от 500 руб: стрельба из лука, катание на верблюдах, катание на лошадях.
12:00 Экскурсия в Национальный музей им. Пальмова.
«Национальный музей Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова» был основан 25 марта 1921 года и является единственным музеем, где наиболее полно представлена история, культура и искусство калмыцкого народа.
В экспозиционных залах подробно представлена история, этнография, культура калмыцкого народа, предметы буддийского культа и старокалмыцкого искусства, а также современное изобразительное искусство Калмыкии.
13:30 Обед в кафе города (включено в стоимость).
14:30 Экскурсия в Храм «Бурхн багшн Алтн Сююмэ» или «Золотая обитель Будды Шакьямуни», делаем корэ — обход по часовой стрелке, вокруг хурула.
16:00 Посещение первого интерактивного музея кочевых народов.
Знакомство с традиционным кочевым жилищем, бытом, традициями и обрядами калмыцкого народа.
В интерактивном музее можно сделать фотосессию в национальных костюмах (около 60 костюмов), пострелять из лука, научиться разгадывать уникальные калмыцкие головоломки, научиться завязывать калмыцкий узел.
Знакомство с калмыцкой, монгольской музыкальной культурой. Туристы услышат звучание народных музыкальных инструментов и популярные калмыцкие народные песни в исполнении профессионального музыканта и певицы.
В музее также Презентация Тодо Бичг — старо-калмыцкой письменности, созданной в 1648 году ойратским ученым и просветителем Зая-Пандитой.
Музей кочевых народов в г. Элиста — единственное место в России, где можно заказать именной оберег на старокалмыцком вертикальном письме (в Бурятии пишут на старомонгольском письме).
Мастер-каллиграф пишет индивидуальные благопожелания вертикальным древним письмом.
Обычно туристы заказывают свое имя или имя того, кому делают оберег-подарок. Пожелания, самые сокровенные мысли, мечты можно переложить на древнее буддийское письмо, повесить на видное место в своем жилище на северо-восточной стороне, там, где циркулирует много энергии, и ваши мечты будут сбываться.
Можно сделать предварительный заказ. К вашему приезду мастер подготовит и вручит вам ваш именной оберег.
Проводятся мастер-классы по калмыцкому танцу.
18:00 Посещение мастерской художников Александра и Халги Поваевых.
Александр Поваев — калмыцкий художник-живописец, который тонко чувствует свое время. Участник российских и зарубежных выставок. Произведения находятся в различных музеях России и в частных коллекциях разных стран. В последние годы Александр Поваев пишет картины, по форме напоминающие старокалмыцкие свитки.
Свитки, по существу, являли собой иконы, на которых были изображены божества. Его живопись – яркий пример развития калмыцкой живописи, нового понимания и переосмысления буддийских образов.
Халга Поваева — молодой перспективный художник, член Союза художников России (2010 год). Она занимается в том числе изготовлением сувенирной продукции с национальным колоритом — кукол, игрушек, миниатюр и других изделий из дерева, стекла.
Можно приобрести женские украшения, памятные магнитики, сувениры, кукол и настоящие картины.
Свободный вечер.
Заповедник "Черные Земли", маршрут "Птицы озера Маныч-Гудило". Одинокий тополь
07:00 Завтрак в отеле.
08:00 Выезд в Государственный природный биосферный заповедник «Черные земли» — озеро Маныч-Гудило в Кумо-Манычской впадине (100 км, 1,5 часа).
Государственный природный биосферный заповедник «Черные земли» расположен на юге европейской части Российской Федерации, территория:
Заповедник расположен на стыке двух типов основных мировых экосистем «травянистые сообщества умеренной зоны» и «пустыни и полупустыни (континентальные) с холодной зимой».
09:30 Маршрут «Птицы озера Маныч-Гудило» (3 часа).
Озеро Маныч-Гудило (Большой Маныч) — уникальное соленое озеро в Калмыкии, Ставропольском крае и Ростовской области, одна из территорий заповедника «Черные земли»,в долине Западного Маныча среди солончаков, холмов и курганов, раскинулось ожерелье небольших соленых озер — Лопуховатое, Круглое, Грузское и др. Осенью они пересыхаюти, сверкая на солнце серебром соли, создают картину фантастического пейзажа.
Экологическая экскурсия по территории государственного природного биосферного заповедника «Черные земли» — «Птицы озера Маныч-Гудило» (11 км, 3-3,5 часа). Максимальный размер группы на маршруте — 20 человек.
По данному маршруту экскурсии проводятся с апреля по конец октября. Наиболее подходящее время для посещения с апреля по май и с сентября по октябрь (весенний и осенний пролеты птиц).
13:00 Обед в кафе с. Приютное (включено в стоимость).
14:00 Переезд в район Республики Калмыкия (80 км, 1 час).
Степь — огромное, на первый взгляд безжизненное пространство, далеко на горизонте смыкающееся с небом.
На этой неправдоподобно ровной земле, пронизанной ветрами и обожженной жарким солнцем, живут тысячи животных — обитателей степи.
Энергии солнца и скудной растительности хватает и табунам лошадей, и отарам овец, и стадам диких сайгаков. И для того, чтобы их увидеть надо подобно древним кочевникам, ехать в степь и наблюдать.
15:00 Природный памятник местного значения “Одинокий тополь”.
Этот тополь у калмыков-буддистов считается священным деревом. Его окружают восемь будийских ступ. Ежегодно здесь совершают большой молебен монахи из Центрального хурула. Здесь установлена одна из 10-ти в мире, единственная в России Ступа Калачакры Зеленой Тары.
«Одинокий тополь» победитель конкурса « Главное дерево страны — Российское дерево года» 2019 г.
Третье место в конкурсе «Европейское дерево года 2019».
16:00 Возвращение в г. Элиста (20 км).
Свободный вечер.
Заповедник "Черные земли", экскурсия "Тропою сайгака". Меклетинские озера и горящий источник. Кибиточный стан "Страна Бумба"
08:00 Завтрак в отеле.
09:00 Выезжаем в заповедник «Черные Земли» (100 км, 1,5 часа).
10:30 Государственный природный биосферный заповедник «Черные земли», Меклетинский заказник, маршрут «Тропой сайгака» (3 часа).
Сайгак, или сайга — парнокопытное млекопитающее относящиеся к антилопам, единственная из антилоп обитающая на территории Европы.
Экологическая экскурсия по территории охранной зоны государственного природного биосферного заповедника «Черные земли» — «Тропою сайгака» (12 км, 4 часа).
Сезонность использования маршрута — круглогодичная, за исключением периода отела и гона. Максимальное количество туристов — 20 человек в группе.
В мае и декабре степной участок заповедника для посещения туристами закрыт — замена на посещение стоянки Ойратов, более 100 голов двугорбых верблюдов калмыцкой породы бактриан.
14:00 Обед в кафе п. Яшкуль (включено в стоимость).
15:30 Посещение единственной в Европейской части России пустыни с «поющими барханами», которые в ветреную погоду издают звук, похожий на музыку.
16:30 Меклетинские розовые озера, в воде которых обитает микроскопический рачок Artemia Salina, окрашивающий воду в розовый цвет и принимающий участие в образовании лечебной грязи, которая применяется в лечении кожных заболеваний и производстве косметических средств.
17:30 Горящий источник. Если поднести спичку к воде, она вспыхивает благодаря метану, который попадает в воду. Это — одно из самых популярных туристических мест Калмыкии
18:30 Посещение кибиточного стана “Страна Бумба”.
Знакомство с предметами быта калмыков, их развлечениями и обрядами, встреча с четырьмя видами традиционных для калмыков животных: верблюдами, лошадьми, коровами и баранами.
В ходе иммерсивной экскурсии можно сделать фотографии в калмыцких костюмах и воинских доспехах, пострелять из лука, потренироваться в метании аркана и многое другое.
19:30 Возвращение в г. Элиста (150 км, 2 часа).
Свободный вечер.
Чабанская стоянка, мастер-класс по войлоковалянию
Завтрак в отеле.
10:30 Выезд в п. Зунда-Толга (95 км: 70 км — асфальтированная дорога (трасса 85К-6), 25 км — грунтовая дорога местного значения; 1,5 часа).
12:00 Посещение настоящей чабанской стоянки, знакомство с укладом жизни чабана.
Посещение настоящей чабанской стоянки — это уникальная возможность узнать больше о кочевой жизни и традициях калмыков.
Туристы смогут ознакомиться с особенностями семейного быта кочевников и посмотреть на близком расстоянии, как они живут и работают. Вы сможете посетить их жилые помещения, увидеть традиционные калмыцкие инструменты и предметы быта.
13:00 Обед кочевника (включено в стоимость).
Это станет незабываемым кулинарным путешествием в атмосферу красоты калмыцкой природы и встреча с гостеприимством калмыков, которые угостят вкусными блюдами, приготовленными из свежих продуктов собственного производства по рецептам, передаваемым из поколения в поколение.
14:30 Мастер-класс по войлоковалянию предлагает незабываемое приключение, которое даст возможность глубоко понять и ощутить традиционную культуру и жизнь калмыков.
В ходе мастер-класса участники получат информацию о различных методах использования войлока в жизни кочевников, такие как создание домов (юрт)-ишкя гер, постелей, доспехов для коней и т. д.
Также, участники смогут самостоятельно испытать свои силы в войлоковалянии и создать небольшие сувениры из войлока. Мастер-класс позволит участникам овладеть мастерством создания настоящих предметов искусства, погрузиться в традиции и этнические ценности.
16:30 Возвращение в г. Элиста (95 км).
17:30 Посещение сувенирных лавок, базара.
Свободный вечер.
Отъезд
Завтрак в отеле, освобождение номеров.
11:30 Трансфер в аэропорт Элисты (входит в стоимость тура).
Трансфер в Волгоград оплачивается самостоятельно — от 1500 руб. в одну сторону на трансфере от транспортной компании.
Конец программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле со всеми удобствами (г. Элиста, двухместное размещение).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель/Размещение
|Двухместный номер
|Доплата за одноместный номер
|“Азия” 3*
|52200
|1500
|“Элиста” 3*
|53000
|1500
|“Белый Лотос” 3*
|56700
|1500
|"Марко Поло" 4*
|69050
|2000
Скидки на тур:
- для пенсионеров: 1000 руб.;
- детям до 12 лет: 5%.
Варианты проживания
Гостиница «Азия» 2
Оформление каждого номера — индивидуальная задумка наших дизайнеров. Из окон номеров открывается живописный вид на хурул.
Отель располагает 27 уютными 1- и 2- местными номерами от однокомнатных 1 категории до двухкомнатных «Апартаментов».
В номере: телевизор с плазменным экраном, телефон, сплит-система, холодильник, чайник, ванная комната, тапочки, зубной набор, шампунь,гель,бритвенный станок и многоразовый халат.
Отель «Элиста» 3
Отель «Элиста» расположен в Элисте, в 600 м от центра Элисты. К услугам гостей бар, частная парковка и терраса. При отеле работает ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Доступен бесплатный Wi-Fi.
Во всех номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменный стол, холодильник, чайник, а также душ и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В некоторых номерах установлен сейф. В распоряжении гостей собственная ванная комната и шкаф в каждом номере. Все номера отеля «Элиста» укомплектованы полотенцами и постельным бельем. В номерах нет фена, но его можно попросить на стойке регистрации.
Ежедневно сервируется континентальный завтрак.
Отель «Белый Лотос» 3
Отель «Белый Лотос» – это семейный небольшой отель, расположенный недалеко от таких достопримечательностей, как Собор Казанской иконы Божией Матери (2,6 км) и Город Шахмат/ Сити-Чесс (2,7 км).
В числе удобств номеров кондиционер, телевизор с плоским экраном, тапочки, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.
Небольшой отель предлагает круглосуточную стойку регистрации. Кроме того, гости могут воспользоваться сауной и лобби.
Отель «Марко Поло» 4
Отель «Марко Поло» расположен в Элисте, в 4,3 км от центра Элисты. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, общий лаундж и терраса. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, организация трансфера от/до аэропорта, доставка еды и напитков в номер и бесплатный Wi-Fi.
Номера оснащены кондиционером. В числе удобств — телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, шкаф для одежды, холодильник, чайник, душ и банные халаты. Гостям всех номеров предоставляются полотенца и постельное белье.
В отеле «Марко Поло» сервируют завтрак «шведский стол» или плотный английский/ирландский завтрак.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 5 ночей в отеле Элисты
- Трансфер из аэропорта Элисты и обратно
- Питание по программе
- 4 экскурсионных маршрута
- Все трансферы по программе
- Сопровождение группы
- Услуги гида
- Вода по 1,5 литра в день на 1 чел
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Элиста/ г. Волгограда и обратно
- Трансфер в г. Элиста из г. Волгограда и обратно - от 1500 руб. /чел. в одну сторону
- Питание, не указанное в программе тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
В степях всегда дуют ветра, поэтому обязательно возьмите с собой ветрозащитную одежду.
Не забудьте взять солнцезащитный крем, минимальная защита SPF 20-30, а возможно и SPF 50 все зависит от вашего фототипа.
С целью предотвращения укуса клеща при выездах в степь обувь должна быть закрытая, а брюки заправлены в носки.
Правила пребывания на территории заповедника
- Строго придерживаться указанного маршрута;
- Не засорять маршрут, весь мусор выносить с тропы;
- Не собирать цветы;
- Не повреждать аншлаги;
- Не разводить костры и не оставаться на ночлег в непредусмотренных для этого местах;
- Требования к режиму пребывания соответствует общим требованиям соблюдения техники безопасности и на ООПТ.
Какая погода нас ожидает в туре?
Климат республики резко континентальный.
Дневная температура летом колеблется от +20 до +25°С, ночью может опускаться до +10°С.
Что нужно знать при посещении хурула?
Вход в хурул вход СТРОГО без обуви (иначе не пустят). Дополнительно возьмите носочки, босиком тоже нельзя в храм. Желательно взять пакеты для обуви (можно взять с собой в хурул, чтобы обувь не потерялась и долго не искать на выходе). Вход без головного убора.
Кому подойдет программа тура?
Маршрут в Калмыкию сочетает достоинства экспедиции и турпоездки. Вы совмещаете экскурсии по Элисте (наиболее самобытному городу российского юга) с увлекательным отдыхом на заповедных степных просторах
В этой поездке будет никуда спешить: вы будете наслаждаться природой и спокойно гулять по Элисте. Темп поездки – умеренный. Это отличный вариант отдыха в кругу семьи или друзей.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!