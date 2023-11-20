Заповедники Калмыкии. Этнотур

Заповедники Калмыкии
Калмыкия – небольшая республика на юге страны с самобытной культурой и народом, единственным в Европе, исповедующим буддизм. Степные просторы, древние курганы, лотосовые поля и самый большой в Европе буддийский храм.

Уникальная
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флора и фауна Калмыкии неповторима и разнообразна, поэтому для охраны редких видов птиц и животных в республике созданы особо охраняемые природные территории федерального и регионального значения. В республике находится 13 заказников (4 федеральных и 9 региональных).

Вы пройдете экологическими маршрутами, а еще Вас ждут насыщенные экскурсии по храмам и познавательным музеям.

5
3 отзыва
Заповедники Калмыкии. Этнотур
Заповедники Калмыкии. Этнотур
Заповедники Калмыкии. Этнотур
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Чудеса природы Калмыкии
Чудеса природы Калмыкии
Посетим единственную в Европе пустыню, уникальное розовое озеро и горящий источник
Обитатели степей и озер
Обитатели степей и озер
Вас ждут знакомства с удивительными обитателями калмыцких степей и озер: с сайгаками и самыми разными видами птиц
Буддийские святыни
Буддийские святыни
Увидите знаменитую Золотую обитель Будды Шакьямуни, пагоду Семи дней и самый первый хурул Калмыкии

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по городу Элиста, Галерея художников и мастеров НХП Калмыкии, приветственный ужин с выступлением национального ансамбля

Можно прибывать в г. Волгоград с 08:00 до 10:00.

10:00 Трансфер в г. Элиста (4,5-5 часа).

Трансфер оплачивается самостоятельно — от 1500 руб. в одну сторону на трансфере от транспортной компании.

14:00-14:30 Приезд/прилет в г. Элиста. Трансфер из аэропорта Элисты в отель входит в стоимость.

Заселение в отель.

15:00 Обед в кафе г. Элиста (входит в стоимость).

Меню: калмыцкая кухня, под запрос — европейская кухня.

Формат — дегустация блюд традиционной национальной кухни.

Предлагается первое знакомство с яркой и богатой кухней региона, которая славится своими ароматными и вкусными блюдами, основанными на самых свежих ингредиентах местного производства.

Дегустация также позволяет определить вкусовые предпочтения определенной группы туристов, с учетом ее результатов формируется дальнейшее меню в рамках программы тура

16:00 Экскурсия по г. Элиста с экскурсоводом и внешним осмотром Пагоды Семи Дней и Золотых Ворот «Алтн Босх».

«Пагода семи дней» — построена она в 2005 году. Название пагоды связано с семью буддами, пришедшими в наш мир. Остроконечный шпиль пагоды символизирует выход из сансары и достижение нирваны.

В корпусе пагоды размещён молитвенный барабан диаметром 1,2 метра и высотой 1,8 метра.

Барабан весит 2 тонны и на нём нанесены золотыми буквами надписи мантры «Ом мани падме хум» на тибетском языке, санскрите и калмыцком языке азбукой Тодо Бичиг и в нем заложены 75 миллионов мантр.

Алтн Босх — Золотые ворота Алтн Босх, выполненные в традициях буддийской архитектуры.

Золотые ворота были установлены в 1998 году. Высота сооружения составляет 15 метров. Это символ священного порога, переступив через который человек духовно очищается, обретает уверенность и силу.

Ступа Просветления — Ступа, исполняющая желания, единственная Ступа в Калмыкии, в которую можно войти. Ступа Просветления в Элисте — яркий неповторимый памятник архитектуры Калмыкии, культовое здание, в котором хранятся буддийские реликвии Элисты.

Таких ступ множество и в азиатских странах, и в европейских (Франции, Венгрии и других). По учению буддизма, это сооружения, имеющие магическую силу добра и помогающие посещающим их людям внести гармонию в свою жизнь, очиститься от разных пороков и развивать в себе добродетели.

«Исход и Возвращение» — мемориал, посвященный депортации калмыцкого народа.

На востоке Элисты, на высоком кургане установлен мемориал «Исход и возвращение» в память о жертвах сталинских репрессий. Высота памятника вместе с курганом достигает почти трех метров.

Автором мемориала «Исход и возвращение» стал скульптор Э. Неизвестный.

18:00 Галерея художников и мастеров НХП Калмыкии.

Галерея художников и мастеров народного декоративно-прикладного искусства — это место, где вы можете познакомиться с творчеством художников, мастеров, поэтов и писателей Калмыкии.

Каждый месяц здесь проходят художественные выставки. В стенах галереи у вас есть уникальная возможность не только прикоснуться к искусству, познакомиться с интересными людьми на мастер-классах, но и приобрести произведения искусства в свою домашнюю коллекцию.

18:30 Приветственный ужин в кафе национальной кухни «Калмыцкая кухня №1» (включено в стоимость).

Благопожелания от солистов самодеятельного народного ансамбля«Зултурган». Калмыцкие народные песни.

Экскурсия по городу Элиста, Галерея художников и мастеров НХП Калмыкии, приветственный ужин с выступлением национального ансамбляЭкскурсия по городу Элиста, Галерея художников и мастеров НХП Калмыкии, приветственный ужин с выступлением национального ансамбляЭкскурсия по городу Элиста, Галерея художников и мастеров НХП Калмыкии, приветственный ужин с выступлением национального ансамбляЭкскурсия по городу Элиста, Галерея художников и мастеров НХП Калмыкии, приветственный ужин с выступлением национального ансамбляЭкскурсия по городу Элиста, Галерея художников и мастеров НХП Калмыкии, приветственный ужин с выступлением национального ансамбляЭкскурсия по городу Элиста, Галерея художников и мастеров НХП Калмыкии, приветственный ужин с выступлением национального ансамбляЭкскурсия по городу Элиста, Галерея художников и мастеров НХП Калмыкии, приветственный ужин с выступлением национального ансамбля
2 день

Хурул Сякускн-Сюме, этно-хотон Церен, Национальный музей им. Пальмова, Музей кочевых народов, мастерская художников Александра и Халги Поваевых

Завтрак в отеле.

10:00 Посещение первого хурула Калмыкии в постсоветский период — Сякускн-Сюме. Хурул для монахов, возможен только внешний осмотр храма.

Это место священно для калмыков, поскольку восстановление буддийской веры в республике после советской эпохи забвения началось именно отсюда.

Это место в 1992 году было освящено самим Далай-ламой XIV во время его второго визита в Калмыкию, а спустя четыре года на этом месте был возведен хурул Сякюсн-Сюме.

В 2004 году Далай-лама посетил Калмыкию и Элисту в третий раз, с целью проведения церемонии «раднэ», после которой хурул по праву становился настоящей обителью божеств.

11:00 Посещение этно-хотона Церен.

Экскурсия по юртам:

  • Музей калмыцкого казачества;
  • ханская юрта;
  • юрта ойрат- монголов.

Фотосессия в национальных костюмах, есть аутентичные фотозоны.

Подъем на смотровую казачью вышку, катание на монгольских качелях.

Дегустация национальных кисломолочных продуктов: кумыс, чигян, молочная арака, калмыцкий молочный чай, борцоки.

За дополнительную плату от 500 руб: стрельба из лука, катание на верблюдах, катание на лошадях.

12:00 Экскурсия в Национальный музей им. Пальмова.

«Национальный музей Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова» был основан 25 марта 1921 года и является единственным музеем, где наиболее полно представлена история, культура и искусство калмыцкого народа.

В экспозиционных залах подробно представлена история, этнография, культура калмыцкого народа, предметы буддийского культа и старокалмыцкого искусства, а также современное изобразительное искусство Калмыкии.

13:30 Обед в кафе города (включено в стоимость).

14:30 Экскурсия в Храм «Бурхн багшн Алтн Сююмэ» или «Золотая обитель Будды Шакьямуни», делаем корэ — обход по часовой стрелке, вокруг хурула.

16:00 Посещение первого интерактивного музея кочевых народов.

Знакомство с традиционным кочевым жилищем, бытом, традициями и обрядами калмыцкого народа.

В интерактивном музее можно сделать фотосессию в национальных костюмах (около 60 костюмов), пострелять из лука, научиться разгадывать уникальные калмыцкие головоломки, научиться завязывать калмыцкий узел.

Знакомство с калмыцкой, монгольской музыкальной культурой. Туристы услышат звучание народных музыкальных инструментов и популярные калмыцкие народные песни в исполнении профессионального музыканта и певицы.

В музее также Презентация Тодо Бичг — старо-калмыцкой письменности, созданной в 1648 году ойратским ученым и просветителем Зая-Пандитой.

Музей кочевых народов в г. Элиста — единственное место в России, где можно заказать именной оберег на старокалмыцком вертикальном письме (в Бурятии пишут на старомонгольском письме).

Мастер-каллиграф пишет индивидуальные благопожелания вертикальным древним письмом.

Обычно туристы заказывают свое имя или имя того, кому делают оберег-подарок. Пожелания, самые сокровенные мысли, мечты можно переложить на древнее буддийское письмо, повесить на видное место в своем жилище на северо-восточной стороне, там, где циркулирует много энергии, и ваши мечты будут сбываться.

Можно сделать предварительный заказ. К вашему приезду мастер подготовит и вручит вам ваш именной оберег.

Проводятся мастер-классы по калмыцкому танцу.

18:00 Посещение мастерской художников Александра и Халги Поваевых.

Александр Поваев — калмыцкий художник-живописец, который тонко чувствует свое время. Участник российских и зарубежных выставок. Произведения находятся в различных музеях России и в частных коллекциях разных стран. В последние годы Александр Поваев пишет картины, по форме напоминающие старокалмыцкие свитки.

Свитки, по существу, являли собой иконы, на которых были изображены божества. Его живопись – яркий пример развития калмыцкой живописи, нового понимания и переосмысления буддийских образов.

Халга Поваева — молодой перспективный художник, член Союза художников России (2010 год). Она занимается в том числе изготовлением сувенирной продукции с национальным колоритом — кукол, игрушек, миниатюр и других изделий из дерева, стекла.

Можно приобрести женские украшения, памятные магнитики, сувениры, кукол и настоящие картины.

Свободный вечер.

Хурул Сякускн-Сюме, этно-хотон Церен, Национальный музей им. Пальмова, Музей кочевых народов, мастерская художников Александра и Халги ПоваевыхХурул Сякускн-Сюме, этно-хотон Церен, Национальный музей им. Пальмова, Музей кочевых народов, мастерская художников Александра и Халги ПоваевыхХурул Сякускн-Сюме, этно-хотон Церен, Национальный музей им. Пальмова, Музей кочевых народов, мастерская художников Александра и Халги ПоваевыхХурул Сякускн-Сюме, этно-хотон Церен, Национальный музей им. Пальмова, Музей кочевых народов, мастерская художников Александра и Халги ПоваевыхХурул Сякускн-Сюме, этно-хотон Церен, Национальный музей им. Пальмова, Музей кочевых народов, мастерская художников Александра и Халги ПоваевыхХурул Сякускн-Сюме, этно-хотон Церен, Национальный музей им. Пальмова, Музей кочевых народов, мастерская художников Александра и Халги ПоваевыхХурул Сякускн-Сюме, этно-хотон Церен, Национальный музей им. Пальмова, Музей кочевых народов, мастерская художников Александра и Халги ПоваевыхХурул Сякускн-Сюме, этно-хотон Церен, Национальный музей им. Пальмова, Музей кочевых народов, мастерская художников Александра и Халги ПоваевыхХурул Сякускн-Сюме, этно-хотон Церен, Национальный музей им. Пальмова, Музей кочевых народов, мастерская художников Александра и Халги Поваевых
3 день

Заповедник "Черные Земли", маршрут "Птицы озера Маныч-Гудило". Одинокий тополь

07:00 Завтрак в отеле.

08:00 Выезд в Государственный природный биосферный заповедник «Черные земли» — озеро Маныч-Гудило в Кумо-Манычской впадине (100 км, 1,5 часа).

Государственный природный биосферный заповедник «Черные земли» расположен на юге европейской части Российской Федерации, территория:

Заповедник расположен на стыке двух типов основных мировых экосистем «травянистые сообщества умеренной зоны» и «пустыни и полупустыни (континентальные) с холодной зимой».

09:30 Маршрут «Птицы озера Маныч-Гудило» (3 часа).

Озеро Маныч-Гудило (Большой Маныч) — уникальное соленое озеро в Калмыкии, Ставропольском крае и Ростовской области, одна из территорий заповедника «Черные земли»,в долине Западного Маныча среди солончаков, холмов и курганов, раскинулось ожерелье небольших соленых озер — Лопуховатое, Круглое, Грузское и др. Осенью они пересыхаюти, сверкая на солнце серебром соли, создают картину фантастического пейзажа.

Экологическая экскурсия по территории государственного природного биосферного заповедника «Черные земли» — «Птицы озера Маныч-Гудило» (11 км, 3-3,5 часа). Максимальный размер группы на маршруте — 20 человек.

По данному маршруту экскурсии проводятся с апреля по конец октября. Наиболее подходящее время для посещения с апреля по май и с сентября по октябрь (весенний и осенний пролеты птиц).

13:00 Обед в кафе с. Приютное (включено в стоимость).

14:00 Переезд в район Республики Калмыкия (80 км, 1 час).

Степь — огромное, на первый взгляд безжизненное пространство, далеко на горизонте смыкающееся с небом.

На этой неправдоподобно ровной земле, пронизанной ветрами и обожженной жарким солнцем, живут тысячи животных — обитателей степи.

Энергии солнца и скудной растительности хватает и табунам лошадей, и отарам овец, и стадам диких сайгаков. И для того, чтобы их увидеть надо подобно древним кочевникам, ехать в степь и наблюдать.

15:00 Природный памятник местного значения “Одинокий тополь”.

Этот тополь у калмыков-буддистов считается священным деревом. Его окружают восемь будийских ступ. Ежегодно здесь совершают большой молебен монахи из Центрального хурула. Здесь установлена одна из 10-ти в мире, единственная в России Ступа Калачакры Зеленой Тары.

«Одинокий тополь» победитель конкурса « Главное дерево страны — Российское дерево года» 2019 г.

Третье место в конкурсе «Европейское дерево года 2019».

16:00 Возвращение в г. Элиста (20 км).

Свободный вечер.

Заповедник "Черные Земли", маршрут "Птицы озера Маныч-Гудило". Одинокий топольЗаповедник "Черные Земли", маршрут "Птицы озера Маныч-Гудило". Одинокий топольЗаповедник "Черные Земли", маршрут "Птицы озера Маныч-Гудило". Одинокий топольЗаповедник "Черные Земли", маршрут "Птицы озера Маныч-Гудило". Одинокий тополь
4 день

Заповедник "Черные земли", экскурсия "Тропою сайгака". Меклетинские озера и горящий источник. Кибиточный стан "Страна Бумба"

08:00 Завтрак в отеле.

09:00 Выезжаем в заповедник «Черные Земли» (100 км, 1,5 часа).

10:30 Государственный природный биосферный заповедник «Черные земли», Меклетинский заказник, маршрут «Тропой сайгака» (3 часа).

Сайгак, или сайга — парнокопытное млекопитающее относящиеся к антилопам, единственная из антилоп обитающая на территории Европы.

Экологическая экскурсия по территории охранной зоны государственного природного биосферного заповедника «Черные земли» — «Тропою сайгака» (12 км, 4 часа).

Сезонность использования маршрута — круглогодичная, за исключением периода отела и гона. Максимальное количество туристов — 20 человек в группе.

В мае и декабре степной участок заповедника для посещения туристами закрыт — замена на посещение стоянки Ойратов, более 100 голов двугорбых верблюдов калмыцкой породы бактриан.

14:00 Обед в кафе п. Яшкуль (включено в стоимость).

15:30 Посещение единственной в Европейской части России пустыни с «поющими барханами», которые в ветреную погоду издают звук, похожий на музыку.

16:30 Меклетинские розовые озера, в воде которых обитает микроскопический рачок Artemia Salina, окрашивающий воду в розовый цвет и принимающий участие в образовании лечебной грязи, которая применяется в лечении кожных заболеваний и производстве косметических средств.

17:30 Горящий источник. Если поднести спичку к воде, она вспыхивает благодаря метану, который попадает в воду. Это — одно из самых популярных туристических мест Калмыкии

18:30 Посещение кибиточного стана “Страна Бумба”.

Знакомство с предметами быта калмыков, их развлечениями и обрядами, встреча с четырьмя видами традиционных для калмыков животных: верблюдами, лошадьми, коровами и баранами.

В ходе иммерсивной экскурсии можно сделать фотографии в калмыцких костюмах и воинских доспехах, пострелять из лука, потренироваться в метании аркана и многое другое.

19:30 Возвращение в г. Элиста (150 км, 2 часа).

Свободный вечер.

Заповедник "Черные земли", экскурсия "Тропою сайгака". Меклетинские озера и горящий источник. Кибиточный стан "Страна Бумба"Заповедник "Черные земли", экскурсия "Тропою сайгака". Меклетинские озера и горящий источник. Кибиточный стан "Страна Бумба"Заповедник "Черные земли", экскурсия "Тропою сайгака". Меклетинские озера и горящий источник. Кибиточный стан "Страна Бумба"Заповедник "Черные земли", экскурсия "Тропою сайгака". Меклетинские озера и горящий источник. Кибиточный стан "Страна Бумба"Заповедник "Черные земли", экскурсия "Тропою сайгака". Меклетинские озера и горящий источник. Кибиточный стан "Страна Бумба"Заповедник "Черные земли", экскурсия "Тропою сайгака". Меклетинские озера и горящий источник. Кибиточный стан "Страна Бумба"Заповедник "Черные земли", экскурсия "Тропою сайгака". Меклетинские озера и горящий источник. Кибиточный стан "Страна Бумба"
5 день

Чабанская стоянка, мастер-класс по войлоковалянию

Завтрак в отеле.

10:30 Выезд в п. Зунда-Толга (95 км: 70 км — асфальтированная дорога (трасса 85К-6), 25 км — грунтовая дорога местного значения; 1,5 часа).

12:00 Посещение настоящей чабанской стоянки, знакомство с укладом жизни чабана.

Посещение настоящей чабанской стоянки — это уникальная возможность узнать больше о кочевой жизни и традициях калмыков.

Туристы смогут ознакомиться с особенностями семейного быта кочевников и посмотреть на близком расстоянии, как они живут и работают. Вы сможете посетить их жилые помещения, увидеть традиционные калмыцкие инструменты и предметы быта.

13:00 Обед кочевника (включено в стоимость).

Это станет незабываемым кулинарным путешествием в атмосферу красоты калмыцкой природы и встреча с гостеприимством калмыков, которые угостят вкусными блюдами, приготовленными из свежих продуктов собственного производства по рецептам, передаваемым из поколения в поколение.

14:30 Мастер-класс по войлоковалянию предлагает незабываемое приключение, которое даст возможность глубоко понять и ощутить традиционную культуру и жизнь калмыков.

В ходе мастер-класса участники получат информацию о различных методах использования войлока в жизни кочевников, такие как создание домов (юрт)-ишкя гер, постелей, доспехов для коней и т. д.

Также, участники смогут самостоятельно испытать свои силы в войлоковалянии и создать небольшие сувениры из войлока. Мастер-класс позволит участникам овладеть мастерством создания настоящих предметов искусства, погрузиться в традиции и этнические ценности.

16:30 Возвращение в г. Элиста (95 км).

17:30 Посещение сувенирных лавок, базара.

Свободный вечер.

Чабанская стоянка, мастер-класс по войлоковаляниюЧабанская стоянка, мастер-класс по войлоковаляниюЧабанская стоянка, мастер-класс по войлоковаляниюЧабанская стоянка, мастер-класс по войлоковалянию
6 день

Отъезд

Завтрак в отеле, освобождение номеров.

11:30 Трансфер в аэропорт Элисты (входит в стоимость тура).

Трансфер в Волгоград оплачивается самостоятельно — от 1500 руб. в одну сторону на трансфере от транспортной компании.

Конец программы.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле со всеми удобствами (г. Элиста, двухместное размещение).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Отель/РазмещениеДвухместный номерДоплата за одноместный номер
“Азия” 3*522001500
“Элиста” 3*53000 1500
“Белый Лотос” 3*567001500
"Марко Поло" 4* 690502000

Скидки на тур:

  • для пенсионеров: 1000 руб.;
  • детям до 12 лет: 5%.

Варианты проживания

Гостиница «Азия» 2

5 ночей

Оформление каждого номера — индивидуальная задумка наших дизайнеров. Из окон номеров открывается живописный вид на хурул.

Отель располагает 27 уютными 1- и 2- местными номерами от однокомнатных 1 категории до двухкомнатных «Апартаментов».

В номере: телевизор с плазменным экраном, телефон, сплит-система, холодильник, чайник, ванная комната, тапочки, зубной набор, шампунь,гель,бритвенный станок и многоразовый халат.

Гостиница «Азия» 2Гостиница «Азия» 2Гостиница «Азия» 2Гостиница «Азия» 2Гостиница «Азия» 2Гостиница «Азия» 2

Отель «Элиста» 3

5 ночей

Отель «Элиста» расположен в Элисте, в 600 м от центра Элисты. К услугам гостей бар, частная парковка и терраса. При отеле работает ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Доступен бесплатный Wi-Fi.

Во всех номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменный стол, холодильник, чайник, а также душ и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В некоторых номерах установлен сейф. В распоряжении гостей собственная ванная комната и шкаф в каждом номере. Все номера отеля «Элиста» укомплектованы полотенцами и постельным бельем. В номерах нет фена, но его можно попросить на стойке регистрации.

Ежедневно сервируется континентальный завтрак.

Отель «Элиста» 3Отель «Элиста» 3Отель «Элиста» 3Отель «Элиста» 3Отель «Элиста» 3Отель «Элиста» 3

Отель «Белый Лотос» 3

5 ночей

Отель «Белый Лотос» – это семейный небольшой отель, расположенный недалеко от таких достопримечательностей, как Собор Казанской иконы Божией Матери (2,6 км) и Город Шахмат/ Сити-Чесс (2,7 км).

В числе удобств номеров кондиционер, телевизор с плоским экраном, тапочки, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.

Небольшой отель предлагает круглосуточную стойку регистрации. Кроме того, гости могут воспользоваться сауной и лобби.

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Отель «Марко Поло» 4

5 ночей

Отель «Марко Поло» расположен в Элисте, в 4,3 км от центра Элисты. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, общий лаундж и терраса. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, организация трансфера от/до аэропорта, доставка еды и напитков в номер и бесплатный Wi-Fi.

Номера оснащены кондиционером. В числе удобств — телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, шкаф для одежды, холодильник, чайник, душ и банные халаты. Гостям всех номеров предоставляются полотенца и постельное белье.

В отеле «Марко Поло» сервируют завтрак «шведский стол» или плотный английский/ирландский завтрак.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание 5 ночей в отеле Элисты
  • Трансфер из аэропорта Элисты и обратно
  • Питание по программе
  • 4 экскурсионных маршрута
  • Все трансферы по программе
  • Сопровождение группы
  • Услуги гида
  • Вода по 1,5 литра в день на 1 чел
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Элиста/ г. Волгограда и обратно
  • Трансфер в г. Элиста из г. Волгограда и обратно - от 1500 руб. /чел. в одну сторону
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Элиста
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

В степях всегда дуют ветра, поэтому обязательно возьмите с собой ветрозащитную одежду.

Не забудьте взять солнцезащитный крем, минимальная защита SPF 20-30, а возможно и SPF 50 все зависит от вашего фототипа.

С целью предотвращения укуса клеща при выездах в степь обувь должна быть закрытая, а брюки заправлены в носки.

Правила пребывания на территории заповедника
  1. Строго придерживаться указанного маршрута;
  2. Не засорять маршрут, весь мусор выносить с тропы;
  3. Не собирать цветы;
  4. Не повреждать аншлаги;
  5. Не разводить костры и не оставаться на ночлег в непредусмотренных для этого местах;
  6. Требования к режиму пребывания соответствует общим требованиям соблюдения техники безопасности и на ООПТ.
Какая погода нас ожидает в туре?

Климат республики резко континентальный.

Дневная температура летом колеблется от +20 до +25°С, ночью может опускаться до +10°С.

Что нужно знать при посещении хурула?

Вход в хурул вход СТРОГО без обуви (иначе не пустят). Дополнительно возьмите носочки, босиком тоже нельзя в храм. Желательно взять пакеты для обуви (можно взять с собой в хурул, чтобы обувь не потерялась и долго не искать на выходе). Вход без головного убора.

Кому подойдет программа тура?

Маршрут в Калмыкию сочетает достоинства экспедиции и турпоездки. Вы совмещаете экскурсии по Элисте (наиболее самобытному городу российского юга) с увлекательным отдыхом на заповедных степных просторах

В этой поездке будет никуда спешить: вы будете наслаждаться природой и спокойно гулять по Элисте. Темп поездки – умеренный. Это отличный вариант отдыха в кругу семьи или друзей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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20 ноя 2023
Прекрасный тур по Калмыкии (с 16 по 21 октября 2023 г.)! В нем было все - национальная кухня, природа, история, религия. Очень интересно и познавательно, оставляет множество ярких впечатлений и
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эмоций.
Немного разочаровал Сити-Чесс, так как от него практически ничего не осталось, кроме заброшенного здания и скульптурных композиций на улице. Также хотелось бы побольше узнать о национальной письменности и чтобы создали мемориал памяти пострадавшим от вспышки ВИЧ в 1988 году, но это больше пожелания не к туру, а к местным властям.
Перелетных птиц и розовых пеликанов, к сожалению, не застали - в конце сентября еще были. Советую брать в поездку фототехнику с мощным зумом - птицы в заповеднике дикие, людей боятся и сразу улетают при приближении.
Из пожеланий по туру - я бы посоветовал разделить день с экскурсией в заповедник Черные земли (где сайгаки), солевое озеро и барханы на два дня. В заповеднике мы пробыли 5 часов, вместо 3, и приехали на барханы только к 7 вечера - в октябре было уже очень темно, и мы ничего не увидели.
Национальная кухня в основном мясная (говядина, баранина), так что если вы очень хотите поехать, но вы вегетарианец - лучше попросить у организаторов или местных посоветовать вам места для питания, соответствующие вашим предпочтениям.
В остальном - замечательный тур! Приветливые и отзывчивые люди (как сопровождающие, так и местные), очень познавательная программа, много активностей, но при этом остается достаточно времени на отдых. Если хочется вырваться из рутины, узнать о другой культуре, духовно очиститься и эмоционально насытиться - поезжайте в Калмыкию!

Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Владислав!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
С
24 окт 2023
Спасибо за интересный тур. Каждый день был наполнен новыми впечатлениями и эмоциями. Нас сопровождали добросердечные, заботливые, внимательные люди.
Спасибо за интересный тур. Каждый день был наполнен новыми впечатлениями и эмоциями. Нас сопровождали добросердечные, заботливые, внимательные люди.Спасибо за интересный тур. Каждый день был наполнен новыми впечатлениями и эмоциями. Нас сопровождали добросердечные, заботливые, внимательные люди.Спасибо за интересный тур. Каждый день был наполнен новыми впечатлениями и эмоциями. Нас сопровождали добросердечные, заботливые, внимательные люди.Спасибо за интересный тур. Каждый день был наполнен новыми впечатлениями и эмоциями. Нас сопровождали добросердечные, заботливые, внимательные люди.Спасибо за интересный тур. Каждый день был наполнен новыми впечатлениями и эмоциями. Нас сопровождали добросердечные, заботливые, внимательные люди.Спасибо за интересный тур. Каждый день был наполнен новыми впечатлениями и эмоциями. Нас сопровождали добросердечные, заботливые, внимательные люди.
В
28 июля 2023
Очень хорошо

Тур входит в следующие категории Элисты

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