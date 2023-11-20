1 день

Экскурсия по городу Элиста, Галерея художников и мастеров НХП Калмыкии, приветственный ужин с выступлением национального ансамбля

Можно прибывать в г. Волгоград с 08:00 до 10:00.

10:00 Трансфер в г. Элиста (4,5-5 часа).

Трансфер оплачивается самостоятельно — от 1500 руб. в одну сторону на трансфере от транспортной компании.

14:00-14:30 Приезд/прилет в г. Элиста. Трансфер из аэропорта Элисты в отель входит в стоимость.

Заселение в отель.

15:00 Обед в кафе г. Элиста (входит в стоимость).

Меню: калмыцкая кухня, под запрос — европейская кухня.

Формат — дегустация блюд традиционной национальной кухни.

Предлагается первое знакомство с яркой и богатой кухней региона, которая славится своими ароматными и вкусными блюдами, основанными на самых свежих ингредиентах местного производства.

Дегустация также позволяет определить вкусовые предпочтения определенной группы туристов, с учетом ее результатов формируется дальнейшее меню в рамках программы тура

16:00 Экскурсия по г. Элиста с экскурсоводом и внешним осмотром Пагоды Семи Дней и Золотых Ворот «Алтн Босх».

«Пагода семи дней» — построена она в 2005 году. Название пагоды связано с семью буддами, пришедшими в наш мир. Остроконечный шпиль пагоды символизирует выход из сансары и достижение нирваны.

В корпусе пагоды размещён молитвенный барабан диаметром 1,2 метра и высотой 1,8 метра.

Барабан весит 2 тонны и на нём нанесены золотыми буквами надписи мантры «Ом мани падме хум» на тибетском языке, санскрите и калмыцком языке азбукой Тодо Бичиг и в нем заложены 75 миллионов мантр.

Алтн Босх — Золотые ворота Алтн Босх, выполненные в традициях буддийской архитектуры.

Золотые ворота были установлены в 1998 году. Высота сооружения составляет 15 метров. Это символ священного порога, переступив через который человек духовно очищается, обретает уверенность и силу.

Ступа Просветления — Ступа, исполняющая желания, единственная Ступа в Калмыкии, в которую можно войти. Ступа Просветления в Элисте — яркий неповторимый памятник архитектуры Калмыкии, культовое здание, в котором хранятся буддийские реликвии Элисты.

Таких ступ множество и в азиатских странах, и в европейских (Франции, Венгрии и других). По учению буддизма, это сооружения, имеющие магическую силу добра и помогающие посещающим их людям внести гармонию в свою жизнь, очиститься от разных пороков и развивать в себе добродетели.

«Исход и Возвращение» — мемориал, посвященный депортации калмыцкого народа.

На востоке Элисты, на высоком кургане установлен мемориал «Исход и возвращение» в память о жертвах сталинских репрессий. Высота памятника вместе с курганом достигает почти трех метров.

Автором мемориала «Исход и возвращение» стал скульптор Э. Неизвестный.

18:00 Галерея художников и мастеров НХП Калмыкии.

Галерея художников и мастеров народного декоративно-прикладного искусства — это место, где вы можете познакомиться с творчеством художников, мастеров, поэтов и писателей Калмыкии.

Каждый месяц здесь проходят художественные выставки. В стенах галереи у вас есть уникальная возможность не только прикоснуться к искусству, познакомиться с интересными людьми на мастер-классах, но и приобрести произведения искусства в свою домашнюю коллекцию.

18:30 Приветственный ужин в кафе национальной кухни «Калмыцкая кухня №1» (включено в стоимость).

Благопожелания от солистов самодеятельного народного ансамбля«Зултурган». Калмыцкие народные песни.