09:45 Сбор группы в холле гостиницы «Красноярск» (адрес: ул. Урицкого д. 94).
10:00 Отъезд на туристическом автобусе на Обзорную экскурсию по г. Красноярску.
Экскурсия в пароход-музей Святитель Николай – корабль-музей, находящийся на вечной стоянке в городе Красноярске.
Обед.
Экскурсия на Красноярскую ГЭС, смотровая площадка над Енисеем "Царь-рыба", набережная г. Дивногорска.
Экскурсия в село Овсянка, с посещением мемориального комплекса В. П. Астафьева.
Возвращение в гостиницу.
Ужин.
Завтрак.
Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы».
Основан в 1925 году по инициативе жителей города для сохранения природных комплексов вокруг живописных сиенитовых останцев — «столбов».
В настоящее время его площадь — 47 219 га. Основной достопримечательностью парка являются скалы.
Общее для всех скал название «Столбы», хотя свои названия имеют все скалы и даже некоторые камни.
Различают непосредственно «Столбы» — открытые для туристов скалы, и «Дикие столбы» — скалы, расположенные в глубине парка, доступ к которым ограничен.
Возвращение в гостиницу.
Обед.
Экскурсия в Музей-усадьба В. И. Сурикова.
Василий Суриков – русский живописец, автор легендарных полотен «Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой казни» и других.
Вечерняя культурно-развлекательная программа - посещение театра/филармонии.
Ужин.
08:00 От гостиницы «Красноярск» отъезд на туристическом автобусе в г. Енисейск, путь лежит через трассу краевого значения "Енисейский тракт", которая соединяет северные районы Красноярского края.
Проходит из Красноярска через Лесосибирск и завершается в Енисейске. Длина трассы 345 км.
Автодорога проходит через множество населенных пунктов, ранее ямщицкие села, основанные казаками.
Открывались купеческие лавки, ямщицкие станции, таверны.
По пути проезжаем с. Казачинское.
Прибытие в Енисейск.
Размещение в гостинице «Енисейская» – 2-х местное.
Обед.
Обзорная экскурсия по г. Енисейску.
Экскурсия в Енисейский краеведческий музей.
Енисейск – расположен на Енисейской равнине, на левом берегу Енисея, ниже впадения в него Ангары, к 330км к северу от Красноярска.
Город Енисейск называют «музеем под открытым небом», городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры.
Комплекс Спасо-Преображенского монастыря и четыре церкви являют собой неповторимые образцы сибирского барокко, построенные в середине и второй половине XVIII в., они близки русским храмам предшествующего столетия по планировочно-пространственной структуре и живописности декора.
Каменная гражданская застройка Енисейска – это преимущественно двухэтажные дома вдоль главной улицы, на набережной и центральной площадях.
Ужин.
Завтрак.
Экскурсия в частный Музей рубанка.
Единственная коллекция рубанков, которая занесена в книгу рекордов Гиннеса.
Экскурсия в Художественный выставочный зал г. Енисейска.
Обед.
Экскурсия в музей «Подворье ямщика» – необычная экспозиция в г. Енисейске, включающая старинные предметы конной упряжки, стремена, бубенцы, колокольчики.
Музей был открыт в 2014 году Евгением Павловым.
Ужин.
Завтрак.
Отправление из Енисейска в г. Красноярск на туристическом автобусе, обед на турбазе «Заимка Рыбная», турбаза расположена на берегу р. Енисей.
Трансфер до гостиницы «Красноярск».
Отдых.
Ужин.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Тур предполагает проживание:
Доплата за одноместное размещение: г. Красноярск (3 ночи) - 4000 руб.
Доплата за номер с удобствами в г. Енисейск (2 ночи) - 4000 руб. /чел.
В туре возможно подселение (по запросу).
Трехзвездочный отель «Краснояркс» с видом на реку Енисей и природный заповедник Столбы расположен в центре города, на Театральной площади Красноярска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном.
В современном отеле «Красноярск» предлагают номера с холодильником, рабочим столом и кроватью с ортопедическим матрасом. В каждой ванной комнате предоставляется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
По утрам в отеле «Красноярск» сервируется обильный завтрак «шведский стол» со специальным детским меню. Гости могут заказать блюда в кафе с обслуживанием по меню, которое работает круглосуточно без выходных, а напитки — в лобби-баре.
В отеле «Красноярск» работают сауна, салон красоты и солярий. На территории работает сувенирный магазин.
До железнодорожного вокзала Красноярска — 3 км.
Размещение в гостинице «Енисейская» - 2-х местное.
Гостиница расположена в центре города, имеет неповторимую архитектуру 18 века и старинный внутренний интерьер.
Удобства находятся на этаже, умывальники с горячей и холодной водой, современные душевые кабины.
Номера оборудованы сосновой мебелью ручной работы (кровати, тумбочки, шкафы), холлы застелены коврами.
В гостинице имеется столовая, которая расположена на первом этаже.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.