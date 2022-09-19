3 день

Обзорная экскурсия по г. Енисейску. Экскурсия в Енисейский краеведческий музей

08:00 От гостиницы «Красноярск» отъезд на туристическом автобусе в г. Енисейск, путь лежит через трассу краевого значения "Енисейский тракт", которая соединяет северные районы Красноярского края.

Проходит из Красноярска через Лесосибирск и завершается в Енисейске. Длина трассы 345 км.

Автодорога проходит через множество населенных пунктов, ранее ямщицкие села, основанные казаками.

Открывались купеческие лавки, ямщицкие станции, таверны.

По пути проезжаем с. Казачинское.

Прибытие в Енисейск.

Размещение в гостинице «Енисейская» – 2-х местное.

Обед.

Обзорная экскурсия по г. Енисейску.

Экскурсия в Енисейский краеведческий музей.

Енисейск – расположен на Енисейской равнине, на левом берегу Енисея, ниже впадения в него Ангары, к 330км к северу от Красноярска.

Город Енисейск называют «музеем под открытым небом», городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры.

Комплекс Спасо-Преображенского монастыря и четыре церкви являют собой неповторимые образцы сибирского барокко, построенные в середине и второй половине XVIII в., они близки русским храмам предшествующего столетия по планировочно-пространственной структуре и живописности декора.

Каменная гражданская застройка Енисейска – это преимущественно двухэтажные дома вдоль главной улицы, на набережной и центральной площадях.

Ужин.