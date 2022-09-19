Енисейские каникулы

Проведи незабываемый отпуск в Красноярском крае

4.4
3 отзыва
Проведи незабываемый отпуск в Красноярском крае! За 6 дней мы увидим такие достопримечательности, как: Национальный парк «Красноярские столбы», Енисейск — «отец сибирских городов», Художественный музей имени В. И. Сурикова!
Енисейские каникулы
Енисейские каникулы
Енисейские каникулы
Енисейские каникулы
Енисейские каникулы
Енисейские каникулы
Енисейские каникулы
Енисейские каникулы
Енисейские каникулы
Енисейские каникулы
Енисейские каникулы
Енисейские каникулы
Енисейские каникулы
Енисейские каникулы
Енисейские каникулы
Енисейские каникулы
Енисейские каникулы
Енисейские каникулы
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Что вас ожидает 🤩

Лучшие места Красноярского края
Лучшие места Красноярского края
Посетим Красноярскую ГЭС, смотровую площадка над Енисеем "Царь-рыба и знаменитые «Красноярские Столбы»
Енисейск – «музей под открытым небом»
Енисейск – «музей под открытым небом»
Городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Обзорная экскурсия по Красноярску

09:45 Сбор группы в холле гостиницы «Красноярск» (адрес: ул. Урицкого д. 94).

10:00 Отъезд на туристическом автобусе на Обзорную экскурсию по г. Красноярску.

Экскурсия в пароход-музей Святитель Николай – корабль-музей, находящийся на вечной стоянке в городе Красноярске.

Обед.

Экскурсия на Красноярскую ГЭС, смотровая площадка над Енисеем "Царь-рыба", набережная г. Дивногорска.

Экскурсия в село Овсянка, с посещением мемориального комплекса В. П. Астафьева.

Возвращение в гостиницу.

Ужин.

Встреча группы. Обзорная экскурсия по КрасноярскуВстреча группы. Обзорная экскурсия по КрасноярскуВстреча группы. Обзорная экскурсия по КрасноярскуВстреча группы. Обзорная экскурсия по КрасноярскуВстреча группы. Обзорная экскурсия по КрасноярскуВстреча группы. Обзорная экскурсия по Красноярску
2 день

Национальный парк Красноярские столбы. Экскурсия в Музей-усадьба В.И. Сурикова. Вечерняя культурная программа

Завтрак.

Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы».

Основан в 1925 году по инициативе жителей города для сохранения природных комплексов вокруг живописных сиенитовых останцев — «столбов».

В настоящее время его площадь — 47 219 га. Основной достопримечательностью парка являются скалы.

Общее для всех скал название «Столбы», хотя свои названия имеют все скалы и даже некоторые камни.

Различают непосредственно «Столбы» — открытые для туристов скалы, и «Дикие столбы» — скалы, расположенные в глубине парка, доступ к которым ограничен.

Возвращение в гостиницу.

Обед.

Экскурсия в Музей-усадьба В. И. Сурикова.

Василий Суриков – русский живописец, автор легендарных полотен «Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой казни» и других.

Вечерняя культурно-развлекательная программа - посещение театра/филармонии.

Ужин.

3 день

Обзорная экскурсия по г. Енисейску. Экскурсия в Енисейский краеведческий музей

08:00 От гостиницы «Красноярск» отъезд на туристическом автобусе в г. Енисейск, путь лежит через трассу краевого значения "Енисейский тракт", которая соединяет северные районы Красноярского края.

Проходит из Красноярска через Лесосибирск и завершается в Енисейске. Длина трассы 345 км.

Автодорога проходит через множество населенных пунктов, ранее ямщицкие села, основанные казаками.

Открывались купеческие лавки, ямщицкие станции, таверны.

По пути проезжаем с. Казачинское.

Прибытие в Енисейск.

Размещение в гостинице «Енисейская» – 2-х местное.

Обед.

Обзорная экскурсия по г. Енисейску.

Экскурсия в Енисейский краеведческий музей.

Енисейск – расположен на Енисейской равнине, на левом берегу Енисея, ниже впадения в него Ангары, к 330км к северу от Красноярска.

Город Енисейск называют «музеем под открытым небом», городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры.

Комплекс Спасо-Преображенского монастыря и четыре церкви являют собой неповторимые образцы сибирского барокко, построенные в середине и второй половине XVIII в., они близки русским храмам предшествующего столетия по планировочно-пространственной структуре и живописности декора.

Каменная гражданская застройка Енисейска – это преимущественно двухэтажные дома вдоль главной улицы, на набережной и центральной площадях.

Ужин.

Обзорная экскурсия по г. Енисейску. Экскурсия в Енисейский краеведческий музейОбзорная экскурсия по г. Енисейску. Экскурсия в Енисейский краеведческий музейОбзорная экскурсия по г. Енисейску. Экскурсия в Енисейский краеведческий музейОбзорная экскурсия по г. Енисейску. Экскурсия в Енисейский краеведческий музейОбзорная экскурсия по г. Енисейску. Экскурсия в Енисейский краеведческий музей
4 день

Экскурсия в частный Музей рубанка, Художественный выставочный зал г. Енисейска, музей «Подворье ямщика»

Завтрак.

Экскурсия в частный Музей рубанка.

Единственная коллекция рубанков, которая занесена в книгу рекордов Гиннеса.

Экскурсия в Художественный выставочный зал г. Енисейска.

Обед.

Экскурсия в музей «Подворье ямщика» – необычная экспозиция в г. Енисейске, включающая старинные предметы конной упряжки, стремена, бубенцы, колокольчики.

Музей был открыт в 2014 году Евгением Павловым.

Ужин.

Экскурсия в частный Музей рубанка, Художественный выставочный зал г. Енисейска, музей «Подворье ямщика»
5 день

Енисейск - Красноярск

Завтрак.

Отправление из Енисейска в г. Красноярск на туристическом автобусе, обед на турбазе «Заимка Рыбная», турбаза расположена на берегу р. Енисей.

Трансфер до гостиницы «Красноярск».

Отдых.

Ужин.

6 день

Отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров.

Проживание

Тур предполагает проживание:

  • Красноярск – гостиница “Красноярск” (3 ночи);
  • Енисейск – гостиница "Енисейская" (2 ночи).

Доплата за одноместное размещение: г. Красноярск (3 ночи) - 4000 руб.

Доплата за номер с удобствами в г. Енисейск (2 ночи) - 4000 руб. /чел.

В туре возможно подселение (по запросу).

Варианты проживания

Красноярск

3 ночи

Трехзвездочный отель «Краснояркс» с видом на реку Енисей и природный заповедник Столбы расположен в центре города, на Театральной площади Красноярска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном.

В современном отеле «Красноярск» предлагают номера с холодильником, рабочим столом и кроватью с ортопедическим матрасом. В каждой ванной комнате предоставляется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

По утрам в отеле «Красноярск» сервируется обильный завтрак «шведский стол» со специальным детским меню. Гости могут заказать блюда в кафе с обслуживанием по меню, которое работает круглосуточно без выходных, а напитки — в лобби-баре.

В отеле «Красноярск» работают сауна, салон красоты и солярий. На территории работает сувенирный магазин.

До железнодорожного вокзала Красноярска — 3 км.

КрасноярскКрасноярскКрасноярскКрасноярскКрасноярск

Енисейская

2 ночи

Размещение в гостинице «Енисейская» - 2-х местное.

Гостиница расположена в центре города, имеет неповторимую архитектуру 18 века и старинный внутренний интерьер.

Удобства находятся на этаже, умывальники с горячей и холодной водой, современные душевые кабины.

Номера оборудованы сосновой мебелью ручной работы (кровати, тумбочки, шкафы), холлы застелены коврами.

В гостинице имеется столовая, которая расположена на первом этаже.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе
  • Питание по программе
  • 2-х-3-х-4-х местное размещение в гостиницах по программе
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Красноярск и обратно
  • Страховка
  • Питание не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Россия, Красноярск, улица Урицкого, 94
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
Г
19 сен 2022
Туроператор сделал все возможное, чтобы заменить несостоявшиеся по погодным условиям экскурсии. Все музеи и экскурсии по маршруту были интересными и познавательными, кроме экскурсии по Красноярску. Стояли на одном месте по 20 минут, услышали много ненужной информации, а достопримечательностей увидели мало.
И
4 сен 2022
Была в круизе по Енисею в августе (09.08-18.08)2022. Погода нас радовала: тепло, без дождей и шторма. Очень понравился экскурсовод по Енисейску - Елена, неравнодушный человек, великолепно знающая историю своего города и края. Несмотря на то, что наш круиз начался не из Красноярска (в этом году сильно обмелел Енисей), принимающая сторона организовала поездку на Стрелку (слияние Ангары и Енисея), а затем уху и хариуса на решетке. Единственный минус, не было радиовещания на борту теплохода Александр Матросов - получить информацию о прохождении маршрута можно только от гида, хотелось больше услышать и узнать о поселениях вдоль Енисея и о самой реке, обычаях, быте людей.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Ирина!
Спасибо за то что доверили нам организацию своего отдыха и за такой подробный отзыв! Он будет очень полезен для будущих туристов! Будем рады в будущем организовать для Вас путешествие и в другие регионы России, у нас в запасе еще много туров на любой вкус!
Т
28 авг 2022
Српровождающие и Гиды по всему маршруту были замечательные!
У нас ещё много экскурсий в Енисейске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
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