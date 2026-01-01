Мои заказы

Развлечения в Енисейске

Найдено 3 тура в категории «Развлечения» в Енисейске, цены от 75 500 ₽, скидки до 14%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Красноярск - Енисейск. Мини-круиз по Енисею
На автобусе
Музыкальные теплоходы
Круизы
6 дней
3 отзыва
Красноярск - Енисейск. Мини-круиз по Енисею
Начало: Г. Красноярск
28 июн в 10:00
11 июл в 10:00
от 75 500 ₽ за человека
Круиз по Енисею
На автобусе
Круизы
10 дней
-
5%
3 отзыва
Круиз по Енисею
Начало: Г. Красноярск
21 июн в 10:00
28 июн в 10:00
170 800 ₽179 000 ₽ за человека
Круиз до Красноярска. Плато Путорана
На автобусе
Круизы
13 дней
-
14%
3 отзыва
Круиз до Красноярска. Плато Путорана
Начало: Г. Норильск
24 июн в 10:00
7 июл в 10:00
197 200 ₽230 000 ₽ за человека

