скидка
14%
13 дней
Круиз до Красноярска. Плато Путорана
Экскурсионный тур «Круиз до Красноярска. Плато Путорана» на 13 дней
Начало: Г. Норильск
«В этом вы убедитесь, начав круиз в городе Норильск, а завершив его в Красноярске»
25 июн в 10:00
1 июл в 10:00
204000174 500₽ за человека
6 дней
Красноярск - Енисейск. Мини-круиз по Енисею
Начало: Г. Красноярск
«11:30 Посадка на пассажирский теплоход»
24 июн в 10:00
6 июл в 10:00
от 69 000₽ за человека
скидка
14%
4 дня
Енисейский тур: Енисей и Ангара
Начало: Г. Красноярск
«Далее Вас ждет мини-круиз по Енисею и увлекательное прохождение Казачинского порога»
6 июл в 10:00
13 июл в 10:00
4900042 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина13 октября 2024Красноярский край прекрасен! Удалось посмотреть много интересных мест. Даже не ожидала, что смогу пройти туристический маршрут по Красноярским столбам. Чудесная прогулка по Красноярскому морю с заходом в Бирюсу. Познавательные прогулки по городу.
- ББородин17 сентября 2024Остались довольны путешествием.
- ллюдмила21 августа 2024Добрый день! Все прошло замечательно. Тур сбалансированный. Экскурсии, обеды, ужины - все распределено адекватно. Не нужно было вставать рано, все начиналось около 10 утра. Погода просто порадовала +28-30, без осадков. Посмотрели много интересных мест. Очень понравилось!!!!
- ООльга13 августа 2024От тура мы остались в восторге. Впечатлило всё и город - замечательный Красноярск, и рестораны, и экскурсионная часть и природные
- ЗЗамараева28 июля 2024Здравствуйте! тур очень понравился! Организация отличная, экскурсии понравились - экскурсоводы, гиды, даже музей открыли для нас понедельник! замечательная сопровождающая Оля!
- ДДмитрий28 августа 2023Большое Вам спасибо за организацию данного тура. Всё было на высоком уровне. Получил громадное удовольствие от данного путешествия. Задачу, которую перед собой ставил, благодаря Вам выполнена) Ещё раз спасибо!) В следующее путешествие только с Вашей компанией!)
Ответы на вопросы от путешественников по Енисейску в категории «Круизы»
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