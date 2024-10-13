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спасибо ей, и всей группе, а нас было 12 человек, собрались примерно одного возраста, добрые, позитивные люди! спасибо огромное за организацию поездки! обратно дорога на теплоходе Валерий Чкалов была незабываема - душевна, с прекрасными видами сибирской природы, только позитивные эмоции, вкусно приготовленные блюда! Спасибо за организацию данного тура в Енисейск - так много узнала интересного, познавательного, удивительного для себя!!!! однозначно буду покупать ещё следующим летом! Вкусная уха и жареная на костре рыба, на острове Караульном, с замечательным гидом, и отдельно спасибо экскурсоводу Лене, за обзорную экскурсию по Енисейску 👍🙏🥰