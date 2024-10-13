Круизы и туры по воде в Енисейске

Найдено 3 тура в категории «Круизы» в Енисейске, цены от 42 000 ₽, скидки до 14%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Круиз до Красноярска. Плато Путорана
На автобусе
скидка
14%
3 отзыва
13 дней
Круиз до Красноярска. Плато Путорана
Экскурсионный тур «Круиз до Красноярска. Плато Путорана» на 13 дней
Начало: Г. Норильск
«В этом вы убедитесь, начав круиз в городе Норильск, а завершив его в Красноярске»
25 июн в 10:00
1 июл в 10:00
204000174 500 за человека
Красноярск - Енисейск. Мини-круиз по Енисею
На автобусе
Музыкальные теплоходы
3 отзыва
6 дней
Красноярск - Енисейск. Мини-круиз по Енисею
Начало: Г. Красноярск
«11:30 Посадка на пассажирский теплоход»
24 июн в 10:00
6 июл в 10:00
от 69 000 за человека
Енисейский тур: Енисей и Ангара
На автобусе
скидка
14%
3 отзыва
4 дня
Енисейский тур: Енисей и Ангара
Начало: Г. Красноярск
«Далее Вас ждет мини-круиз по Енисею и увлекательное прохождение Казачинского порога»
6 июл в 10:00
13 июл в 10:00
4900042 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    13 октября 2024
    Красноярск - Енисейск. Мини-круиз по Енисею
    Красноярский край прекрасен! Удалось посмотреть много интересных мест. Даже не ожидала, что смогу пройти туристический маршрут по Красноярским столбам. Чудесная прогулка по Красноярскому морю с заходом в Бирюсу. Познавательные прогулки по городу.
  • Б
    Бородин
    17 сентября 2024
    Енисейский тур: Енисей и Ангара
    Остались довольны путешествием.
  • л
    людмила
    21 августа 2024
    Красноярск - Енисейск. Мини-круиз по Енисею
    Добрый день! Все прошло замечательно. Тур сбалансированный. Экскурсии, обеды, ужины - все распределено адекватно. Не нужно было вставать рано, все начиналось около 10 утра. Погода просто порадовала +28-30, без осадков. Посмотрели много интересных мест. Очень понравилось!!!!
    Добрый день! Все прошло замечательно. Тур сбалансированный. Экскурсии, обеды, ужины - все распределено адекватно. Не нужноДобрый день! Все прошло замечательно. Тур сбалансированный. Экскурсии, обеды, ужины - все распределено адекватно. Не нужноДобрый день! Все прошло замечательно. Тур сбалансированный. Экскурсии, обеды, ужины - все распределено адекватно. Не нужноДобрый день! Все прошло замечательно. Тур сбалансированный. Экскурсии, обеды, ужины - все распределено адекватно. Не нужно
  • О
    Ольга
    13 августа 2024
    Красноярск - Енисейск. Мини-круиз по Енисею
    От тура мы остались в восторге. Впечатлило всё и город - замечательный Красноярск, и рестораны, и экскурсионная часть и природные
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    достопримечательности. Очень понравился мастер класс по приготовлению блюд, а дегустационный сет в "Тунгуске" выше всяких похвал. Всё очень вкусно, красиво, интересно.

    От тура мы остались в восторге. Впечатлило всё и город - замечательный Красноярск, и рестораны, иОт тура мы остались в восторге. Впечатлило всё и город - замечательный Красноярск, и рестораны, иОт тура мы остались в восторге. Впечатлило всё и город - замечательный Красноярск, и рестораны, иОт тура мы остались в восторге. Впечатлило всё и город - замечательный Красноярск, и рестораны, иОт тура мы остались в восторге. Впечатлило всё и город - замечательный Красноярск, и рестораны, и
  • З
    Замараева
    28 июля 2024
    Енисейский тур: Енисей и Ангара
    Здравствуйте! тур очень понравился! Организация отличная, экскурсии понравились - экскурсоводы, гиды, даже музей открыли для нас понедельник! замечательная сопровождающая Оля!
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    спасибо ей, и всей группе, а нас было 12 человек, собрались примерно одного возраста, добрые, позитивные люди! спасибо огромное за организацию поездки! обратно дорога на теплоходе Валерий Чкалов была незабываема - душевна, с прекрасными видами сибирской природы, только позитивные эмоции, вкусно приготовленные блюда! Спасибо за организацию данного тура в Енисейск - так много узнала интересного, познавательного, удивительного для себя!!!! однозначно буду покупать ещё следующим летом! Вкусная уха и жареная на костре рыба, на острове Караульном, с замечательным гидом, и отдельно спасибо экскурсоводу Лене, за обзорную экскурсию по Енисейску 👍🙏🥰

    Здравствуйте! тур очень понравился! Организация отличная, экскурсии понравились - экскурсоводы, гиды, даже музей открыли для насЗдравствуйте! тур очень понравился! Организация отличная, экскурсии понравились - экскурсоводы, гиды, даже музей открыли для насЗдравствуйте! тур очень понравился! Организация отличная, экскурсии понравились - экскурсоводы, гиды, даже музей открыли для насЗдравствуйте! тур очень понравился! Организация отличная, экскурсии понравились - экскурсоводы, гиды, даже музей открыли для насЗдравствуйте! тур очень понравился! Организация отличная, экскурсии понравились - экскурсоводы, гиды, даже музей открыли для нас
  • Д
    Дмитрий
    28 августа 2023
    Енисейский тур: Енисей и Ангара
    Большое Вам спасибо за организацию данного тура. Всё было на высоком уровне. Получил громадное удовольствие от данного путешествия. Задачу, которую перед собой ставил, благодаря Вам выполнена) Ещё раз спасибо!) В следующее путешествие только с Вашей компанией!)

Ответы на вопросы от путешественников по Енисейску в категории «Круизы»

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Сколько стоит тур в Енисейске в ноябре 2024
Сейчас в Енисейске в категории "Круизы" можно забронировать 3 тура от 42 000 до 174 500 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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