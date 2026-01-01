-
Мини-круиз. Енисей и Ангара
Начало: Г. Красноярск
6 июл в 10:00
48 000 ₽
50 000 ₽ за человека
Красноярск - Енисейск. Мини-круиз по Енисею
Начало: Г. Красноярск
22 июн в 10:00
5 июл в 10:00
от 93 000 ₽
98 000 ₽ за человека
Енисейский тур: Енисей и Ангара
Начало: Г. Красноярск
29 июн в 10:00
12 июл в 10:00
48 000 ₽
51 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Енисейску в категории «Выездные»
Самые популярные туры этой рубрики в Енисейске
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Енисейске в феврале 2026
Сейчас в Енисейске в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 48 000 до 93 000 со скидкой до 6%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Туры по окрестностям Енисейска и местам России в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель