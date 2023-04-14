Бештау: джип-тур или восхождение

Проведите день в красивом месте с индивидуальной экскурсией на джипе в Бештау

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Ответы на вопросы
Бештау — это гора и курортный район на юге России, расположенный в Краснодарском крае.

Джип-тур в Бештау — увлекательный способ провести день в красивом месте, узнать о местной культуре и истории, а также получить дозу адреналина и эмоций от природы. Не упустите свой шанс испытать все это на себе!
Бештау: джип-тур или восхождение
Бештау: джип-тур или восхождение
Бештау: джип-тур или восхождение
Бештау: джип-тур или восхождение
Бештау: джип-тур или восхождение
Бештау: джип-тур или восхождение
Ближайшие даты:
14
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Что вас ожидает:

  • Бештау
  • Озеро Лилий
  • Маки
  • Монастырь
  • Минеральные источники
  • Лабиринт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Джип-тур в Бештау — увлекательное приключение для тех, кто любит экстремальный отдых и уникальные природные достопримечательности. Одной из главных достопримечательностей Бештау является его природа. Гора окружена красивыми лесами и зелеными полями, а на ее склонах расположены множество источников минеральной воды, которые славятся своими целебными свойствами.
  • Джип тур начинается с того, что вы встречаетесь с гидом и садитесь в джип, который будет вас возить по горной местности. Вы поедете по бездорожью, преодолевая горные склоны, переправляясь через реки и ручьи, преодолевая препятствия, которые ставят перед вами природа.
  • Во время джип тура вы сможете насладиться красивыми видами на горные пейзажи, посетить местные водопады и насладиться чистой горной водой. Вы также сможете увидеть местных жителей, которые живут в горных поселках и занимаются традиционным скотоводством.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Еда и напитки
Место начала и завершения?
Жд вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • 89282661196 ватсап гида
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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