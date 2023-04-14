Проведите день в красивом месте с индивидуальной экскурсией на джипе в Бештау
Бештау — это гора и курортный район на юге России, расположенный в Краснодарском крае.
Джип-тур в Бештау — увлекательный способ провести день в красивом месте, узнать о местной культуре и истории, а также получить дозу адреналина и эмоций от природы. Не упустите свой шанс испытать все это на себе!
Джип-тур в Бештау — увлекательный способ провести день в красивом месте, узнать о местной культуре и истории, а также получить дозу адреналина и эмоций от природы. Не упустите свой шанс испытать все это на себе!
Ближайшие даты:
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даты
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Что вас ожидает:
- Бештау
- Озеро Лилий
- Маки
- Монастырь
- Минеральные источники
- Лабиринт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Джип-тур в Бештау — увлекательное приключение для тех, кто любит экстремальный отдых и уникальные природные достопримечательности. Одной из главных достопримечательностей Бештау является его природа. Гора окружена красивыми лесами и зелеными полями, а на ее склонах расположены множество источников минеральной воды, которые славятся своими целебными свойствами.
- Джип тур начинается с того, что вы встречаетесь с гидом и садитесь в джип, который будет вас возить по горной местности. Вы поедете по бездорожью, преодолевая горные склоны, переправляясь через реки и ручьи, преодолевая препятствия, которые ставят перед вами природа.
- Во время джип тура вы сможете насладиться красивыми видами на горные пейзажи, посетить местные водопады и насладиться чистой горной водой. Вы также сможете увидеть местных жителей, которые живут в горных поселках и занимаются традиционным скотоводством.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Еда и напитки
- Место начала и завершения?
- Жд вокзал
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- 89282661196 ватсап гида
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании