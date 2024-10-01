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На джипе из Ессентуков: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит

Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой
Вы рассмотрите старинные сторожевые башни, проедете по перевалу Актопрак и увидите высокогорное озеро, окружённое холмами и каменистыми утесами. А ещё полюбуетесь водопадами и ущельями, исследуете древний некрополь.
4.8
10 отзывов
На джипе из Ессентуков: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
На джипе из Ессентуков: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
На джипе из Ессентуков: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит

Описание экскурсии

Невероятная Кабардино-Балкария

Вас ждёт погружение в мир фантастической горной природы. В программе экскурсии:

  • Чегемские водопады — вы оцените мощь и красоту крупнейших горных водопадов Кабардино-Балкарии
  • Парадром — вы понаблюдаете за спортсменами, летающими на парапланах над красивейшим Чегемским ущельем. Если пожелаете, также совершите полет в компании опытного инструктора
  • Горное село Эльтюбю — средоточие истории всей Балкарии. Вы увидите старинные сторожевые башни и руины греческих храмов
  • «Город мёртвых» — в древнем некрополе на вулканическом массиве Кумтюбе на высоте более 3500 метров вы отыщете средневековые захоронения и мусульманские мавзолеи
  • Высокогорный перевал Актопрак — «музей» природных смотровых площадок. Я покажу захватывающие дух виды на живописные долины и горные вершины
  • Озеро Гижгит — вы полюбуетесь зелёными холмами, каменистыми утёсами и чистейшей водой изумрудного цвета. А также проводите закат за чашечкой горячего горного чая

Организационные детали

  • Полет на параплане оплачивается отдельно (по желанию): 4000 р. за человека + 1000 р. за съемку на GoPro, продолжительность — 20-30 минут
  • Трансфер к водопаду Абай-Су не включен в стоимость: 2000 р. за машину

Поездку для вас проведу я или один из членов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный4700 ₽
5 и более человек26 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3079 туристов
Рад приветствовать тебя, путник, на гостеприимной Кавказской земле! В нашей команде собраны лучшие гиды региона, цель которых — влюблять в горы. Мы не читаем заученные тексты, а показываем Кавказ так,
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как показали бы его друзьям и близким. Наши гиды-водители обладают большим опытом внедорожного вождения и отлично знают местные традиции. В путешествиях с нами вы покорите бездорожье, подышите чистейшим воздухом, ощутите вкус родниковой воды, увидите фантастические панорамы гор, альпийские луга и водопады. Познакомитесь с кавказским гостеприимством и настоящей кухней региона. Мы предлагаем разные форматы: от спокойных семейных поездок по главным достопримечательностям до выездов с кэйтерингом в горах и кухней от классных поваров. Если вы устали от городской суеты и готовы к приключениям с комфортом — Кавказ ждёт вас!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Огромная благодарность за прекрасный день! Объездили пол мира😀по горам! Гидом и водителем был Георгий, отдельное большущее спасибо за поездку!!! Всем всем рекомендую этот тур! 😘👍💪
Огромная благодарность за прекрасный день! Объездили пол мира😀по горам! Гидом и водителем был Георгий, отдельное большущее
Огромная благодарность за прекрасный день! Объездили пол мира😀по горам! Гидом и водителем был Георгий, отдельное большущее
Огромная благодарность за прекрасный день! Объездили пол мира😀по горам! Гидом и водителем был Георгий, отдельное большущее
Огромная благодарность за прекрасный день! Объездили пол мира😀по горам! Гидом и водителем был Георгий, отдельное большущее
Огромная благодарность за прекрасный день! Объездили пол мира😀по горам! Гидом и водителем был Георгий, отдельное большущее
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Е
Прекрасное путешествие, невероятные виды, комфортный маршрут, и вкусный кофе в горах. А полёт на параплане останется навсегда в ❤️Спасибо за эмоции!
Прекрасное путешествие, невероятные виды, комфортный маршрут, и вкусный кофе в горах. А полёт на параплане останется навсегда в ❤️Спасибо за эмоции!
Прекрасное путешествие, невероятные виды, комфортный маршрут, и вкусный кофе в горах. А полёт на параплане останется навсегда в ❤️Спасибо за эмоции!
Прекрасное путешествие, невероятные виды, комфортный маршрут, и вкусный кофе в горах. А полёт на параплане останется навсегда в ❤️Спасибо за эмоции!
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Наталья
Ездили с семьей на экскурсию с гидом Максимом, остались в восторге! Все рассказал, показал, всегда учитывал наши пожелания, а главное не был слишком навязчивым) Однозначно рекомендую!
Ездили с семьей на экскурсию с гидом Максимом, остались в восторге! Все рассказал, показал, всегда учитывал
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Н
Очень понравилась организация тура. Организаторы сработали быстро,чётко. . на отлично. Только сделала заказ-сразу же получила ответ и в назначенный день и час нас ждал Дмитрий у отеля. Экскурсия замечательная! От
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природы в полном восторге. Огромное спасибо нашему водителю-гиду Дмитрию. Учёл все наши пожелания. Показал нам Максимум. Какая красивая природа в КБР. Дмитрий - это не только хороший водитель, это - прежде всего профессиональный гид. Очень много интересного нам рассказывал. Вот этот человек точно владеет массой информации.

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Екатерина
Большое спасибо Сергею за интереснейшую экскурсию! Мы были с мужем в двоем, нам понравилось все: маршрут, места посещения, интересный рассказ и позитивный настрой. Сергей оказался нам близок по духу и
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день пролетел на одном дыхании. Он путешествует и в свободное время, поэтому знает много красивых и интересных мест. Аккуратный водитель, знает правила поведения в горах. Обязательно приедем ещё раз и обратимся к Сергею. Из бонусов: варит вкусный кофе и делает отличные фото)))

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Инна
Имели счастье побывать в этом туре с гидом Анатолием. Грамотно продуманный маршрут, интересные локации, от которых захватывает дух, максимально учтены наши просьбы и интересы. На целый день окунулись в упоительный
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самобытный мир Кабардино-Балкарии. Ни секунды не сомневались в профессионализме гида, хотя временами дорога проходила весьма непростыми местами. Однозначно рекомендую команду Сергея для организации активного отдыха на КМВ, спасибо огромное за добрые воспоминания!

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