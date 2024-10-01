Вы рассмотрите старинные сторожевые башни, проедете по перевалу Актопрак и увидите высокогорное озеро, окружённое холмами и каменистыми утесами. А ещё полюбуетесь водопадами и ущельями, исследуете древний некрополь.
Описание экскурсии
Невероятная Кабардино-Балкария
Вас ждёт погружение в мир фантастической горной природы. В программе экскурсии:
- Чегемские водопады — вы оцените мощь и красоту крупнейших горных водопадов Кабардино-Балкарии
- Парадром — вы понаблюдаете за спортсменами, летающими на парапланах над красивейшим Чегемским ущельем. Если пожелаете, также совершите полет в компании опытного инструктора
- Горное село Эльтюбю — средоточие истории всей Балкарии. Вы увидите старинные сторожевые башни и руины греческих храмов
- «Город мёртвых» — в древнем некрополе на вулканическом массиве Кумтюбе на высоте более 3500 метров вы отыщете средневековые захоронения и мусульманские мавзолеи
- Высокогорный перевал Актопрак — «музей» природных смотровых площадок. Я покажу захватывающие дух виды на живописные долины и горные вершины
- Озеро Гижгит — вы полюбуетесь зелёными холмами, каменистыми утёсами и чистейшей водой изумрудного цвета. А также проводите закат за чашечкой горячего горного чая
Организационные детали
- Полет на параплане оплачивается отдельно (по желанию): 4000 р. за человека + 1000 р. за съемку на GoPro, продолжительность — 20-30 минут
- Трансфер к водопаду Абай-Су не включен в стоимость: 2000 р. за машину
Поездку для вас проведу я или один из членов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|4700 ₽
|5 и более человек
|26 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3079 туристов
Рад приветствовать тебя, путник, на гостеприимной Кавказской земле! В нашей команде собраны лучшие гиды региона, цель которых — влюблять в горы. Мы не читаем заученные тексты, а показываем Кавказ так,
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Огромная благодарность за прекрасный день! Объездили пол мира😀по горам! Гидом и водителем был Георгий, отдельное большущее спасибо за поездку!!! Всем всем рекомендую этот тур! 😘👍💪
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Е
Прекрасное путешествие, невероятные виды, комфортный маршрут, и вкусный кофе в горах. А полёт на параплане останется навсегда в ❤️Спасибо за эмоции!
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Ездили с семьей на экскурсию с гидом Максимом, остались в восторге! Все рассказал, показал, всегда учитывал наши пожелания, а главное не был слишком навязчивым) Однозначно рекомендую!
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Н
Очень понравилась организация тура. Организаторы сработали быстро,чётко. . на отлично. Только сделала заказ-сразу же получила ответ и в назначенный день и час нас ждал Дмитрий у отеля. Экскурсия замечательная! От
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Большое спасибо Сергею за интереснейшую экскурсию! Мы были с мужем в двоем, нам понравилось все: маршрут, места посещения, интересный рассказ и позитивный настрой. Сергей оказался нам близок по духу и
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Имели счастье побывать в этом туре с гидом Анатолием. Грамотно продуманный маршрут, интересные локации, от которых захватывает дух, максимально учтены наши просьбы и интересы. На целый день окунулись в упоительный
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