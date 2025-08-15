Индивидуальная
до 4 чел.
15 авг в 08:30
16 авг в 08:30
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотоэкскурсия-восхождение на лакколиты Острая, Кабанка, Медовая (из Ессентуков)
Покорить кавказские горы и взглянуть на города КМВ с высоты птичьего полета
«Красивые виды будут сопровождать нас на протяжении всего восхождения»
14 авг в 08:00
17 авг в 08:00
9000 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Восхождение на гору Машук и фотосессия (из Ессентуков)
Подняться к чарующим видам на Пятигорск, Бештау, Кавказский хребет и Эльбрус
«Я встречу вас в Ессентуках и привезу к месту начала восхождения»
14 авг в 08:00
16 авг в 08:00
9000 ₽ за всё до 3 чел.
