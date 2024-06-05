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самих локаций - они все одинаково прекрасны, так как в данном регионе их априори не может быть плохих. А вот с точки зрения гида… В общем, Михаил задаёт такую планку, что трудно представить, как другим гидам дотянуться до него. Первые минуты встречи - это улыбка, настроение и простая человеческая забота - просто всем раздать питьевую воду. Кажется, пустяк. Но это знак - о тебе будут заботиться, тебе будут помогать и пр. Ну и далее - всю дорогу рассказы о традициях, местности, людях и пр. Все это приправлено юмором в правильных местах. Умение сплотить команду дано не каждому. Но Михаил это сделал легко и непринужденно. И вот мы, случайные соседи по путешествию из Казани, Саратова и Питера уже стали друзьями, делаем совместные фото, обменивается номерами телефонов, по дороге поем песни… Это так круто, это дорогого стоит!!! И мы в этом путешествии никуда не спешили, все было спокойно, но организованно, насыщенно, но без жёсткого таймингу. Спасибо Михаилу ОГРОМНОЕ!!! Очень надеемся, что в ближайший вторник нам будет сопутствовать удача и в запланированную поездку на Эльбрус мы поедем именно с ним!