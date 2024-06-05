1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Таинственная Кабардино-Балкария: путешествие по водопадам, горам и озерам
Погрузитесь в мир природной красоты и древних легенд с экскурсией в Кабардино-Балкарию. Вас ждут незабываемые впечатления и уникальные фотомоменты
Начало: По договоренности
«Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Фольксваген»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 15 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия «Мы едем к тебе, Домбай» из Ессентуков
Завораживающие пейзажи, сырные пещеры и аромат хвойного леса - все это в вашей экскурсии в Домбай
Начало: Заберем вас с адреса проживания
«Экскурсия проходит на подготовленных внедорожниках и минивэнах»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
41153 704₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Плато Бермамыт: незабываемое джип-приключение из Ессентуков
Восхитительное путешествие на плато Бермамыт с захватывающими видами и уникальными историями ждет вас
Начало: Жд вокзал в Ессентуках
«Поездка на внедорожнике позволит нам добраться до лучших обзорных точек плато»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие по Кабардино-Балкарии: от Голубого озера до Аушигера
Вас ждет путешествие по живописным местам Кабардино-Балкарии с комфортом и уникальными впечатлениями
Начало: У вашего отеля
«Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser-80»
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
21 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Язык Тролля и Верхняя Балкария: незабываемый джип-тур из Ессентуков
Погрузитесь в мир древних легенд и потрясающих пейзажей Верхней Балкарии. Этот джип-тур подарит вам незабываемые впечатления и открытия
Начало: У вашего отеля
«Мы отправимся его исследовать на внедорожниках, в мини-группе до 7 человек»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
50004 500₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Путешествие по Северному Приэльбрусью: Джилы-Су и не только
Откройте величие Кавказа: минеральные источники, водопады и панорамы Эльбруса в увлекательной экскурсии
Начало: В Ессентуках
«Экскурсия проходит с гидом-водителем на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
50004 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Эльбрусу: величие гор, озеро Гижгит и целебный нарзан
Вас ждет погружение в мир кавказской природы, восхождение на Эльбрус и знакомство с легендарным нарзаном
Начало: У вашего места пребывания в Ессентуках
«Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
41503 735₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур: Чегемские водопады, Эль-тюбю, Гижгит - из Ессентуков
Путешествие на джипе по живописным местам Кабардино-Балкарии: водопады, древние башни и озеро с чистейшей водой
Начало: по договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 590₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие на джипе в Джилы-Су из Ессентуков: водопады и плато
Погрузитесь в мир природных чудес Джилы-Су: минеральные источники, величественные водопады и захватывающие виды Эльбруса ждут вас
Начало: По договоренности
«Экскурсия проходит на комфортном внедорожнике UAZ PATRIOT либо другом свободном авто 4х4»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Поездка из Ессентуков в завораживающий Домбай: Встреча с Кавказом
Приглашаем вас на незабываемое путешествие из Ессентуков в Домбай, где красота Кавказских гор откроется во всем своем великолепии
Начало: В районе жд вокзала Ессентуков
«Поездка проходит на внедорожнике с гидом-водителем из нашей команды»
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
18 500₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
12 часов
Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - экскурсия из Ессентуков в мини-группе
Кармадонское ущелье, памятник Бодрову, Мидаграбинские водопады, Даргавс и Аланский монастырь
Начало: От места вашего проживания в городах КМВ
«Трансфер на комфортабельном внедорожнике/минивэне входит в цену экскурсии»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 400₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Ессентуков
Путешествие на Домбай из Ессентуков в мини-группе подарит вам незабываемые впечатления от величественных гор и древних легенд
Начало: Адрес туриста
«Экскурсия проходит на автомобиле УАЗ Патриот или другом комфортабельном внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
45004 050₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Сквозь облака к заповедному Джилы-Су: экскурсия из Ессентуков
Погрузитесь в мир кавказской природы и легенд во время экскурсии в Джилы-Су. Вас ждут незабываемые впечатления и знакомство с культурой региона
Начало: в вашем отеле в Ессентуках
«Экскурсия будет проходит на комфортном внедорожнике Фольцваген»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 14 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур из Ессентуков «Священная гора Уллу-Тау»
Полюбоваться могучими ущельями и прогуляться к подножию Мать-горы на авто-пешеходной экскурсии
Начало: по договоренности
«Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике UAZ PATRIOT либо другом свободном авто 4х4»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
от 16 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур из Ессентуков: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
Индивидуальный джип-тур из Ессентуков по живописным местам Северного Кавказа. В программе: водопады, древние некрополи, горное озеро и вкусный обед
Начало: 8.00
«В поездке на внедорожнике по захватывающим местам Северного Кавказа вы откроете не только яркие природные пейзажи, но и места, с которыми связаны таинственные легенды и даже сенсационные заявления»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
9 часов
Джип-тур на урочище Джилы-Су с видами на Эльбрус и минеральными источниками
Путешествие на джипе к урочищу Джилы-Су. Впечатляющие виды Эльбруса, горные водопады и древние башни. Узнайте местные легенды и насладитесь природой
Начало: По договоренности
«Мы поедем на комфортабельном, но подготовленном к преодолению бездорожья внедорожнике UAZ Patriot или Nissan Pathfinder (7 мест)»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» из Ессентуков
Насладиться лучшими видами на Эльбрус, оценить гигантские скалы и попробовать местный нарзан
«Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado 120»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Из Ессентуков через Баксанское ущелье и Гижгит - в сказочное Приэльбрусье
Путешествие к Эльбрусу через Баксанское ущелье и озеро Гижгит. Впечатляющие виды, исторические факты и дегустация минеральной воды ждут вас
Начало: У места вашего проживания
«Выдвигаемся на подготовленном внедорожнике или минивэне в 6:30 утра»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
41113 700₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Горная Ингушетия - из Ессентуков в мини-группе
Посетить древние башенные комплексы и загадочный храм Тхаба-Ерды
Начало: от места вашего проживания
«Поездка проходит на комфортабельных 6-местных внедорожниках или минивэнах на 7-8 мест»
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
13 июня в 06:30
60005 400₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Нестандартный джип-тур на Джилы-Су и плато Бермамыт из Ессентуков
Открыть захватывающие панорамы гор, ущелий, водопадов и пройти скрытыми тропами к знаменитым плато
Начало: В Ессентуках, Пятигорске, Кисловодске, Железноводс...
«Экскурсия проходит на внедорожнике»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
24 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Джип-тур к сказочным водопадам Джилы-Суу: приключение ждет вас
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по красивейшим местам Кавказа, где природа создала уникальные водопады и скалы
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно в 07:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Джип-путешествие на Бермамыт
Начало: Ваш адрес в Ессентуках
«Я же хочу показать вам секретные места, до которых можно добраться только до джипе»
Расписание: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Тур в горы на комфортном внедорожнике к плато Бермамыт
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Большая часть пути проходит по бездорожью, так что добраться можно только на хорошо оборудованном джипе»
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 400₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Бештау: джип-тур или восхождение
Начало: Жд вокзал
«Что вас ожидает: Джип-тур в Бештау — увлекательное приключение для тех, кто любит экстремальный отдых и уникальные природные достопримечательности»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в Джилы-Су из Ессентуков
Насладиться водопадами, горами, ущельями и искупаться в горячих источниках
Начало: По договоренности
«Автомобиль — кроссовер или подготовленный внедорожник»
19 июня в 08:00
28 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Ессентуков
Перезарядиться среди живописных гор Кабардино-Балкарии
Начало: Заберем вас с адреса проживания
«Опытный гид заберёт вас на джипе и по дороге поделится любопытными фактами и легендами о местном крае»
10 июня в 19:00
12 июня в 19:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
В Кабардино-Балкарию из Ессентуков - в мини-группе
«Язык тролля», Голубые озёра, Черекская теснина, Верхняя Балкария, термальные источники и Шато Эркен
Начало: От места вашего проживания в городах КМВ
«Трансфер на комфортабельном внедорожнике/минивэне входит в цену экскурсии»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Эксклюзивный джип-тур: Эльбрус и озеро Былым из Ессентуков
Вас ждет захватывающее приключение по Северному Кавказу с личным гидом и незабываемыми видами
Начало: По договоренности
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Ессентуков
Групповой экскурсионный джип-тур из Ессентуков к легендарному высокогорному посёлку
Начало: ваш адрес
«Поездка пройдёт на вместительном внедорожнике в группе до 8 человек»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
41503 735₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
13 часов
Нестандартная поездка в Приэльбрусье из Ессентуков. Горы в сердце, а сердце - в горах
Поляна Эммануэля, урочище Джилы-Су, плато Бечасын и Бермамыт - зарядиться энергией гор по максимуму
Начало: От вашего адреса проживания
«Поездка проходит на комфортном внедорожнике УАЗ Патриот»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3100029 450₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Путешествие по Верхней Балкарии: экскурсия из Ессентуков
Откройте для себя дух захватывающей Кабардино-Балкарии в путешествии, полном открытий и красоты
Начало: По вашему адресу в Ессентуках
«В стоимость включён трансфер на комфортных внедорожниках»
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00 и 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
58754 700₽ за человека
Мини-группа
10 часов
На плато Бермамыт из Ессентуков - в мини-группе
Отправиться в небольшое путешествие и впечатлиться панорамой седовласого Эльбруса
Начало: У вашего места проживания
«Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 900₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
В мини-группе из Ессентуков - к чудесам Кабардино-Балкарии
Побывать на перевале Актопрак, озере Гижгит, Чегемских водопадах, в Эль-Тюбю и у «Книги в камне»
Начало: В Ессентуках
«Поездка проходит на комфортных внедорожниках»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
50004 000₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Побывать на необычной ферме и насладиться красотой природы в окрестностях Кисловодска
Начало: По договорённости
«Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
120009 600₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия5 июня 2024Интересное путешествие и завораживающие виды Кавказского хребта и Эльбруса, особенно с плато Шаджатмаз! А какие водопады… и возьмите купальник для
- ЕЕлена1 июня 202428 мая были на экскурсии с водителем-гидом Романом. Понравилось всё: хорошая машина и организация тура. Всю дорогу Роман очень интересно
- ООльга28 мая 2024Замечательная поездка! Природа Северного Приэльбрусья не оставит равнодушным никого. Впечатляющие виды куда ни глянь! А суслики - такие милахи😍 Спасибо гиду Мурату за интересную и весёлую экскурсию и мастерство вождения)) И ещё за фото!)
- ИИрина25 мая 2024Экскурсия с Михаилом на Домбай - уже третья за неделю в регионе и первая именно с Михаилом. С точки зрения
- ЮЮлия24 мая 2024Добрый день! Наше путешествие сопровождал Михаил. Сказать что путешествие было интересным мало. Михаил рассказал нам очень много интересного и увлекательного,
- ННикита21 мая 2024Великолепный джип-тур на Джилы-су, а так же великолепный гид Ислам, что провел нас по незабываемым красотам Эльбруса. П. с. приготовьте наличку,
- УУльяна21 мая 2024Прекрасная экскурсия с отличным гидом Алексеем. Мы в восторге от харизмы Алексея и заботы о туристах. Кладенец знаний, рассказывал много
- ЮЮлия21 мая 2024Добрый день. Экскурсия понравилась. Очень шикарные виды на Кавказский хребет и на красавец Эльбрус. Красивые виды, локации. Отдельное спасибо гиду,
- ССергей6 мая 2024Интересная экскурсия к Джилы-Су, красивые виды. По дороге делается несколько остановок на смотровых площадках с видом на горы и Эльбрус,
- ООльга28 апреля 2024Несмотря на наше лохматоушастое обстоятельство, экскурсия прошла великолепно! Маршрут был составлен максимально комфортно для нас, с учетом физических возможностей нашей
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Джиппинг»
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