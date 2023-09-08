Нестандартный джип-тур на Джилы-Су и плато Бермамыт из Ессентуков

Открыть захватывающие панорамы гор, ущелий, водопадов и пройти скрытыми тропами к знаменитым плато
Путь к Джилы-Су и Бермамыту — один из самых интересных на Северном Кавказе.

Наш маршрут отличается тем, что мы проедем по историческим серпантинам Военно-Грузинской дороги, расскажем легенду Бандитских скал и покажем «сокровищницу солнца». Проведём нетуристическими тропами к скальным массивам, где вы насладитесь невероятными видами.
5
1 отзыв
Нестандартный джип-тур на Джилы-Су и плато Бермамыт из Ессентуков
Нестандартный джип-тур на Джилы-Су и плато Бермамыт из Ессентуков
Нестандартный джип-тур на Джилы-Су и плато Бермамыт из Ессентуков
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

🔷 Плато Итджатмаз или Шатджатмаз. На смотровой площадке вы полюбуетесь панорамами Эльбруса и Кавказского хребта.

🔷 Перевал к урочищу Джилы-Су. Мы проедем по Военно-Грузинской дороге — историческому маршруту из России в Грузию и Армению и одной из красивейших трасс Кавказа.

🔷 Бандитские скалы. Горные вершины ущелья Харбас интересны не только своей формой. Мы расскажем их захватывающую историю, уходящую во времена гражданской войны.

🔷 «Скалы Аватара». На высоте 2080 метров над уровнем моря вы попадёте в настоящую Пандору: перед вами предстанут «парящие» скалы, окружённые густым берёзово-сосновым лесом. А в кафе поблизости вы сможете перекусить и отдохнуть от дороги.

🔷 Урочище Джилы-Су. Место славится термальными и минеральными источниками. По желанию вы можете даже набрать воды с собой! На подходе к источникам живут суслики, а чуть повыше застыли причудливые скалы «Зубы дракона» — яркий пример известных в геологии эоловых процессов — выветривания.

🔷 Водопад Султан-Су. Недалеко от источников вы увидите один из самых мощных водопадов урочища, высота падения воды ~40 метров.

🔷 Водопад Кызыл-Су. Также в программе «Вода красных скал», окрашенных железистым нарзаном.

🔷 Водопад Каракая-Су. В ущелье реки Малки вы посетите ещё один мощный водопад «Вода черных скал». Путь к нему — отдельный увлекательный маршрут по цветочным склонам ущелья с переходом через бурлящую горную реку. К водопаду можно подойти так близко, что в жару он вас освежит прохладными брызгами, а зимой вы увидите закованные в лёд струи гиганта.

🔷 Плато Бермамыт. Отсюда открывается один из лучших видов на Эльбрус и Кавказский хребет. Вы будете очарованы красотой гор, увидите древний амфитеатр и скалы «Два монаха», а также услышите историю и легенды этих мест.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на внедорожнике
  • Программа подойдёт для детей старше 7 лет
  • Мы можем вас также забрать из Кисловодска или Пятигорска
  • Дополнительные расходы: питание в проверенных кафе с местной кухней (200-600 руб. /чел.); экосбор при посещении Джилы-Су (100-200 руб. /чел.)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В зависимости от погодных условий маршрут программы может быть скорректирован (по согласованию с группой)

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Ессентуках, Пятигорске, Кисловодске, Железноводске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
В
8 сен 2023
Самая красива и не забываемая поездка!
Прекрасный гид.
Тысяча рекомендаций!)
Самая красива и не забываемая поездка!Самая красива и не забываемая поездка!Самая красива и не забываемая поездка!

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