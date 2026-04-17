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Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Ессентуков

Погрузитесь в мир древних легенд и потрясающих пейзажей Верхней Балкарии. Этот джип-тур подарит вам незабываемые впечатления и открытия
Представьте себя на вершине мира, где вас окружают головокружительные панорамы и дыхание древности. Верхняя Балкария ждет вас, чтобы поделиться своими тайнами и красотой.

В этом джип-туре из Ессентуков вы подниметесь на
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скальный выступ Язык Тролля, увидите карстовое Голубое озеро, пройдете через Черекскую теснину, исследуете аул Кюнлюм и его сторожевую башню, а также насладитесь чистотой водопада Тыжынты. По желанию, окунетесь в термальные источники Аушигер.

Ваше приключение будет полно открытий и впечатлений, а комфортабельный внедорожник и небольшая группа до 7 человек сделают путешествие максимально приятным

4.9
83 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Головокружительные панорамы Языка Тролля
  • 💧 Прозрачные воды Голубого озера
  • 🛡 Историческая сторожевая башня Абай-Кала
  • 🌿 Живописные виды Черекской теснины
  • 🏰 Необычный замок Шато Эркен
  • 💦 Освежающие термальные источники Аушигер

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы - июнь, июль и август - идеально подходят для экскурсии в Ессентуках. В это время года природа раскрывает всю свою красоту, а горные панорамы особенно впечатляют. Посещение природных достопримечательностей становится максимально комфортным благодаря длительному световому дню.

Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, экскурсия также будет интересной. В это время года меньше туристов, что позволяет насладиться спокойствием и уединением. Пейзажи в это время года приобретают особенные краски, что делает поездку незабываемой.
Сейчас август — это идеальное время.
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Ессентуков
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Ессентуков
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Ессентуков

Что можно увидеть

  • Язык Тролля
  • Голубое озеро
  • Черекская теснина
  • Аул Кюнлюм
  • Водопад Тыжынты
  • Рыцарский замок Шато Эркен
  • Термальные источники Аушигер

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Язык Тролля. Природная смотровая площадка в ущелье Безенги, откуда вам откроются головокружительные панорамы вершин-пятитысячников и Безенгийской стены.
Голубое озеро. Вы увидите карстовое озеро в окружении альпийских лугов и полюбуетесь его прозрачной водой, меняющей цвет в зависимости от времени года.
Черекская теснина. Мы прокатимся по живописной горной дороге, прямо под нависающими над ней скалами. Вы услышите, как люди передвигались вдоль реки Черек до того, как в скалах прорубили тоннели.
Аул Кюнлюм. Здесь мы осмотрим сторожевую родовую башню Абай-Кала 17-18 веков.
Водопад Тыжынты. Вы увидите сотни ручейков воды, стекающих по разноцветному мху. Просачиваясь сквозь толщи горных пород, вода приобретает удивительный вкус. Её можно пить и набирать в поездку.
Рыцарский замок. Мы посетим необычный замок Шато Эркен на озере, стилизованный под Средневековье.
Термальные источники (по желанию). Вы сможете искупаться в горячих термальных источниках Аушигер под открытым небом.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, в группе до 7 человек.
  • Дополнительные расходы: питание в кафе — около 500 ₽ с человека, термальные источники — 500 ₽, замок Шато-Эркен — 100 ₽.

ежедневно в 06:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 9273 туристов
Добро пожаловать на Северный Кавказ! Нас зовут Виктор и Наталья, с 2014 года мы руководим туристическим клубом и вместе с нашей командой показываем гостям красоту этого удивительного региона. Наши гиды
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— не просто рассказчики, а увлечённые исследователи, которых объединяет любовь к своему делу и желание делиться знаниями. Мы стремимся сделать знакомство с Северным Кавказом доступным, интересным и по-настоящему увлекательным. Наши экскурсии — это живой диалог, благодаря которому гости не только любуются природой, но и глубже понимают историю, культуру и традиции региона. Особенно нам нравится сочетать природные красоты с рассказами о людях и событиях, которые сформировали Кавказ. Мы не проводим шаблонные туры: учитываем интересы гостей, гибко подстраиваем маршрут и уделяем большое внимание безопасности и комфорту. Для нас каждая поездка — это возможность подарить яркие эмоции и вдохновить на новые путешествия.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 83 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
77
4
3
3
1
2
1
1
1
Татьяна
Впечатления от экскурсии очень и ооочень положительные. Интересные и живописные локации.
Гид Алексей, отдельный респект, очень внимательный, дружелюбный, прекрасный собеседник. Поездка получилась классная, кацыанула😊😊😊. Рекомендую💯👍
Впечатления от экскурсии очень и ооочень положительные. Интересные и живописные локации.
Виктор
Виктор
Ответ организатора:
Большое спасибо за такой эмоциональный и позитивный отзыв! Мы счастливы, что экскурсия подарила вам столько ярких впечатлений, а локации восхитили. Отдельно передадим Алексею ваш респект — он действительно профи и умеет создать душевную атмосферу. Будем рады видеть вас снова! 😊
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Юлия
супер! очень понравилось! не утомительно, хоть и много гуляли, поднялись везде куда можно, залезли на все что можно)) было время на все, и на завтрак, и на обед! повезло, что сидели на втором ряду, полагаю сзади не так комфортно и вообще не плохо бы меняться, что бы все были довольны)
супер! очень понравилось! не утомительно, хоть и много гуляли, поднялись везде куда можно, залезли на все
супер! очень понравилось! не утомительно, хоть и много гуляли, поднялись везде куда можно, залезли на все
супер! очень понравилось! не утомительно, хоть и много гуляли, поднялись везде куда можно, залезли на все
супер! очень понравилось! не утомительно, хоть и много гуляли, поднялись везде куда можно, залезли на все
супер! очень понравилось! не утомительно, хоть и много гуляли, поднялись везде куда можно, залезли на все
супер! очень понравилось! не утомительно, хоть и много гуляли, поднялись везде куда можно, залезли на все
супер! очень понравилось! не утомительно, хоть и много гуляли, поднялись везде куда можно, залезли на все
супер! очень понравилось! не утомительно, хоть и много гуляли, поднялись везде куда можно, залезли на все+8
супер! очень понравилось! не утомительно, хоть и много гуляли, поднялись везде куда можно, залезли на все
супер! очень понравилось! не утомительно, хоть и много гуляли, поднялись везде куда можно, залезли на все
супер! очень понравилось! не утомительно, хоть и много гуляли, поднялись везде куда можно, залезли на все
супер! очень понравилось! не утомительно, хоть и много гуляли, поднялись везде куда можно, залезли на все
супер! очень понравилось! не утомительно, хоть и много гуляли, поднялись везде куда можно, залезли на все
супер! очень понравилось! не утомительно, хоть и много гуляли, поднялись везде куда можно, залезли на все
супер! очень понравилось! не утомительно, хоть и много гуляли, поднялись везде куда можно, залезли на все
супер! очень понравилось! не утомительно, хоть и много гуляли, поднялись везде куда можно, залезли на все
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Н
Ездили на экскурсию 04.02.2026г. Комфортный автомобиль Infinity Q56, отличный водитель, он же гид, Александр интересно рассказывал на протяжении всей экскурсии. Отличный бонус-Александр оказался прекрасным фотографом и видеографом, за что отдельное спасибо от нашего женского коллектива.
Ездили на экскурсию 04.02.2026г. Комфортный автомобиль Infinity Q56, отличный водитель, он же гид, Александр интересно рассказывал
Ездили на экскурсию 04.02.2026г. Комфортный автомобиль Infinity Q56, отличный водитель, он же гид, Александр интересно рассказывал
Ездили на экскурсию 04.02.2026г. Комфортный автомобиль Infinity Q56, отличный водитель, он же гид, Александр интересно рассказывал
Ездили на экскурсию 04.02.2026г. Комфортный автомобиль Infinity Q56, отличный водитель, он же гид, Александр интересно рассказывал
Ездили на экскурсию 04.02.2026г. Комфортный автомобиль Infinity Q56, отличный водитель, он же гид, Александр интересно рассказывал
Ездили на экскурсию 04.02.2026г. Комфортный автомобиль Infinity Q56, отличный водитель, он же гид, Александр интересно рассказывал
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Ирина
Гид-водитель Сергей постарался, чтобы нам было хорошо) Красиво, даже очень! К началу поездки я думала, что уже устала отдыхать (это была наша финальная экскурсия) и не ждала особых впечатлений, но
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нет! Великолепная компания, потрясающие виды, вкусный обед рядом с "Языком тролля". Осторожно: люди с боязнью высоты могут изрядно понервничать. Есть места, где кажется, что земля уходит из-под ног. Но красота этих мест перекрывает страхи. Да и места очень активно исхожены-изъезжены туристами. Нужно быть готовым к активным перемещениям по горам (спортивная обувь, брюки) и капризам погоды (дождевик или зонтик).

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Е
Были на экскурсии с гидом-водителем Азретом, все очень понравилось - и машина комфортабельная, и места очень красивые, и гид рассказывал много интересного по ходу поездки, а, главное, очень повезло с погодой! Завершили экскурсию купанием в термальных источниках, все остались очень довольны. Спасибо за прекрасную организацию!
Виктор
Виктор
Ответ организатора:
Благодарим вас за подробный отзыв и за то, что выбрали нашу экскурсию! Очень рады, что вы остались довольны работой гида-водителя
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Азрета, комфортом поездки и программой. Мы стараемся уделять внимание каждой детали — приятно, что это заметно. Будем рады увидеть вас снова!

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Наталья
Северный Кавказ продолжает удивлять нас своей красотой и величием. Но в этом путешествии мы получили удовольствие не только от природы, но и массу впечатлений и знаний об этом прекрасном крае и его жителях. Нам очень повезло, что в поездке нас сопровождал гид Константин, который оказался прекрасным рассказчиком, знающим историю, и самое главное любящим свой край!
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