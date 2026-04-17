Представьте себя на вершине мира, где вас окружают головокружительные панорамы и дыхание древности. Верхняя Балкария ждет вас, чтобы поделиться своими тайнами и красотой.
В этом джип-туре из Ессентуков вы подниметесь на
В этом джип-туре из Ессентуков вы подниметесь на
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Головокружительные панорамы Языка Тролля
- 💧 Прозрачные воды Голубого озера
- 🛡 Историческая сторожевая башня Абай-Кала
- 🌿 Живописные виды Черекской теснины
- 🏰 Необычный замок Шато Эркен
- 💦 Освежающие термальные источники Аушигер
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы - июнь, июль и август - идеально подходят для экскурсии в Ессентуках. В это время года природа раскрывает всю свою красоту, а горные панорамы особенно впечатляют. Посещение природных достопримечательностей становится максимально комфортным благодаря длительному световому дню.
Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, экскурсия также будет интересной. В это время года меньше туристов, что позволяет насладиться спокойствием и уединением. Пейзажи в это время года приобретают особенные краски, что делает поездку незабываемой.
Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, экскурсия также будет интересной. В это время года меньше туристов, что позволяет насладиться спокойствием и уединением. Пейзажи в это время года приобретают особенные краски, что делает поездку незабываемой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Язык Тролля
- Голубое озеро
- Черекская теснина
- Аул Кюнлюм
- Водопад Тыжынты
- Рыцарский замок Шато Эркен
- Термальные источники Аушигер
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Язык Тролля. Природная смотровая площадка в ущелье Безенги, откуда вам откроются головокружительные панорамы вершин-пятитысячников и Безенгийской стены.
Голубое озеро. Вы увидите карстовое озеро в окружении альпийских лугов и полюбуетесь его прозрачной водой, меняющей цвет в зависимости от времени года.
Черекская теснина. Мы прокатимся по живописной горной дороге, прямо под нависающими над ней скалами. Вы услышите, как люди передвигались вдоль реки Черек до того, как в скалах прорубили тоннели.
Аул Кюнлюм. Здесь мы осмотрим сторожевую родовую башню Абай-Кала 17-18 веков.
Водопад Тыжынты. Вы увидите сотни ручейков воды, стекающих по разноцветному мху. Просачиваясь сквозь толщи горных пород, вода приобретает удивительный вкус. Её можно пить и набирать в поездку.
Рыцарский замок. Мы посетим необычный замок Шато Эркен на озере, стилизованный под Средневековье.
Термальные источники (по желанию). Вы сможете искупаться в горячих термальных источниках Аушигер под открытым небом.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, в группе до 7 человек.
- Дополнительные расходы: питание в кафе — около 500 ₽ с человека, термальные источники — 500 ₽, замок Шато-Эркен — 100 ₽.
ежедневно в 06:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 9273 туристов
Добро пожаловать на Северный Кавказ! Нас зовут Виктор и Наталья, с 2014 года мы руководим туристическим клубом и вместе с нашей командой показываем гостям красоту этого удивительного региона. Наши гиды
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 83 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Впечатления от экскурсии очень и ооочень положительные. Интересные и живописные локации.
Гид Алексей, отдельный респект, очень внимательный, дружелюбный, прекрасный собеседник. Поездка получилась классная, кацыанула😊😊😊. Рекомендую💯👍
Гид Алексей, отдельный респект, очень внимательный, дружелюбный, прекрасный собеседник. Поездка получилась классная, кацыанула😊😊😊. Рекомендую💯👍
Виктор
Ответ организатора:
Большое спасибо за такой эмоциональный и позитивный отзыв! Мы счастливы, что экскурсия подарила вам столько ярких впечатлений, а локации восхитили. Отдельно передадим Алексею ваш респект — он действительно профи и умеет создать душевную атмосферу. Будем рады видеть вас снова! 😊
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супер! очень понравилось! не утомительно, хоть и много гуляли, поднялись везде куда можно, залезли на все что можно)) было время на все, и на завтрак, и на обед! повезло, что сидели на втором ряду, полагаю сзади не так комфортно и вообще не плохо бы меняться, что бы все были довольны)
+8
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Н
Ездили на экскурсию 04.02.2026г. Комфортный автомобиль Infinity Q56, отличный водитель, он же гид, Александр интересно рассказывал на протяжении всей экскурсии. Отличный бонус-Александр оказался прекрасным фотографом и видеографом, за что отдельное спасибо от нашего женского коллектива.
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Гид-водитель Сергей постарался, чтобы нам было хорошо) Красиво, даже очень! К началу поездки я думала, что уже устала отдыхать (это была наша финальная экскурсия) и не ждала особых впечатлений, но
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Е
Были на экскурсии с гидом-водителем Азретом, все очень понравилось - и машина комфортабельная, и места очень красивые, и гид рассказывал много интересного по ходу поездки, а, главное, очень повезло с погодой! Завершили экскурсию купанием в термальных источниках, все остались очень довольны. Спасибо за прекрасную организацию!
Виктор
Ответ организатора:
Благодарим вас за подробный отзыв и за то, что выбрали нашу экскурсию! Очень рады, что вы остались довольны работой гида-водителя
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Северный Кавказ продолжает удивлять нас своей красотой и величием. Но в этом путешествии мы получили удовольствие не только от природы, но и массу впечатлений и знаний об этом прекрасном крае и его жителях. Нам очень повезло, что в поездке нас сопровождал гид Константин, который оказался прекрасным рассказчиком, знающим историю, и самое главное любящим свой край!
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