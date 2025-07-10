Е Елена Сергей - замечательный человек. Ездим с ним на экскурсии 2 год. Очень довольны. Много рассказывает интересных фактов, помогает во всем. Посмотрели много интересных мест.

А Аркадий Повезло с Гидом, погодой и машиной. Гид Руслан вел машину аккуратно, отвечал на наши вопросы и рассказал много полезной информации о маршруте, за что мы ему очень благодарны, машина была чистая и комфортная, ну и погода была солнечной и безветренной, в общем впечатления от поездки самые наилучшие.

П Полина Были на экскурсии с гидом Русланом, всё очень понравилось, только приятные эмоции! Было очень интересно слушать гида, много информации и веселых историй! Огромное спасибо за потрясающую экскурсию! Вернемся обязательно! ☺️

Н Наталья читать дальше жителях, насладились красотами гор, озер и водопадов, и прекрасной погодой (повезло что было солнечно). Поездка на машине гида оказалась большим плюсом, т. к. не на все объекты могут проехать автобусы, да и скорректировать остановки проще. Спасибо за поездку, все понравилось! Отдыхая в Кисловодске решили посетить Домбай. Как всегда выбрали экскурсию на Спутнике и ни разу не пожалели. По дороге на Домбай посетили много интересных мест, узнали интересные факты об их