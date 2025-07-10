Вас ждет однодневная поездка на Домбай, за время которой вы сможете сполна насладиться красотой природы Кавказа.
Мы проедем по одной из живописнейших дорог, полюбуемся древним храмом, а после поднимемся высоко к облакам по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара — отсюда открываются потрясающие виды.
Мы проедем по одной из живописнейших дорог, полюбуемся древним храмом, а после поднимемся высоко к облакам по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара — отсюда открываются потрясающие виды.
Описание экскурсииМы отправляемся в Домбай, чтобы вы впечатлились величием гор, увидели необычные скалы и побывали в необычном заповеднике. Именно здесь вы сможете сполна насладиться красотой Кавказа — взлететь к облакам по канатной дороге, посмотреть на древний и просто полюбоваться окружающей природой, вдыхая опьяняющий горный воздух. За время нашего тура мы:
- проедем по одной из самых живописных дорог Северного Кавказа — через перевал Гумбаши;
- полюбуемся со смотровой площадки видом на Эльбрус и главный Кавказский хребет;
- отправимся к одному из самых древних христианских храмов России, расположенному на горе Шоана;
- посетим долину реки Теберда;
- на Домбайской поляне поднимемся на канатной дороге на гору Мусса-Ачитара и насладимся захватывающими дух видами окружающих гор и водопадов. В летнее время мы также заедем к Туманлы-кёль — одному из самых красивых озер Домбая. Важная информация: При себе иметь необходимо иметь документы, подтверждающие личность. Надевайте удобную обувь и теплую, непродуваемую закрытую одежду. Также возьмите с собой солнцезащитные очки и головные уборы. За дополнительную оплату возможен проезд к Чучхурским водопадам и водопаду Алибек.
Ежедневно с 06.00-08.00 утра
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гумбаши (панорама)
- Сырная пещера
- Шоанинский храм или Сентинский
- Озеро Кара-Кёль
- Домбайская поляна
- Гора Мусса-Ачитара
- Река Уллу-Муруджу и Теберда
- Озеро Туманлы Кёль (по возможности проезда)
Что включено
- Сопровождение опытного гида-водителя
- Трансфер
Что не входит в цену
- Билет на канатную дорогу в Домбае (по желанию):/n взрослый - 2700 руб. (3200м) /n детский - 2100 руб. (3200м)
- Питание: средний чек - 700 руб. (по желанию)
- Экологический сбор: 200 руб
- Заед на озеро Туманлыкёль - 2000р. (по желанию)
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 06.00-08.00 утра
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- При себе иметь необходимо иметь документы, подтверждающие личность
- Надевайте удобную обувь и теплую, непродуваемую закрытую одежду. Также возьмите с собой солнцезащитные очки и головные уборы
- За дополнительную оплату возможен проезд к Чучхурским водопадам и водопаду Алибек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
10 июл 2025
Сергей - замечательный человек. Ездим с ним на экскурсии 2 год. Очень довольны. Много рассказывает интересных фактов, помогает во всем. Посмотрели много интересных мест.
А
Аркадий
25 июн 2025
Повезло с Гидом, погодой и машиной. Гид Руслан вел машину аккуратно, отвечал на наши вопросы и рассказал много полезной информации о маршруте, за что мы ему очень благодарны, машина была чистая и комфортная, ну и погода была солнечной и безветренной, в общем впечатления от поездки самые наилучшие.
П
Полина
3 мая 2025
Были на экскурсии с гидом Русланом, всё очень понравилось, только приятные эмоции! Было очень интересно слушать гида, много информации и веселых историй! Огромное спасибо за потрясающую экскурсию! Вернемся обязательно! ☺️
Н
Наталья
20 ноя 2023
Отдыхая в Кисловодске решили посетить Домбай. Как всегда выбрали экскурсию на Спутнике и ни разу не пожалели. По дороге на Домбай посетили много интересных мест, узнали интересные факты об их
ч
ччч
8 мая 2023
Нам не повезло с погодой на самом Домбае, но удалось запечатлеть волшебные виды, которые открываются с храмов, а наш гид, поливаемый холодным дождём, героически пофотографировал нас у водопада (реки). Было очень красиво, узнали кое-что новое, приятно провели время. Спасибо гиду и организатору за эту экскурсию) P.S: пожелание к авто - добавить ремни безопасности на задние сидения.
Входит в следующие категории Ессентуков
Похожие экскурсии из Ессентуков
Мини-группа
до 7 чел.
Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
Погрузитесь в атмосферу Кавказа: перевал Гумбаши, древний храм и канатная дорога на Мусса-Ачитара. Уникальные виды и природа ждут вас
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Поездка из Ессентуков в завораживающий Домбай: Встреча с Кавказом
Приглашаем вас на незабываемое путешествие из Ессентуков в Домбай, где красота Кавказских гор откроется во всем своем великолепии
Начало: В районе жд вокзала Ессентуков
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
18 500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ессентуков в Домбай: Путешествие через древний Кавказ
Откройте для себя красоту Карачаево-Черкесии с экскурсией из Ессентуков в Домбай. Перевал Гумбаши, Сентинский храм и многое другое ждут вас
Начало: В любом удобном для Вас месте
Сегодня в 06:00
11 дек в 06:00
16 000 ₽ за всё до 3 чел.