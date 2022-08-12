ежедневно в 07:00

Лучшие месяцы для поездки - с июня по сентябрь. В это время можно насладиться всеми природными красотами, а также комфортной температурой для прогулок и активного отдыха.

Представьте себе раннее утро, когда вы отправляетесь из Ессентуков в сторону Карачаево-Черкесии, чтобы встретиться лицом к лицу с величественным Эльбрусом.По пути вы остановитесь на смотровых площадках, увидите колоритные стада барашков

и уникальные «сырные скалы». В Домбае вас ждет покорение гор на канатной дороге с остановками на высотах 2277, 3008 и 3200 метров. Вас поразит красота озера Кара-Кёль и чистота реки Уллу-Муруджу. Это путешествие станет одним из самых ярких в вашей жизни

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Живописная дорога навстречу Эльбрусу

Стартуем из Ессентуков рано утром и мчимся в сторону Карачаево-Черкесии (не забудьте обратить внимание на колоритные стада барашков). По дороге через перевал Гумбаши остановимся на смотровой площадке с видом на седой Эльбрус, от которого захватывает дух. Вы узнаете о местных селах и, минуя их, окажетесь у «сырных скал» — фактурного скального образования. Также проедем через город Карачаевск и Теберду.

Домбай и окрестности

По прибытии в поселок Домбай вам предстоит покорить горы в кабинке канатной дороги. Она едет с тремя остановками: на каждой можно выйти, а потом вновь отправиться выше или ниже. У вас будет достаточно свободного времени, чтобы насладиться горными видами и кристальным воздухом. С высот 2277, 3008 и 3200 метров н. у. м вы взглянете на Кавказский хребет и Алибекское ущелье с водопадом.

По пути туда или обратно вас также ждут озеро Кара-Кёль, меняющее цвет в зависимости от погоды, и остановка у реки Уллу-Муруджу, чья вода столь чиста, что ее можно пить.

Организационные детали