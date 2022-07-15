ежедневно в 07:00

«Кто здесь бывал хотя бы раз, запомнит навсегда Кавказ!» — приглашаем вас убедиться в этом и отправиться на Домбай с нами. В группе до 20 человек (по 4-6 человек в джипе) вы отдохнете душой в заповедных местах: подниметесь по канатке на 3000 метров, увидите озеро Кара-Кёль необыкновенного цвета и чистейшую реку Уллу-Муруджу. А с нас рассказы о хрониках, легендах и традициях края.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Живописная дорога навстречу Эльбрусу

Стартуем из Ессентуков рано утром и мчимся в сторону Карачаево-Черкесии (не забудьте обратить внимание на колоритные стада барашков). По дороге через перевал Гум-Баши остановимся на смотровой площадке с видом на седой Эльбрус, от которого захватывает дух. Вы узнаете о местных селах и, минуя их, окажетесь у «сырных скал» — фактурного скального образования. Также проедем через город Карачаевск и Теберду.

Домбай и окрестности

По прибытии в поселок Домбай вам предстоит покорить горы в кабинке канатной дороги. Она едет с тремя остановками: на каждой можно выйти, а потом вновь отправиться выше или ниже. У вас будет достаточно свободного времени, чтобы насладиться горными видами и кристальным воздухом. С высот 2277, 3008 и 3200 метров н. у. м вы взглянете на Кавказский хребет и Алибекское ущелье с водопадом.

По пути туда или обратно вас также ждут озеро Кара-Кёль, меняющее цвет в зависимости от погоды, и остановка у реки Уллу-Муруджу, чья вода столь чиста, что ее можно пить.

Организационные детали