ежедневно в 07:00

Групповая поездка из Ессентуков в завораживающий Домбай

Удобный способ встретиться с одними из лучших пейзажей Кавказа и узнать регион поближе

5
1 отзыв
«Кто здесь бывал хотя бы раз, запомнит навсегда Кавказ!» — приглашаем вас убедиться в этом и отправиться на Домбай с нами.

В группе до 20 человек (по 4-6 человек в джипе) вы отдохнете душой в заповедных местах: подниметесь по канатке на 3000 метров, увидите озеро Кара-Кёль необыкновенного цвета и чистейшую реку Уллу-Муруджу. А с нас рассказы о хрониках, легендах и традициях края.
Групповая поездка из Ессентуков в завораживающий Домбай
Групповая поездка из Ессентуков в завораживающий Домбай
Групповая поездка из Ессентуков в завораживающий Домбай
Групповая поездка из Ессентуков в завораживающий Домбай
Групповая поездка из Ессентуков в завораживающий Домбай
Групповая поездка из Ессентуков в завораживающий Домбай
Групповая поездка из Ессентуков в завораживающий Домбай
Групповая поездка из Ессентуков в завораживающий Домбай
Групповая поездка из Ессентуков в завораживающий Домбай
Групповая поездка из Ессентуков в завораживающий Домбай
Групповая поездка из Ессентуков в завораживающий Домбай
Групповая поездка из Ессентуков в завораживающий Домбай
Групповая поездка из Ессентуков в завораживающий Домбай
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Описание

Что вас ожидает

Живописная дорога навстречу Эльбрусу

Стартуем из Ессентуков рано утром и мчимся в сторону Карачаево-Черкесии (не забудьте обратить внимание на колоритные стада барашков). По дороге через перевал Гум-Баши остановимся на смотровой площадке с видом на седой Эльбрус, от которого захватывает дух. Вы узнаете о местных селах и, минуя их, окажетесь у «сырных скал» — фактурного скального образования. Также проедем через город Карачаевск и Теберду.

Домбай и окрестности

По прибытии в поселок Домбай вам предстоит покорить горы в кабинке канатной дороги. Она едет с тремя остановками: на каждой можно выйти, а потом вновь отправиться выше или ниже. У вас будет достаточно свободного времени, чтобы насладиться горными видами и кристальным воздухом. С высот 2277, 3008 и 3200 метров н. у. м вы взглянете на Кавказский хребет и Алибекское ущелье с водопадом.

По пути туда или обратно вас также ждут озеро Кара-Кёль, меняющее цвет в зависимости от погоды, и остановка у реки Уллу-Муруджу, чья вода столь чиста, что ее можно пить.

Организационные детали

  • Поездка проходит на внедорожнике с гидом-водителем из нашей команды. В каждой машине по 4-6 человек.
  • Дополнительные расходы: обед (самостоятельно в кафе на ваш выбор) и канатная дорога (1600 руб. /взрослый, 1100 руб. /льготный; цены могут меняться в зависимости от сезона)

ежедневно в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе жд вокзала Ессентуков
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ю
15 июля 2022
Состоялась прекрасная поездка на Домбай! Погода была идеальная. Ехали на машине порш кайен, очень комфортно. По дороге останавливались на других локациях и даже Эльбрус нам был хорошо виден. Сам Домбай прекрасен! После спуска посетили потрясающее кафе.
Вообщем советую.
Главное удобная обувь, одежда. Если солнце, то обязательно spf!

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