Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Живописная дорога навстречу Эльбрусу
Стартуем из Ессентуков рано утром и мчимся в сторону Карачаево-Черкесии (не забудьте обратить внимание на колоритные стада барашков). По дороге через перевал Гум-Баши остановимся на смотровой площадке с видом на седой Эльбрус, от которого захватывает дух. Вы узнаете о местных селах и, минуя их, окажетесь у «сырных скал» — фактурного скального образования. Также проедем через город Карачаевск и Теберду.
Домбай и окрестности
По прибытии в поселок Домбай вам предстоит покорить горы в кабинке канатной дороги. Она едет с тремя остановками: на каждой можно выйти, а потом вновь отправиться выше или ниже. У вас будет достаточно свободного времени, чтобы насладиться горными видами и кристальным воздухом. С высот 2277, 3008 и 3200 метров н. у. м вы взглянете на Кавказский хребет и Алибекское ущелье с водопадом.
По пути туда или обратно вас также ждут озеро Кара-Кёль, меняющее цвет в зависимости от погоды, и остановка у реки Уллу-Муруджу, чья вода столь чиста, что ее можно пить.
Организационные детали
Поездка проходит на внедорожнике с гидом-водителем из нашей команды. В каждой машине по 4-6 человек.
Дополнительные расходы: обед (самостоятельно в кафе на ваш выбор) и канатная дорога (1600 руб. /взрослый, 1100 руб. /льготный; цены могут меняться в зависимости от сезона)
ежедневно в 07:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе жд вокзала Ессентуков
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рустам — ваша команда гидов в Ессентуках
Добрый день! Я сам увлекаюсь туризмом, родился в этих сказочных местах и с радостью открою их вам вместе с нашей командой гидов. Каждый из нас расскажет истории края, ответит на вопросы и поддержит дружескую беседу. Все фото комфортные, ездим аккуратно.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
15 июля 2022
Состоялась прекрасная поездка на Домбай! Погода была идеальная. Ехали на машине порш кайен, очень комфортно. По дороге останавливались на других локациях и даже Эльбрус нам был хорошо виден. Сам Домбай прекрасен! После спуска посетили потрясающее кафе. Вообщем советую. Главное удобная обувь, одежда. Если солнце, то обязательно spf!
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