ежедневно в 07:00

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Поездка из Ессентуков в завораживающий Домбай

Приглашаем вас на незабываемое путешествие из Ессентуков в Домбай, где красота Кавказских гор откроется во всем своем великолепии
Представьте себе раннее утро, когда вы отправляетесь из Ессентуков в сторону Карачаево-Черкесии, чтобы встретиться лицом к лицу с величественным Эльбрусом.

По пути вы остановитесь на смотровых площадках, увидите колоритные стада барашков
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и уникальные «сырные скалы».

В Домбае вас ждет покорение гор на канатной дороге с остановками на высотах 2277, 3008 и 3200 метров. Вас поразит красота озера Кара-Кёль и чистота реки Уллу-Муруджу. Это путешествие станет одним из самых ярких в вашей жизни

5
13 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Захватывающие виды на Кавказский хребет
  • 🚠 Подъем на канатной дороге до 3200 метров
  • 🏞 Прогулка вдоль чистейшей реки Уллу-Муруджу
  • 🌊 Озеро Кара-Кёль с меняющимся цветом
  • 🚗 Комфортная поездка на внедорожнике

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для поездки - с июня по сентябрь. В это время можно насладиться всеми природными красотами, а также комфортной температурой для прогулок и активного отдыха.
Сейчас август — это идеальное время.
Поездка из Ессентуков в завораживающий Домбай
Поездка из Ессентуков в завораживающий Домбай
Поездка из Ессентуков в завораживающий Домбай

Что можно увидеть

  • Эльбрус
  • Сырные скалы
  • Алибекское ущелье
  • Водопад

Описание экскурсии

Живописная дорога навстречу Эльбрусу

Стартуем из Ессентуков рано утром и мчимся в сторону Карачаево-Черкесии (не забудьте обратить внимание на колоритные стада барашков). По дороге через перевал Гумбаши остановимся на смотровой площадке с видом на седой Эльбрус, от которого захватывает дух. Вы узнаете о местных селах и, минуя их, окажетесь у «сырных скал» — фактурного скального образования. Также проедем через город Карачаевск и Теберду.

Домбай и окрестности

По прибытии в поселок Домбай вам предстоит покорить горы в кабинке канатной дороги. Она едет с тремя остановками: на каждой можно выйти, а потом вновь отправиться выше или ниже. У вас будет достаточно свободного времени, чтобы насладиться горными видами и кристальным воздухом. С высот 2277, 3008 и 3200 метров н. у. м вы взглянете на Кавказский хребет и Алибекское ущелье с водопадом.

По пути туда или обратно вас также ждут озеро Кара-Кёль, меняющее цвет в зависимости от погоды, и остановка у реки Уллу-Муруджу, чья вода столь чиста, что ее можно пить.

Организационные детали

  • Поездка проходит на внедорожнике с гидом-водителем из нашей команды
  • Дополнительные расходы: обед (самостоятельно в кафе на ваш выбор) и канатная дорога (от 900 руб. до 2000 руб. /стандартный билет и от 700 руб. до 1700 руб. /льготный билет, зависит от выбранного тарифа)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе жд вокзала Ессентуков
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рустам
Рустам — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 169 туристов
Добрый день! Я сам увлекаюсь туризмом, родился в этих сказочных местах и с радостью открою их вам вместе с нашей командой гидов. Каждый из нас расскажет истории края, ответит на вопросы и поддержит дружескую беседу. Все автомобили комфортные, ездим аккуратно.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
Наталья
Нам повезло с компанией, с водителем - Борисом, он же гид и погодой в обще со всем повезло и поездка очень понравилась. Все заявленные в экскурсии места мы осмотрели. Конечно
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это больше «видовая», чем историческая/познавательная экскурсия. Живописная дорога захватывала дух, во всей красе полюбовались Эльбрусом.
Только с помощью Бориса «покорили»«сырные скалы» — класс. А затем на канатке легко покорили Домбай - доехав до самой вершины!!
Ещё по пути погуляли у озера Кара-Кёль, и напелись воды из реки Уллу-Муруджу. Вообщем получилось отличное путешествие. И как ни странно нас с сыном ни разу не укачало, хотя всегда и везде очень сильно укачивает,

Нам повезло с компанией, с водителем - Борисом, он же гид и погодой в обще со
Нам повезло с компанией, с водителем - Борисом, он же гид и погодой в обще со
Нам повезло с компанией, с водителем - Борисом, он же гид и погодой в обще со
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Ю
Состоялась прекрасная поездка на Домбай! Погода была идеальная. Ехали на машине порш кайен, очень комфортно. По дороге останавливались на других локациях и даже Эльбрус нам был хорошо виден. Сам Домбай прекрасен! После спуска посетили потрясающее кафе.
Вообщем советую.
Главное удобная обувь, одежда. Если солнце, то обязательно spf!
Состоялась прекрасная поездка на Домбай! Погода была идеальная. Ехали на машине порш кайен, очень комфортно. По
Состоялась прекрасная поездка на Домбай! Погода была идеальная. Ехали на машине порш кайен, очень комфортно. По
Состоялась прекрасная поездка на Домбай! Погода была идеальная. Ехали на машине порш кайен, очень комфортно. По
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Е
Спасибо огромное Павлу за прекрасную экскурсию!!
Нам в этот день не слишком повезло с погодой (был сильный дождь). Павел удачно поменял маршрут, мы получили невероятные впечатления от трекинга к водопаду 😍 Комфортное вождение, интересная беседа! Очень хочется вернуться, чтобы отправится с ребятами в другое путешествие!
Спасибо огромное Павлу за прекрасную экскурсию!!
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С
Нашим гидом был Роман. Он подготовил отличный маршрут, при этом много рассказывал об истории местных памятников природы, традициях Кавказа, легко и увлекательно, было интересно слушать. Экскурсия стала одной из самых запоминающихся в жизни, обязательно будем обращаться к вам еще.
Нашим гидом был Роман. Он подготовил отличный маршрут, при этом много рассказывал об истории местных памятников
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Е
Было здорово, всем рекомендую! 👍🏽
Было здорово, всем рекомендую! 👍🏽
Было здорово, всем рекомендую! 👍🏽
Было здорово, всем рекомендую! 👍🏽
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Виктория
Огромная благодарность
Огромная благодарность
Огромная благодарность
Огромная благодарность
Огромная благодарность
Огромная благодарность
Огромная благодарность
Огромная благодарность
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