Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ессентуков

Из Ессентуков — в великолепный Домбай!

Горные пейзажи, древние храмы, виды на Эльбрус и заповедные места Кавказа на автомобильной экскурсии

5
5 отзывов
Приглашаю отдохнуть от городской суеты и отправиться на комфортабельном внедорожнике в край живописных долин, рек, гор и лесов.

Вы проедете через знаменитый перевал Гумбаши, увидите христианский храм X века и посетите известный курорт Домбай.

А я расскажу о народных обычаях и богатой истории Карачаево-Черкесии.
Из Ессентуков — в великолепный Домбай!
Из Ессентуков — в великолепный Домбай!
Из Ессентуков — в великолепный Домбай!
Из Ессентуков — в великолепный Домбай!
Из Ессентуков — в великолепный Домбай!
Из Ессентуков — в великолепный Домбай!
Из Ессентуков — в великолепный Домбай!
Из Ессентуков — в великолепный Домбай!
Из Ессентуков — в великолепный Домбай!
Из Ессентуков — в великолепный Домбай!

Что вас ожидает

Древний и самобытный Кавказ

Я покажу вам невероятно интересные и красивые места Карачаево-Черкесии. В программе экскурсии:

  • Перевал Гумбаши — вы проедете по одной из самых живописных дорог региона, подниметесь на высоту 2144 метра и оцените шикарный вид на Главный Кавказский хребет.
  • Сентинский храм — возведенный в далеком 965 году на территории современной Карачаево-Черкесии, он запомнится вам стройными архитектурными формами и идиллическими окружающими панорамами.
  • Река Уллу-Муруджу — один из самых чистых водоемов в России и Европе. Вы узнаете, где берут начало холодные голубые воды реки и почему они считаются целебными.
  • Тебердинский биосферный заповедник — вы полюбуетесь нетронутой природой и по желанию посетите зоопарк с редкими видами животных.
  • Домбай — в знаменитом курортном поселке вас ждут щедрое солнце, горный воздух и вид на потрясающие снежные вершины.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле: Renault Fluence (если группа меньше 3 человек) или Land Cruiser (если группа 3 человека и больше)
  • Входные билеты не включены в стоимость: Тебердинский заповедник — 200 р. с человека, канатная дорога в Домбае — 1150 р. с человека (по желанию)
  • Стоимость экскурсии указана для продолжительности 12 часов, каждый последующий час оплачивается дополнительно: + 1000 руб.
🚩 Начало и место завершения: В любом удобном для Вас месте
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Олег
Олег
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Олег, я родился и вырос в Пятигорске. Люблю фотографировать и путешествовать, туризмом занимаюсь более 10 лет. С радостью познакомлю вас с живописными уголками Кавказа.
Задать вопрос

5 реальных отзывов от туристов

Д
17 сен 2021
Не повезло с погодой, но Кавказ великолепен всегда!
Е
16 авг 2021
Домбай действительно великолепен! Как и гид Олег Карданов! Олег разработал очень хороший, насыщенный маршрут. Мы проехали по очень живописной дороге через перевал Гумбаши, побывали в древнем Шаонинском храме (10-й век), потом собственно Домбай. Ну, тут слов нет, все изумительно! На обратном пути полюбовались горной речкой, попили воды из чистейшего родника, вкусно пообедали на форелевой ферме, отведали козьего молока. На протяжении всего пути гид Олег нас угощал вкуснейшим чаем, который приготовил специально для нас. Олег вообще очень интересный человек. Прекрасно образован, много знает, виртуозно водит машину (кстати, это отдельный бонус экскурсии - хороший, удобный джип), видно, что любит свой край. И очень доброжелателен. Мы прекрасно провели время, много увидели, почувствовали прелесть кавказских гор - даже жалко было расставаться! Спасибо вам, Олег! Вы сделали нашу экскурсию незабываемой!
А
9 авг 2021
Домбай - это невероятное место в Карачаево-Черкесии! А в придачу с отличным гидом, как Олег, наша экскурсия прошла на УРА! Кругом неописуемая горная красота, чистейшие воздух и вода.
Олег спланировал маршрут очень удобно, с красивейшими остановками и вкуснейшими перекусами. Отдельная благодарность за мёд и речную форель)))
Несмотря на то, что экскурсия довольно продолжительная (12 часов), время пролетело незаметно благодаря комфортабельному автомобилю, интересным рассказам Олега, ну и конечно, прекрасным видам!
Буду рекомендовать это направление для путешествия и Олега, как замечательного гида-рассказчика и водителя, своим друзьям и знакомым:)
Т
20 июня 2021
Отличная поездка, комфортная машина. Олег - аккуратный водитель и хороший гид. Посетили много интересных и живописных мест. Экскурсия длительная, мы вернулись в отель через 12 часов, но остались только прекрасные впечатления. Олег, спасибо!
А
17 июня 2021
Были с детьми (7 и 8 лет). Всё понравилось и нам и детям. С погодой повезло, слава Богу! Увидели горы во всей красе.
С Олегом приятно общаться и он отличный водитель. Учел все наши пожелания. Спасибо за отличную поездку и прекрасное настроение!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ессентуков

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детейГоры🏡Выездные#Эльбрус🗽Достопримечательности#Домбай#Кавказ

Еще несколько похожих предложений в Ессентуках

Экскурсия из Ессентуков "Гигант Эльбрус"
4.3
6
12ч
2 500
за 1 чел.
Экскурсия из Ессентуков "Гигант Эльбрус"
Эльбрус - самая известная гора в России
каждый день при наборе группы 4-8 человек в 7.30 утра
"Сердце Карачаево-Черкессии" - Поездка в Домбай из Ессентуков
Индивидуальная экскурсия
11ч
14 000
за 1-6 чел.
"Сердце Карачаево-Черкессии" - Поездка в Домбай из Ессентуков
Мы отправляемся в однодневное путешествие из Кисловодска на Домбай
Смотрите свободные даты
Домбай и термальные воды "Жемчужины Кавказа"
4.7
38
14ч
1 800
за 1 чел.
Домбай и термальные воды "Жемчужины Кавказа"
Домбай неспроста называют "Сердцем гор"
Среда, суббота, воскресенье в 08:20
Джилы-Су: путешествие из Ессентуков
Индивидуальная экскурсия
5
2
9 000
за 1-4 чел.
Джилы-Су: путешествие из Ессентуков
Провести день в окружении фантастических горных пейзажей и узнать о Кавказе самое интересное
В Горную Ингушетию из Ессентуков
15ч
4 000
за 1 чел.
В Горную Ингушетию из Ессентуков
В этом туре нас ждут альпийские луга, сосновые рощи, широколиственные леса, нереально красивые...
Воскресенье или в любой день по набору группы
Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
Индивидуальная экскурсия
5
5
12ч
13 000
за 1-8 чел.
Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
Влюбиться в горные панорамы Северного Кавказа и исследовать тропы Тебердинского заповедника
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Ессентуков
Индивидуальная экскурсия
11ч
12 000
за 1-6 чел.
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Ессентуков
Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
Домбай: путь к вершинам Кавказа
Индивидуальная экскурсия
5
1
12ч
11 000
за 1-4 чел.
Домбай: путь к вершинам Кавказа
Впечатлиться величием гор, увидеть необычные скалы и побывать в заповеднике-зоопарке
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами!
Индивидуальная экскурсия
4.9
9
7 800
за 1-6 чел.
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами!
Причудливые скалы, живописные ущелья, заснеженные горы и вид на Эльбрус на авто-пешеходной экскурсии
Худесский лабиринт и величественный Эльбрус
Индивидуальная экскурсия
10ч
11500
10 350
за 1-4 чел.
Худесский лабиринт и величественный Эльбрус
Посетить «кавказский Стоунхендж» и насладиться фантастическими горными видами
Экскурсия в Приэльбрусье
4.7
43
12ч
1 800
за 1 чел.
Экскурсия в Приэльбрусье
Эльбрус - самая высокая гора России и Европы
среда, пятница, воскресенье - 06:40
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
Индивидуальная экскурсия
4.7
11
11ч
12 000
за 1-8 чел.
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
Горное озеро, музей Высоцкого, лучшие виды главной вершины Кавказа и дегустация нарзана за один день

Олег проводит ещё 2 экскурсии

Путешествие в Джилы-Су из Ессентуков
Индивидуальная экскурсия
11 000
за 1-6 чел.
Путешествие в Джилы-Су из Ессентуков
Насладиться водопадами, горами, ущельями и искупаться в горячих источниках
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Индивидуальная экскурсия
5
1
11000
9 900
за 1-6 чел.
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа — к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии
У нас ещё много экскурсий 😎 в Ессентуках. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ессентуках
🇷🇺