Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ессентуков

Домбай действительно великолепен! Как и гид Олег Карданов! Олег разработал очень хороший, насыщенный маршрут. Мы проехали по очень живописной дороге через перевал Гумбаши, побывали в древнем Шаонинском храме (10-й век), потом собственно Домбай. Ну, тут слов нет, все изумительно! На обратном пути полюбовались горной речкой, попили воды из чистейшего родника, вкусно пообедали на форелевой ферме, отведали козьего молока. На протяжении всего пути гид Олег нас угощал вкуснейшим чаем, который приготовил специально для нас. Олег вообще очень интересный человек. Прекрасно образован, много знает, виртуозно водит машину (кстати, это отдельный бонус экскурсии - хороший, удобный джип), видно, что любит свой край. И очень доброжелателен. Мы прекрасно провели время, много увидели, почувствовали прелесть кавказских гор - даже жалко было расставаться! Спасибо вам, Олег! Вы сделали нашу экскурсию незабываемой!