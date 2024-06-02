1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Домбай: где горы встречают небо
Погрузитесь в мир неповторимых красот Домбая, где каждый шаг открывает новые впечатления. Перевал Гумбаши, Сырная пещера и многое другое ждут вас
Сегодня в 07:30
Завтра в 06:30
от 14 800₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия «Мы едем к тебе, Домбай» из Ессентуков
Завораживающие пейзажи, сырные пещеры и аромат хвойного леса - все это в вашей экскурсии в Домбай
Начало: Заберем вас с адреса проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
41153 704₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Из Ессентуков в Домбай: Путешествие через древний Кавказ
Откройте для себя красоту Карачаево-Черкесии с экскурсией из Ессентуков в Домбай. Перевал Гумбаши, Сентинский храм и многое другое ждут вас
Начало: В любом удобном для Вас месте
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
13 часов
Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Домбай из Ессентуков: к вершинам, пронзающим небо и термальные источники
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Домбая, включая подъем на канатной дороге и отдых в термальных источниках
Начало: По договоренности
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Домбай из Ессентуков: в гармонии с природой и историей
Поднимитесь на канатке к облакам в Домбае, вдохните свежесть гор и узнайте тайны древних храмов и ущелий
Начало: По договоренности
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Поездка из Ессентуков в завораживающий Домбай: Встреча с Кавказом
Приглашаем вас на незабываемое путешествие из Ессентуков в Домбай, где красота Кавказских гор откроется во всем своем великолепии
Начало: В районе жд вокзала Ессентуков
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
18 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Ессентуков - к горным вершинам Домбая
Проведите день среди горных пейзажей Карачаево-Черкессии. Включены посещения Кольцо-горы, перевала Гумбаши, долины реки Мара и канатной дороги Домбая
Начало: У вашего места проживания
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
16 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия в Домбай из Ессентуков: горы, озера, храмы
Пейзажи, которые попадут в самое сердце
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:15
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия в Домбай: горные вершины, пещеры и древний храм
Погрузитесь в величие Кавказа: от перевала Гум-Баши до ледников Домбая с профессиональным гидом
Начало: В удобном вам месте в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45 и 07:00
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
47774 300₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Ессентуков
Путешествие на Домбай из Ессентуков в мини-группе подарит вам незабываемые впечатления от величественных гор и древних легенд
Начало: Адрес туриста
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
45004 050₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Нестандартный тур в сказочный Домбай из Ессентуков
Путешествие в Домбай из Ессентуков подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя уникальные места, о которых мало кто знает
Начало: От вашего места проживания в пределах города Ессен...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 200₽ за человека
Групповая
12 часов
Домбай из Ессентуков: Гум-баши, Пещеры и Древний Храм
Отправляйтесь в путешествие по сердцу Кавказа - Домбай. Горные вершины, древние храмы и загадочные пещеры ждут вас
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
3 700₽ за человека
скидка
10%
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Домбай «Земной Рай» из Ессентуков
Откройте величественный Домбай: горные вершины, древние храмы и кристальные воды ожидают вас
Начало: Ессентуки. Мы заберем от места вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 6:45
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
43003 870₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальное путешествие в Домбай: горные вершины, храмы и чистейшие реки
Погрузитесь в мир неповторимых горных пейзажей и древних храмов во время экскурсии в Домбай. Незабываемые впечатления и яркие фото гарантированы
Начало: Ваш адрес в Ессентуках
Расписание: Ежедневно с 7:00 до 9:00
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
16 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Путешествие в Домбай: канатка, храмы и кавказская кухня
Исследуйте живописные уголки Домбая, насладитесь кавказской кухней и дышите чистейшим горным воздухом
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Из Ессентуков в Домбай, величие гор
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Смотрите свободные даты.
19 июня в 09:00
27 июня в 09:00
16 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Домбая
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
4 400₽ за человека
Индивидуальная
14 часов
Настроение - «В горы»: Домбай
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
11 часов
Путешествие на Домбай в мини-группе
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 07:15, 07:30, 07:45
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
3 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Домбай: природа и легенды Карачаево-Черкессии
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
Расписание: Четверг, Суббота, Воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемское ущелье за один день
Начало: Ессентуки, ул. Первомайская,144
Расписание: Ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Домбай - земной рай
Начало: Ессентуки
Расписание: Каждый день с 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
22 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие к водопадам Джилы-Су
Начало: Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 500₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
12 часов
Домбай - сказка в горах Кавказа
Начало: Место проживания в пределах г. Ессентуки
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 200₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Ессентуков в сказочный Домбай - в мини-группе
Начало: Каждого туриста забираем с места его проживания
Расписание: согласно календарю
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
23 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Ессентуков
Групповой экскурсионный джип-тур из Ессентуков к легендарному высокогорному посёлку
Начало: ваш адрес
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
41503 735₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Домбай - незабываемое индивидуальное путешествие из Ессентуков
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
18 900₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения2 июня 2024Восторг и эмоции переполняют) Отличная погода, прекрасные места, красивейшие локации. Домбай ❤ Самый лучший гид на Кавказе, Игорь. Спасибо большое! Очень внимательный,
- ССветлана2 июня 2024Прекрасная экскурсия с прекрасным ЛУЧШИМ ДРУГОМ- Игорем!!! на его шикарной машине Персик!!! Отличное сопровождение в поездке, весёлое и интересное сопровождение,
- ООльга2 июня 2024Это самая лучшая из индивидуальных экскурсий за всю нашу туристическую жизнь. Гид Игорь, лучший друг (привет дружище!!!) и просто мировой
- ААльбина29 мая 2024Я в восторге от поездки на Домбай, экскурсия организована безупречно. В назначенное время за мной заехал минивэн, поехали позавтракали вкуснейшими
- РРезеда27 мая 2024Замечательная экскурсия с отличным гидом! Комфортное вождение, интересное и познавательное сопровождение, Максим (гид) — настоящий профессионал своего дела.
- ИИрина25 мая 2024Экскурсия с Михаилом на Домбай - уже третья за неделю в регионе и первая именно с Михаилом. С точки зрения
- ЮЮлия24 мая 2024Добрый день! Наше путешествие сопровождал Михаил. Сказать что путешествие было интересным мало. Михаил рассказал нам очень много интересного и увлекательного,
- ННадежда20 мая 2024Спасибо большое за экскурсию, отдельно большое спасибо гиду Алексею. Он кладесь знаний и отличный рассказчик. Мы остались очень довольны поездкой.
- ССергей8 мая 2024Отличная и насыщенная экскурсия на целый день. По дороге дополнительно остановились у горы-кольцо, где гид Дмитрий угостил сваренным кофе, за
- ДДмитрий5 мая 2024Замечательная поездка вышла! Посетили всё самое интересное по пути👍 Море вречатлений🔥 Мы очень довольны!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Домбай»
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