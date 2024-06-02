Экскурсии в Домбай из Ессентуков

Найдено 28 экскурсий в категории «Домбай» в Ессентуках, цены от 2 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
33 отзыва
Путешествие в Домбай: где горы встречают небо
Погрузитесь в мир неповторимых красот Домбая, где каждый шаг открывает новые впечатления. Перевал Гумбаши, Сырная пещера и многое другое ждут вас
Сегодня в 07:30
Завтра в 06:30
от 14 800 за всё до 7 чел.
Мы едем к тебе, Домбай
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
18 отзывов
Групповая экскурсия «Мы едем к тебе, Домбай» из Ессентуков
Завораживающие пейзажи, сырные пещеры и аромат хвойного леса - все это в вашей экскурсии в Домбай
Начало: Заберем вас с адреса проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
41153 704 за человека
Из Ессентуков - в великолепный Домбай
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
31 отзыв
Из Ессентуков в Домбай: Путешествие через древний Кавказ
Откройте для себя красоту Карачаево-Черкесии с экскурсией из Ессентуков в Домбай. Перевал Гумбаши, Сентинский храм и многое другое ждут вас
Начало: В любом удобном для Вас месте
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
15 000 за всё до 3 чел.
Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
5 отзывов
Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Домбай: к вершинам, пронзающим небо
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Домбай из Ессентуков: к вершинам, пронзающим небо и термальные источники
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Домбая, включая подъем на канатной дороге и отдых в термальных источниках
Начало: По договоренности
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
15 000 за всё до 4 чел.
Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Ессентуков)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
8 отзывов
Домбай из Ессентуков: в гармонии с природой и историей
Поднимитесь на канатке к облакам в Домбае, вдохните свежесть гор и узнайте тайны древних храмов и ущелий
Начало: По договоренности
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 15 000 за всё до 6 чел.
Поездка из Ессентуков в завораживающий Домбай
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
13 отзывов
Поездка из Ессентуков в завораживающий Домбай: Встреча с Кавказом
Приглашаем вас на незабываемое путешествие из Ессентуков в Домбай, где красота Кавказских гор откроется во всем своем великолепии
Начало: В районе жд вокзала Ессентуков
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
18 500 за всё до 5 чел.
Из Ессентуков - к горным вершинам Домбая
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Из Ессентуков - к горным вершинам Домбая
Проведите день среди горных пейзажей Карачаево-Черкессии. Включены посещения Кольцо-горы, перевала Гумбаши, долины реки Мара и канатной дороги Домбая
Начало: У вашего места проживания
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
16 500 за всё до 4 чел.
Путешествие из Ессентуков в Домбай в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия в Домбай из Ессентуков: горы, озера, храмы
Пейзажи, которые попадут в самое сердце
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:15
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Из Ессентуков в сказочный Домбай - в мини-группе
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
9 отзывов
Групповая экскурсия в Домбай: горные вершины, пещеры и древний храм
Погрузитесь в величие Кавказа: от перевала Гум-Баши до ледников Домбая с профессиональным гидом
Начало: В удобном вам месте в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45 и 07:00
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
47774 300 за человека
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Ессентуков
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Ессентуков
Путешествие на Домбай из Ессентуков в мини-группе подарит вам незабываемые впечатления от величественных гор и древних легенд
Начало: Адрес туриста
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
45004 050 за человека
Нестандартный тур в сказочный Домбай из Ессентуков
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Нестандартный тур в сказочный Домбай из Ессентуков
Путешествие в Домбай из Ессентуков подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя уникальные места, о которых мало кто знает
Начало: От вашего места проживания в пределах города Ессен...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 200 за человека
Домбай - в мини-группе. Гум-баши, Сырные пещеры, древний храм
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
121 отзыв
Домбай из Ессентуков: Гум-баши, Пещеры и Древний Храм
Отправляйтесь в путешествие по сердцу Кавказа - Домбай. Горные вершины, древние храмы и загадочные пещеры ждут вас
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
3 700 за человека
«Домбай - сердце гор» в мини-группе с Сырными пещерами и Шоанинским храмом
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
12 часов
41 отзыв
Групповая экскурсия в Домбай «Земной Рай» из Ессентуков
Откройте величественный Домбай: горные вершины, древние храмы и кристальные воды ожидают вас
Начало: Ессентуки. Мы заберем от места вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 6:45
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
43003 870 за человека
Индивидуальная экскурсия «Путешествие в Домбай»
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Индивидуальное путешествие в Домбай: горные вершины, храмы и чистейшие реки
Погрузитесь в мир неповторимых горных пейзажей и древних храмов во время экскурсии в Домбай. Незабываемые впечатления и яркие фото гарантированы
Начало: Ваш адрес в Ессентуках
Расписание: Ежедневно с 7:00 до 9:00
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
16 500 за всё до 4 чел.
Завораживающая красота Домбая
Мини-группа
12 часов
20 отзывов
Путешествие в Домбай: канатка, храмы и кавказская кухня
Исследуйте живописные уголки Домбая, насладитесь кавказской кухней и дышите чистейшим горным воздухом
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Из Ессентуков в Домбай, величие гор
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Из Ессентуков в Домбай, величие гор
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Смотрите свободные даты.
19 июня в 09:00
27 июня в 09:00
16 500 за всё до 4 чел.
Тур в горы Домбая
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Тур в горы Домбая
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
4 400 за человека
Настроение - «В горы»: Домбай
Индивидуальная
14 часов
3 отзыва
Настроение - «В горы»: Домбай
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000 за всё до 5 чел.
Путешествие на Домбай в мини-группе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
12 отзывов
Путешествие на Домбай в мини-группе
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 07:15, 07:30, 07:45
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
3 700 за человека
Домбай: природа и легенды Карачаево-Черкессии
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
4 отзыва
Домбай: природа и легенды Карачаево-Черкессии
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
Расписание: Четверг, Суббота, Воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
2 500 за человека
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемское ущелье за один день
Мини-группа
11 часов
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемское ущелье за один день
Начало: Ессентуки, ул. Первомайская,144
Расписание: Ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
4 000 за человека
Домбай - земной рай
Индивидуальная
10 часов
Домбай - земной рай
Начало: Ессентуки
Расписание: Каждый день с 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
22 500 за всё до 7 чел.
Путешествие к водопадам Джилы-Су
Индивидуальная
10 часов
Путешествие к водопадам Джилы-Су
Начало: Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 500 за всё до 6 чел.
Домбай - сказка в горах Кавказа
Мини-группа
12 часов
Домбай - сказка в горах Кавказа
Начало: Место проживания в пределах г. Ессентуки
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 200 за человека
Из Ессентуков в сказочный Домбай - в мини-группе
Индивидуальная
10 часов
Из Ессентуков в сказочный Домбай - в мини-группе
Начало: Каждого туриста забираем с места его проживания
Расписание: согласно календарю
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
23 000 за всё до 6 чел.
Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Ессентуков
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Ессентуков
Групповой экскурсионный джип-тур из Ессентуков к легендарному высокогорному посёлку
Начало: ваш адрес
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
41503 735 за человека
Домбай - незабываемое индивидуальное путешествие из Ессентуков
Индивидуальная
12 часов
Домбай - незабываемое индивидуальное путешествие из Ессентуков
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
18 900 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    2 июня 2024
    Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
    Восторг и эмоции переполняют) Отличная погода, прекрасные места, красивейшие локации. Домбай ❤ Самый лучший гид на Кавказе, Игорь. Спасибо большое! Очень внимательный,
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    деликатный, МЕГАпозитивный, интересный собеседник. Самый комфортабельный автомобиль для нашей большой и шумной компании, Персик. Караоке в машине - такое у меня впервые! Игорь тонко прочувствовал момент, когда мы немного утомились. Помог зарядиться позитивом совместным исполнением песен) Всё ООООчень понравилось! ❤

  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
    Прекрасная экскурсия с прекрасным ЛУЧШИМ ДРУГОМ- Игорем!!! на его шикарной машине Персик!!! Отличное сопровождение в поездке, весёлое и интересное сопровождение,
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    живая музыка и много нового и интересного! Нас было 6 человек, трое из которых дети 12-14 лет, которые за время поездки ни разу не взгрустнули!!! Очень внимательное отношение как к взрослым, так и детям!!! Сын попросил поставить отдельно 100 звёзд Персику к 1000 звёздам Игорю!!! Большое спасибо за этот прекрасный день! Рекомендую 10000000 процентов!!!

  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
    Это самая лучшая из индивидуальных экскурсий за всю нашу туристическую жизнь. Гид Игорь, лучший друг (привет дружище!!!) и просто мировой
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    человек!! Очень много рассказал о крае, тонко чувствовал настроение нашей Питерской компании, возил даже больше чем заявлено!! Передавайте, пожалуйста, Игорю большой привет от нас!! Благодарности нет предела, дети в восторге и от экскурсии, и от чудесной комфортабельной машины (зовут Персиком))). Природа вызывает настоящий эмоциональный шок, это великолепие снежных вершин, зелёных ущелий, Эльбрус показал себя с перевела Гум Баши во всем великолепии!! Лучший день, лучший ГИД, СПАСИБО ВАМ ЗА ТАКОЙ ТЕПЛЫЙ ПРИЁМ!!!! С уважением, известная питерская певица Ольга Владимировна.

  • А
    Альбина
    29 мая 2024
    Домбай - в мини-группе. Гум-баши, Сырные пещеры, древний храм
    Я в восторге от поездки на Домбай, экскурсия организована безупречно. В назначенное время за мной заехал минивэн, поехали позавтракали вкуснейшими
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    хычинами с айраном, посмотрели гору Кольцо, Гум-Баши, сырные пещеры, затем поднялись по канатке на Домбай, сфотографировались на горных Яках, попили глинтвейн, пообедали, и посетили древнейший храм пропитанный духом истории! Все было невероятно комфортно. Гид экскурсовод Елена превзошла все мои ожидания, всю дорогу рассказывала интересные легенды Кавказа. Обратно завезли прямо до санатория. Я заряжена и наполнена позитивом и новыми силами. Очень рекомендую 1000%

  • Р
    Резеда
    27 мая 2024
    Домбай - в мини-группе. Гум-баши, Сырные пещеры, древний храм
    Замечательная экскурсия с отличным гидом! Комфортное вождение, интересное и познавательное сопровождение, Максим (гид) — настоящий профессионал своего дела.
  • И
    Ирина
    25 мая 2024
    Мы едем к тебе, Домбай
    Экскурсия с Михаилом на Домбай - уже третья за неделю в регионе и первая именно с Михаилом. С точки зрения
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    самих локаций - они все одинаково прекрасны, так как в данном регионе их априори не может быть плохих. А вот с точки зрения гида… В общем, Михаил задаёт такую планку, что трудно представить, как другим гидам дотянуться до него. Первые минуты встречи - это улыбка, настроение и простая человеческая забота - просто всем раздать питьевую воду. Кажется, пустяк. Но это знак - о тебе будут заботиться, тебе будут помогать и пр. Ну и далее - всю дорогу рассказы о традициях, местности, людях и пр. Все это приправлено юмором в правильных местах. Умение сплотить команду дано не каждому. Но Михаил это сделал легко и непринужденно. И вот мы, случайные соседи по путешествию из Казани, Саратова и Питера уже стали друзьями, делаем совместные фото, обменивается номерами телефонов, по дороге поем песни… Это так круто, это дорогого стоит!!! И мы в этом путешествии никуда не спешили, все было спокойно, но организованно, насыщенно, но без жёсткого таймингу. Спасибо Михаилу ОГРОМНОЕ!!! Очень надеемся, что в ближайший вторник нам будет сопутствовать удача и в запланированную поездку на Эльбрус мы поедем именно с ним!

    Экскурсия с Михаилом на Домбай - уже третья за неделю в регионе и первая именно сЭкскурсия с Михаилом на Домбай - уже третья за неделю в регионе и первая именно с
  • Ю
    Юлия
    24 мая 2024
    Мы едем к тебе, Домбай
    Добрый день! Наше путешествие сопровождал Михаил. Сказать что путешествие было интересным мало. Михаил рассказал нам очень много интересного и увлекательного,
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    а его задорное настроение передалось всей группе. В машину сели незнакомые люди, а вышли хорошие приятели. Спасибо большое за подаренное впечатление и настроение! С Михаилом в любую поездку!!!!

  • Н
    Надежда
    20 мая 2024
    Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
    Спасибо большое за экскурсию, отдельно большое спасибо гиду Алексею. Он кладесь знаний и отличный рассказчик. Мы остались очень довольны поездкой.
  • С
    Сергей
    8 мая 2024
    Завораживающая красота Домбая
    Отличная и насыщенная экскурсия на целый день. По дороге дополнительно остановились у горы-кольцо, где гид Дмитрий угостил сваренным кофе, за
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    что огромное спасибо! Далее сначала поехали на Домбай в горы, чтобы успеть подняться до начала дождя и успели. Далее осмотрели горное озеро, Шаонинский храм и сырные скалы - прекрасные локации, особенно храм. Спасибо организатороам, всем рекомендую.

  • Д
    Дмитрий
    5 мая 2024
    Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
    Замечательная поездка вышла! Посетили всё самое интересное по пути👍 Море вречатлений🔥 Мы очень довольны!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Домбай»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 28
  1. Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
  2. Мы едем к тебе, Домбай
  3. Из Ессентуков - в великолепный Домбай
  4. Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
  5. Домбай: к вершинам, пронзающим небо
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Джилы-су
  4. Самое главное
  5. Чегемские водопады
  6. Плато Бермамыт
  7. Долина Нарзанов
  8. Медовые водопады
  9. Перевал Актопрак
  10. Голубые озёра
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в июне 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Домбай" можно забронировать 28 экскурсий и билетов от 2 500 до 23 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 343 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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