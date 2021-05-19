Самая высокая точка Кавказа и всей Европы — могущественный и величественный Эльбрус! Вас ждет встреча с одной из самых красивых горных вершин мира, увидеть которую мечтают многие туристы.

Что может быть лучше, чем провести насыщенный день с яркими впечатлениями и восхитительными красотами? Если вы оказались на Кавказе, непременно отправляйтесь на встречу с Эльбрусом, и эта поездка запомнится вам на всю жизнь!

С собой на экскурсию нужно взять: паспорта, теплые вещи.

ВАЖНО! Для посещения этой экскурсии вам понадобится QR-код в распечатанном виде или на телефоне: действительный (не более 72 часов, с момента сдачи) негативный ПЦР-тест, сертификат вакцинации или справка о перенесении ковид-заболевания.