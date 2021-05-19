Эльбрус

Смешанная: автобусная и пешеходная

4.5
2 отзыва
Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.
Эльбрус
Эльбрус
Эльбрус
Эльбрус
Эльбрус
Эльбрус

Что вас ожидает 🤩

  • Баксанское ущелье
  • Чегет
  • Азау
  • Поляна Нарзанов
  • Эльбрус
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Самая высокая точка Кавказа и всей Европы — могущественный и величественный Эльбрус! Вас ждет встреча с одной из самых красивых горных вершин мира, увидеть которую мечтают многие туристы.

Что может быть лучше, чем провести насыщенный день с яркими впечатлениями и восхитительными красотами? Если вы оказались на Кавказе, непременно отправляйтесь на встречу с Эльбрусом, и эта поездка запомнится вам на всю жизнь!

С собой на экскурсию нужно взять: паспорта, теплые вещи.

ВАЖНО! Для посещения этой экскурсии вам понадобится QR-код в распечатанном виде или на телефоне: действительный (не более 72 часов, с момента сдачи) негативный ПЦР-тест, сертификат вакцинации или справка о перенесении ковид-заболевания.

Программа

  • Баксанское ущелье. По асфальтированной дороге мы поднимемся на впечатляющую высоту, чтобы насладиться великолепными пейзажами. Вы увидите укрытые цветочными коврами живописные горные склоны и удивительные рододендроны.
  • Поляна Нарзанов. Знаменитые источники Нарзана представляют собой необычное природное явление. Можно наблюдать, как бурлящие потоки воды прорываются на земную поверхность.
  • Поляна Чегет. На склонах Чегета вам понадобится фотоаппарат, чтобы запечатлеть прекрасную панораму Главного Кавказского хребта и горы Эльбрус. Также вас ждет вид на огромный ледник “Семерка”.
  • Поляна Азау. Отсюда начинается подъем на Эльбрус. В свободное время можно будет пообедать и приобрести сувениры.
  • Эльбрус. Вас ждет потрясающее чувство полета над облаками во время подъема по канатной дороге к станции "Мир" на высоту 3500 метров. Даже летом понадобится теплая одежда — на высоте всегда прохладно. Готовьте фотоаппарат, ведь вокруг столько всего интересного: бурлящие речные потоки, водопады, обрывы и ледники. Эльбрус — это ваша заветная мечта, которая обязательно сбудется во время нашего путешествия!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Подъем по канатной дороге на Чегет - 900 руб. подъем по канатной дороге на Эльбрус - 1100 руб. заезд в ущелье реки Адыр-Су - 150 рублей
Когда и сколько длится
Когда: Среда, пятница, воскресенье в 06:40
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Среда, пятница, воскресенье в 06:40

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
А
19 мая 2021
В целом впечатление замечательное! Лучше гор могут быть только горы! Организация экскурсии нареканий никаких не вызвала, экскурсовод по ходу пути рассказала много интересного, в том числе и о курортных городах Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск.
Поставила 4 из-за качества автобуса. Спинки кресел, где мы сидели с дочерью, не поднимались, временами казалось, что автобус развалится, так он кренился и скрипел, при этом водитель вел автобус "с лихостью", было страшновато. Случайно имела возможность сравнить транспорт ТК "КАВКАЗ" и ТК "ЭДЕЛЬВЕЙС" (при экскурсии на Домбай в связи с какими-то сбоями у ТК Эдельвейс, они, в конце концов, договорились с "КАВКАЗОМ" и отправили нас их автобусом). У "КАВКАЗА", как и потом видела на стоянках, транспорт отличного качества, новый, даже имеющий USB-розетки для зарядки телефонов, что важно для длительных экскурсий.
Ну это попутно, а в памяти останутся потрясающие виды и ощущения, что ты находишься выше всех, даже выше облаков, временами потрясающая, какая-то звенящая тишина на Чегете и снежные шапки огромного "мороженого" на Эльбрусе. Экскурсию советую всем, однозначно! Полная перезагрузка!
Н
8 апр 2021
Отличная поездка! Ездили из города Ессентуки.
Гид Александр был очень доброжелательный, всегда помогал в возникающих вопросах.
Очень организованно, без задержек и в тоже время без спешки проходила наша поездка, отлично был рассчитан и соблюдён тайминг. Успевали всё: и сделать красивые фото, и поесть.
Вкусный и своевременный обед.
Водитель автобуса «скания» вёл автобус аккуратно.
Сама программа экскурсии очень понравилась, было интересно и насыщенно.

Выражаем благодарность.

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