Мои заказы

Из Ессентуков - на Эльбрус

Увидеть красоту природы и прикоснуться к истории и культуре Кавказа на автоэкскурсии
Вы отправитесь в путешествие к Эльбрусу ― самой высокой точке России.

По пути посетите природные и исторические достопримечательности — горное озеро, бурные водопады, город-призрак, музеи и памятники.

Вы узнаете о традициях кавказского народа, попробуете блюда национальной кухни и подниметесь на Эльбрус по канатной дороге.
4.9
33 отзыва
Из Ессентуков - на Эльбрус
Из Ессентуков - на Эльбрус
Из Ессентуков - на Эльбрус

Описание экскурсии

  • Первая остановка — на завтрак в кафе национальной кухни, где продегустируем хычины, айран, шурпу, лагман, чай. По желанию в кафе можно будет купить сувениры — чай, вязаные вещи.
  • Далее — горное озеро Гижгит. Пока вы будете любоваться природой и фотографироваться, гид расскажет легенды, связанные с озером. Также вы узнаете, почему долгое время здесь была запрещена рыбалка.
  • Затем мы поедем по Баксанскому ущелью к самому высокогорному городу в России — Тырныаузу. Вы узнаете историю этого места и его жителей. Гид объяснит, почему иногда этот город называют «призраком» или «фениксом».
  • Далее осмотрим памятники первым покорителям Эльбруса. Выясните, кто и как впервые покорил гору.
  • Сделаем остановку в теснине Уллу-Тау — узком ущелье, окружённом высокими горами, насладимся красивыми видами на водопады. Потом заедем на обед в кафе, где вы попробуете блюда местной кухни: шурпу, лагман, люля-кебаб, шашлык, карачаевские и балкарские хычины.
  • В национальном парке «Приэльбрусье», полюбуетесь живописными горными панорамами.
  • После посещения всех достопримечательностей мы поднимемся по канатной дороге до верхней станции Эльбруса. Вы узнаете, как гору называют жители Кабардино-Балкарии, Грузии и Абхазии, а также другие интересные факты. После мы заглянем в Музей обороны Приэльбрусья — самый высокогорный в мире.
  • На обратном пути посетим Поляну Нарзанов, где продегустируем несколько видов воды и покушаем в кафе национальной кухни. Здесь можно самостоятельно поймать форель, и вам её приготовят на мангале.
  • При хорошей погоде мы заедем на Байдаевский водопад.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: питание (по желанию)— в среднем 600–700 ₽/чел., подъём по канатной дороге — 3200 ₽/чел. Стоимость может меняться.
  • Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz. Есть детские кресла и бустеры.
  • Дорога в одну сторону занимает 3 часа.
  • Если канатная дорога на Эльбрус не будет работать по независящим от нас причинам, мы предложим подняться по канатной дороге Чегет.
  • Время выезда указано приблизительное, точный час гид сообщит накануне поездки с 19.00 до 21.00 телефонным звонком или сообщением. Время возвращения тоже зависит от многих факторов.
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 06:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего места пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4421 туриста
С нами вы сможете отдохнуть и оздоровиться, насладиться красотой горных хребтов и ущелий Кавказа, попробовать вкуснейшие блюда карачаевской, кабардинской, дагестанской, чеченской, осетинской, грузинской и армянской кухонь. Наша фишка — индивидуальные и групповые туры на джипах. Мечтаете о необычном отпуске или хотите ярко и комфортно провести выходные дни? Это к нам!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
32
4
3
2
1
1
Г
Огромное спасибо, гиду Темирлану! Это лучшая экскурсия в моей жизни 👍🏼 Она сделала всю мою командировку. Идеальное знакомство с Домбаем и Северным Кавказом 🔥❤️

Изначально бронировала на Эльбрус, но организаторы предложили съездить на Домбай. Ничуть не пожалела, что выбрала Домбай. В экскурсии продумано всё до мелочей, комфортный транспорт.
Очень круто!!!
Огромное спасибо, гиду Темирлану! Это лучшая экскурсия в моей жизни 👍🏼 Она сделала всю мою командировку.
Огромное спасибо, гиду Темирлану! Это лучшая экскурсия в моей жизни 👍🏼 Она сделала всю мою командировку.
Огромное спасибо, гиду Темирлану! Это лучшая экскурсия в моей жизни 👍🏼 Она сделала всю мою командировку.
Огромное спасибо, гиду Темирлану! Это лучшая экскурсия в моей жизни 👍🏼 Она сделала всю мою командировку.
Огромное спасибо, гиду Темирлану! Это лучшая экскурсия в моей жизни 👍🏼 Она сделала всю мою командировку.
Огромное спасибо, гиду Темирлану! Это лучшая экскурсия в моей жизни 👍🏼 Она сделала всю мою командировку.
Огромное спасибо, гиду Темирлану! Это лучшая экскурсия в моей жизни 👍🏼 Она сделала всю мою командировку.
Огромное спасибо, гиду Темирлану! Это лучшая экскурсия в моей жизни 👍🏼 Она сделала всю мою командировку.
Вам был полезен этот отзыв?
Элина
не первый раз. тот самый случай, не зависит от гида - локация. Эльбрус это мощь и сила. просто шикарно все
не первый раз. тот самый случай, не зависит от гида - локация. Эльбрус это мощь и сила. просто шикарно все
не первый раз. тот самый случай, не зависит от гида - локация. Эльбрус это мощь и сила. просто шикарно все
не первый раз. тот самый случай, не зависит от гида - локация. Эльбрус это мощь и сила. просто шикарно все
не первый раз. тот самый случай, не зависит от гида - локация. Эльбрус это мощь и сила. просто шикарно все
не первый раз. тот самый случай, не зависит от гида - локация. Эльбрус это мощь и сила. просто шикарно все
не первый раз. тот самый случай, не зависит от гида - локация. Эльбрус это мощь и сила. просто шикарно все
Вам был полезен этот отзыв?
А
Путешествие порадовало!
Гид Сергей отвечал на все вопросы, развивал темы для разговоров и весьма был корректный в общении. Сам путь удивил красотами и видами.
Путешествие порадовало!
Путешествие порадовало!
Путешествие порадовало!
Путешествие порадовало!
Путешествие порадовало!
Путешествие порадовало!
Путешествие порадовало!
Путешествие порадовало!+2
Путешествие порадовало!
Путешествие порадовало!
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Хотим выразить благодарность за превосходную проведенную экскурсию гидом Тауланом. Повезло встретить гида глубоко погруженного в тему, на все вопросы давал развернутые ответы. Места невероятно красивые, будем рекомендовать друзьям и знакомым.
Хотим выразить благодарность за превосходную проведенную экскурсию гидом Тауланом. Повезло встретить гида глубоко погруженного в тему,
Хотим выразить благодарность за превосходную проведенную экскурсию гидом Тауланом. Повезло встретить гида глубоко погруженного в тему,
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
очень классная поездка! рекомендую!
повезло с погодой Эльбрус супер! поездка прошла комфортно, гид классный!
очень классная поездка! рекомендую!
очень классная поездка! рекомендую!
очень классная поездка! рекомендую!
очень классная поездка! рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Лариса
Очень насыщенная по содержанию экскурсия! Нашим гидом был Аслан. Весёлый, отлично знающий историю и ответы на любой вопрос, прекрасный водитель и лёгкий собеседник. Всю долгую дорогу он отвечал на наши
читать дальшеуменьшить

вопросы, рассказывал особенности местного колорита и народов. Дорога на Эльбрус не близкая, но пролетела очень быстро! Заезжали завтракать и обедать в очень приличные кафе с местной кухней и приветливым персоналом. Аслан нигде нас не торопил, но все заявленные локации мы проехали и посмотрели. Эльбрус- это, конечно, грандиозно! Мои рекомендации тем, кто поедет туда: обязательно захватите куртки или толстовки! Хотя нам с погодой очень повезло: на верху было даже жарко, но в горах погода меняется моментально. Хотя у Аслана были в запасе куртка и дождевики. Даже это он предусмотрел. Вообще, провел этот день с нами максимально гостеприимно, как друг и радушный хозяин. Эмоции вчера просто зашкаливает, столько всего увидели за один день! Поэтому пишем отзыв сегодня, когда уже можем анализировать. Пожалуй, это одна из лучших экскурсий на нашей памяти! Сын, да и мы все, участники, - в восторге! Очень рекомендуем эту экскурсию и эту команду! Не пожалеете, отправившись с этими ребятами в поездку! И отдельно хочу отметить: Аслан, я уже говорила: вы герой! И повторюсь. Мы уже все дремали на обратном пути от приятной усталости и насыщенности дня, а ведь Аслан ещё все эти 12-13 часов и рассказывал и главное: вёл машину! И, если мы могли позволить себе расслабиться на обратном пути, то он был максимально собран и бодр до самого окончания поездки. Снимаем шляпу! Огромная благодарность Вам, Аслан, и всей команде, подарившей нам этот незабываемый день и потрясающие красоты. И ещё: всё было безумно вкусно😁. Рассчитывайте свои силы в местных кафе, потому что Кавказ - это всегда ярко, радушно, гостеприимно и до отвала! СПАСИБО всем! ❤️❤️❤️

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Ессентуков

Похожие экскурсии на «Из Ессентуков - на Эльбрус»

Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Ессентуков
На машине
12 часов
24 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Ессентуков
Побывать во владениях кавказского исполина и сделать сочные снимки малахитового водоема
Начало: От вашего места проживания в пределах города Ессен...
Расписание: в будние дни в 07:00, в субботу и воскресенье в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
4300 ₽ за человека
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Ессентуков
Джиппинг
На машине
12 часов
14 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Ессентуков
Насладиться магией Кавказских гор в мини-группе
Начало: У вашего места пребывания в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4400 ₽ за человека
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Ессентуков)
На машине
8 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Ессентуков)
Откройте для себя Гедуко и великолепие Кавказа, создав экскурсию мечты с уникальными достопримечательностями
14 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от 17 000 ₽ за всё до 4 чел.
На джипе к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов - из Ессентуков
На машине
Джиппинг
Канатная дорога
На микроавтобусе
11 часов
4 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
На джипе к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов - из Ессентуков
Исследовать красоты Приэльбрусья в мини-группе и подняться по канатной дороге на сам Эльбрус
Начало: От вашего адреса
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
4250 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Ессентуках. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ессентуках
-15%
до 6 сентября
4250 ₽ за человека