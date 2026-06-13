Вы отправитесь в путешествие к Эльбрусу ― самой высокой точке России.
По пути посетите природные и исторические достопримечательности — горное озеро, бурные водопады, город-призрак, музеи и памятники.
Вы узнаете о традициях кавказского народа, попробуете блюда национальной кухни и подниметесь на Эльбрус по канатной дороге.
По пути посетите природные и исторические достопримечательности — горное озеро, бурные водопады, город-призрак, музеи и памятники.
Вы узнаете о традициях кавказского народа, попробуете блюда национальной кухни и подниметесь на Эльбрус по канатной дороге.
Описание экскурсии
- Первая остановка — на завтрак в кафе национальной кухни, где продегустируем хычины, айран, шурпу, лагман, чай. По желанию в кафе можно будет купить сувениры — чай, вязаные вещи.
- Далее — горное озеро Гижгит. Пока вы будете любоваться природой и фотографироваться, гид расскажет легенды, связанные с озером. Также вы узнаете, почему долгое время здесь была запрещена рыбалка.
- Затем мы поедем по Баксанскому ущелью к самому высокогорному городу в России — Тырныаузу. Вы узнаете историю этого места и его жителей. Гид объяснит, почему иногда этот город называют «призраком» или «фениксом».
- Далее осмотрим памятники первым покорителям Эльбруса. Выясните, кто и как впервые покорил гору.
- Сделаем остановку в теснине Уллу-Тау — узком ущелье, окружённом высокими горами, насладимся красивыми видами на водопады. Потом заедем на обед в кафе, где вы попробуете блюда местной кухни: шурпу, лагман, люля-кебаб, шашлык, карачаевские и балкарские хычины.
- В национальном парке «Приэльбрусье», полюбуетесь живописными горными панорамами.
- После посещения всех достопримечательностей мы поднимемся по канатной дороге до верхней станции Эльбруса. Вы узнаете, как гору называют жители Кабардино-Балкарии, Грузии и Абхазии, а также другие интересные факты. После мы заглянем в Музей обороны Приэльбрусья — самый высокогорный в мире.
- На обратном пути посетим Поляну Нарзанов, где продегустируем несколько видов воды и покушаем в кафе национальной кухни. Здесь можно самостоятельно поймать форель, и вам её приготовят на мангале.
- При хорошей погоде мы заедем на Байдаевский водопад.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: питание (по желанию)— в среднем 600–700 ₽/чел., подъём по канатной дороге — 3200 ₽/чел. Стоимость может меняться.
- Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz. Есть детские кресла и бустеры.
- Дорога в одну сторону занимает 3 часа.
- Если канатная дорога на Эльбрус не будет работать по независящим от нас причинам, мы предложим подняться по канатной дороге Чегет.
- Время выезда указано приблизительное, точный час гид сообщит накануне поездки с 19.00 до 21.00 телефонным звонком или сообщением. Время возвращения тоже зависит от многих факторов.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 06:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего места пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4421 туриста
С нами вы сможете отдохнуть и оздоровиться, насладиться красотой горных хребтов и ущелий Кавказа, попробовать вкуснейшие блюда карачаевской, кабардинской, дагестанской, чеченской, осетинской, грузинской и армянской кухонь. Наша фишка — индивидуальные и групповые туры на джипах. Мечтаете о необычном отпуске или хотите ярко и комфортно провести выходные дни? Это к нам!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 33 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Огромное спасибо, гиду Темирлану! Это лучшая экскурсия в моей жизни 👍🏼 Она сделала всю мою командировку. Идеальное знакомство с Домбаем и Северным Кавказом 🔥❤️
Изначально бронировала на Эльбрус, но организаторы предложили съездить на Домбай. Ничуть не пожалела, что выбрала Домбай. В экскурсии продумано всё до мелочей, комфортный транспорт.
Очень круто!!!
Изначально бронировала на Эльбрус, но организаторы предложили съездить на Домбай. Ничуть не пожалела, что выбрала Домбай. В экскурсии продумано всё до мелочей, комфортный транспорт.
Очень круто!!!
Вам был полезен этот отзыв?
не первый раз. тот самый случай, не зависит от гида - локация. Эльбрус это мощь и сила. просто шикарно все
Вам был полезен этот отзыв?
А
Путешествие порадовало!
Гид Сергей отвечал на все вопросы, развивал темы для разговоров и весьма был корректный в общении. Сам путь удивил красотами и видами.
Гид Сергей отвечал на все вопросы, развивал темы для разговоров и весьма был корректный в общении. Сам путь удивил красотами и видами.
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Хотим выразить благодарность за превосходную проведенную экскурсию гидом Тауланом. Повезло встретить гида глубоко погруженного в тему, на все вопросы давал развернутые ответы. Места невероятно красивые, будем рекомендовать друзьям и знакомым.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
очень классная поездка! рекомендую!
повезло с погодой Эльбрус супер! поездка прошла комфортно, гид классный!
повезло с погодой Эльбрус супер! поездка прошла комфортно, гид классный!
Вам был полезен этот отзыв?
Очень насыщенная по содержанию экскурсия! Нашим гидом был Аслан. Весёлый, отлично знающий историю и ответы на любой вопрос, прекрасный водитель и лёгкий собеседник. Всю долгую дорогу он отвечал на наши
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Ессентуков
Похожие экскурсии на «Из Ессентуков - на Эльбрус»
Мини-группа
до 8 чел.
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Ессентуков
Побывать во владениях кавказского исполина и сделать сочные снимки малахитового водоема
Начало: От вашего места проживания в пределах города Ессен...
Расписание: в будние дни в 07:00, в субботу и воскресенье в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
4300 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Ессентуков
Насладиться магией Кавказских гор в мини-группе
Начало: У вашего места пребывания в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Ессентуков)
Откройте для себя Гедуко и великолепие Кавказа, создав экскурсию мечты с уникальными достопримечательностями
14 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от 17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
На джипе к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов - из Ессентуков
Исследовать красоты Приэльбрусья в мини-группе и подняться по канатной дороге на сам Эльбрус
Начало: От вашего адреса
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
4250 ₽ за человека
-15%
до 6 сентября
4250 ₽ за человека