Увидеть красоту природы и прикоснуться к истории и культуре Кавказа на автоэкскурсии в мини-группе
По пути посетите природные и исторические достопримечательности — горное озеро, бурные водопады, город-призрак, музеи и памятники.
Вы узнаете о традициях кавказского народа, попробуете блюда национальной кухни и подниметесь на Эльбрус по канатной дороге.
окт
окт
окт
окт
окт
окт
окт
даты
Описание
Что вас ожидает
Горное озеро и город-призрак
Пока вы будете любоваться природой в окрестностях озера Гижгит и фотографироваться, мы откроем легенды, связанные с озером, и расскажем, какие виды рыб здесь обитают.
Город-призрак Тырныауз в начале 20 века после закрытия горнодобывающего комбината начал пустеть. Проезжаю мимо, вы посмотрите на остатки былой роскоши, познакомитесь с историей этого места и людей, которые здесь жили.
Покорители Эльбруса, водопад и ущелье
Вы увидите памятники первым покорителям Эльбруса. Мы расскажем, каким было первое восхождение на гору и какие люди его совершили. Сделаем остановки у Музея Высоцкого, Бадаевского водопада и в теснине Уллу-Тау — узком ущелье, окружённом высокими горами.
Аутентичная еда
Мы заедем на обед в кафе, где вы попробуете блюда местной кухни — шурпу, лагман, люля-кебаб, шашлык, карачаевские и балкарские хычины.
Национальный парк, канатная дорога и музей в горах
В национальном парке «Приэльбрусье» вы полюбуетесь живописными горными панорамами. Узнаете, какие здесь есть животные и растения. Потом подниметесь по канатной дороге до верхней станции Эльбруса. Мы расскажем, как гору называют жители Кабардино-Балкарии, Грузии и Абхазии. А ещё мы заглянем в Музей обороны Приэльбрусья — самый высокогорный в мире.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: обед (по желанию)— 600–700 руб. /чел., подъём по канатной дороге — 1100 руб. /чел.
- Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz. Есть детские кресла и бустеры.
- Дорога в одну сторону занимает 3 часа
- Если канатная дорога на Эльбрус не будет работать по независящим от нас причинам, мы предложим подняться по канатной дороге Чегет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 06:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего места пребывания
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 06:30Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.