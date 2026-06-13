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вопросы, рассказывал особенности местного колорита и народов. Дорога на Эльбрус не близкая, но пролетела очень быстро! Заезжали завтракать и обедать в очень приличные кафе с местной кухней и приветливым персоналом. Аслан нигде нас не торопил, но все заявленные локации мы проехали и посмотрели. Эльбрус- это, конечно, грандиозно! Мои рекомендации тем, кто поедет туда: обязательно захватите куртки или толстовки! Хотя нам с погодой очень повезло: на верху было даже жарко, но в горах погода меняется моментально. Хотя у Аслана были в запасе куртка и дождевики. Даже это он предусмотрел. Вообще, провел этот день с нами максимально гостеприимно, как друг и радушный хозяин. Эмоции вчера просто зашкаливает, столько всего увидели за один день! Поэтому пишем отзыв сегодня, когда уже можем анализировать. Пожалуй, это одна из лучших экскурсий на нашей памяти! Сын, да и мы все, участники, - в восторге! Очень рекомендуем эту экскурсию и эту команду! Не пожалеете, отправившись с этими ребятами в поездку! И отдельно хочу отметить: Аслан, я уже говорила: вы герой! И повторюсь. Мы уже все дремали на обратном пути от приятной усталости и насыщенности дня, а ведь Аслан ещё все эти 12-13 часов и рассказывал и главное: вёл машину! И, если мы могли позволить себе расслабиться на обратном пути, то он был максимально собран и бодр до самого окончания поездки. Снимаем шляпу! Огромная благодарность Вам, Аслан, и всей команде, подарившей нам этот незабываемый день и потрясающие красоты. И ещё: всё было безумно вкусно😁. Рассчитывайте свои силы в местных кафе, потому что Кавказ - это всегда ярко, радушно, гостеприимно и до отвала! СПАСИБО всем! ❤️❤️❤️