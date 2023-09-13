Из Ессентуков - на Эльбрус

Увидеть красоту природы и прикоснуться к истории и культуре Кавказа на автоэкскурсии в мини-группе

5
2 отзыва
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Ответы на вопросы
Вы отправитесь в путешествие к Эльбрусу ― самой высокой точке России.

По пути посетите природные и исторические достопримечательности — горное озеро, бурные водопады, город-призрак, музеи и памятники.

Вы узнаете о традициях кавказского народа, попробуете блюда национальной кухни и подниметесь на Эльбрус по канатной дороге.
Из Ессентуков - на Эльбрус
Из Ессентуков - на Эльбрус
Из Ессентуков - на Эльбрус
Из Ессентуков - на Эльбрус
Из Ессентуков - на Эльбрус
Из Ессентуков - на Эльбрус
Из Ессентуков - на Эльбрус
Из Ессентуков - на Эльбрус
Ближайшие даты:
13
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Горное озеро и город-призрак

Пока вы будете любоваться природой в окрестностях озера Гижгит и фотографироваться, мы откроем легенды, связанные с озером, и расскажем, какие виды рыб здесь обитают.

Город-призрак Тырныауз в начале 20 века после закрытия горнодобывающего комбината начал пустеть. Проезжаю мимо, вы посмотрите на остатки былой роскоши, познакомитесь с историей этого места и людей, которые здесь жили.

Покорители Эльбруса, водопад и ущелье

Вы увидите памятники первым покорителям Эльбруса. Мы расскажем, каким было первое восхождение на гору и какие люди его совершили. Сделаем остановки у Музея Высоцкого, Бадаевского водопада и в теснине Уллу-Тау — узком ущелье, окружённом высокими горами.

Аутентичная еда

Мы заедем на обед в кафе, где вы попробуете блюда местной кухни — шурпу, лагман, люля-кебаб, шашлык, карачаевские и балкарские хычины.

Национальный парк, канатная дорога и музей в горах

В национальном парке «Приэльбрусье» вы полюбуетесь живописными горными панорамами. Узнаете, какие здесь есть животные и растения. Потом подниметесь по канатной дороге до верхней станции Эльбруса. Мы расскажем, как гору называют жители Кабардино-Балкарии, Грузии и Абхазии. А ещё мы заглянем в Музей обороны Приэльбрусья — самый высокогорный в мире.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: обед (по желанию)— 600–700 руб. /чел., подъём по канатной дороге — 1100 руб. /чел.
  • Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz. Есть детские кресла и бустеры.
  • Дорога в одну сторону занимает 3 часа
  • Если канатная дорога на Эльбрус не будет работать по независящим от нас причинам, мы предложим подняться по канатной дороге Чегет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 06:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего места пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
13 сен 2023
Спасибо за экскурсию на Эльбрус! Забрали вовремя, катали нас целый день, приятный водитель сопровождал поездку рассказами, доставил вечером туда, откуда и забирал, очень удобно, спасибо)
М
22 авг 2023
На мой взгляд эта лучшая организация, начиная от общения с Оксаной, которая в любое время дня и ночи на связи, с ориентирует и подскажет по всем вопросам, сразу видно, человек в своей профессии 👍🏻 экскурсии на ура, нет слов выразить все восхищение! Спасибо гиду Роману за его энциклопедические знания! За любовь к своему краю! Он знает и покажет абсолютно все)) отвечает на любой вопрос, а их конечно возникает миллионы, столько историй, местных легенд, хотелось все успеть записать)) Не надо жалеть денег за индивидуалку, провезут по местам, которые недоступны большим туристическим группам, а если вы едете большой компанией, так вам будет даже выгоднее! Советую смело бронировать любую экскурсию в этой фирме)) перед тем как я нашла Оксану был негативный опыт, заказала экскурсию, была предоплата, но позже выяснилось гид занят, гид обвинил сайт бронирования, сайт соответсвенно гида, деньги за бронь никто не возвращает. Но я даже рада, что не состоялась та экскурсия и я вышла на Оксану и ее команду гидов)) огромное вам спасибо ❤️

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