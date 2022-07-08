ежедневно в 08:00 и 18:00

На комфортабельном автомобиле проедем через два живописных ущелья, насладимся тишиной высокогорного озера и шумом заоблачных водопадов и посетим места съёмки фильма «Земля Санникова». Кульминацией поездки станет посещение поляны Азау (2350 метров над уровнем моря), а оттуда — на подъемнике до самой высокой станции Эльбруса.
Помимо поездки по завораживающим горным пейзажам, вас ждет и культурная часть. В дороге я расскажу об истории нашего региона и поделюсь местными преданиями. Вы увидите, где проходил шелковый путь и в каком ущелье, по легенде, обитали драконы. Я покажу, какой пик фашисты собирались назвать именем вождя. Мы посетим ущелье, где жили огромные пауки, сражавшиеся с богоподобными нартами. И увидим гору, которая у уфологов считается аномальной зоной класса альфа.
Поляна Азау — Эльбрус до станции Гарабаши — водопад Азау — поляна Нарзанов — озеро Гижгит — перевал Актопрак — гора Лха — Чегемские водопады — Баксанское и Чегемское ущелья