ежедневно в 08:00 и 18:00

Манящие красоты Приэльбрусья

Увидеть самые сказочные места Приэльбрусья за один день и подняться на 3847 метров над уровнем моря

5
3 отзыва
Мы отправимся в однодневное путешествие по самым известным местам Приэльбрусья. Тенистые ущелья, легендарные перевалы, горные водопады — это только часть пути. Впереди нас ждет подъем на самую высокую станцию Эльбруса — не забудьте зарядить фотокамеры.
Манящие красоты Приэльбрусья
Манящие красоты Приэльбрусья
Манящие красоты Приэльбрусья
Манящие красоты Приэльбрусья
Манящие красоты Приэльбрусья
Манящие красоты Приэльбрусья
Манящие красоты Приэльбрусья
Манящие красоты Приэльбрусья
Манящие красоты Приэльбрусья
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Добраться до Эльбруса

На комфортабельном автомобиле проедем через два живописных ущелья, насладимся тишиной высокогорного озера и шумом заоблачных водопадов и посетим места съёмки фильма «Земля Санникова». Кульминацией поездки станет посещение поляны Азау (2350 метров над уровнем моря), а оттуда — на подъемнике до самой высокой станции Эльбруса.

Предания и легенды

Помимо поездки по завораживающим горным пейзажам, вас ждет и культурная часть. В дороге я расскажу об истории нашего региона и поделюсь местными преданиями. Вы увидите, где проходил шелковый путь и в каком ущелье, по легенде, обитали драконы. Я покажу, какой пик фашисты собирались назвать именем вождя. Мы посетим ущелье, где жили огромные пауки, сражавшиеся с богоподобными нартами. И увидим гору, которая у уфологов считается аномальной зоной класса альфа.

Локации на маршруте

Поляна Азау — Эльбрус до станции Гарабаши — водопад Азау — поляна Нарзанов — озеро Гижгит — перевал Актопрак — гора Лха — Чегемские водопады — Баксанское и Чегемское ущелья

Организационные детали

  • По договоренности мы можем посетить термальные источники
  • Дополнительные расходы: подъемник до станции (1400 руб.), обед, входные билеты в термальные источники (350 руб.)
  • Пожалуйста, возьмите с собой удостоверение личности (на себя и детей)
  • Я заберу вас из любого места в пределах КМВ
  • По запросу можно провести экскурсию в индивидуальном формате

ежедневно в 08:00 и 18:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договоренности в любом городе КМВ
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 18:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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2
1
А
8 июля 2022
Были в поездке с гидом Николаем 8 июля 2022 г.
Посетили:
Поляна Азау — Эльбрус до станции Гарабаши — водопад Азау — озеро Гижгит — перевал Актопрак — гора Лха — Чегемские водопады — Баксанское и Чегемское ущелья
Поездка оставила массу положительных впечатлений!
Спасибо за экскурсию!
Николай прекрасно знает маршрут, увлечённо рассказывает об истории и природе края.
Николай не только замечательный гид, но и очень внимательный и аккуратный водитель!
Юлия
8 июля 2022
А нечего говорить, это надо самому взять тур и поехать:)
5/5

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