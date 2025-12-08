Путь к сердцу Северного Кавказа, могучему потухшему вулкану, лежит через множество впечатляющих мест. Для нашего маршрута мы выбрали одни из самых интересных. Вы посетите высокогорное озеро Гижгит и Тызыльское ущелье, где укрылся затерянный мир Кабардино-Балкарии. А после с поляны Азау подниметесь на станцию Гара-Баши и насладитесь видами заснеженных вершин с высоты 3847 метров.

Описание экскурсии

Озеро Гижгит (Былым)

Первая локация нашей поездки — высокогорное озеро Гижгит, или Былымское. Вы полюбуетесь фактурными очертаниями его берегов и завораживающим цветом водоёма. А мы расскажем, почему на такую красоту можно смотреть только со стороны.

Тырныауз

По дороге к поляне Азау мы будем проезжать через Тырныауз — самый высокогорный город России. Он расположен на реке Баксан в окружении гор. Вид невероятный! О печальной истории Тырныауза вам подробно и в красках расскажет гид из нашей команды.

Поляна Азау

Поляна Азау находится между посёлком Терскол и склонами Эльбруса, на высоте 2300 метров над уровнем моря — это наивысшая обитаемая точка Приэльбрусья. Здесь, на сравнительно небольшой территории, расположен маленький посёлок, состоящий из отелей, турбаз, кафе и станций канатных дорог. Вы поднимитесь до Гара-Баши (3847 метров над уровнем моря), насладитесь заснеженными вершинами и горными перевалами. А также сможете подкрепиться блюдами кавказской кухни.

Адыр-Су

Подъёмник ущелья Адыр-Су построили в 1968 году для обслуживания военных и альплагеря Джайлык и Уллу-Тау. Рядом протекает бурная горная река Адыр-Су, наполняемая талыми водами ледников. Вы непременно ощутите на себе всю её мощь, когда подойдёте поближе. Это место точно вас впечатлит!

Поляна Нарзанов

Так называют небольшую долину протяжённостью около 3 км. Она лежит в окружении зеленых склонов гор, пересекая устье реки Баксан. Гид проводит вас по тропинке к минеральным источникам, где вы сможете отдохнуть и попробовать освежающие воды.

Организационные детали