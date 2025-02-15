Приглашаем в путешествие по национальному парку «Приэльбрусье»! Вы подниметесь по канатной дороге на высоту 3780 метров и насладитесь видом на горные вершины-пятитысячники Главного Кавказского хребта, среди которых Эльбрус.
Прокатитесь по живописному Баксанскому ущелью и побываете на озере Гижгит с кристально чистой водой.
Прокатитесь по живописному Баксанскому ущелью и побываете на озере Гижгит с кристально чистой водой.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
На канатной дороге — к Эльбрусу!
На подготовленном джипе мы доедем до «Поляны Азау» — нижней станции канатной дороги на высоте 2300 м. От неё вы подниметесь до станции «Гарабаши» на высоте 3780 м. Подъём займёт полчаса. На панорамной смотровой площадке в ясную погоду вы увидите горную гряду Главного Кавказского хребта и 4 пятитысячника: Дыхтау, Шхара, Коштантау и Эльбрус.
Баксанское ущелье и озеро Гижгит
Спустившись по канатной дороге, вы проедете по величественному Баксанскому ущелью к живописному озеру Гижгит. Мы не будем вас торопить и дадим возможность полноценно насладиться природой Приэльбрусья с неприступными стенами гор, вечными снегами, альпийскими лугами и уютными долинами.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser
- Вас будет сопровождать водитель-гид из нашей команды
- Дополнительные расходы: канатная дорога 2300 ₽ взрослые, 1300 ₽ дети, питание — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваша команда гидов в Ессентуках
Провели экскурсии для 693 туристов
Привет, путешественник! Я Людмила, организатор авторских проездок по Кавказу и КМВ. Мы с моей командой гидов покажем вам во всей красе горный край вершин и долин с невероятными пейзажами. ВсеЗадать вопрос
Похожие экскурсии из Ессентуков
скидка
10%
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии! В мини-группе до 8 человек вы увидите озеро Гижгит, Эльбрус и другие удивительные места
Начало: Заберем с вашего местопроживания
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
43003870₽ за человека
скидка
10%
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Экскурсия «Эльбрус и озеро Гижгит» - величие Кавказа из Ессентуков
Исследуйте величественный Эльбрус и сказочные озера Гижгит, погрузитесь в мир кавказской природы и культуры
Начало: От вашего места проживания в пределах города Ессен...
Расписание: в будние дни в 07:00, в субботу и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
17 фев в 07:00
42743847₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур из Ессентуков: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
Индивидуальный джип-тур из Ессентуков по живописным местам Северного Кавказа. В программе: водопады, древние некрополи, горное озеро и вкусный обед
Начало: 8.00
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
19 000₽ за всё до 2 чел.