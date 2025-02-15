Приглашаем в путешествие по национальному парку «Приэльбрусье»! Вы подниметесь по канатной дороге на высоту 3780 метров и насладитесь видом на горные вершины-пятитысячники Главного Кавказского хребта, среди которых Эльбрус. Прокатитесь по живописному Баксанскому ущелью и побываете на озере Гижгит с кристально чистой водой.

Описание экскурсии

На канатной дороге — к Эльбрусу!

На подготовленном джипе мы доедем до «Поляны Азау» — нижней станции канатной дороги на высоте 2300 м. От неё вы подниметесь до станции «Гарабаши» на высоте 3780 м. Подъём займёт полчаса. На панорамной смотровой площадке в ясную погоду вы увидите горную гряду Главного Кавказского хребта и 4 пятитысячника: Дыхтау, Шхара, Коштантау и Эльбрус.

Баксанское ущелье и озеро Гижгит

Спустившись по канатной дороге, вы проедете по величественному Баксанскому ущелью к живописному озеру Гижгит. Мы не будем вас торопить и дадим возможность полноценно насладиться природой Приэльбрусья с неприступными стенами гор, вечными снегами, альпийскими лугами и уютными долинами.

Организационные детали