Прогулки по Ессентукам с фотоаппаратом — это как глоток нарзана: бодрит, вдохновляет и оставляет послевкусие в виде 30+ сочных кадров! Вы — расслаблены, я — ловлю моменты: ваш смех, закатные позы и даже капризы курортного ветра. Итог? Альбом, от которого друзья ахнут, а стресс испарится, как пузырьки в стакане минералки. Готовы на эксперимент с элементами курортного безумия?
Описание экскурсии
Фотосессия в Ессентуках с историей и настроением
Готовы превратить прогулку по курорту в серию эффектных кадров? Мы подобрали девять исторических локаций для ваших идеальных кадров. Вот главные точки, где рождаются атмосферные фото:
- Музыкальная беседка — романтика XIX века в каждом кадре;
- источник №17 «Коренная струя» — белоснежные колонны как декорации для элегантных портретов;
- павильоны источников №17-19 — ажурные детали и минеральная «магия» в фокусе. Здесь получится снимок с намёком на старинную открытку;
- Театр-парк — место, где играли Рахманинов и Шаляпин. Теперь очередь ваших эмоций «выступить» на фоне зелени;
- Цандеровский институт — кирпичная готика и редкие ракурсы. Фото здесь выглядят как кадры из исторического фильма;
- грот «Дамские слёзы» — таинственная пещера у смотровой площадки. Игра света и тени для драматичных фото;
- беседка «Ореанда» — простор и панорамы;
- Николаевские ванны — работают с 1895 года. Архитектура, которая «держит паузу» для вашего стильного образа;
- грязелечебница Семашко — античный колорит и масштаб. Колонны, арки и вы — современный взгляд на классику. Фотосессия станет не просто съёмкой, а путешествием во времени — с минеральным послевкусием. Важная информация: Длительность фотопрогулки — 1–1,5 часа, чтобы поймать лучшие эмоции, но не устать от позирования. Реквизит: берите с собой маски, шляпы и всё, что отражает вашу индивидуальность. Если пожелаете по дороге зайти в нарзанную галерею, захватите стаканчик для минеральной воды или деньги на покупку одноразового стаканчика (около 10 рублей).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мариана
29 окт 2025
Е
Екатерина
5 окт 2025
Умница! Это был лучший фотограф который меня когда то фотографировал. Помогла раскрыться. Подбадривала. Все было супер. Рекомендую
М
Марина
14 авг 2025
Полина чудесная девушка и фотограф. Отзывчивая и внимательная. Быстро договорились, легко нашли общий язык, поэтому фотосессия прошла легко и непринужденно. А фотографии, сделанные Полиной мне очень понравились и взорвали мои соцсети. Однозначно рекомендую фотографа и буду обращаться еще!
Н
Никита
31 июл 2025
Идеальная фотосессия! Фотограф – настоящий психолог и ловец моментов. Чувствовал себя расслабленно и уверенно, в итоге получились снимки в которые влюбляешься с первого взгляда. Рекомендую всем, кто хочет не просто фото, а Историю!
Н
Наталия
16 июл 2025
Спасибо за момент жизни! Он точно останется с нами, и в Питере будет напоминать о солнечных Ессентуках. Фотопрогулка и фото очень понравились! То, что и хотела получить!
Д
Дмитрий
23 июн 2025
Я профессиональный гид-экскурсовод, неоднократно советовал своим гостям фотопрогулки по городам КМВ с креативным фотографом Полиной - все в восторге! Она создаёт красочную фотолетопись неповторимых мгновений жизни человека. Это ОЧЕНЬ круто!
