М Мариана

Е Екатерина Умница! Это был лучший фотограф который меня когда то фотографировал. Помогла раскрыться. Подбадривала. Все было супер. Рекомендую

М Марина Полина чудесная девушка и фотограф. Отзывчивая и внимательная. Быстро договорились, легко нашли общий язык, поэтому фотосессия прошла легко и непринужденно. А фотографии, сделанные Полиной мне очень понравились и взорвали мои соцсети. Однозначно рекомендую фотографа и буду обращаться еще!

Н Никита Идеальная фотосессия! Фотограф – настоящий психолог и ловец моментов. Чувствовал себя расслабленно и уверенно, в итоге получились снимки в которые влюбляешься с первого взгляда. Рекомендую всем, кто хочет не просто фото, а Историю!

Н Наталия Спасибо за момент жизни! Он точно останется с нами, и в Питере будет напоминать о солнечных Ессентуках. Фотопрогулка и фото очень понравились! То, что и хотела получить!