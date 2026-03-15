Сергей проводит ещё 1 экскурсию

Во время индивидуальной экскурсии "Знакомьтесь, Ессентуки" вы увидите единственную в России статую Христа в полный рост, прогуляетесь
7 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏞 Живописные виды Курортного парка
- 🏛 Уникальные исторические здания
- 💧 Дегустация знаменитой минеральной воды
- 📜 Интересные факты о городе и его истории
- 🚗 Комфортное перемещение на автомобиле
- 🍽 Рекомендации по местной кухне и досугу
Лучшее время для посещения
Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно прекрасно провести время в Ессентуках. Эти месяцы подойдут для тех, кто предпочитает более спокойную атмосферу и меньшее количество туристов.
Что можно увидеть
- Статуя Христа в полный рост
- Курортный парк
- Механотерапия
- Верхние Николаевские ванны
- Грязелечебница имени Семашко
- Питьевой бювет «Пятитысячник»
Описание экскурсии
Самое-самое в Ессентуках
Вы увидите единственную в России статую Христа в полный рост. Погуляете по Курортному парку с фонтанами, скульптурами, тенистыми аллеями, историческими беседками и гротами. Рассмотрите старинные здания Механотерапии, Верхних Николаевских ванн и Грязелечебницы имени Семашко и попробуете известные бренды «Ессентуки-17» и «Ессентуки-4», знакомые жителям постсоветского пространства с самого детства. А в завершение посетите крупнейший питьевой бювет страны — «Пятитысячник».
Интересные факты о городе
Ессентуки — место с богатым прошлым. Вы услышите достоверную историю открытия здесь минеральных источников и узнаете, кем были первые жители города и чем они занимались. Кроме того, я расскажу о современных Ессентуках: как они развиваются, где работают и отдыхают горожане и каковы местные традиции и особенности культуры. А также поделюсь практическими рекомендациями: где вкусно и недорого поесть, по каким местам погулять самостоятельно и куда съездить на один день.
Организационные детали
Вас ждет легкая и неутомительная прогулка. Между отдаленными объектами мы будем перемещаться на автомобиле.
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Это было наше первое путешествие на Кавминводы. Неделя в Архызе подарила нам горный воздух, снег и адреналин,