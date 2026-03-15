Сергей проводит ещё 1 экскурсию

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Знакомьтесь, Ессентуки

Погрузитесь в атмосферу Ессентуков: от исторических зданий до уникальных минеральных источников. Вас ждет незабываемое путешествие
Ессентуки привлекают туристов своей уникальной атмосферой, сочетающей в себе историческое наследие и природную красоту.

Во время индивидуальной экскурсии "Знакомьтесь, Ессентуки" вы увидите единственную в России статую Христа в полный рост, прогуляетесь
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по живописному Курортному парку, насладитесь архитектурой старинных зданий и попробуете знаменитые минеральные воды "Ессентуки-17" и "Ессентуки-4".

Вас ждет познавательное путешествие по историческим местам, где каждый камень хранит в себе часть истории города. Узнайте о первых жителях Ессентуков, их жизни и традициях.

Экскурсия также предоставит возможность познакомиться с современным обликом города, узнать о местах для отдыха и развлечений.

Вашему вниманию будут предложены практические советы, где вкусно поесть и как интересно провести время.

Организационные детали продуманы для вашего комфорта: легкая прогулка с переездами на автомобиле между отдаленными объектами.

Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в сердце одного из самых красивых курортных городов России

5
61 отзыв

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏞 Живописные виды Курортного парка
  • 🏛 Уникальные исторические здания
  • 💧 Дегустация знаменитой минеральной воды
  • 📜 Интересные факты о городе и его истории
  • 🚗 Комфортное перемещение на автомобиле
  • 🍽 Рекомендации по местной кухне и досугу

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
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июл
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Лучшие месяцы для экскурсии в Ессентуки - это июнь, июль и август. В это время года можно насладиться прогулками по Курортному парку, посетить бюветы и исторические здания в комфортных условиях. Летние месяцы идеально подходят для неспешного знакомства с городом и его достопримечательностями.

Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно прекрасно провести время в Ессентуках. Эти месяцы подойдут для тех, кто предпочитает более спокойную атмосферу и меньшее количество туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Знакомьтесь, Ессентуки
Знакомьтесь, Ессентуки
Знакомьтесь, Ессентуки

Что можно увидеть

  • Статуя Христа в полный рост
  • Курортный парк
  • Механотерапия
  • Верхние Николаевские ванны
  • Грязелечебница имени Семашко
  • Питьевой бювет «Пятитысячник»

Описание экскурсии

Самое-самое в Ессентуках

Вы увидите единственную в России статую Христа в полный рост. Погуляете по Курортному парку с фонтанами, скульптурами, тенистыми аллеями, историческими беседками и гротами. Рассмотрите старинные здания Механотерапии, Верхних Николаевских ванн и Грязелечебницы имени Семашко и попробуете известные бренды «Ессентуки-17» и «Ессентуки-4», знакомые жителям постсоветского пространства с самого детства. А в завершение посетите крупнейший питьевой бювет страны — «Пятитысячник».

Интересные факты о городе

Ессентуки — место с богатым прошлым. Вы услышите достоверную историю открытия здесь минеральных источников и узнаете, кем были первые жители города и чем они занимались. Кроме того, я расскажу о современных Ессентуках: как они развиваются, где работают и отдыхают горожане и каковы местные традиции и особенности культуры. А также поделюсь практическими рекомендациями: где вкусно и недорого поесть, по каким местам погулять самостоятельно и куда съездить на один день.

Организационные детали

Вас ждет легкая и неутомительная прогулка. Между отдаленными объектами мы будем перемещаться на автомобиле.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У железнодорожного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1804 туристов
Я родился и живу в Ессентуках. Я довольно хорошо знаю историю и географию Кавказских Минеральных Вод и при каждом удобном случае стараюсь изучать что-то новое. Решил проводить экскурсии, так как
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люблю знакомиться с новыми людьми и наблюдать на их лицах чувство неподдельного удивления, восхищения и радости от встречи с чем-то новым и интересным. Постараюсь показать вам родные места как лучшим друзьям. И, надеюсь, мы действительно подружимся в процессе!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 61 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
57
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Галина
Ессентуки с душой: как один день с гидом Сергеем изменил наше представление о курорте.

Это было наше первое путешествие на Кавминводы. Неделя в Архызе подарила нам горный воздух, снег и адреналин,
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а потом захотелось чего-то иного - тепла, истории, размеренности и красоты. И мы оказались в Пятигорске, а оттуда днем 8 марта, в праздник весны и красоты, поехали в Ессентуки. Хотелось познакомиться с городом, вкусно поесть и вечером попасть на концерт Александра Серова в зал имени Шаляпина. Но главным событием дня стала встреча с гидом Сергеем.

Четыре часа экскурсии пролетели незаметно: часть пути на его автомобиле, часть пешком по уютным улочкам. Это не была сухая «обзорка» из учебника. Сергей показал нам свой личный город. Маршрут авторский, но каждый факт выверен историей. В его рассказе удивительно сплелись советская эпоха и дореволюционное прошлое, быт курортного города и географические особенности местности.

Начали с галереи «Пятитысячник» в санатории «Виктория», крупнейшей в Европе, способной принять до 5000 человек в смену. Масштаб впечатляет! Удалось не только попить минеральной воды, но и немного послушать праздничный концерт духовного оркестра. Затем Сергей привёз нас к храмовому комплексу «Рио-де-Кавказ» на Боргустанском шоссе. Это целый уникальный ансамбль: 22-метровая фигура Христа из белого мрамора (самая высокая в православном мире!), храм Петра и Павла, Гефсиманский сад, Аллея философов, Венчальные ворота, несколько церквей и часовен. В часовне Петра и Февронии Муромских мы сами позвонили в колокола, это было волшебно! А с площадки у подножия открывается панорама на Кавказский хребет и Эльбрус. Мы очень хотели увидеть двуглавую вершину, но она, как капризная дама, укрылась в облаках. Вспомнили анекдот про Николая I, который несколько дней ждал, чтобы увидеть Арарат, но гора не открылась. Он сказал: «Если Арарат не хочет меня видеть, то и я не хочу его видеть». Но мы не Николай I, мы не обиделись, мы ещё вернёмся на КМВ).

После комплекса мы вернулись в центр города и оказались у галереи № 17 в Курортном парке. Это старейшее каменное здание курорта, памятник архитектуры в английском стиле: готические окна, башенки, особая атмосфера. В галерею источника № 4 в Верхнем парке не успели зайти внутрь, но впечатления это не испортило. Сергей заранее подсказал взять ёмкость для воды. У меня была спортивная бутылка с крышкой (очень удобно). Попробовали всю минералку в доступных галереях.

Отдельное впечатление - это грязелечебница имени Семашко. Монументальный портик с восемью ионическими колоннами, жёлтый кисловодский камень, черепичная кровля в римском стиле. Перед входом стоят скульптуры львов, прижимающих лапами змей. Сергей рассказал, что именно здесь снимали сцену из «12 стульев», где Киса Воробьянинов произносит: «Mesdames et Messieurs, je ne mange pas six jours». А самое главное оказалось за центральным фасадом: Сергей показал нам внутренний двор, красивейшее пространство с арками и парадной лестницей в стиле античных терм. Свет, камень, симметрия. Ощущение музея под открытым небом. Мы не удержались и сделали кадры).

Прогулялись мы и по тихим купеческим улочкам, где время будто замедлилось, и по неспешным туристическим променадам в центре, почувствовали настоящий ритм курортной жизни.

Сергей - гид с большой буквы. Он не просто рассказывал, он вовлекал. Давал нам время сделать фото на память, а сам с удовольствием снимал нас на фоне красивых локаций. Отвечал на все вопросы спокойно и с улыбкой. Обедать нас отвёз в кафе «Хинкальная», кухня там оказалась прекрасная, хинкали именно такие, как должны быть. После экскурсии мы уже сами неспешно дошли до концертного зала, всё находится близко, очень удобно. Мы нигде не опоздали, всё успели: и прогуляться, и попить воды, и поесть, и добраться до концертного зала. Гармоничный ритм, как я люблю, особенно на 8 марта).

В каждом слове Сергея чувствовалась глубокая внутренняя культура, эстетика и настоящий интеллект. Видно, что он любит свой город, любит жизнь и людей. Он не просто показывал точки на карте, он передавал настроение, помогал почувствовать Ессентуки изнутри.

Ну а наш вечер завершился чудесным концертом Александра Серова в зале имени Шаляпина, идеальная точка в этом праздничном дне. Впечатления от прогулки с Сергеем остались с нами надолго.

Если вы впервые на КМВ и хотите понять душу Ессентуков, не ищите стандартные маршруты. Идите к Сергею. Спасибо за этот день! Вы подарили нам город, в который хочется вернуться, в том числе и ради того, чтобы наконец увидеть Эльбрус)).

Ессентуки с душой: как один день с гидом Сергеем изменил наше представление о курорте.
Ессентуки с душой: как один день с гидом Сергеем изменил наше представление о курорте.
Ессентуки с душой: как один день с гидом Сергеем изменил наше представление о курорте.
Ессентуки с душой: как один день с гидом Сергеем изменил наше представление о курорте.
Ессентуки с душой: как один день с гидом Сергеем изменил наше представление о курорте.
Ессентуки с душой: как один день с гидом Сергеем изменил наше представление о курорте.
Ессентуки с душой: как один день с гидом Сергеем изменил наше представление о курорте.
Ессентуки с душой: как один день с гидом Сергеем изменил наше представление о курорте.+2
Ессентуки с душой: как один день с гидом Сергеем изменил наше представление о курорте.
Ессентуки с душой: как один день с гидом Сергеем изменил наше представление о курорте.
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Е
Большое спасибо, Сергею, за увлекательную экскурсию. Даже при некомфортной погоде, он заставил нас полюбить Ессентуки.
Большое спасибо, Сергею, за увлекательную экскурсию. Даже при некомфортной погоде, он заставил нас полюбить Ессентуки.
Большое спасибо, Сергею, за увлекательную экскурсию. Даже при некомфортной погоде, он заставил нас полюбить Ессентуки.
Большое спасибо, Сергею, за увлекательную экскурсию. Даже при некомфортной погоде, он заставил нас полюбить Ессентуки.
Большое спасибо, Сергею, за увлекательную экскурсию. Даже при некомфортной погоде, он заставил нас полюбить Ессентуки.
Большое спасибо, Сергею, за увлекательную экскурсию. Даже при некомфортной погоде, он заставил нас полюбить Ессентуки.
Большое спасибо, Сергею, за увлекательную экскурсию. Даже при некомфортной погоде, он заставил нас полюбить Ессентуки.
Большое спасибо, Сергею, за увлекательную экскурсию. Даже при некомфортной погоде, он заставил нас полюбить Ессентуки.
Большое спасибо, Сергею, за увлекательную экскурсию. Даже при некомфортной погоде, он заставил нас полюбить Ессентуки.+2
Большое спасибо, Сергею, за увлекательную экскурсию. Даже при некомфортной погоде, он заставил нас полюбить Ессентуки.
Большое спасибо, Сергею, за увлекательную экскурсию. Даже при некомфортной погоде, он заставил нас полюбить Ессентуки.
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Д
Большое спасибо Сергею за чудесную экскурсию по Ессентукам! Для первого знакомства с городом это было то, что нужно: маршрут охватил ключевые места — от знаменитого источника до уютных аллей Курортного
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парка, а также не очевидные, но очень интересные локации. Особенно запомнились:

атмосферные старинные здания в центре, которые сыграли во многих фильмах;

интересные истории о развитии курорта, о жизни города и его гостях.

Сергей создал комфортную, дружескую атмосферу, увлекательно и с любовью рассказывал о своем городе, с ним было очень приятно!

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Марина
Были на экскурсии Сергея 12 июня. Нам экскурсия очень понравилась. Интересный маршрут, структурированная информация, узнали много нового. Искренне рекомендуем эту экскурсию и Сергея, как профессионального гида!
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Олеся
Сергей опытный, грамотный, начитанный гид. не утомительная, познавательная, удобно выстроенная экскурсия. спасибо!
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Татьяна
очень понравился гид!! рекомендую однозначно 🤝
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