Сергей проводит ещё 1 экскурсию

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а потом захотелось чего-то иного - тепла, истории, размеренности и красоты. И мы оказались в Пятигорске, а оттуда днем 8 марта, в праздник весны и красоты, поехали в Ессентуки. Хотелось познакомиться с городом, вкусно поесть и вечером попасть на концерт Александра Серова в зал имени Шаляпина. Но главным событием дня стала встреча с гидом Сергеем.



Четыре часа экскурсии пролетели незаметно: часть пути на его автомобиле, часть пешком по уютным улочкам. Это не была сухая «обзорка» из учебника. Сергей показал нам свой личный город. Маршрут авторский, но каждый факт выверен историей. В его рассказе удивительно сплелись советская эпоха и дореволюционное прошлое, быт курортного города и географические особенности местности.



Начали с галереи «Пятитысячник» в санатории «Виктория», крупнейшей в Европе, способной принять до 5000 человек в смену. Масштаб впечатляет! Удалось не только попить минеральной воды, но и немного послушать праздничный концерт духовного оркестра. Затем Сергей привёз нас к храмовому комплексу «Рио-де-Кавказ» на Боргустанском шоссе. Это целый уникальный ансамбль: 22-метровая фигура Христа из белого мрамора (самая высокая в православном мире!), храм Петра и Павла, Гефсиманский сад, Аллея философов, Венчальные ворота, несколько церквей и часовен. В часовне Петра и Февронии Муромских мы сами позвонили в колокола, это было волшебно! А с площадки у подножия открывается панорама на Кавказский хребет и Эльбрус. Мы очень хотели увидеть двуглавую вершину, но она, как капризная дама, укрылась в облаках. Вспомнили анекдот про Николая I, который несколько дней ждал, чтобы увидеть Арарат, но гора не открылась. Он сказал: «Если Арарат не хочет меня видеть, то и я не хочу его видеть». Но мы не Николай I, мы не обиделись, мы ещё вернёмся на КМВ).



После комплекса мы вернулись в центр города и оказались у галереи № 17 в Курортном парке. Это старейшее каменное здание курорта, памятник архитектуры в английском стиле: готические окна, башенки, особая атмосфера. В галерею источника № 4 в Верхнем парке не успели зайти внутрь, но впечатления это не испортило. Сергей заранее подсказал взять ёмкость для воды. У меня была спортивная бутылка с крышкой (очень удобно). Попробовали всю минералку в доступных галереях.



Отдельное впечатление - это грязелечебница имени Семашко. Монументальный портик с восемью ионическими колоннами, жёлтый кисловодский камень, черепичная кровля в римском стиле. Перед входом стоят скульптуры львов, прижимающих лапами змей. Сергей рассказал, что именно здесь снимали сцену из «12 стульев», где Киса Воробьянинов произносит: «Mesdames et Messieurs, je ne mange pas six jours». А самое главное оказалось за центральным фасадом: Сергей показал нам внутренний двор, красивейшее пространство с арками и парадной лестницей в стиле античных терм. Свет, камень, симметрия. Ощущение музея под открытым небом. Мы не удержались и сделали кадры).



Прогулялись мы и по тихим купеческим улочкам, где время будто замедлилось, и по неспешным туристическим променадам в центре, почувствовали настоящий ритм курортной жизни.



Сергей - гид с большой буквы. Он не просто рассказывал, он вовлекал. Давал нам время сделать фото на память, а сам с удовольствием снимал нас на фоне красивых локаций. Отвечал на все вопросы спокойно и с улыбкой. Обедать нас отвёз в кафе «Хинкальная», кухня там оказалась прекрасная, хинкали именно такие, как должны быть. После экскурсии мы уже сами неспешно дошли до концертного зала, всё находится близко, очень удобно. Мы нигде не опоздали, всё успели: и прогуляться, и попить воды, и поесть, и добраться до концертного зала. Гармоничный ритм, как я люблю, особенно на 8 марта).



В каждом слове Сергея чувствовалась глубокая внутренняя культура, эстетика и настоящий интеллект. Видно, что он любит свой город, любит жизнь и людей. Он не просто показывал точки на карте, он передавал настроение, помогал почувствовать Ессентуки изнутри.



Ну а наш вечер завершился чудесным концертом Александра Серова в зале имени Шаляпина, идеальная точка в этом праздничном дне. Впечатления от прогулки с Сергеем остались с нами надолго.



Если вы впервые на КМВ и хотите понять душу Ессентуков, не ищите стандартные маршруты. Идите к Сергею. Спасибо за этот день! Вы подарили нам город, в который хочется вернуться, в том числе и ради того, чтобы наконец увидеть Эльбрус)).