Еще несколько необычных экскурсий в Ессентуках

История и «визитные карточки» города в компании профессионального гида

Ольга
Ольга – Гид из Ессентуков
Ессентуки — самый молодой курорт Кавказских Минеральных Вод.

Вы пройдете по Главной Курсовой улице и дорожкам бывшего Казенного парка.

Полюбуетесь изящными особняками, скульптурами, беседками и отелями.

Раскроете, какие интересные события происходили в городе и каким его видели представители «водяного общества» 19 века.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 3 250 ₽ за экскурсию

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Уютные Ессентуки
Уютные Ессентуки

Что вас ожидает

Ессентуки сквозь столетия
Гуляя по центральной улице, вы осмотрите старинные отели «Источник» и «Метрополь», заглянете в уютные дворики домов состоятельных ессентучан и оцените белоснежные торговые ряды. Загадаете желание у «Первого километра любви», сфотографируетесь 📸 с херувимом и увидите самый большой фонтан ⛲ на юге России. А еще узнаете, как с городом связаны Куприн, Шаляпин, Рахманинов и Демьян Бедный.

Идиллический Курортный парк 🌳
Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ парка: гроты Мужские и Женские слезы, Николаевские ванны, «Каменную струю» и скульптуру Голубя. Послушаете мелодичное эхо в Музыкальной беседке и посетите популярное место для свиданий. Сравните вкус минеральной воды из разных источников и полюбуетесь грязелечебницей имени Семашко в стиле античных терм. Кроме того, рассмотрите старинные тренажеры в Цандеровском институте механотерапии, где снимался эпизод фильма «Любовь и голуби».

Начало и место завершения
🚩 у железнодорожного вокзала
Уютные Ессентуки
Уютные Ессентуки
Уютные Ессентуки
Уютные Ессентуки
Уютные Ессентуки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Если вы считаете, что все экскурсии похожи одна на другую, а экскурсовод цитирует Википедию, то хочу вас обрадовать — не всегда! Ненавязчиво узнать об истории города, посмотреть на барские дачи, заглянуть в старые дворики, по пути выпить кофе или нарзан, отдохнуть в живописном месте на лавочке, потереть нос Остапу Бендеру или бросить монету в шляпу Кисы Воробьянинова, за этим — на мою экскурсию. Я филолог, профессиональный экскурсовод и жизнерадостный человек, поэтому грамотная речь, интересные факты, легкая подача уже включены в экскурсию.
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