Еще несколько необычных экскурсий в Ессентуках

Что вас ожидает

Ессентуки сквозь столетия

Гуляя по центральной улице, вы осмотрите старинные отели «Источник» и «Метрополь», заглянете в уютные дворики домов состоятельных ессентучан и оцените белоснежные торговые ряды. Загадаете желание у «Первого километра любви», сфотографируетесь 📸 с херувимом и увидите самый большой фонтан ⛲ на юге России. А еще узнаете, как с городом связаны Куприн, Шаляпин, Рахманинов и Демьян Бедный.

Идиллический Курортный парк 🌳

Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ парка: гроты Мужские и Женские слезы, Николаевские ванны, «Каменную струю» и скульптуру Голубя. Послушаете мелодичное эхо в Музыкальной беседке и посетите популярное место для свиданий. Сравните вкус минеральной воды из разных источников и полюбуетесь грязелечебницей имени Семашко в стиле античных терм. Кроме того, рассмотрите старинные тренажеры в Цандеровском институте механотерапии, где снимался эпизод фильма «Любовь и голуби».