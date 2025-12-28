Еще несколько необычных экскурсий в Ессентуках

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Уютные Ессентуки

Погрузитесь в атмосферу уютных Ессентуков, где каждый шаг открывает страницы истории и культуры курорта
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по Ессентукам, где каждый уголок хранит свои тайны и истории.

Вас ждет путешествие по Главной Курсовой улице, где сохранились следы прошлого величия курортной зоны.

Осмотрите знаменитые исторические
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здания, такие как отели "Источник" и "Метрополь", и узнайте о жизни ессентучан прошлых веков.

В Курортном парке вы оцените красоту гротов "Мужские и Женские слезы", Николаевских ванн и уникальной скульптуры Голубя.

Вас ожидает сравнение вкуса целебной минеральной воды из различных источников и знакомство с грязелечебницей в стиле античных терм.

Эта экскурсия позволит вам не только узнать много нового о знаменитом курорте, но и насладиться его умиротворяющей атмосферой

5
68 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏛️ Исторические достопримечательности
  • 🎨 Уникальная архитектура
  • 💧 Минеральные источники
  • 🌳 Живописные парки
  • 📸 Фотогеничные места
  • 🎭 Культурное наследие

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Весна особенно подходит для экскурсии в Ессентуки, так как в это время года природа оживает, и Курортный парк радует свежей зеленью, создавая атмосферу уюта и гармонии.
Сейчас август — это идеальное время.
Уютные Ессентуки
Уютные Ессентуки
Уютные Ессентуки

Что можно увидеть

  • Главная Курсовая улица
  • Казенный парк
  • Отель «Источник»
  • Отель «Метрополь»
  • Первый километр любви
  • Фонтан
  • Гроты Мужские и Женские слезы
  • Николаевские ванны
  • Каменная струя
  • Скульптура Голубя
  • Музыкальная беседка
  • Грязелечебница имени Семашко
  • Цандеровский институт механотерапии

Описание экскурсии

Ессентуки сквозь столетия

Гуляя по центральной улице, вы осмотрите старинные отели «Источник» и «Метрополь», заглянете в уютные дворики домов состоятельных ессентучан и оцените белоснежные торговые ряды. Загадаете желание у «Первого километра любви», сфотографируетесь с херувимом и увидите самый большой фонтан на юге России. А еще узнаете, как с городом связаны Куприн, Шаляпин, Рахманинов и Демьян Бедный.

Идиллический Курортный парк

Вы увидите главные достопримечательности парка: гроты Мужские и Женские слезы, Николаевские ванны, «Каменную струю» и скульптуру Голубя. Послушаете мелодичное эхо в музыкальной беседке и посетите популярное место для свиданий. Сравните вкус минеральной воды из разных источников и полюбуетесь грязелечебницей имени Семашко в стиле античных терм. Кроме того, рассмотрите старинные тренажеры в Цандеровском институте механотерапии, где снимался эпизод фильма «Любовь и голуби».

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У железнодорожного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2107 туристов
Если вы считаете, что все экскурсии похожи одна на другую, а гид цитирует Википедию, то хочу вас обрадовать — не всегда! Ненавязчиво узнать об истории города, посмотреть на барские дачи,
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заглянуть в старые дворики, по пути выпить кофе или нарзан, отдохнуть в живописном месте на лавочке, потереть нос Остапу Бендеру или бросить монету в шляпу Кисы Воробьянинова, за этим — на мою экскурсию. Я филолог, профессиональный гид и жизнерадостный человек, поэтому грамотная речь, интересные факты и лёгкая подача уже включены в экскурсию.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 68 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
66
4
2
3
2
1
Галина
Потрясающая экскурсовод. Получилась очень уютная прогулка. Уже было темно, но в этом свое очарование. Интересная экскурсия. Нас предупредили, что надо раньше, но мы сами настояли на поздней, поэтому все эти
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нюансы на нашей ответственности. Мы в окошки заглядывали с фонариками от телефонов) в этом была своя прелесть. Детям 14 и 9 лет было не скучно, интересно и познавательно. Взрослым тоже. Нам еще и маленькие подарочки подарили🥰 с праздником. очень приятно.

Потрясающая экскурсовод. Получилась очень уютная прогулка. Уже было темно, но в этом свое очарование. Интересная экскурсия.
Потрясающая экскурсовод. Получилась очень уютная прогулка. Уже было темно, но в этом свое очарование. Интересная экскурсия.
Потрясающая экскурсовод. Получилась очень уютная прогулка. Уже было темно, но в этом свое очарование. Интересная экскурсия.
Потрясающая экскурсовод. Получилась очень уютная прогулка. Уже было темно, но в этом свое очарование. Интересная экскурсия.
Потрясающая экскурсовод. Получилась очень уютная прогулка. Уже было темно, но в этом свое очарование. Интересная экскурсия.
Потрясающая экскурсовод. Получилась очень уютная прогулка. Уже было темно, но в этом свое очарование. Интересная экскурсия.
Потрясающая экскурсовод. Получилась очень уютная прогулка. Уже было темно, но в этом свое очарование. Интересная экскурсия.
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Татьяна
Спасибо большое Ольге за приятно проведённое время в прогулке с интересным рассказом 💯
Спасибо большое Ольге за приятно проведённое время в прогулке с интересным рассказом 💯
Спасибо большое Ольге за приятно проведённое время в прогулке с интересным рассказом 💯
Спасибо большое Ольге за приятно проведённое время в прогулке с интересным рассказом 💯
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Т
С удовольствием прогулялись с замечательным гидом Ольгой по значимым местам Ессентуков. Это наше первое знакомство с городом. Удачно выбран маршрут. Ольга увлекательно рассказала и об истории города, и об известных людях. Такой рассказчик вдохновляет. Остались довольны!
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Галия
Замечательная прогулка по милому городу Ессентуки! Ольга показала город с неожиданной стороны, мы были в восторге! Спасибо за маршрут!
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Ирина
Посетили чудесный город Ессентуки с великолепным гидом Ольгой. Ольга очень эрудированный человек, относиться к своей работе с душой, много времени провела в архивах и библиотеках, чтобы сделать свой рассказ увлекательным и дополнить его интересными историческими фотографиями. Время пролетело незаметно. Ессентуки действительно очень уютный город! Спасибо гиду за гостеприимство. Обязательно еще вернемся.
Посетили чудесный город Ессентуки с великолепным гидом Ольгой. Ольга очень эрудированный человек, относиться к своей работе
Посетили чудесный город Ессентуки с великолепным гидом Ольгой. Ольга очень эрудированный человек, относиться к своей работе
Посетили чудесный город Ессентуки с великолепным гидом Ольгой. Ольга очень эрудированный человек, относиться к своей работе
Посетили чудесный город Ессентуки с великолепным гидом Ольгой. Ольга очень эрудированный человек, относиться к своей работе
Посетили чудесный город Ессентуки с великолепным гидом Ольгой. Ольга очень эрудированный человек, относиться к своей работе
Посетили чудесный город Ессентуки с великолепным гидом Ольгой. Ольга очень эрудированный человек, относиться к своей работе
Посетили чудесный город Ессентуки с великолепным гидом Ольгой. Ольга очень эрудированный человек, относиться к своей работе
Посетили чудесный город Ессентуки с великолепным гидом Ольгой. Ольга очень эрудированный человек, относиться к своей работе
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Сергей
Для первого знакомства более чем достаточно!
Для первого знакомства более чем достаточно!
Для первого знакомства более чем достаточно!
Для первого знакомства более чем достаточно!
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