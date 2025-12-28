Еще несколько необычных экскурсий в Ессентуках

Приглашаем вас на увлекательную прогулку по Ессентукам, где каждый уголок хранит свои тайны и истории.Вас ждет путешествие по Главной Курсовой улице, где сохранились следы прошлого величия курортной зоны.Осмотрите знаменитые исторические

здания, такие как отели "Источник" и "Метрополь", и узнайте о жизни ессентучан прошлых веков. В Курортном парке вы оцените красоту гротов "Мужские и Женские слезы", Николаевских ванн и уникальной скульптуры Голубя. Вас ожидает сравнение вкуса целебной минеральной воды из различных источников и знакомство с грязелечебницей в стиле античных терм. Эта экскурсия позволит вам не только узнать много нового о знаменитом курорте, но и насладиться его умиротворяющей атмосферой

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Весна особенно подходит для экскурсии в Ессентуки, так как в это время года природа оживает, и Курортный парк радует свежей зеленью, создавая атмосферу уюта и гармонии.

Сейчас август — это идеальное время.