Еще несколько необычных экскурсий в Ессентуках

Весна особенно подходит для экскурсии в Ессентуки, так как в это время года природа оживает, и Курортный парк радует свежей зеленью, создавая атмосферу уюта и гармонии.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Главная Курсовая улица
Казенный парк
Отель «Источник»
Отель «Метрополь»
Первый километр любви
Фонтан
Гроты Мужские и Женские слезы
Николаевские ванны
Каменная струя
Скульптура Голубя
Музыкальная беседка
Грязелечебница имени Семашко
Цандеровский институт механотерапии
Описание экскурсии
Ессентуки сквозь столетия
Гуляя по центральной улице, вы осмотрите старинные отели «Источник» и «Метрополь», заглянете в уютные дворики домов состоятельных ессентучан и оцените белоснежные торговые ряды. Загадаете желание у «Первого километра любви», сфотографируетесь с херувимом и увидите самый большой фонтан на юге России. А еще узнаете, как с городом связаны Куприн, Шаляпин, Рахманинов и Демьян Бедный.
Идиллический Курортный парк
Вы увидите главные достопримечательности парка: гроты Мужские и Женские слезы, Николаевские ванны, «Каменную струю» и скульптуру Голубя. Послушаете мелодичное эхо в музыкальной беседке и посетите популярное место для свиданий. Сравните вкус минеральной воды из разных источников и полюбуетесь грязелечебницей имени Семашко в стиле античных терм. Кроме того, рассмотрите старинные тренажеры в Цандеровском институте механотерапии, где снимался эпизод фильма «Любовь и голуби».
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У железнодорожного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2107 туристов
Если вы считаете, что все экскурсии похожи одна на другую, а гид цитирует Википедию, то хочу вас обрадовать — не всегда! Ненавязчиво узнать об истории города, посмотреть на барские дачи, читать дальшеуменьшить
заглянуть в старые дворики, по пути выпить кофе или нарзан, отдохнуть в живописном месте на лавочке, потереть нос Остапу Бендеру или бросить монету в шляпу Кисы Воробьянинова, за этим — на мою экскурсию. Я филолог, профессиональный гид и жизнерадостный человек, поэтому грамотная речь, интересные факты и лёгкая подача уже включены в экскурсию.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 68 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
66
4
2
3
–
2
–
1
–
Галина
Потрясающая экскурсовод. Получилась очень уютная прогулка. Уже было темно, но в этом свое очарование. Интересная экскурсия. Нас предупредили, что надо раньше, но мы сами настояли на поздней, поэтому все эти читать дальшеуменьшить
нюансы на нашей ответственности. Мы в окошки заглядывали с фонариками от телефонов) в этом была своя прелесть. Детям 14 и 9 лет было не скучно, интересно и познавательно. Взрослым тоже. Нам еще и маленькие подарочки подарили🥰 с праздником. очень приятно.
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Спасибо большое Ольге за приятно проведённое время в прогулке с интересным рассказом 💯
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Татьяна
С удовольствием прогулялись с замечательным гидом Ольгой по значимым местам Ессентуков. Это наше первое знакомство с городом. Удачно выбран маршрут. Ольга увлекательно рассказала и об истории города, и об известных людях. Такой рассказчик вдохновляет. Остались довольны!
Вам был полезен этот отзыв?
Галия
Замечательная прогулка по милому городу Ессентуки! Ольга показала город с неожиданной стороны, мы были в восторге! Спасибо за маршрут!
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Посетили чудесный город Ессентуки с великолепным гидом Ольгой. Ольга очень эрудированный человек, относиться к своей работе с душой, много времени провела в архивах и библиотеках, чтобы сделать свой рассказ увлекательным и дополнить его интересными историческими фотографиями. Время пролетело незаметно. Ессентуки действительно очень уютный город! Спасибо гиду за гостеприимство. Обязательно еще вернемся.