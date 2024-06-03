1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия Уютные Ессентуки: путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу уютных Ессентуков, где каждый шаг открывает страницы истории и культуры курорта
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
5 350₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ессентуки - город, где сбываются мечты: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Ессентукам раскроет историю и культуру курорта, его архитектурные жемчужины и целебные источники
Начало: Маг. Универмаг
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
6 200₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2.5 часа
Ессентуки: курортная жизнь, казаки и богема
Прогулка по Ессентукам раскроет тайны курортного города, где минеральные источники и санатории привлекали богему и знаменитостей
Начало: У ж/д вокзала Ессентуков
Расписание: во вторник в 10:30, в субботу в 15:00
19 июня в 10:30
22 июня в 15:00
1 500₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Добро пожаловать в Ессентуки»
Откройте для себя Ессентуки: уникальные бюветы, исторические анекдоты и дегустация минеральных вод включены
Начало: У Ессентукского парка
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
80006 800₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Иммерсивная экскурсия-спектакль по Ессентукам: погружение в историю
Погрузитесь в историю Ессентуков с экскурсией-спектаклем. Прогулка по центральным улочкам и паркам, интересные факты и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В районе ж/д вокзала Ессентуков
Расписание: в понедельник и среду в 15:00
10 июня в 15:00
12 июня в 15:00
800₽ за человека
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Ессентуках: индивидуальная прогулка по живописным местам
Фотосессия в Ессентуках - идеальный способ запечатлеть лучшие моменты в живописном курортном городе
Начало: В районе ж/д вокзала
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50004 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Пять городов Кавказских Минеральных Вод: путешествие за один день
Погрузитесь в мир кавказской культуры, природы и гастрономии с индивидуальной экскурсией по пяти городам
Начало: По договоренности
Расписание: Чт., пт., сб., вс. Летом — ежедневно.
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1180011 210₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Ессентукам
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Влюбиться в Пятигорск за один день
Начало: Пятигорск. По договоренности заберу из Ессентуков
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
4 часа
Кисловодск - город-курорт: обзорная экскурсия
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
Расписание: Среда, Суббота в 14:00
11 июня в 14:00
15 июня в 14:00
1 300₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Из Ессентуков по Кавказским Минеральным Водам - история и современность
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина3 июня 2024Очень понравилась экскурсия с Марией- интересная подача материала (фотохроники с планшета, цитирование статьи из газеты примерно 1900г.), чувствуется, что сама
- ТТатьяна3 июня 2024Интересный формат экскурсии. Много информации, маршрут построен хорошо. Ессентуки открылись с новой стороны.
- ООксана30 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия. Было интересно и содержательно. Парк великолепный!
- ИИльмира21 мая 2024Это вторая экскурсия, которую провела для нас Ирина. В прошлом году она рассказала нам про Кисловодск, и мы влюбились в
- ЮЮлия17 мая 2024Экскурсия в небольшой группе, как прогулка по Ессентукам, замечательная и веселая с интересными сюрпризами. Было интересно и увлекательно путешествовать в наушниках, необычный формат. Советую.
- ДДина16 мая 2024Мария очень интересно рассказывает. Были с ней на 3 экскурсиях. По-новому взгляд на города КМВ. Здорово. Всем рекомендую
- ЕЕлена14 мая 2024Экскурсии Марии - это экскурсии о людях, которые строили город, превращали его в настоящий курорт, которые отдыхали здесь, лечились сами
- ЕЕлена13 мая 2024Прекрасная экскурсия, очень насыщенная и интересная. Большая часть экскурсии проходит в парке, что только добавляет ей очарования. Получили удовольствие все участники экскурсии: от подростка до взрослых. Отдельно стоит отметить гида, Марину, эрудированного и интересного собеседника, которая очаровала всю нашу группу.
- ААндрей13 мая 2024Посетили все заявленные объекты. Очень подробные рассказы гида Ольги. Все очень понравилось.
- ООльга10 мая 2024Мы с мужем были заинтересованы экскурсией по Ессентукам вместе с фотосессией. У нас фотограф и экскурсовод был Александр. Замечательный,интересный человек
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Пешеходные»
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